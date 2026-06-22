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Conferência de Imprensa da Rádio Observador, o espaço onde passamos em revista os destaques da imprensa internacional e nacional. Eu sou o Carlos Pedro, a edição de hoje é da jornalista Teresa Freire. Bom dia, Teresa.

Bom dia, Carlos.

Teresa, vamos começar por olhar para o "Jornal de Negócios". Diz que os portugueses querem que o Presidente da República exija mais ao governo e aos partidos.

É o resultado da mais recente sondagem da Intercampus para o "Negócios", o "Correio da Manhã", a CMTV e o Now. O barómetro realizado entre os dias 10 e 16 de junho revela que 56,7% dos portugueses querem um presidente mais fiscalizador e menos cooperante na atuação com o Executivo e com a oposição. Quase metade dos portugueses diz que até agora o mandato corresponde às expectativas que tinham. Quando comparado António José Seguro com Marcelo Rebelo de Sousa, quase 40% dos inquiridos considera que não há grande diferença entre as duas lideranças.

Passamos para o "Jornal Económico". A CIP não parece desistir da reforma laboral.

Depois da reforma laboral ter caído no Parlamento, a Confederação Empresarial de Portugal diz que vai insistir e propor um novo calendário de negociações. Este fim de semana, o líder Armindo Monteiro avançou à Antena Um que vão propor um calendário e metodologia com vista à obtenção de um acordo na próxima reunião da concertação, que deverá acontecer ainda antes das férias de verão. Armindo Monteiro considera que a economia portuguesa precisa de uma mudança da lei do trabalho e defende que não pode ficar refém de interesses politicopartidários.

Passamos para o "Diário de Notícias", que faz manchete com o tema da educação. Diz que os diretores escolares defendem a suspensão das aulas devido à onda de calor que se tem sentido.

Nesta altura, os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo ainda não terminaram o ano letivo e os alunos do ensino secundário ainda estão em época de exames nacionais. Perante a onda de calor que se tem feito sentir, o Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades solicitou ao Ministro da Educação um término antecipado do ano letivo nestes ciclos. O sindicato pretendia que as aulas terminassem já no dia 19 de junho, quando as aulas terminam apenas dia 30. Pediram ainda o reagendamento dos exames nacionais previstos para a semana que começa hoje. Já Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, pede sensibilidade ao ministro Fernando Alexandre.

Fechamos a imprensa nacional com o "Jornal de Notícias". Teresa, este ano já morreram quatro crianças vítimas de violência doméstica.

O JN conta a história de uma menina que morreu este domingo durante um conflito entre o pai e a mãe, em Santarém. Esta é já a quarta criança que perde a vida em contexto de violência doméstica este ano em Portugal. Estamos em junho de 2026 e já se igualou o ano mais mortal para menores desde 2019 em termos de violência doméstica.

Vamos agora à imprensa internacional. Os britânicos dão destaque à prevista demissão do primeiro-ministro já esta segunda-feira.

Os ministros britânicos afirmam que Keir Starmer vai hoje anunciar a sua demissão para dar início a um processo que vai levar o Reino Unido a eleger o sétimo primeiro-ministro num espaço de 10 anos. Espera-se que hoje Keir Starmer anuncie um calendário para a saída, que vai abrir caminho para que Andy Burham se torne no próximo primeiro-ministro.

Viajamos até aos Estados Unidos para fechar esta conferência de imprensa com o "The New York Times", que destaca as negociações entre Estados Unidos e Irão na Suíça.

Depois do primeiro dia do encontro, este domingo, os dois lados concordaram em criar uma célula de gestão de conflitos para pôr fim aos combates no Líbano, que continuam depois do anúncio do cessar-fogo. A informação foi avançada num comunicado conjunto apresentado pelos mediadores do Paquistão e do Qatar. O mesmo documento diz que os Estados Unidos e o Irão acordaram um roteiro para alcançar um acordo final em 60 dias para pôr fim à guerra. Entretanto, nas redes sociais, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão já disse que se tinham registado grandes progressos para pôr fim ao conflito no Líbano.

Os destaques da imprensa nacional e internacional, hoje com a jornalista Teresa Freire.