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Vamos à análise dos temas que marcam a atualidade com notas de 0 a 20. Começa agora o "E o Vencedor É". É o primeiro de 2026 e conta com a análise do José Manuel Fernandes, Bruno Vieira Amaral, Paulo Ferreira e o Miguel Santos Carrapatoso. A moderação é do Luís Soares. E a entrada para o novo ano, a caminho das presidenciais. Já há críticas de Aguiar Branco aos candidatos, mas começamos com a última mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto presidente da República. Paulo, o que te ficou destes cinco minutos de mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa?

Cinco minutos, grande parte deles citando Eça de Queirós. De alguma forma, dá sempre jeito quando se querem fazer críticas, e eu acho que o diagnóstico é bem feito de Marcelo Rebelo de Sousa sobre aquilo que nós somos, dá sempre jeito fazê-lo por interposta voz do que por voz própria. E Marcelo Rebelo de Sousa socorreu-se dessa muleta, desse instrumento para não ser tão direto. De resto, os fogachos, os entusiasmos que acabam logo em fumo, o desleixo, a constante trapalhada, nós vamos vendo isso todos os dias. Ou seja, este diagnóstico que é aqui feito é um diagnóstico certeiro. Desleixo e trapalhadas, não precisamos ir muito longe na agenda, no calendário. O que se está a passar no aeroporto de Lisboa com as entradas, a trapalhada absolutamente insustentável com os boletins de voto, que vão ter mais candidatos do que aqueles eleitos, num erro que já é repetido de eleições anteriores, o que se passou recentemente com a AIMA e com 400 mil pessoas à espera de verem suas papeladas despachadas, a saúde, todos os dias vamos vendo isso. E portanto, aí temos em áreas muito críticas a absoluta incapacidade do desleixo. Ninguém trata dos assuntos de alguma maneira ou deixa-se tudo para a última hora, sempre à espera do tal milagre salvador que depois resolva com passe mágico aquilo que nós temos que resolver. Agora, é preciso dizê-lo também, quando se faz esse discurso 10 anos depois de um mandato como presidente da República, isto é uma autocrítica, isto é, no fundo, também um atestado de falhanço coletivo. Nós falhámos ou continuamos a falhar. O falhanço não é novo, mas continuamos a falhar. E Marcelo Rebelo de Sousa não se pode pôr de fora, obviamente, deste fracasso coletivo. E podemos ver aqui alguns episódios protagonizados por ele, que o revelam sobre fogachos e entusiasmos. Quando ele achou que em dois anos conseguia resolver o problema do sem-abrigo e disse que o objetivo era que em dois anos, se não erro na altura, tirar até o último sem-abrigo das ruas, o entusiasmo com a Jornada Mundial da Juventude, quase infantil, aqui a costela, obviamente, de católico praticante do Marcelo, obviamente, a ajudar, e isso é legítimo, mas parecia que aquilo ia resolver os problemas do país, o ganhamos, vencemos, por aí fora. Aquela coisa infantil quando ele anunciou em Belém uma final de futebol em Lisboa, que ia realizar-se em Lisboa como prêmio para os profissionais de saúde que andavam há meses a ajudar a controlar a pandemia, portanto, esse entusiasmo quase infantil também. Desleixo e constante trapalhada na função. Aqui não ponho nos negócios, mas na função. O caso das gêmeas é absolutamente paradigmático disso. E no fundo é isto, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, socorrendo-se de Eça de Queirós, que é consensual, assina aqui, de alguma forma, uma despedida que não é uma despedida brilhante.

É um epitáfio.

É um epitáfio. É basicamente: "Meus amigos, eu estive cá 10 anos, continuamos a ser aquilo que sempre fomos: trapalhões, desleixados, desorganizados e sempre à espera que venha um papa salvador fazer cá uma faxinarola para nos animar." É isto.

