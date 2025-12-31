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Altura de conhecermos o tema do Contracorrente desta quarta-feira, 31 de dezembro, o último dia do ano. 2026 é já amanhã. Helena Matos, bom dia. Há várias perguntas em cima da mesa para o próximo ano. Haverá o orçamento aprovado no final de 2026? Sim ou não? O Chega, agora líder da oposição, vai entrar no Tribunal Constitucional? Sim ou não? O Ministério Público vai continuar no centro das polémicas? Enfim, tu e o José Manuel Fernandes têm muitas perguntas para este Contracorrente.

Sim, bom dia. É uma sensação especial estar a fazer o programa do último dia do ano, o último Contracorrente deste ano, em que ficou muito marcado por eleições. Tivemos eleições e alguns factos, ou seja, todos nós falámos de Spinum Viva. Em dado momento, tivemos um apagão. Temos também um presidente da República em final de funções e tivemos eleições. E agora, como é que vai ser em 2026? Em princípio, não existirão eleições. Mas depois temos dúvidas sobre o que existirá ou não. Por exemplo, o Orçamento de Estado. Existem circunstâncias políticas para poder vir a ser aprovado no final do ano que começa amanhã? Sim, é já amanhã. Temos também outra grande questão, que não é bem uma questão, é mais uma constatação. Com o Chega a tornar-se o líder da oposição e com a expressão parlamentar que tem, é óbvia a sua entrada nas instituições que até agora eram repartidas entre os outros partidos. A mais óbvia será o Tribunal Constitucional, mas não é, de modo algum, a única. Isto coloca questões, porque Montenegro não tem uma maioria absoluta, portanto há que negociar também com o Partido Socialista. E o Partido Socialista, claro, acha que não se deve negociar com o Chega, mas não tem votos suficientes para poder, de alguma forma, conseguir fazer valer essa sua tese. Portanto, essa é uma das grandes questões, e que marca uma nova fase do regime, claramente. E depois temos aqui um presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, em final de mandato, sempre com algumas polémicas, mas vamos ter um novo presidente da República. Portanto, nós no próximo ano vamos ter novas peças no xadrez da política, e isso é fundamental. Vamos ter um novo presidente da República, vamos fazer, não hoje, mas é óbvio que haverá vários programas sobre isso, um balanço ao presidente que agora cessa funções e vamos ter um novo presidente da República. Só especular quem é que poderá ser, dava uma semana de Contracorrente, mas para já é por aqui que estamos e quero desejar um bom ano a todos. E final de 2026, como sempre, teve momentos maus, teve momentos bons, mas na rádio teve momentos excelentes.

Um bom ano também pra ti, Helena Matos. 2026, os dados estão lançados. É este o tema do Contracorrente.

O balanço de 2025 e a antevisão do ano que começa amanhã é o tema do Contracorrente de hoje. Participe através do 91 002 41 85 para entrar em direto, mas também pode usar este número para enviar a sua mensagem de voz através de WhatsApp ou participar através das caixas de comentários das redes sociais e também do site do Observador.