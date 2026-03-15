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Tempo agora para uma nova edição de "You Vence o Doré" na Rádio Observador, com notas para dar de zero a 20, notas dadas pelo Anselmo Crespo, diretor de novos conteúdos da TVI e CNN Portugal, e ainda o António Costa, publisher do jornal Eco. A condução é contigo, Miguel Vieira.

Sejam muito bem-vindos, Anselmo Crespo e António Costa, a esta edição de domingo de "You Vence o Doré". Começo por ti, Anselmo Crespo, e pela notícia que há pouco aqui dava conta a reeleição de José Luís Carneiro para mais um mandato à frente dos destinos do Partido Socialista. Foi reeleito com 97% dos votos, um resultado que considera José Luís Carneiro reforça a legitimidade para ser candidato a primeiro-ministro. Queres abordar neste "You Vence o Doré" a tarefa que tem pela frente o reeleito secretário-geral do PS?

Dito assim, parece um passeio no parque. Um candidato único que é reeleito com quase 100% dos eleitores parece um passeio no parque. E eu acho que a tarefa de José Luís Carneiro e, sobretudo, do Partido Socialista, mas do seu líder, está longe de ser uma tarefa fácil. É óbvio que o Partido Socialista está a atravessar um contexto muito particular desde o ano passado, desde a derrota das últimas legislativas, que o atirou para uma posição onde o Partido Socialista não está habituado a estar, e que se fosse José Luís Carneiro ou outro líder qualquer, não teria nunca uma tarefa fácil para reabilitar o Partido Socialista. Mas eu acho que o maior desafio de José Luís Carneiro não era, obviamente, manter-se na liderança do Partido Socialista. O maior desafio dele é conseguir afirmar o Partido Socialista como uma verdadeira alternativa, que é esse o papel de um partido que está na oposição e não está no poder. E eu acho que até agora isso não foi propriamente a grande prioridade de José Luís Carneiro. Ele está a tentar fazer aqui um exercício, quase uma quadratura do círculo, até do ponto de vista interno e nas listas que vai apresentar aos próximos órgãos do partido, no sentido de unir costistas com pedronunistas, enfim, tentar unir as várias fações dentro do Partido Socialista. E eu acho que isso é inteligente e qualquer líder acha-

Tem sido bem-sucedido nessa tarefa?

Na tarefa de unir e criar listas mais ou menos plurais, desse ponto de vista da democracia interna do Partido Socialista, sim. Não tem sido propriamente bem-sucedido no sentido de conseguir uma agregação por parte do partido. Isso nota-se nas entrevistas de vários dirigentes com alguma notoriedade, vamos chamar assim, Mariana Vieira da Silva, Duarte Cordeiro. Nota-se nas posições públicas que vão assumindo sobre o Partido Socialista que não estão propriamente muito confortáveis com a liderança de José Luís Carneiro. E essa falta de conforto tem a ver com um estilo de liderança, que é o de José Luís Carneiro, não há outro, que até agora não lhe tem estado a correr propriamente mal. Quer dizer, José Luís Carneiro, se nós há 10 anos disséssemos que um dia ia ser secretário-geral do Partido Socialista, provavelmente muitos de nós não acreditaríamos. A verdade é que ele aí está. Ele é secretário-geral do Partido Socialista. Repara, ele era um braço direito de António José Seguro, que teve basicamente todos os costistas contra ele. Depois foi um braço direito de António Costa e agora cá está José Luís Carneiro. Sempre parece um daqueles equilibristas em cima do arame no circo. Ele consegue sempre equilibrar-se, mas de facto isto deu para chegar até aqui, eu não sei é se dá para dar o passo seguinte. E o passo seguinte é reaproximar o Partido Socialista do poder. A única forma que José Luís Carneiro tem de o fazer é afirmando-se como uma alternativa. E eu tenho claro, pelo menos é esta a minha visão, neste momento, ninguém olha para o Partido Socialista como uma alternativa. Ninguém.

Há uma sondagem esta semana da Aximage que coloca o PS mais próximo do PSD.

