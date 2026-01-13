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Começa agora mais uma Comissão de Inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado o socialista João Paulo Rebelo. Bom dia, bem-vindo.

Muito bom dia.

Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Portanto, cinco perguntas, cada resposta certa cinco pontos, se pedir a nossa ajuda a acertar, dois pontos. Ontem Teresa Violante fez 22. Só pra ter assim uma ideia.

Já está a boa pressão.

Já está. Não sei se esteve atento aos Globos de Ouro desta semana.

Sim.

Então esta é fácil. Quem venceu esta semana o Globo de Ouro para melhor filme dramático?

O filme foi o Agente Secreto, não é assim?

Esse é o melhor filme estrangeiro.

Melhor filme estrangeiro.

Melhor filme dramático.

Peço desculpa, eu estava absolutamente convencido que íamos falar do Wagner Moura. Criado, não estive atento.

Este não é com Wagner Moura, é com DiCaprio, com Sean Penn. Já dei uma grande dica.

Já deu uma grande dica, mas infelizmente-

Ainda não teve tempo de ver

...sinceramente, apanhei claramente o brasileiro, aliás, e era um filme até que já me tinham chamado a atenção pra ver. Não acompanhei, estive completamente desligado.

Então eu vou dar-lhe uma ajuda, pode ser que assim chegue lá. Batalha atrás de batalha.

Consigo dizer uma série de filmes do Leonardo DiCaprio, não vou conseguir chegar a esse filme.

Vai ver que sim. Pode ser pelo nome: Batalha atrás de batalha, Blue Moon ou Marty Supreme.

Batalha atrás de batalha.

Está certo.

É, pá, o Bruno agora deu uma ajuda muito boa.

Pronto, é pra não ir mais longe. Sim. Em 2014, António José Seguro perdeu a batalha pela liderança do partido. 12 anos depois, está a conseguir reunir o exército socialista?

É verdade que sim, tem se visto. E aliás, nas últimas semanas, não só com apoios explícitos de cada vez mais personalidades do Partido Socialista, mas de resto já tinha vindo a solidificar esse apoio, porque objetivamente é um candidato da nossa área política. Então foi secretário-geral do partido.

Mas não foi fácil.

Foi uma grande batalha. Houve nomes que estiveram à espera pra ver estes resultados das sondagens pra dar o seu apoio.

Eu, por acaso, não tenho a certeza, já não sei se foi ontem, julgo que foi ontem, e não sei mesmo se não foi aqui na Rádio Observador, que houve uma entrevista com Augusto Santos Silva, em que ele falou.

Foi no fim de semana.

Ou foi no fim de semana. Pronto, eu julgo que ouvi qualquer coisa ontem em que ele dizia muito claramente: o Partido Socialista é um partido democrático. Quer dizer, é um bocadinho de frase feita, já tantas vezes ouvimos dizer isso, mas a verdade é que sim, é que é um partido, de fato, muito plural. Há muitas opiniões, como é evidente.

E uma das opiniões foi precisamente a de Augusto Santos Silva, que há uns tempos disse que António José Seguro não cumpria os requisitos mínimos pra ser presidente.

E hoje vem dizer que, no fundo, dentro da paleta do que há, que é indiscutivelmente o seu candidato. Vamos lá ver. Julgo que o próprio Augusto Santos Silva também falava em apoios mais entusiásticos do que outros. Eu diria que qualquer candidato, mesmo no passado. O Partido Socialista tem uma longa história, como sabemos. Vamos falar do doutor Mário Soares. Houve muitos socialistas que se dividiram naquelas famosas eleições de 85, 86. Enfim, não é assim tão anormal, eu diria. O que é verdadeiramente importante é que hoje estamos, de fato, todos muito mobilizados à volta da candidatura do António José Seguro e, ao que parece, muito sintonizado também com uma grande parte do povo português que, pelo menos a atender às sondagens, pretende votar nele.

E acredita que muitos tiveram à espera precisamente do resultado destas últimas sondagens pra declarar o seu apoio?

Não diria. Colocar-me-ia naquela posição de estar a dizer que alguns camaradas podem ser oportunistas. Não me parece que seja esse o caso. Foram semanas intensas. Também não é assim tão diferente, pelo menos eu vivi com muita intensidade as eleições em que o doutor Jorge Sampaio venceu a primeira vez as eleições, em janeiro de 96. E recordo-me na altura que também quando apareceu.

