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Em dia de estreia de Portugal no Campeonato do Mundo, reunimos os líderes parlamentares dos três maiores partidos na comissão de inquérito dedicada à Seleção Portuguesa e ao Mundial de Futebol. São nossos convidados Hugo Soares, do PSD, Pedro Pinto, do Chega, Eurico Brilhante Dias, do PS. Bom dia, bem-vindos. Obrigada por terem aceitado o nosso convite.

Olá, bom dia. Bom dia.

Bom dia. As regras são simples: vão ter de chegar a consenso na escolha da resposta final, senão, vence a maioria. Aqui vai ter de ser. Vamos a isto?

Vamos.

Vamos lá. Vamos começar por uma fácil, só para aquecerem. Há 40 anos, a Seleção Portuguesa também participou no Mundial de Futebol, no México. Que equipe afrontou no primeiro jogo?

Inglaterra. Foi a Inglaterra, sim. E ganhámos, com gol do Carlos Manuel. E ganhámos 1x0.

Parece que há consenso aqui.

Todos de acordo? Sim. Assim facilmente? Meu Deus.

Eu disse que era fácil. Sim, pode.

Eu compreendo a surpresa. Mesmo em factos históricos, a coisa não é fácil.

Então, e prognósticos para mais logo. CR7 vai sentir a pressão do hat-trick de ontem de Lionel Messi?

Quem?

Eurico pode avançar.

O CR7 tem muita experiência, acho que já não vai com esse tipo de pressão. Vai marcar seguramente o seu golinho, assim esperamos.

Partilham todos da mesma opinião, vai ser um jogo tranquilo? Ou estamos a achar que o Congo vai ser fácil?

Não, fácil não vai ser. Tranquilo já não é. Já nenhum jogo no Mundial que sejam tranquilos. Já se viu isso, como vimos até agora, mas também estou convencido que o Cristiano Ronaldo vai dar início ao catch-up. Portanto, faz dois num e depois fazer mais.

É o que pensa o Hugo Soares. Pedro Pinto também está confiante.

Particularmente, não vai ser um jogo fácil, ao contrário do que as pessoas pensam. E estas equipes africanas estão sendo difíceis, e vê-se as dificuldades que o Brasil teve, por exemplo, com Marrocos e a França ontem com o Senegal, apesar de ter ganho, não foi um jogo fácil também para- E a Espanha com Cabo Verde.

Exatamente.

E a Espanha com Cabo Verde, exatamente. Agora creio que o Ronaldo vai fazer aquilo que nos habituou, que é dar alegria ao povo português, tal como fez Messi ontem aos argentinos, como fez Mbappé aos franceses. E nesta altura dos mundiais é quando aparecem as estrelas e Ronaldo é a nossa estrela máxima. Vai aparecer, certamente.

Ora, muito bem. Esta pergunta foi muito fácil. Vamos agora para a segunda, com o maior desafio, mas também é uma história recente: como se chama aquele que ficou para a história como o primeiro turista espacial português?

Ui, isso não me lembro. Foi há pouco tempo.

Isto foi há pouco tempo. Querem conferenciar um pouco?

Não foi o Mário Ferreira?

É a sugestão, é o nome que o Eurico Brilhante Dias avança. Concordam, Hugo Soares, Pedro Pinto?

Que eu me lembre. Tira as regras. Eu não estou convencido disto. Olha, Eurico e o Pedro Pinto, o convite que nos deram não era para falar só sobre futebol?

Já lá vamos.

Também, eu sobre cantos e livres diretos ainda consigo, agora turistas espaciais.

Sim, mas Hugo Soares, todos os pretextos servem para chegarmos ao futebol, não é? Este é só mais um.

Já lá vamos. Então tá bem. Talvez o Mário Ferreira. Algum clube, alguma coisa assim.

Pedro Pinto, não conseguimos ouvir, o que dizia?

Estou a dizer, a não ser que o Mário Ferreira esteja preparado para comprar algum clube de futebol. Não, talvez o jogo dê na TVI, talvez seja isso também, não sei.

Acho que andam longe em relação ao repito, mas é essa a resposta final, Mário Ferreira? O que acham?

Não tenho outra.

O Eurico Brilhante sugere o Mário Ferreira, o Hugo Soares concorda e o Pedro Pinto também ou tem outra sugestão?