José Manuel, como é que ouviste esta mensagem do presidente e também como é que relacionas isto com a relação entre Marcelo Rebelo de Sousa e o governo?

Com toda a franqueza, eu esperava de Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de estarmos em campanha eleitoral e dele dizer que não queria interferir e que ia fazer uma mensagem curta, esperava ser uma mensagem que não soa num registo Miss Mundo. Desejar a paz no mundo, a prosperidade, a bondade, essas coisas todas por aí adiante, que eventualmente é o típico discurso de Miss Mundo. Isso até se nota na forma como os candidatos, os partidos reagiram. Não se pode deixar de estar de acordo com as Miss Mundos. E depois, para falar do ser português, que é uma coisa que está se a apagar, o Paulo pugnou muito nesta história do improviso e das trapalhadas, mas também a bondade, mas também a mentira, mas também tudo. Aliás, eu estive a contar o número de palavras próprias de Marcelo e aquelas escritas por Eça, ou em que ele explica que vai citar Eça, e é metade da mensagem. E eu posso encontrar, ele podia ter ido buscar Eça de Queirós, foi buscar ilustres de Casa de Ramires, não sei se ele não podia ter ido buscar também citações aos Maias, se não podia ter ido buscar um bocadinho a Fernando Pessoa, ou a Almeida Garrett, ou sei lá, até o próprio Luís de Camões, todos eles falaram sobre isto de ser português. Eu acho que desse ponto de vista é uma facilidade discursiva que eu, francamente, não aprecio demasiado.

Miguel Santos Carrapatoso, como é que acompanhaste esta mensagem?

Eu acompanho no essencial o que o José Manuel Fernandes e o Paulo Ferreira disseram, sendo que acho que o Paulo toca num ponto especialmente importante, que é: esta mensagem acaba por ser, não sei se era essa a intenção do Marcelo Rebelo de Sousa, aliás, suspeito que não fosse, mas esta mensagem é ou deve ser encarada como uma autocrítica. Dez anos depois de ter assumido o cargo de Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, socorrendo-se de Eça de Queiroz, faz também ele próprio um diagnóstico de como falhou no cargo. Bem sabemos que um presidente da República não tem poderes executivos, que quem governa é o governo, mas de um presidente da República espera-se que seja vigilante, escrutinador, interventivo, no bom sentido do termo, que exija resultados. E Marcelo Rebelo de Sousa passou demasiados anos sem ser vigilante, sem ser interventivo no sentido positivo do termo e sem exigir resultados aos governos então em funções. E portanto, termina estes 10 anos com uma mensagem que é quase um fatalismo, como se Portugal tivesse de ser isto, um país adiado. E Marcelo Rebelo de Sousa, fazendo uma crítica aos governos que teve de acompanhar, parece, no fundo, isentar-se de responsabilidades nestes 10 anos de resultados. E é uma pena que o faça. Marcelo Rebelo de Sousa tem responsabilidades e poderia ter aproveitado esta mensagem de Ano Novo, a última, para ele próprio assumir responsabilidades. Bem sei que o Presidente da República disse que o que virá a seguir será necessariamente melhor do que o que veio antes, sugerindo que o seu sucessor poderá fazer um trabalho melhor. Mas Marcelo Rebelo de Sousa poderia ter aproveitado esta oportunidade, não para fazer uma crítica genérica a este país adiado, mas para se criticar a si próprio, por ter sido também corresponsável por 10 anos em que o país, para usar um eufemismo, não melhorou assim tanto.