Sim, também se antecipou ao partido.

Também se antecipou, também não teve logo o apoio da generalidade de todos os militantes do PS ou dos dirigentes na altura. Foi um caminho que foi fazendo. O António José Seguro está a fazer esse caminho.

Vamos continuar na sétima arte. Pode ser. Esta é um bocadinho mais antiga. Esta correu tão bem, a primeira.

Não, a primeira não correu exatamente bem, mas agradeço a ajuda.

Esta é um bocadinho mais antiga. No filme de James Bond, Só Se Vive Duas Vezes, quem é o ator que interpreta o 007, o Agente Secreto? Só Se Vive Duas Vezes.

On Her Majesty's Twice. Exatamente.

É assim dos mais antigos.

É dos mais antigos. Portanto, apostaria no Sean Connery.

Incrível! Fiz muito bem, é mesmo isso. E com o Bruno caladinho.

E sem a ajuda do Bruno.

Tive que me mordê.

O Bruno aqui controlado. Na política também se tem muitas vidas.

Indiscutivelmente sim. Acho que há várias pessoas que já demonstraram isso. Já agora não resisto a fazer esta piada. Piada, enfim, a fazer este comentário. Veja-se, por exemplo, o caso do doutor Pedro Santana Lopes, grande apoiante do António José Seguro.

Não foi um grande apoiante. Foi? Viu ali um grande apoio.

É um apoio explícito, é um apoio declarado. E é alguém a quem já se vaticinou várias vezes o desaparecimento da política. Ou não é verdade?

Pedro Nuno Santos ontem também reapareceu para declarar o apoio a António José Seguro. Ele que, de resto, tinha sido, enquanto secretário-geral do Partido Socialista, numa entrevista, a sugerir o nome e a avançar, quase surpreendentemente, com este nome. Pedro Nuno Santos também ainda terá futuro político?

Eu acho que sim. Vamos lá ver. Enfim, diria na senda do que acabei de dizer. Política é, de fato, uma line of work. Portanto, é uma área de atividade em que as coisas são muito imprevisíveis. E o Pedro Nuno Santos, acho que é indiscutivelmente Alguém que tem um percurso político, é alguém que gosta de política, é alguém a quem as coisas na vida foram correndo melhor e pior, como a maior parte das pessoas nas suas vidas têm altos e baixos. Perdeu umas eleições no ano passado, em 2025, nas circunstâncias que são conhecidas. Acho que ninguém, em bom rigor, lhe pode vaticinar a nunca mais entrada na política, como também dizer o contrário em absoluto será pouco cauteloso.

Mas ainda tem que fazer uma travessia longa. É muito recente essa derrota eleitoral tão dura para o Partido Socialista.

Isso não é preciso de grandes dotes de prescienciamento para dizer, foi há meio ano. É evidente que é muito pouco tempo. Julgo que ele próprio não estará sequer ainda com isso propriamente decidido.

E os apoiantes que tem dentro do partido, ainda esperam o regresso de Pedro Nuno Santos? E pergunto-lhe também se é uma corrente forte dentro do partido, a chamada ala pedronunista.

Todos os líderes partidários, não só no PS, seguramente noutros partidos também, têm evidentemente as suas pessoas mais próximas, com quem mais trabalharam, com quem mais colaboraram. Agora, há uma coisa que é certa: o Partido Socialista tem um secretário-geral que tem colhido a esmagadora maioria do apoio, do suporte dos militantes do Partido Socialista, que reconhecem, evidentemente, isso é absolutamente incontornável, que o partido não está a passar um dos seus melhores momentos, não passou concretamente nas últimas eleições um dos seus melhores momentos e por isso estamos absolutamente coesos, unidos, à volta não só do líder, à volta do partido, que é preciso e que é, do meu ponto de vista, claro, indispensável ao regime democrático e à nossa democracia. Portanto, é preciso fazer um caminho de fortalecimento do PS, como é evidente.

E por isso uma eventual vitória de Seguro nas presidenciais será um foco de energia novo para o Partido Socialista.

É para o Partido Socialista como seria para qualquer partido nas suas circunstâncias. É claramente um socialista e é claramente alguém que, a vencer, chega ao lugar de presidente da República, que é um dos mais importantes evidentemente do nosso regime democrático.