Mas até esses números são interessantes, porque eu acho que o Partido Socialista sobe e desce nas sondagens um bocadinho ao sabor daquilo que é o desempenho do governo. Não é tanto por aquilo que o Partido Socialista consegue afirmar, tem sobretudo a ver por aquilo que o governo não consegue afirmar. Claro, isso também faz parte das regras do jogo. Agora, do ponto de vista programático, do ponto de vista daquilo que é a visão para o país, daquilo que as pessoas possam percepcionar como o caminho com Luís Montenegro e com este PSD é este, mas o caminho que o Partido Socialista é outro totalmente diferente. Eu acho que essa ideia clara de alternativa não existe. E eu dou dois exemplos que foram os dois que o José Luís Carneiro falou este fim de semana: saúde e habitação.

Quais são as alternativas?

E a questão é essa, que é saúde e habitação. Claro, eu acho lindamente que o Partido Socialista fale disso. Acontece que o Partido Socialista saiu do poder há dois anos e se a saúde e a habitação chegaram ao ponto a que chegaram, os últimos oito anos são do Partido Socialista, para não ir mais atrás. Isso impede o Partido Socialista de falar de saúde e habitação? Não, mas obriga o Partido Socialista a dizer qual é a solução, qual é o caminho, qual é a alternativa política para isso. E neste momento, a única alternativa política para estas duas áreas, para não ir a outras, do Partido Socialista é basicamente fazer tudo aquilo que fez no passado. Que no fundo, o governo está a ir por um caminho diferente daquele que foi o Partido Socialista, o Partido Socialista continua a dizer que o nosso caminho é que estava certo, apesar de nos ter trazido onde trouxe. E eu acho que esse é o grande desafio do José Luís Carneiro, é conseguir afirmar uma alternativa e, sobretudo, conseguir dar uma visão econômica ao país, uma visão de uma economia moderna e, sobretudo, de um projeto em que as pessoas percebam que o Partido Socialista não é apenas aquele partido estatizante, que acha que todos os problemas se resolvem com mais Estado. É um partido que consegue ter uma visão para lá disso, independentemente das divergências ideológicas que tenha com o PSD.

Icnata para José Luís Carneiro. Sim.

Só uma nota.

Sim, sim, António.

O que disseste, Anselmo, mas acho que apesar de tudo, ele tem uma vantagem, tem tempo

Tem tempo para reorganizar. Neste ciclo em que não se antecipam eleições no curto prazo, e no curto prazo não estou a dizer nos três anos que faltam, tem aqui uma oportunidade.

O tempo em política é sempre relativo.

É. Tem aqui uma oportunidade, tem o benefício da dúvida para uma oportunidade. Agora, esta unidade é obviamente mais artificial do que substantiva. É uma unidade nos mínimos, tem que lá estar alguém, não há alternativas entre o PS e as que potencialmente poderiam existir, não se apresentam. Enfim, é este que temos, mas também não é com um número de 90 e tal por cento de vitória numa reeleição que suporta uma estratégia alternativa de poder ao governo. E a verdade é que isso ainda não se vê, apesar das muitas cartas que José Luís Carneiro escreve. Se calhar nesta fase vai escrever menos ao primeiro-ministro e escrever mais aos portugueses, talvez.

É esse o desafio aqui traçado pelo Anselmo Crespo. Note, Anselmo.

Apesar de tudo, eu dou um 12 a José Luís Carneiro, porque eu acho que o percurso que ele fez até aqui é notável e porque ele tem, de facto, uma margem grande para percorrer. Eu percebo o António quando ele diz que ele tem tempo, mas nós já vimos isso acontecer no passado. Quer dizer, nós também achávamos que António Costa tinha tempo e lá apareceu António Costa a fazer-lhe uma ultrapassagem pela direita e pela esquerda. Portanto, dou-lhe um 12 de benefício da dúvida.

Outro António Costa, o publisher do Eco, traz esta edição de “e o vence Dorê” a saída de Mário Centeno, uma notícia precisamente avançada pelo jornal Eco. Mário Centeno vai pra reforma, aceitou o acordo proposto pela administração do Banco de Portugal depois de 20 anos na instituição. O que se te oferece dizer?