Eu vou fazer uma coisa que não estou habituado, que é deixar-me ir atrás do Partido Socialista e perder, mas ok. Eu vou aceitar a sugestão do Eurico, não tenho outra, mas vou perder, estou convencido. Ninguém opta pela abstenção.

Não, aqui a ideia é chegarem a acordo. Então, Pedro Pinto também vai atrás do Partido Socialista?

É uma coisa que não me agrada muito, mas sob protesto. Eu acho que estamos naquela fase da política tina, there is no alternative.

É isso mesmo.

Pedro.

E não é que o Chega e o PSD fizeram bem em seguir o PS?

Claro, ele é normal. É a velha máxima de que um relógio parado acerta duas vezes por dia. Sim.

Então vamos lá, como é que se diz? À vaca fria. Isto de, não é propriamente ir à Lua, mas ir ver jogos do Mundial nos Estados Unidos, os líderes parlamentares devem fazer isto ou se o assunto dá alguma polêmica pública, é melhor recuar? Como é que lidaram com isto?

Eu posso responder eu, já?

Vamos, claro que sim, Hugo Soares.

Eu não vejo polêmica nenhuma. Acho até uma coisa absolutamente extraordinária o que eu tenho ouvido nos últimos dias sobre essa matéria. Quero ser muito frontal e direto com isso. Acho que, honestamente, a demagogia à volta destas questões é algo que me incomoda com toda a sinceridade. A Associação Portuguesa de Futebol é uma instituição de utilidade pública, que teve a amabilidade, como tem muitas outras, de convidar os presidentes dos grupos parlamentares para assistir a um jogo no Mundial, que é algo absolutamente normal e natural. É uma questão de cortesia, é uma questão de representação, é uma questão, evidentemente, também de representação parlamentar num momento que é um momento importante para a vida coletiva. Quem quiser atribuir essa importância ao futebol, ou está desligado da realidade ou não percebe nada do que está a acontecer. Ora, eu tenho o maior dos gostos Sabendo que não violo nenhuma regra, sabendo que ninguém me está a oferecer nada para eu fazer uma coisa a favor de alguém, sabendo que o convite é um convite sincero, que tem a ver com o âmbito das funções de representação, que nos permite estar juntos daquilo que é importante, no momento importante, que nos permite estar com as nossas comunidades, eu quero dizer: eu tenho todo o gosto em aceitar o convite e só não irei se me convidarem para ir a um jogo durante esta fase do lado do grupo. Que não é este, que eu este não posso ver.

Não pode por questões de agenda.

Agora, por favor, deixem de achar que há aqui alguma coisa de estranha, de que os políticos não conseguem desligar-se do futebol, que há esta promiscuidade. Ainda bem que os políticos não se conseguem desligar do futebol, como não conseguem desligar de outras coisas.

Hugo Soares, deixa só ver. Senhor Pedro.

Paulo, deixa só eu dizer uma coisa. Sabe quantos espetáculos culturais os políticos são convidados, os líderes parlamentares são convidados e vão? Devem ir. O que me choca é que primeiro digam que sim, depois que digam que não, porque cedem à pressão da opinião pública. Olhe, eu não cedo mesmo.

Pedro Pinto, muito rapidamente, se concorda com esta posição do Hugo Soares.

Essa era a pergunta que nós sabíamos que nos iam fazer.

Sim, a tática também.

Fomos até à lua.

É o quatro-três.

Ia acontecer. Deram uma volta à Lua, mas voltaram.

Não, mas podem sempre chutar para a frente.