Mas seria também apontar para uma estratégia diferente dentro do Partido Socialista daquela que foi seguida por Pedro Nuno Santos. Seria um sinal também para o interior do PS, uma vitória de António José Seguro. Ou seja, essa capacidade de chegar a um eleitorado mais do centro até centro-direita.

Ortega y Gasset dizia: "O homem é ele e a sua circunstância". Os líderes e os partidos também são, no fundo, eles e as suas circunstâncias. E as coisas mudam, e hoje em dia então, como sabemos, mudam muito rapidamente. E há uma coisa que não vislumbro sequer acontecer, que é o Partido Socialista abandonar bandeiras que estão na sua matriz, quer dizer, que é desde logo um partido de esquerda, da esquerda democrática, evidentemente, ou um diálogo para defender causas e valores que são absolutamente indispensáveis. Do meu ponto de vista, há uma visão, de facto, do socialismo democrático. Falo, obviamente, do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, de um Estado solidário, de um Estado que se preocupa e que não quer deixar ninguém para trás. Depois, haverá aqui matizes. Da parte dos jornalistas, eu sei que há sempre muito aquela ideia de colocar, às vezes até me surpreende, normalmente quando conhecemos bem as pessoas, não quero estar aqui agora também só a focar muito no Pedro Nuno Santos, mas, por exemplo, eu sei que o Pedro Nuno Santos tem características até bastante moderadas, eu diria, ou que aos olhos das pessoas seriam vistas como bastante moderadas. Sei que a imagem que colou a ele não é exatamente essa. No fundo, dentro desta esquerda democrática, o que é essencial são estes valores base que eu julgo que o Partido Socialista nunca poderá abandonar. Evidentemente, perderia toda a sua identidade. E que, já agora, o secretário-geral atual, José Luís Carneiro, encarna e encarna muito bem.

Muito bem, vamos avançar para a terceira pergunta, vamos mudar aqui de assunto. Em que ano começou a ser usada a hashtag #MeToo, impulsionando o movimento de denúncia de assédio e abusos sexuais?

Há sempre uma referência importante nos últimos. Para nós, diria que vivemos a pandemia. Eu tenho dúvidas se isto foi imediatamente antes ou imediatamente depois, mas situo mais ou menos por essa altura.

Foi antes.

Bem antes? Dezoito?

Vou dar uma ajuda.

Então vamos a isso.

Então, 2015, 2017 ou 2020?

Então diria 2017.

Está certo. Já tinha havido, a primeira vez que foi utilizado essa-

Atenção que o meu primeiro palpite, 2018, não estava tão longe.

Estava na margem de erro.

Estava na margem de 18 anos.

A primeira vez que foi usado o termo #MeToo foi em 2006, mas de facto o movimento com a hashtag foi em 2017. No campo da política, quando surgem este tipo de acusações, como foi o caso ontem que marcou a campanha eleitoral, a acusação de assédio sexual a João Cotrim de Figueiredo, existe a tendência para desvalorizar as denúncias em função da orientação ideológica de quem é alvo da denúncia?

Eu posso dar a minha opinião clara. De forma alguma conseguiria desvalorizar denúncias. Eu compreendo e estamos a remetermos pra atualidade. Ontem foi, de facto, um dia que eu até brinquei, confesso, num grupo de amigos do WhatsApp, a dizer: "É bom que o dia acabe depressa, porque senão até pode cair um míssil na cabeça do João Cotrim Figueiredo". Foi um dia, de facto, diria horríbilis para ele. Estamos a falar disto seguramente por estar na atualidade. É algo que é muito complexo. Há sempre uma questão que se coloca nestas alturas e que é complexa, de facto, que é: por que agora? Se as coisas aconteceram já há algum tempo, como alegadamente é dito, por que agora? Mas se calhar também haverá justificações para o porquê agora.

Não teria tanto impacto noutra altura, podemos também pensar assim.

De facto. Eu não quero sequer pronunciar-me sobre o caso concreto, que eu desconheço em absoluto, como é evidente. Há uma coisa que afirmo com toda a clareza: é inaceitável. Infelizmente, ainda acontece muito. Eu sou feminista, vamos dizer assim, porque eu acho que há, de facto, uma secundarização, a mulher hoje ainda não tem verdadeiramente o reconhecimento e não tem a igualdade. Acho isto mesmo claro.

E estes comportamentos são comuns na política? Falando concretamente da política.

