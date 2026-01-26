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Começa agora a Boa Moeda, má moeda das manhãs, 360paula, é isto o que diz?

Diz isto.

Em Portugal, os estudantes trabalham pouco.

É verdade, trabalham pouco. Não quer dizer que sejam mandriões. Atenção, tem a ver com questões culturais e também tem a ver com o desenvolvimento do mercado de trabalho. São dados da Eurostat, tem a ver com estudantes que trabalham também, não por necessidade daquele estatuto de estudante trabalhador, porque precisa trabalhar para pagar os estudos e eventualmente para pagar as suas despesas, mas como uma forma de estar na vida.

E nota-se pouco.

O part-time. Exatamente.

Quando não há necessidade financeira, nota-se pouco.

Quase não existe esse hábito, se quisermos.

Sim, no nosso tempo trabalhava-se mais.

Sim, também sim. Mesmo estando em casa dos pais.

Exatamente. Isso é uma das questões que leva a que, em Portugal, os jovens saiam cada vez mais tarde. Estamos no topo da idade para a saída de casa dos pais, já acima dos 30 anos.

Era 34, acho que tinha lido.

Sim, 33, 34. Então os dados da Eurostat dizem que em Portugal só 12,3% dos jovens que frequentam o ensino formal, atenção, têm um emprego. A média da União é o dobro, é 25,4%. Estamos a falar de jovens entre os 15 e os 29 anos, e atenção, que frequentam o sistema formal de ensino. Portanto, que estão a ensinar. Vamos comparar: Países Baixos, 74,3%; Dinamarca, 56%; e Alemanha 45,8%. Ou muito acima de metade ou próximo de metade. São dos países mais ricos da União Europeia, são também dos países onde se sai mais cedo de casa. Porquê? Porque há o hábito, ainda no secundário, depois durante o ensino superior, de ter um gancho de meia dúzia de horas, fazer aqueles serviços em restaurantes de fast food, entregas, por aí fora, que também são bem pagos comparando com aquilo que acontece em Portugal, como é evidente. Compõem muito bem o rendimento e isso não só dá autonomia financeira.

E também lhes dá perspetiva.

Dá perspetivas, autonomia financeira, a experiência de emprego já agora também é importante, permite-lhes depois também ter a sua independência financeira mais cedo. Quando nós olhamos para quem está no fundo da tabela, nós estamos em nono lugar, a contar de fim, se quisermos. No fundo da tabela estão a Roménia, 2,4%, quase não existe um mercado de emprego, se quisermos, para jovens estudantes, a Grécia, 6%, ou a Croácia, 6,4%. Se nós olharmos para os países mais prósperos, encontramos aqui alguma proximidade também entre aquilo que são os rendimentos per capita e este tipo de práticas. Outro dado que esta estatística e este boletim da Eurostat diz também é que, em Portugal, 85% dos jovens estudantes estão fora do mercado de trabalho. O que é que é fora do mercado de trabalho? Isto parece uma redundância em relação ao que dissemos antes. Não, é que não estão disponíveis para trabalhar, nem estão à procura de um emprego. São estudantes, ponto.

Profissão estudante.

Ficam profissão estudante e nem pensam sequer em ter outra atividade de meia dúzia de horas por semana, que seja um trabalho e nem sequer procuram ativamente, daí não estarem no mercado de trabalho. Nas estatísticas, não aparecem como população ativa, aparecem de facto como pessoas que não estão no mercado de trabalho, não estão à procura de emprego, e esta é uma das questões culturais também, mas também de desenvolvimento do mercado de trabalho, que nós devíamos corrigir, como é evidente.

Sem dúvida. E então como é que estamos em termos de combustíveis? Segunda-feira.

Não são boas notícias.

Continuam a aumentar.

Continuam a aumentar. O gasóleo esta semana aumenta 1,5 cêntimo, a gasolina 0,5 cêntimo. Enfim, não são aumentos muito fortes.

Já estão a ser aumentos.

A terceira, se não me engano, terceira semana consecutiva ou quarta até de aumentos. Teve um bocadinho com a subida das matérias-primas nas últimas semanas, por causa das tensões no Irão e por aí fora. A Venezuela também não ajuda. Vamos ver se isto vai continuar. Só um ponto de situação aqui, o gasóleo já anda em preços indicativos médios aqui na casa de 1,57 € e a gasolina 95 em 1,68 €.