Deixa-me só ainda sobre os entusiasmos e afogaços, João Miguel Santos, com memória, fui recuperar, enviou-me agora, está aqui à frente, uma entrevista que Marcelo Rebelo de Sousa deu ao "El País” em 2017. Ainda estávamos no início da geringonça, dois anos depois, ainda alguém segurava o guarda-chuva de alguém entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Eu acho que foi António Costa a segurar o guarda-chuva de Marcelo. O Miguel Carneiro pode até ser capaz de ter mais. Foi essa a ordem. E sobre os entusiasmos, dizia Marcelo ao "El País": "Os portugueses são os nórdicos do século XXI.” Isto a propósito, embalado com entusiasmo da ida de Mário Centeno para presidente do Eurogrupo. Cá está mais uma vez o partir de um caso concreto, meritório, obviamente, um português num cargo com sanidade internacional, mas a partir daí passamos logo a ser os melhores e para um século. E portanto, comparar este tipo de tiradas com aquilo que é este discurso agora. Zé Manuel, querias ainda falar da relação do presidente com o governo.

Eu queria também sinalizar algo que me parece relevante, que é estes últimos três vetos do presidente a três decretos do governo, que são decretos que, enfim, neste período, nós percebemos a sua urgência. Estamos a falar da concentração das urgências, estamos a falar de tentar resolver aquele problema do SIGIC, aquilo que permitiu aquele caso de Santa Maria. Estamos a falar de tentar que não haja o desequilíbrio que existe entre médicos tarefeiros e outros médicos. Habitualmente, esse tipo de decretos que saem do governo e que depois vão para a presidência, o presidente tem 40 dias para os vetar ou promulgar. Estes 40 dias não estão lá por acaso, porque muitas vezes a maior parte das instituições resolvem-se entre gabinetes, entre São Bento e Belém, vão conversando, devolvem, fazem ajustamentos. E a verdade é que não sei por que de repente Marcelo Rebelo de Sousa tem tido uma necessidade de vetar mais diplomas deste governo de Luís Montenegro do que teve de António Costa. Estive aqui a fazer uma rápida recapitulação para se ter uma ideia. Nos primeiros governos de António Costa, no primeiro governo, designadamente o primeiro governo de António Costa, praticamente não houve devolução de diplomas do governo. Com a Assembleia é diferente, com a Assembleia houve devoluções, estamos a falar dos vetos políticos, as leis da Assembleia. E tudo isso se acumulou, sobretudo nestes últimos anos. No caso do governo de António Costa, já estamos a falar depois da queda do governo em novembro de 24. Mas repare, entre 2016 e 2023, estamos a falar de oito anos inteiros, Marcelo Rebelo de Sousa vetou três diplomas do governo, tantos como vetou ontem, só num dia. Depois, nos últimos tempos do governo de António Costa, vetou muito mais. E agora, com Luís Montenegro, a relação está a ser claramente difícil. Isto é um sinal, na minha perspectiva, de que, por um lado, com o governo de Costa e sobretudo com o governo de maioria absoluta A relação entre São Bento e Blay se deteriorou, isso era público e notório. Nós todos percebemos que houve um longo namoro e depois uma deterioração final e que, neste caso, com o governo de Luís Montenegro, aparentemente nunca houve namoro nenhum. E há um sinal aqui de deterioração grave, porque trata-se de diplomas que temos todos a percepção de que precisam de revisão rápida. O presidente não publicou nenhum comunicado, muitas vezes publica a explicar o que está a pedir ao governo. Sabe-se que pediu melhoramentos, não se sabe que tipo de melhoramentos e às vezes fica-se na dúvida se não acontece o que aconteceu já em diplomas, ou pelo menos houve sinais de ter acontecido em diplomas anteriores, quer de Costa, quer deste governo, que é uma porventura excessiva sensibilidade à contestação que estes documentos possam levantar. E sabe-se que qualquer um destes três diplomas na área da saúde eram diplomas que feriam interesses corporativos. Não é interesses de trabalhadores, interesses corporativos e particularmente interesses de setores médicos que querem proteger, por exemplo, não querem que se aplique na zona sul o que se faz na zona norte relativamente à concentração das urgências, porque acham que fazer 20 km para ir trabalhar é um drama, e coisas deste gênero. É pena que não sabemos mais. Vamos ver quanto tempo é que isto volta, mas isto no limite pode levar, repare, o governo tem que rever os diplomas, tem que voltar aí ao Conselho de Ministros, o presidente volta a ter 40 dias para aprovar ou devolver. Portanto, isto pode atirar para final de fevereiro, praticamente para o final do mandato de Marcelo, uma decisão que indiscutivelmente estamos a viver dias muito elucidativos no que diz respeito aos problemas das urgências do Serviço Nacional de Saúde, que eu diria que são tão urgentes como as urgências.