Acontecem nas mais diversas áreas de atividade e a política, no fundo, repare há aquela frase também: os partidos refletem a sociedade. Os partidos não têm nem mais nem menos do que a sociedade tem. Têm os melhores, têm os piores, têm os mais preguiçosos, têm os mais trabalhadores, têm os mais coerentes, têm os menos coerentes.

Pela sua experiência da vida política, um caso destes, nesta fase da campanha, marca decisivamente a corrida à Belém?

Eu diria que é sempre muito difícil dizer se marca decisivamente ou não. Obviamente que marca. É evidente que é uma notícia que tem sido largamente difundida. As pessoas farão juízos sobre isso, mais justos, mais injustos, mas marca. Isso pra mim é indiscutível.

João Paulo Rebelo, vamos a outro tema, que marca também a atualidade internacional. Tem nove pontos neste momento. O que significa o acrônimo ICE, a agência que supostamente aplica as leis de imigração nos Estados Unidos?

Não. O que significa ICE? Estamos fartos de-

Falamos muito disso, não é? Ice, ice, ice, mas depois...

O Ice Ice Baby é uma música dos anos 90. Mas também se me perguntasse quem é que cantava o Ice Ice Baby, já tinha alguma dificuldade em lembrar. Não consigo dizer, não.

Então vou dar-lhe uma ajuda. Immigration and Customs Enforcements.

Eu diria que é já essa, nem precisava. Mas diga lá.

Immigration and Customs Experience ou Immigration and Customs Exchange.

Enforcements, eu julgo que é a primeira.

É sim. Como é que tem visto as imagens que nos chegam dos Estados Unidos?

Com tristeza. Vejo com tristeza que um país como os Estados Unidos hoje esteja a viver assim. Mas de resto, não só nos Estados Unidos, vejo com alguma tristeza. Devo dizer que eu sempre me tive como um progressista e um positivista, alguém que procurava sempre ver o lado bom das coisas, the bright side of the street.

É que há algum lado bom.

E os Estados Unidos são uma grande nação, é indiscutível. Foram um país, durante décadas, eu diria, referência pra qualquer progressista otimista, mas que está a passar uma fase negra. Eu acho que isso é indiscutível. O Vasco Pulido Valente escreveu uma crônica há muitos anos, que era: "O mundo está perigoso." Eu acho que talvez nunca, nas últimas décadas, pelo menos desde que me lembro de existir, de pensar um bocadinho em política também, acho que o mundo nunca esteve tão perigoso. E fico triste. Qualquer otimista diria quando é confrontado com evidências de que, de facto, as coisas não estão a ir no bom caminho, acho que o primeiro sentimento que, pelo menos a mim que me assola, é de facto a tristeza. Fico triste, sobretudo porque sei de milhares, milhões de americanos que seguramente não se reveem naquela presidência, não se reveem naquelas políticas, não se reveem, no fundo, naquele entendimento.

Mas há o risco de contaminação para outras formas de exercer o poder?

Parece-me que é evidente, até porque, repare, eu costumo dizer, quando a fórmula tem um resultado, é difícil que não seja olhada por outros como uma fórmula, se calhar, a utilizar.

Mas como é que o João Paulo Rebelo olha, por exemplo, agora para a intervenção do governo norte-americano na Venezuela?

Olhe, também com muita tristeza. É mais uma vez um caso complexo, mas eu sou claramente daqueles que entendem que, para todos os efeitos, há ali um país, era um país soberano. Ouça, é o mundo do faroeste. Se de repente o senhor presidente dos Estados Unidos resolve, o que se tem dito, seja da Gronelândia, seja dos Açores, seja de que país for. O direito internacional é, como nós sabemos, algo de absolutamente frágil. Mas se não houver um compromisso, de facto, e sobretudo com aqueles países.

Com os mais fortes.

Com os mais fortes, e que nós olhamos e que vemos também, de alguma forma, como exemplo da tal justiça, da moderação, da procura de um equilíbrio. O planeta não aguentará, seguramente, este tipo de visão. Nós andamos aqui há séculos a fazer, isto é uma construção civilizacional de respeito por direitos, por princípios e de repente vemos isto esboroar só porque simplesmente eu tenho uma arma maior que a tua. E se for nessa competição, de certeza que o mundo não vai ser um lugar melhor.

Muito bem, vamos avançar para a última pergunta, está com 11 pontos, João Paulo Rebelo, e esta tem de saber mesmo, não lhe vamos perdoar se não responder.

Eu estava à espera de algumas perguntas.

