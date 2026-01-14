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Foi ontem divulgado o relatório Acesso a Cuidados de Saúde 2025, elaborado pela Nova SBE, que confirma a persistência de desigualdades no acesso à saúde, mas também parece contrariar algumas ideias feitas. É um daqueles relatórios que sai todos os anos, até por imposição legal, e que permite monitorizar o acesso aos cuidados de saúde. O estudo baseia-se num inquérito realizado pela equipa de Economia da Saúde da Nova SBE, dirigida por Pedro Pita Barros. Este ano também tivemos direito a um relatório extra, neste caso, sobre o fenómeno da automedicação. Há muitos dados, muitos confirmam as dificuldades do nosso SNS e evidentes desigualdades de acesso. Outros dão indicação de que podem ser consideradas evoluções positivas. Há, sobretudo, muito por onde refletir e é isso que queremos fazer também no Contracorrente de hoje. José Manuel, bom dia.

Bom dia.

O que é que chamou mais a atenção neste relatório?

Primeiro que tudo, há um aspecto que eu gostaria de sublinhar. Este relatório é uma decorrência da lei e nós termos leis e, para todos os efeitos, mecanismos e processos que permitem a avaliação das políticas públicas é uma daquelas coisas que habitualmente corre mal em Portugal. Os governos decidem, às vezes fazem leis, depois não regulamentam, ou quando regulamentam, não aplicam, ou quando aplicam, não avaliam. E depois, de repente, sem avaliação, para perceber o que correu bem e o que correu mal, muda-se tudo outra vez, porque é preciso mudar tudo outra vez. Neste caso concreto, independentemente das muitas mudanças que houve, isto é uma norma que existe desde 2014 e, pelo menos desse ponto de vista, está a haver alguma avaliação. É evidente que é uma avaliação que tem limites. Estamos a falar basicamente de um inquérito. Portanto, mil e tal pessoas que são estudadas, não é exatamente uma sondagem, é um inquérito deste tipo ou obedece a normas um pouco mais rigorosas. E há dados que eu acho que são muito relevantes. Primeiro que tudo, há uma desigualdade no acesso que não pode ser omitida. E essa desigualdade no acesso tem muito a ver com as dificuldades. Uma das coisas que está na nossa Constituição e que decorre dos princípios do Estado social, é que o acesso deve ser universal. E essa universalidade é limitada por razões económicas em algumas áreas. Nós muitas vezes falamos que a parte, e é um aspecto muito importante e um dos temas que mais vezes é ignorado, nós falamos muito do caráter público do Serviço Nacional de Saúde. Ignoramos quase sempre que Portugal é, na OCDE, um dos países onde os gastos com saúde ditos out of the pocket, portanto, que saem diretamente do bolso das pessoas, em termos percentuais, é mais elevado. A média na OCDE anda nos 19% e nós estamos acima dos 30%. Dir-se-á: "Está bem, porque as pessoas vão a hospitais privados, vão a consultas privadas". Sim e não. E o aspecto não, que é muito evidente neste relatório, é que há um problema com os medicamentos. Nós esquecemos que pode haver isenções de taxas moderadoras, pode haver acesso, na maior parte das vezes, gratuito aos hospitais públicos e aos centros de saúde, mas quando chega à farmácia, é preciso pagar a comparticipação dos medicamentos. E aquilo que este relatório confirma é que há muitas pessoas que não o conseguem fazer. Mas também dá a indicação de que, apesar de tudo, houve melhorias. Isto é, este indicador melhorou do ano passado para cá e o relatório, sem chegar a essa conclusão, porque não pode, não tem dados para isso, aventa a hipótese de ter a ver com uma recente medida já do atual governo, ou melhor, do anterior governo, já de Luís Montenegro, no sentido de isentar do pagamento total de medicamentos os aposentados, com reformas abaixo de determinado valor. Os mais pobres dos pobres, digamos assim, pelo menos entre os aposentados. Mas este indicador não acontece só, naturalmente, com os medicamentos. Às vezes há limitações de acesso, como deslocar-se até ao hospital ou centro de saúde. Nem toda a gente vive ao lado de um hospital e não é bom que viva. Mas nós temos redes que em muitos sítios do país têm limites e implicam custos para os utentes. Há outro aspecto que também é avaliado aqui e que é relevante, que é se funcionou ou não o recurso à linha SNS 24. E não há dúvida que há uma explosão da utilização e indicações de que essa utilização pode ter ajudado a aliviar as urgências. O número total de urgências diminuiu e a explicação pode ser em parte esta. Mais uma vez, o relatório não consegue distinguir, coloca a hipótese, porque depois não chegou ao ponto de perguntar exatamente porque é que as pessoas não tinham ido à urgência. Verifica-se que muitas pessoas foram recomendadas, pois simplesmente a ficarem em casa, porque não era uma situação grave, outras a irem ao centro de saúde. Mas há menos episódios de urgências e há, isso agora já não está no relatório, está nos números oficiais, mas também são citados no relatório, há mais recurso a consultas nos centros de saúde. Aliás, os números não anuais finais ainda para 2025, mas a expectativa é que o número de consultas nos centros de saúde tenha aumentado cerca de 2 milhões de consultas. Portanto, de 31 milhões para 33 milhões, se assim se aumenta, ou dizer números gordos. Há algumas coisas, no entanto, no relatório que me fizeram um pouco confusão. Só para teres uma ideia, o relatório dá a ideia de que é mais difícil aceder a médico de família, mas não vejo nos números razão para isso. Só para teres uma ideia, o relatório refere que o número de pessoas que dizem que não têm acesso ao médico de família caiu de 90% para 70 e tal por cento, uma queda significativa, mas o número de médicos de família aumentou e a cobertura manteve-se idêntica. As falhas continuam nos cerca de 15% de doentes inscritos sem médico de família. No último ano, continua a haver, até ligeiramente menos, utentes sem médico de família, andava na casa de 1.600.000, agora anda na casa de 1.550.000, comparando o mês de novembro com o mês de novembro, para comparar meses equivalentes, mas há mais 350 mil utentes no sistema. Isso é uma coisa que muitas vezes nós esquecemos, é que com a imigração, há pessoas a entrar para o sistema. E essas pessoas também contam. E a partir do momento que contam, naturalmente, não basta dizer que é preciso mais médicos de família, que é a resposta fácil. A resposta complicada é perceber por que nós estamos com mais 300 mil utentes. E será que todos estão a recorrer, têm direito e por aí adiante. Enfim, são questões que são levantadas. Esta informação é muito relevante. Há outra informação de um relatório paralelo que também é muito interessante relativamente à chamada automedicação. O recurso dos portugueses à automedicação é imenso. Eu sou um deles, que muitas vezes, sempre que posso, evito ir ao médico. Se sentir me engripado, antes de sentir que a coisa é grave, procuro resolver-

