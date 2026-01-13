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Nesta campanha presidencial, o sucesso é um local de risco. Primeiro foi Gouveia e Melo a cair, depois Marques Mendes, e agora resta saber se a subida de Cotrim será afetada pela acusação de assédio. A menos de uma semana das eleições, as sondagens estão ou não a criar percepções de vitória e de derrota que podem vir a influenciar os eleitores? O que te parece, Helena Matos? Bom dia.

Olha, para já eu tinha a percepção que iria ficar constipada.

Já está. A percepção está corretíssima.

Pronto. Depois tenho a percepção que fazer o lançamento do Contracorrente a seguir ao Bom Dia é ótimo, porque assim vou embaladinha e faço a ligação. Como é óbvio, aquilo com que o Miguel acabou, que é a passagem de uma história que é referida como uma área privada do Instagram, ou o que seja, a minha ignorância nesta matéria é profunda, para as notícias, coloca aqui uma questão. Nós estamos numa campanha que várias pessoas já têm dito que poderá ser a campanha mais imprevisível, usaremos essa expressão mais louca, desde 85, 86. O que acontece aqui? Nós começámos esta campanha, aquilo que tem sido muito interessante, do meu ponto de vista, certamente não de quem protagoniza estes casos, em que temos visto os sucessivos preferidos ou as pessoas que estão em alta. Não estamos a falar necessariamente da pessoa que vai ter mais votos naquilo que, para já, é uma eleição que irá ter dois votos. Depois começámos por ter uma espécie de pré-eleito, que era Gouveia e Melo, vimo-lo a descer. Depois assistimos também a isso, em parte com Marques Mendes, que também estava muito em cima. Depois, agora aqui a um outro nível, porque não era essa a questão de ser o mais votado, mas sim de estar a ter uma subida que ia para lá das expectativas, o caso de Cotrim de Figueiredo, nós também nem sequer sabemos qual é que vai ser o impacto que tudo isto vai ter. E depois temos, e agora pode dizer-se, mas tudo isso de que tu estás a falar, ninguém sabe se é verdade, porque tudo isto são percepções, sondagens, percepções baseadas em estudos, uns são tracking poll, outros são barómetros, nem sequer são sondagens, aliás, temos tido poucas sondagens. Portanto, nós estamos a falar como se fosse realidade de algo que não sabemos se é realidade. E daí que tenhamos visto, sobretudo o candidato Marques Mendes a entrar numa espécie, e em parte também Gouveia e Melo, mas muito mais Marques Mendes, que é uma coisa dramática. Não é só ele dizer que acha que vai passar, porque é óbvio que isso é obrigação do candidato e é aquilo que é previsível que diga, mas com algum tipo de afirmação que é: cria-se uma percepção da realidade que é tratada como a realidade e isso pode fazer realidade. Agora vamos aqui traduzir. Marques Mendes, que achavam que ele ia ganhar, quando acham que ele pode não passar, isso pode ou não condicionar o seu voto. Já não estou a falar da história que aqui referiu o Miguel. Também falaremos. E que é realmente a história de ontem, do dia. Aquela acusação a Cotrim de Figueiredo. Aquilo pode ou não condicionar o voto. Por quê? Porque, porventura, o Miguel diz que acha que aquela história não tinha condições para ser publicada. Mas de repente ela faz a notícia do dia. Portanto, uma campanha hoje confronta-se não apenas com o terreno, com os eleitores, mas confronta-se também com as percepções da realidade.

Como a de 86 nunca teve, ou, por exemplo, o caso da Marinha Grande não faz lembrar um bocadinho alguns dos acontecimentos desta campanha?

Não, eu acho que o caso da Marinha Grande é diferente. Ou seja, o que pode é haver uma mobilização em torno de um candidato que se ache que está a ser maltratado. Eu não acho que uma acusação de assédio sexual a Cotrim de Figueiredo esteja ao nível de uma bofetada em Mário Soares. Uma bofetada é uma coisa física, gráfica, à qual o PS, por acaso na época, até começou por não dar muita importância, quando algumas horas depois percebeu, encheu todos os jornais com aquela fotografia, porque é óbvio, à estalada, quer dizer, como é que é isto? Mas também não sei se não haverá, tendo em conta algumas características deste tipo de denúncia, que Portugal também nunca foi um país onde este tipo de denúncia pegasse muito. Por outro lado, algumas das circunstâncias para que aquela acusação tenha sido apresentada ou tenha começado a ser divulgada, o facto de ter sido agora mesmo, já no final da campanha, o facto da pessoa que fez aquela afirmação ou aquela acusação estar neste momento a trabalhar numa área governamental, o que pode dizer que pretende favorecer Marques Mendes, o próprio facto de os portugueses não aderirem muito àquele tipo de acusação. Nós geralmente olhamos mais para quem acusa do que para quem é acusado. Portanto, pode até levar a um efeito de proteção do candidato. Não sei, mas é precisamente disso tudo que vamos falar hoje no Contracorrente.

E o que é fascinante e dinâmico, podemos contar, é que quando escolheste o tema de hoje do Contracorrente, nem imaginavas o que iria acontecer na campanha.

Não, eu mudei o texto da apresentação, porque de repente isto aconteceu.

Isto virou tudo. Até já, Helena. Vá passar.

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