Queres dar nota a essa relação entre o Blay e São Bento ou queres dar nota à mensagem de Ano Novo do Presidente da República?

Até posso dar nota aos dois. Até posso partilhar a nota, vou dar um oito a ambos. E até estou a ser generoso, que hoje é sexta-feira e portanto, porventura podia dar uma nota um pouco pior. Não estou a gostar mesmo deste final de mandato do Marcelo Rebelo de Sousa.

Paulo, a tua nota também para este tema?

Vai um 16 para Eça de Queiroz, sempre útil, mais de um século depois, sempre útil e ali à mão para ser citado.

Miguel.

Eu dou nota a Marcelo Rebelo de Sousa, uma nota de balanço dos 10 anos que acaba por ser sintetizada nesta mensagem quase de alguma impotência no Ano Novo. E dou um oito a Marcelo Rebelo de Sousa, não esquecendo que foi corresponsável por muito do que agora critica no país.

Bruno, o certo é que esta mensagem acontece a caminho das presidenciais, com Aguiar Branco a deixar críticas sem nomear a candidatos presidenciais. Olhando para a mensagem, olhando também para estas críticas, são críticas que fazem sentido na tua opinião?

Sim, a mensagem do Aguiar Branco vai mais longe do que isso. Aliás, nem acho que esse seja o tópico principal da mensagem do Aguiar Branco. Mas ainda sobre o ainda presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nós falávamos sempre muito de um dos grandes objetivos de Marcelo Rebelo de Sousa quando chegou à presidência, que era a descrispação do ambiente político. Ora, se nós olharmos para o ambiente político hoje, já em 2026, podemos dizer que Marcelo Rebelo de Sousa falhou rotundamente esse objetivo. Aliás, contribuiu em grande parte para que cheguemos a esta altura com mais crispação do que tínhamos quando ele chegou à presidência em 2016. E isso aconteceu porque na altura Marcelo Rebelo de Sousa pressentiu a popularidade do governo de António Costa e quis se colar a essa popularidade, esquecendo que havia uma parte da população, do eleitorado, descontente com essa solução governativa. Aliás, o que veio a ser provado nos anos seguintes. Marcelo Rebelo de Sousa ignorou a insatisfação de uma parte do povo, do eleitorado, um eleitorado que em grande parte também votou nele, pelo menos nas primeiras eleições que venceu. Não houve descrispação nenhuma. Foi o período do aparecimento da ascensão do Chega. As coisas não estão completamente desligadas entre si. E Marcelo Rebelo de Sousa, que sempre teve esse desejo de ser querido, de ser amado, de ser popular, esqueceu-se que descrispação não pode significar falta de exigência para com o governo, para com os políticos, incluindo com ele próprio. Descrispação não pode ser alcançada sobre todas as outras coisas. Às vezes a tensão faz parte da política e tensão, discussão.

A exigência.

A exigência faz parte. Nem tudo pode ser sacrificado em nome de um ambiente político mais sereno, o que às vezes corresponde a uma paz podre.

E confunde-se muito descrispação nesse sentido com aquilo que popularmente se chama nacional porreirismo.

É, o deixa andar.

O deixa andar, umas palmadas nas costas, ok, a malta não se chateia com isso, não se enfrentam os problemas, não se é assertivo e frontal quando se deve ser, tudo dentro da educação e da lealdade institucional, seja a que nível for. E portanto, é este nacional porreirismo do deixa andar, somos todos bons, e amanhã já vem outra situação que a malta já se esquece do problema atual e segue.