Não tenho problemas nenhuns em falar sobre isso. E o que se passou foi aquilo que foi público. Obviamente, quando recebemos o convite, eu faço minhas as palavras do Hugo Soares, quando recebemos o convite, é um convite importante para todos nós. Ficamos satisfeitos que a seleção portuguesa de futebol tenha feito isso. É uma representação quer do partido, quer também da Assembleia da República, ou seja, o convite não é pessoal, não é um convite para o Hugo Soares, para o Pedro Pinto, para o Eurico Brilhante Dias. Não, é para os líderes, os líderes parlamentares, fosse eu qual fosse. Portanto, não é um convite pessoal. Isso é uma parte importante que nós temos que dizer também. Agora, a verdade é esta: o convite, infelizmente, surgiu para um jogo onde nós temos um debate com o primeiro-ministro, que é sempre um debate importante, onde amanhã temos o debate sobre a reforma laboral, que é também um debate importante, e surge também este mundial, numas semanas onde a verdade é esta, onde existem vários debates parlamentares com extrema importância para as pessoas. Agora, a primeira coisa que eu fiz quando recebi o convite foi indicar a falar com o gabinete do presidente da Assembleia da República para ver se podíamos ou não aceitar esse convite, porque acho que é assim que as coisas se têm que fazer. E depois nós também sabemos que demora também a tratar do visto para os Estados Unidos, porque para os Estados Unidos também precisamos de visto. Então isso foi a primeira fase. Depois foi ver a agenda. E depois a verdade é que com esta agenda é impossível estar a sair daqui neste momento. E acho que o país tem que estar à frente disso. Agora, eu respeito muito o Hugo Soares que vai e tem toda a legitimidade para isso. E coincido também com a opinião do Eurico.

Eurico Brilhante Dias, as duas posições que estão aqui explicadas fazem sentido, são as duas aceitáveis?

Não, eu subscrevo no essencial aquilo que disse o Hugo Soares. O Pedro Pinto disse mais ou menos o mesmo, mas fazendo alusão à agenda parlamentar. De facto, para dia 17 era um pouquinho mais difícil nós construirmos uma solução que fosse cómoda para todos, no sentido em que, evidentemente, quando temos um convite destes, devemos salvaguardar o quadro em que estamos, o estatuto de deputados que temos e a forma como é feito o convite. E de facto, eu devo dizer que dia 23 e dia 27, que são os próximos dois jogos da fase de grupos de Portugal, eu não tenho condições de sair de Lisboa nos dois dias.

E é só por questões de agenda que não vai, e não por alguma excitação mais populista como o Hugo Soares disse.

Não. Eu subscrevo no essencial aquilo que disse o Hugo Soares. Não tenho mais qualidades. Devo dizer que este tipo de questões muitas vezes dizem respeito aos políticos que é ir à bola, que é a forma como a questão se põe. A Assembleia da República é um órgão de representação. Não é por acaso, o senhor Presidente da República, o senhor Presidente da Assembleia da República, o senhor Primeiro-Ministro e espero também a senhora Ministra que tutela o desporto, seguramente também irá. Acho que vai, não tenho a certeza, mas é perfeitamente normal que vá.

Creio que sim, também.

A Assembleia da República é um espaço de representação e a Federação Portuguesa de Futebol, que é uma entidade de utilidade pública, entendeu que era útil para esse quadro de representação que os líderes parlamentares fossem e também os dirigentes partidários, que no caso do Partido Socialista seria o José Luís Carneiro e creio que no caso do Chega, o André Ventura. Não sei se nos outros partidos é mais ou menos equivalente. Portanto, é um espaço de representação, de pluralidade. Não é aí que está a divergência. E acho que nós temos alguma pedagogia a fazer sobre essa questão, no sentido de perceber que os portugueses votam em políticos que representam. Ir ao futebol, e é preciso que as pessoas tenham consciência, uma ida a Houston nestas circunstâncias, isso significa fazer um voo de sete ou oito horas para lá, ver o jogo e regressar num avião de sete ou oito horas. Portanto, não é propriamente um passeio, mas é uma obrigação de representação institucional que deve ser vista assim. Eu espero, pelo menos, que este momento de discussão sobre isto clarifique o assunto também na opinião pública, que os partidos políticos, os políticos, quem tem funções desta natureza, tem obrigações de representação. E eu fico um pouquinho triste, não é só pelo facto da questão ser tratada assim, mas é também pelo facto da Federação Portuguesa de Futebol, que neste momento está fortemente envolvida neste processo de participação da seleção, ter feito este convite numa lógica de construção do acompanhamento da seleção, num momento que é importante e que é vivido por uma parte importante da comunidade, e que depois o convite seja mal interpretado. E eu penso que a Federação Portuguesa de Futebol não merece isso.

Muito bem, eu acho que fica claro que estão genericamente de acordo.

Deixa eu só fazer um comentário, posso?

Hugo Soares.

Dois segundos.

Dois segundos.