Não, esta é fácil. Quantas medalhas de ouro conquistou Portugal em Jogos Olímpicos?

Esta tenho mesmo que saber. Desde logo um visianense, onde eu sou, Carlos Lopes, que é a primeira. Depois temos a Rosa Mota, temos a Fernanda Ribeiro, temos o Nélson Évora, temos o Pichardo e temos agora o Iuri Leitão e Rui Oliveira, portanto, julgo que são seis.

São seis, certíssimo.

Muito bem.

Muito bem. Esta tinha mesmo de saber.

Era esta que estava à espera, não era?

Não, curiosamente, até porque já não sei numa qualquer comissão de inquérito que eu vi, achei que também poderia haver algumas perguntas relacionadas com a minha terra natal. Com Viseu, aliás, lamento não estar aqui o Paulo.

O Paulo está doente.

Já sei que está doente. A quem mando um abraço, naturalmente, e as rápidas melhoras.

Mas temos a nossa Catarina Duarte.

Mas a Catarina Duarte percebi que também estudou em Viseu.

Está aqui.

Estudou em Viseu.

Qual é o estado da prática desportiva em Portugal? Isto continua a ser muito futebol e o resto é paisagem?

É muito futebol, mas curiosamente nas medalhas olímpicas que falámos é sobretudo muito atletismo. Vamos lá ver, eu acho que indiscutivelmente nos últimos anos o país diversificou muito em várias modalidades e já agora, por exemplo, o triplo salto dentro do atletismo.

É uma disciplina técnica.

Não é corrido, é uma disciplina técnica dentro do próprio atletismo. Enfim, só falámos em medalhas de ouro, mas como esquecer o Fernando Pimenta, que também na canoagem, como esquecer o judo, como esquecer tantas outras modalidades, de facto, em que o país tem crescido e tem-se desenvolvido também. Agora, o futebol, como sabemos, é um bocadinho, às tantas, às vezes até esmagador também porque capta a atenção das pessoas que nós sabemos que capta. Depois, por consequência, também a própria comunicação social, no fundo, também todos os meios de divulgação é um bocadinho pescadinha de rabo na boca. Se nós só falarmos de futebol, só concentrarmos em atletas de futebol, o que estamos a dizer às nossas crianças, aos nossos jovens? O futebol é que é onde há exemplos. Nós precisamos, de facto, de apostar cada vez mais noutros desportos. Há uma coisa que é absolutamente certa: o desporto é fundamental na formação das crianças, na formação dos jovens, é fundamental também, evidentemente, na nossa idade adulta. Lá está, pode ser também um veículo de transmissão de valores de que o mundo precisa, da cooperação, da solidariedade, do espírito de equipa, da entreajuda, do saber perder, do saber ganhar. É tão importante saber perder como também saber ganhar. Sermos, no fundo, magnânimos também depois nas vitórias, nunca esquecermos o outro lado. E o desporto, no fundo, encerra em si tudo isso. Nós podemos esforçar-nos muito e naquele dia não conseguimos, mas sabemos que cumprimos o nosso papel, porque fizemos esse esforço e depois continuamos e passado uns dias, se calhar, conseguimos o resultado e portanto é fundamental à nossa vida. Infelizmente, os recursos não são ilimitados, mas eu acho, e também contra um bocadinho aquele cinzentismo e aquele pessimismo que normalmente às vezes há em vários setores. Acho que se olharmos para as últimas décadas, só temos que ter orgulho no percurso que fizemos.

João Paulo Rebelo, para já, nesta comissão de inquérito, fica em segundo lugar esta semana. Não está mau. Se importa é competir.

Fico sobretudo muito triste com a primeira pergunta.

Batalha atrás de batalha.

Eu tenho tido mesmo muito pouco.

Tem que haver.

Sim, claro, mas o cinema é uma das coisas que mais me apaixona, curiosamente, na vida e é das coisas que eu menos tenho visto nos últimos anos, o que é uma coisa que me aborrece também muito por a minha vida ser muito dividida, lá está, entre Viseu e Lisboa, entre as viagens e entre o trabalho, tenho dificuldade em conciliar. Vou conseguindo apanhar na televisão e nos canais temáticos do cinema as coisas que-

Ainda bem que arranjou um tempo para vir aqui à Rádio Observador.

Não, mas isso eu nunca poderia deixar de vir para um tão amável convite.

Obrigada por ter aceitado. Um bom dia para si.