E por isso é até quase cômico, depois o próprio Marcelo Rebelo de Sousa venha fazer este diagnóstico em que diz que Portugal é um país adiado. Pois, também é por esta vontade de descrispar a todo o custo que Portugal continua a ser um país adiado. Às vezes é preciso um bocadinho de conflito para que as coisas avancem. É aquele ditado que diz que o mar sereno não faz bons marinheiros. E às vezes é isso, às vezes é preciso alguma crispação para que as coisas avancem. Marcelo foi o descrispador mor, mas sacrificou outras coisas mais importantes e agora vem fazer um diagnóstico pelo qual ele também é responsável, embora me pareça que não assuma muita dessa responsabilidade. Em relação a Aguiar Branco As suas funções também passam por coordenar ou tentar lidar com este novo cenário político que se tornou mais crispado mesmo dentro da Assembleia da República. Portanto, ele tem de lidar com um cenário construído também em parte para o qual contribuiu Marcelo Rebelo de Sousa, mas eu acho que Aguiar Branco, e ele faz esse balanço do desempenho das suas funções enquanto presidente da Assembleia da República, tem tido uma prestação positiva, não procurando desresponsabilizar os deputados, aliás, pelo contrário, reforçando a responsabilização dos deputados, procurando evitar também que haja outros mecanismos paralelos de vigilância e de punição dos deputados, porque isso é que sublinha, de facto, a responsabilidade dos deputados na Assembleia da República. Eles respondem perante os eleitores. É importante, e Aguiar Branco sublinha isso, determinados níveis de cordialidade, de urbanidade, de convenções que ele refere e diz que não são meras formalidades, que não têm qualquer valor, são instrumentos de trabalho, de gestão dos trabalhos na Assembleia da República, e isso é muito importante. Têm acontecido vários incidentes, eu acho que na maior parte dos casos Aguiar Branco tem conseguido lidar bem com isso. Acho que tem sido um presidente da Assembleia da República muito melhor do que foram Ferro Rodrigues e Augusto Santos Silva, em particular, no que diz respeito à forma como lida com o Chega. Acho que lidaram muito mal com o Chega, quer Ferro Rodrigues, quer Augusto Santos Silva, e Aguiar Branco tem procurado fazer essa gestão, responsabilizando e dizendo que de facto os deputados têm de ser avaliados, têm de ser julgados pelos eleitores e não por um presidente da Assembleia da República que assume uma função de juiz e muito menos por outras instituições. Ele diz que houve ideias e condena essa ideia de que fosse criado um conselho para além da Comissão Parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados, composto por sábios, por pessoas não eleitas, com poderes para avaliar o comportamento dos deputados e aplicar sanções. Ele é completamente contra esta ideia. Eu também sou, acho que seria um desastre, seria mais uma daquelas entidades reguladoras que não têm qualquer legitimidade, muito menos para avaliar o trabalho dos deputados. Em relação à questão das críticas aos candidatos presidenciais, esse é o ponto em que eu não estou totalmente de acordo com Aguiar Branco, porque Aguiar Branco diz que o debate tem resvalado para uma lógica de suspeição generalizada sobre os políticos, que o escrutínio é indispensável, mas a desconfiança permanente, não. Se Aguiar Branco confia na maturidade dos deputados, segundo ele, que diz que apesar de tudo tem mantido em funcionamento a democracia com um ou outro incidente, também tem de confiar no discernimento dos portugueses, dos eleitores, para distinguirem o escrutínio da desconfiança, daquilo a que ele chama desconfiança permanente. Esta ideia de que os políticos são todos iguais não é nova, já existe há muito tempo, não apareceu agora com o Chega. O que nós temos de exigir é que essas críticas vagas de que todos os políticos são iguais, essa desconfiança permanente, se transforme precisamente em verdadeiro escrutínio. E quando os candidatos presidenciais têm de responder sobre alguns aspetos das suas vidas profissionais, isso é perfeitamente natural e legítimo.