Eu não sabia, depois do que vi nos últimos dias no espaço público, não sabia que estavam tão de acordo comigo e desta vez vieram atrás do PSD e vieram bem.

Pronto.

Ele tinha isso guardado desde a primeira pergunta.

Vamos ver. Pois, ficou para a última.

Este foi o golo ao minuto 90.

Vamos à terceira questão, saber agora quem é que vai atrás de quem. E a terceira questão é esta: quem é o segundo melhor marcador da seleção que está no ativo?

Essa é uma grande pergunta.

Pois.

Eu diria que é o Bruno Fernandes.

Calma, temos uma resposta. Hugo Soares?

Diria que será o Bruno Fernandes.

O Eurico Brilhante Dias elogia a solução.

No ativo, que está na seleção.

Sim, no ativo. Estão no mundial, certo?

Sim. Portanto, reparem isto: o Hugo Soares dá um nome que Eurico Brilhante Dias elogia.

Além disso, hoje é dia de seleção, não é dia de falar de outras coisas. O Bruno Fernandes é ótimo, como toda a gente sabe. Para o Provedor de Justiça ou para o Tribunal Constitucional.

Eu ia fazer esse comentário. Eu também elogio o nome do Partido Socialista para Provedor de Justiça.

Pedro Pinto, Provedor de Justiça.

Força, Pedro Pinto, chega cá à frente. Acho que é o Bruno Fernandes. Mas não era sobre isso, era sobre a Provedora. Isso nem ouvi.

Não, o Bruno Fernandes aprovador. Está certíssimo. 29 gols.

Quando vêm atrás do PSD acertam sempre. Espero que da Federação Portuguesa de Futebol também venham. Gostaria de perguntar: o Bruno Fernandes está em que lugar dos melhores marcadores de sempre da seleção? Não sabes.

Se não quiserem, se não tiverem, podem ir ao Google.

Essa é mais difícil. Vamos avançar.

Eu não uso ChatGPT nem nada, mas há muitos deputados que usam.

Vamos avançar recuando no tempo. Eu acho que nenhum dos três era nascido nessa altura, no mundial de 66. Quem foi o primeiro jogador português a marcar um gol no mundial, que foi esse mundial de 66?

Esse não me lembro. O primeiro a marcar um gol. Mas podem ir ao Google.

O quê?

Só não tenho ideia. Estou a dizer para irem ao Google. O Eusébio foi o melhor marcador desse mundial.

O Eusébio foi o melhor marcador desse mundial, mas terá sido o primeiro a marcar um gol?

O Simões e o Torres também marcaram, mas eu não tenho a resposta.

Quem? O que estava a dizer?

Vamos lá ver.

O que estava a dizer, Pedro Pinto?

Eu estou a dizer o seguinte: isto tem regras, nós entendemos. A primeira foi o Eurico, a segunda fui eu, agora tem que ser o Pedro Pinto.

Então vamos deixar o Pedro Pinto. Sim.

Espero que não tenha ido ao Google.

Isto é em alternância.

Ainda não fui. Mas as regras da comissão de inquérito quando nós não sabemos, não podemos ter três alternativas.

Claro, podem pedir ajuda.

Nesse mundial marcou o Eusébio, marcou o Torres e marcou o José Augusto. E por exemplo, eu não me lembro, mas tenho a grande intuição. Uma homenagem que nós fazemos também ao José Augusto.

Então aí está a ajuda. A ajuda é essa. Desses três.

Já foi ao Google, Pedro Pinto. Já tive tempo.

Não lembro. Por acaso, eu creio que é na Bola TV, que está a dar uma série de reportagens sobre os jogos de 76. E eu tenho ideia que estes três pelo menos sei que marcaram.

Então quem foi o primeiro desses três?

Essa é a parte difícil.

Pois é.

Talvez o José Augusto.

O Pedro Pinto foi indicado.

José Augusto?

O Pedro Pinto foi indicado pelos restantes parceiros desta comissão de inquérito a indicar o nome. A avançar. Claro, ser o porta-voz.

Eu escrevo José Augusto. Grande senhor futebolista. O Hugo Soares também deve estar de acordo comigo, normalmente o PSD anda sempre atrás do Chega. Nisso também concordo.

O Hugo Soares está de acordo. Vamos bloquear.

