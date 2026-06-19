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Começa agora mais um Diário do Mundial. Já está em andamento a segunda jornada do Campeonato do Mundo e Portugal já prepara o desafio frente ao Uzbequistão. O Miguel Cordeiro é o enviado especial do Observador ao Mundial de Futebol. Miguel, bem-vindo. Já estás de regresso a Palm Beach?

Sim, já estou novamente neste calor úmido da Flórida. Houston também era úmido, mas Palm Beach ainda consegue ser mais. É uma cidade em que as lentes dos óculos ficam embaciadas quando saímos pra rua.

Vamos começar por falar da seleção portuguesa. A equipa também viajou para Palm Beach e logo no dia do jogo com a República Democrática do Congo. Esta quinta-feira já trabalhou e, Miguel, com uma ótima novidade.

É uma das melhores novidades desde que Portugal chegou aos Estados Unidos da América. Rúben Dias está novamente operacional, já está a trabalhar com a equipa, já foi integrado na equipa e hoje, quinta-feira, os jogadores fizeram um trabalho de recuperação. Não houve imprensa, portanto, a imprensa não esteve no centro de estágio, não houve trabalho aberto à imprensa. A seleção teve um treino. Pedro Proença esteve presente no treino, porque a Federação Portuguesa de Futebol divulgou algumas imagens e, portanto, os jornalistas conseguiram perceber aquilo que foi divulgado pela federação. Nessas imagens estava, de fato, Pedro Proença, palmadinha no ombro de Roberto Martínez, imagens que apontam para a comunhão, para a preparação para o próximo jogo, cabeça já no próximo desafio. Portanto, foi um dia de recuperação e já de início de preparação para o próximo desafio, que é já na próxima terça-feira.

E pra esta sexta-feira, qual é o plano da seleção nacional, Miguel?

Olha, nós quando viemos para os Estados Unidos da América, a Federação Portuguesa de Futebol deu-nos um plano muito detalhado, estava tudo feito ao minuto. Esse plano foi alterado logo no segundo dia, quando se percebeu que havia o protocolo de tempestades e que ao final do dia há mais probabilidade de haver tempestades, e também que, não havendo tempestades, está muito calor ao final do dia e no campo de treinos o sol bate mesmo de frente no rosto dos jogadores nessa altura do pôr do sol, final do dia. Portanto, os treinos foram todos passados para de manhã e com isso, esta sexta-feira, o treino vai ser às 10 AM hora de Palm Beach, portanto, às 3 PM na hora de Portugal, e a conferência de imprensa de um jogador, ainda a definir, vai ser às 9h15 no horário de Palm Beach, será às 2h15 na hora de Portugal. Contamos dar essa conferência de imprensa em direto na Rádio Observador.

Claro que sim. Esta quinta-feira começou a segunda ronda do mundial e já temos a primeira equipa qualificada.

É, México. México apurado. Já venceu a Coreia do Sul. Há uma festa autêntica já nas ruas do México e em muitas ruas também dos Estados Unidos da América, até porque há uma grande comunidade mexicana. Certamente em Houston há mais festa do que aqui em Palm Beach. Houston tem mesmo uma grande comunidade mexicana no Texas. Portanto, México apurado, conseguiu nesta quinta-feira bater a Coreia do Sul 1 x 0, só para o primeiro lugar do grupo. Também nesse grupo, no grupo dos mexicanos e dos sul-coreanos, a República Checa e a África do Sul empataram a um golo. Já vamos aí às contas. Só referir também que nos jogos de hoje, no grupo B, a Suíça goleou a Bósnia, e grande destaque para Manzambi, um menino de 17 anos da Suíça, jogador do Friburgo, dois gols em menos de 30 minutos e é já um dos destaques deste mundial. O Canadá conseguiu uma vitória, primeira em mundiais, logo com uma goleada histórica, 6 x 0 frente ao Catar, sendo que o Catar teve duas expulsões. E o jogo acaba também por ficar marcado por uma lesão muito feia, uma lesão de Ismael Koné. As imagens não são nada recomendáveis. Partiu a perna. É muito incomodativo ver uma imagem dessas. Está fora do mundial, Koné. Os jogadores durante o jogo até o homenagearam durante os gols. Agora, como é que estão estes grupos? Vamos lá, contagem. No grupo A, México primeiro, seis pontos, Coreia do Sul segundo com três, Chéquia e África do Sul com um ponto cada uma das equipes, sendo que a Chéquia está à frente da África do Sul nesta fase, devido à diferença de gols. No grupo B, o Canadá está em primeiro com quatro pontos. Ainda não perdeu, o que é um ótimo resultado para o Canadá. A Suíça está em segundo lugar, também com quatro pontos, a mesma coisa, um empate e uma vitória. E depois, Bósnia e Catar surgem em terceiro e quarto. O Catar em último lugar, claro. Com a goleada de hoje, o Catar está na última posição, tem sete gols sofridos, apenas um gol marcado. A Bósnia está na terceira posição nesse grupo.

E pra hoje, sexta-feira, Miguel Cordeiro, os Estados Unidos são cabeça de cartaz.

Sim, vão fazer o segundo jogo neste mundial, que está a ser vivido com alguma intensidade, principalmente quando jogam os Estados Unidos da América, os norte-americanos têm interesse, Team USA. Há anúncios na rádio, anúncios na televisão, Ubers e taxistas com quem já nos cruzamos, não é? Precisamos de conversar com eles durante as viagens. Sim, claro, pra nos deslocarmos. Vão falando sobre esse jogo, quando é que jogam os Estados Unidos. No aeroporto, cruzamos com pessoas que estavam a viajar para ver o jogo com a família. Portanto, há todo um evento e para se perceber a dimensão, o jogo dos Estados Unidos na primeira jornada foi mais visto do que os jogos das finais da NBA. Isto já mostra o crescimento do futebol, do soccer, nos Estados Unidos da América, essa dimensão que o futebol também está a ter, principalmente quando jogam os Estados Unidos da América. Nesse grupo, também a Turquia e o Paraguai vão medir forças também nesta sexta-feira. Tiveram maus resultados na primeira volta. Agora vão tentar inverter essa situação. No grupo C, Brasil joga hoje, Neymar está de fora, não viajou com a equipa. Neymar está a ver se recupera para a fase a eliminar. Vamos ver se o Brasil chega e, se chegando, em que condições está Neymar e também que adversários vai ter o Brasil. Nesse grupo, a Escócia joga com Marrocos, e é também um belo duelo desta sexta-feira. Podemos dizer até que é um dia com jogos muito interessantes e podemos voltar a ter equipes apuradas já nesta sexta-feira.

Está entregue o Diário do Mundial. Amanhã mais, sim, ao fim de semana também há novos episódios. Diário do Mundial é pra ouvir todos os dias até o final da competição, sempre com o jornalista Miguel Cordeiro. Miguel, até amanhã.

Até amanhã.