Certo. Eu aí teria mais cuidado e percebo aquilo que Aguiar Branco quer dizer. E o que se está a verificar nesta eleição presidencial, eu acho que pode ser, no fundo, o início de um novo ciclo a esse nível, de uma nova prática que tem aspetos positivos, que é o da transparência e escrutínio, mas também tem aspetos negativos. Se nós recuarmos basta cinco ou 10 anos, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, que tem uma atividade normal enquanto comentador, mas também enquanto jurista que emitia pareceres e por aí fora, nunca nas eleições, seja quem for, quer os media, quer os adversários, partidos políticos, quem quer que for, puseram em causa ou exigiram saber a quem é que ele tinha feito pareceres e ser pago, naturalmente, por isso. Atividade normal. O que eu acho é que com esta questão da empresa, eu acho que o caso Pinonvida também, obviamente, motivou e potenciou isso. Mas o caso da empresa de Marques Mendes, por exemplo, e depois estamos num país em que uma parte das pessoas não gosta de empresas, de alguma maneira, acha que as empresas são cambalaches basicamente para desviar dinheiro de quem precisa e sobretudo grandes empresas, então esqueçam grandes empresas, porque são antros do pior que pode haver. E portanto, eu acho que isso é uma das causas do nosso atraso também, esse horror às empresas e sobretudo aos grandes grupos económicos que têm poder competitivo lá fora. Mas isso é outra história. Acho que isso contamina este debate. Portanto, qualquer pessoa que tenha tido uma empresa pessoal, familiar, para exercer a sua atividade como consultor, como jurista, como outra coisa qualquer, está logo sob desconfiança, tipo: "Ele tinha uma empresa, espera lá." Mesmo antes de sabermos o que é que fazia, pra quem fazia, a que preços fazia, e essa é a parte do escrutínio, a questão de ter uma empresa, é logo: "Epá, ele tinha uma empresa. Espera lá, mas ele tinha uma empresa. Isto não pode cheirar bem." E eu acho que isso é dentro dessa nossa cultura antiempresas, acho que isso é a parte perversa que pode prejudicar e que pode levar a que no futuro, qualquer pessoa que tenha tido uma atividade absolutamente normal não esteja disponível para fazer este strip-tease.

Eu percebo isso.

O que isso leva? Já agora para concluir. Que só vamos ter candidatos que fizeram toda a sua vida na função pública, como deputados ou na política, junta de freguesia, nos partidos ou entidades públicas.

Isso é o que já temos em parte. Isso é o que nós já temos. O que é que é Marques Mendes? Marques Mendes tem atividade profissional fora da política depois dos 50 anos. Antes disso, ele diz que muito no início também teve. Mas ele é um produto disso, desse mundo em que os políticos a única coisa que fizeram na vida foi política. E quando depois saem da política, graças aos contactos e graças às redes que granjearam na política, é que têm uma vida profissional. A mim não me choca nada o escrutínio, a transparência. Claro que às vezes há, nestas disputas políticas, a vontade de atirar lama para os outros, mas não me choca que haja este escrutínio.

Preciso de uma nota, Bruno.

Vou dar a nota a Aguiar Branco, apesar de não concordar completamente com aquilo que ele diz em relação aos candidatos presidenciais, dou-lhe uma nota positiva pela reflexão que fez sobre as suas próprias funções enquanto presidente da Assembleia da República e avalio muito positivamente o seu desempenho, dou-lhe um 16.

A avaliação do Bruno Vieira Amaral. De notar que falta pouco mais de meia hora para o arranque do debate das rádio, o debate que vai juntar os candidatos presidenciais depois das 11h30. Vamos ter também aqui análise e antevisão já a seguir no Explicador depois das 09h da manhã.