Vamos bloquear porque o Pedro Pinto foi ao Google, não tenho dúvida, mas deixem-me dizer o seguinte: se houve alguém que ainda não ficou atrás do Chega, foi o PSD. Mas está no bom caminho.

Estão com o pleno. Só vos falta acertar na próxima pergunta para conseguirem os 25 pontos.

Mas antes de irmos à última pergunta, só saber como é que vão ver o jogo hoje. Têm alguma coisa combinada? Vai haver uma preparação especial para assistirem ao jogo?

Da hora que já acaba o plenário. É isso, o plenário temos dois momentos.

E aí podem ver o jogo todos juntos?

Não, eu tenho de trabalhar, por acaso.

Eu vou confessar uma coisa a vocês.

Vai sair mais cedo. Acho até que vai sair mais cedo.

Vão começar mais cedo o debate quinzenal também.

Não saí mais cedo, como é evidente, do debate quinzenal, nem saí mais cedo do debate do Conselho Europeu.

Mas o Hugo Soares vai fazer uma confissão, queremos ouvir.

Vou. Antes disso, só uma declaração de interesse, que é: nós vamos falhar a próxima pergunta.

Por quê?

Por uma razão simples: porque dirão sempre que os políticos só acertam nas perguntas todas da comissão de inquérito quando é de bola. E portanto, eu não quero que isso aconteça, senão depois amanhã temos um explicador e um bom, mau e um vilão sobre nós deputados só no futebol. Portanto, eu desafio os meus colegas a falharmos de propósito. Está bem? Não vão dizer que nós só sabemos de bola. E digo-lhe isto: hoje tenho uma coisa muito gira, muito engraçada. Quando espero que possamos ainda ver pelo menos a segunda parte do futebol, que é o seguinte: eu tenho um conjunto de deputados, três deputados ou quatro, que vivem juntos. São deputados que são do interior do país e que vivem juntos num apartamento que tem um terraço muito engraçado, muito grande, num apartamento arrendado em Lisboa. E então o que eles fizeram hoje para o futebol? Eles convidaram todas as deputadas do grupo parlamentar do PSD e convidaram a líder parlamentar para cozinhar. E portanto, eu hoje vou cozinhar para 34 deputadas.

O que é que vai fazer?

E vou ver o futebol com elas.

O que é que vai cozinhar?

Elas ainda não sabem, portanto, eu também não vou agora dizer.

Vai pôr nas redes sociais a seguir. Não vai mandar vir comida de fora, Hugo Soares. Pois não?

Não, de todo. Eu cozinho sempre em casa também.

Muito bem.

Não, devo pedir um Uber ou um restaurante indiano, uma coisa assim, que o Hugo Soares gosta muito. Pedro Pinto. Ainda bem que é indiano para poder fazer esse serviço, Pedro Pinto.

A piada de Chega, Pedro Pinto.

Vamos à última.

Vamos ver se a sugestão do Pedro Soares é acolhida pelos restantes parceiros. E falamos do Cristiano Ronaldo, já falámos aqui, inevitavelmente. A pergunta é: em que clube começou ele a jogar?

No Andorinha. Chama-se Andorinha. Foi no Andorinha.

Então e agora?

O Hugo Soares ninguém o respeita. Disseram os três a mesma resposta.

Eu também respondi. Apesar de não ter a certeza se estivesse. Pois é, e eu também a responder mal. Até nisto vira o futebol. Eu digam o que disserem, nas minhas convicções eu não cedo. Portanto, também não me posso deitar. Vamos lá ver o Andorinha se tiver razão.

Bom, a conclusão que se tira é que os políticos só sabem de futebol.

Só sabem de futebol.

Não.

Amanhã o explicador vai ser sobre isso.

Eu vi logo.

Parabéns. Hugo Soares, Pedro Pinto e Eurico Brilhante Dias, muito obrigada por esta comissão de inquérito especial, mundial e bom jogo e bons cozinhados, Hugo Soares.

E boa vitória. Eu só disse aquilo há bocado, que era para vocês perceberem que eu sou o observador de todas as minhas.

Nós percebemos.

Mas atenção, há muitos políticos que foram totalistas aqui na comissão de inquérito. A minha última presença foi bastante boa.

Nunca neste consenso erraram. Foi um trio bem conseguido. Muito obrigada e bom dia para todos.

Bom dia. Obrigado.