Aquele típico Ben-Hurón.

Sim, Ben-Hurón ou equivalente a isso. E acho que muitas pessoas reconhecem isso, e isso tem aspetos positivos e aspetos que podem ser preocupantes, por exemplo, se as pessoas se expõem a consumir antibióticos. São dados relevantes, vamos falar um pouco mais sobre eles. Vamos ter conosco, não o Pedro Pita Barros, mas a investigadora que fez o relatório com ele. Vamos ter também um médico de família com décadas de experiência e vamos ter um outro acadêmico também que estuda muito estas matérias. Acho que vai ser um programa informativo interessante e, sobretudo, tentar não discutir apenas se hoje desceu mais meia hora ou menos meia hora a lista de espera numa dura sintra, que haverá sempre no estado em que as coisas estão, mas ver se aquilo que é o movimento lento do sistema está a ir na boa direção ou na má direção. Eu acho que neste relatório, só para sintetizar, há muitos dados ainda preocupantes, sobretudo aqueles que têm a ver com a desigualdade económica no acesso à saúde, mas há alguns indicadores que algumas políticas adotadas, umas ainda pelo governo do Partido Socialista, seja o SNS 24, outras já depois do governo, o Acesso a Medicamentos, que parecem ir na boa direção.

É para discutir depois das 10h. Até já, Gemma Não.

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