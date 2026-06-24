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Este é o Diário do Mundial. Terminou a segunda jornada do Campeonato do Mundo e Portugal já vence com Ronaldo em destaque. Vamos falar de tudo o que aconteceu com Miguel Cordeiro, enviado especial do Observador. Olá, Miguel, bem-vindo.

Olá, Maria João.

Temos que começar por Portugal, que goleou o Uzbequistão e fez uma das melhores exibições deste mundial, Miguel.

Sim, uma bela exibição de Portugal. Cinco a zero é sempre uma ótima exibição, com destaque para vários jogadores portugueses, mas um acima de todos. É caso para dizer: "Guess who's back?" Ronaldo conseguiu voltar à ribalta, ele mesmo disse isto no final: "I'm back." Nós passamos este jogo a analisar a prestação de Cristiano Ronaldo, foi o desafio a que nos propusemos, perceber o que estava a fazer o craque português. E o que vimos foi, de facto, um jogador concentradíssimo, focado, a atacar todas as bolas até ao último minuto. Estive à procura do hat-trick até ao último segundo, o último lance da partida é Ronaldo à procura desse terceiro gol. Mas tudo começa logo no aquecimento, quando Cristiano Ronaldo está a aquecer com os restantes companheiros de equipa e nos ecrãs gigantes surgem estatísticas deste mundial, e se vê Messi a liderar várias dessas estatísticas e Ronaldo está no centro do relvado a olhar para esses ecrãs e a perceber que o nome dele não está lá e que tem de estar. Ronaldo percebe que tem de correr, tem de marcar, tem de fazer mais para ter o nome nesses rankings e conseguiu fazê-lo neste jogo frente ao Uzbequistão. É normal? Sim, é o Uzbequistão, não é uma seleção de topo, mas não é por aí que Portugal não tem que dar o seu melhor. E foi o que fez, deu mesmo o seu melhor, conseguiu uma vitória confortável por cinco a zero. Podiam ser mais. Portugal faz aquilo que precisa de fazer, aquilo que foi dito, ainda ontem falámos disto, obrigação. Cumpriu com a obrigação que tinha. É uma grande exibição de Cristiano Ronaldo com esses dois gols. É uma grande exibição coletiva, é um grande destaque para as bolas paradas, um gol de livre, um gol de canto, podiam ter sido mais, houve muita estratégia para as bolas paradas e o que nós tivemos foi uma exibição de raiva, como foi dito, por exemplo, por Martínez, e talvez Portugal precise de jogar com esta raiva, não só para continuar a dar resposta às críticas, mas também para os jogadores continuarem com esta vontade em campo.

A Colômbia e a República Democrática do Congo também jogaram. Como é que fica agora este grupo, Miguel?

Sim, a Colômbia venceu, gol já tardio, gol na segunda parte, mas é uma vitória por 1 x 0, que coloca a Colômbia já apurada, já está na próxima fase. Agora será o duelo com Portugal que vai decidir como é que fica este grupo. Vamos a contas deste grupo K, o grupo de Portugal. A Colômbia lidera com seis pontos, Portugal está em segundo com quatro, o Congo em terceiro com um ponto e o Uzbequistão em quarto com zero pontos. Na última jornada vamos ter um Congo-Uzbequistão e um Colômbia-Portugal em Miami, uma cidade repleta de colombianos, 20% da população, uma média, é colombiana e a Colômbia vai ter forte apoio nesse jogo, mas Portugal está agora muito bem e vai ser um belo duelo para decidir quem segue em primeiro lugar e como ficam as contas deste grupo. Vamos ter muitas atenções viradas para esse jogo que acontece no horário de Portugal, na madrugada de sábado para domingo.

Esta terça-feira também se jogou o grupo L e com outro português em destaque.

Carlos Queiroz também em destaque, conseguiu travar a poderosa Inglaterra. Empate sem gols, zero a zero entre Inglaterra e Gana. Carlos Queiroz, com a sua experiência, continua a sorrir em mundiais. Vamos também olhar rapidamente para a classificação desse grupo, o grupo L, é o último desta fase de grupos. Inglaterra com quatro pontos, Gana também com quatro pontos. A Croácia venceu o Panamá esta terça-feira e soma três pontos. O Panamá está em último com zero pontos.

E para esta quarta-feira, Miguel Cordeiro, qual é o plano?

O plano de Portugal é recuperação, essencialmente é o que vai fazer a equipa portuguesa. Os jogadores que não jogaram vão ter um ligeiro treino, os que jogaram vão fazer uma curta ativação. Isso foi comunicado pela Federação Portuguesa de Futebol. Não há qualquer atividade para a imprensa, é um dia de recuperação. Quanto ao resto do mundial, vai começar. Vamos passar a ter aqui uma autêntica maratona. Todos os dias vamos começar a ter seis jogos e vão ser em simultâneo cada jogo de cada grupo. Como é que isso se explica? O grupo B, por exemplo, joga todo às 20h, no horário de Portugal, Suíça-Canadá e Bósnia-Herzegovina-Catar. Depois, às 23h, Marrocos-Haiti e Escócia-Brasil, isto no horário de Portugal continental. A Rádio Observador vai estar nesse Escócia-Brasil. Curiosa reportagem, perceber como está este Brasil, perceber como é a festa dos escoceses. Neymar pode ter minutos, muitos pontos de interesse neste jogo para ouvir também no episódio de amanhã do Diário do Mundial, os destaques desse encontro. E depois, já às 2h, no horário de Portugal continental, jogam-se as decisões do grupo A. O México já está apurado. África do Sul-Coreia do Sul e República Checa-México são os jogos do grupo A. A partir desta quarta-feira, passa a ser sempre assim, seis jogos em cada dia.

Está feito o Diário do Mundial com o enviado especial do Observador aos Estados Unidos, o Miguel Cordeiro. Miguel, até amanhã.