Olha, oferece-me dizer duas coisas, uma não definitiva, portanto, a avaliar dentro de um ano. Na verdade, as duas. Olha, uma interna. Como dizias, e bem, ficou claro da notícia do Eco, e não desmentida, porque obviamente confrontamos o Banco de Portugal com essa informação, que isto foi uma decisão do Banco de Portugal. Ora, vamos lá ver, o Banco de Portugal é uma entidade, mas foi uma decisão de uma pessoa, do governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira. E ao dizer isto, não estamos a dizer pouco, porque o que estamos a dizer? Estamos a dizer que Álvaro Santos Pereira preferiu pagar, e esse é um ponto que suscita alguma análise, mas decidiu pagar a Mário Centeno pra o ter fora do Banco de Portugal. Eu não sei se isto é uma demonstração de força, se isto é uma demonstração de fraqueza.

Fraqueza. Tu saber, sabes.

Não, veremos a prazo. Eu diria, eu vou mais longe pra provocação do Anselmo. À partida, parece-me uma demonstração de fraqueza. Veremos como é que isto resulta na gestão interna do Banco de Portugal, porque nós estamos a analisar aqui, externamente. Vamos lá ver, o governador é um cargo inamovível. Não há lutas de poder no Banco de Portugal.

O que ganha Álvaro Santos Pereira com esta saída de Mário Centeno do Banco de Portugal?

É não ter a sombra de um governador. Álvaro Santos Pereira, com esta decisão, passa a ideia de que havia dois governadores dentro do Banco de Portugal e, portanto, acha que não deve haver dois governadores, só deve haver um. Ora, isso pra mim, confesso, é estranho, porque o governador são um e, na verdade, tendo em conta a natureza do cargo, é inamovível. Não há hipótese nenhuma de haver concorrência interna, porque o governador é só um e ele manda, quer, pode e manda como entende. Enfim, tem conselho de administração, seguramente, mas tradicionalmente o governador do Banco de Portugal tem um peso próprio mesmo no conselho de administração. Portanto, a confirmação, o anúncio que Álvaro Santos Pereira faz ao país, e internamente, que diria até mais importante, enfim, do ponto de vista dele, de que havia dois governadores, eu não acho que seja uma demonstração de força, acho que é uma demonstração de fraqueza. Por que eu dou o benefício da dúvida? Veremos daqui pra meio ano, daqui pra um ano, como é que esta saída torna ou não mais clara a força de Álvaro Santos Pereira dentro do Banco de Portugal. Isto vai medir-se numa série de coisas. Numa lei orgânica, nos estatutos do Banco de Portugal que Álvaro Santos Pereira quer mudar, precisa do ministro das Finanças, que a decisão final é da tutela, mas que o governador vai propor. Veremos que mudanças é que vai impor. Veremos num dossiê que foi muito discutido, aliás, com uma notícia aqui em primeira mão do Observador, do Luís Rosa, com a nova sede. E veremos o que Álvaro Santos Pereira pensa da nova sede. Ainda não se sabe. Quer esta sede? Obviamente, não a vai deitar fora, porque há contratos, é preciso cumpri-los. Mas ela está bem como está, quer uma sede maior do que aquela que já existe. Ainda não ouvimos Álvaro Santos Pereira sobre uma matéria que impactou diretamente, foi uma das razões úteis pra saída de Mário Centeno. Portanto, veremos a prazo se esta avaliação que faço, de que isto é uma demonstração de fraqueza, se transforma ou não numa avaliação de força de Álvaro Santos Pereira internamente ao banco. Há uma segunda dimensão que é interessante, que é o que vai fazer agora Mário Centeno.

Vai dar aulas, aparentemente.

Não, isso vai, mas vamos lá ver. Mário Centeno tem 60 anos, 59 ou 60 anos.

António, o Santana Lopes batizou a expressão, vai andar por aí?

Vai andar por aí. Eu acho que vai andar à procura de oportunidades, procurou no BCN, não encontrou, se tivesse ido, teria sido outro caminho Eu acho que dar aulas para Mário Centeno vai ser curto.

Achas que têm ambições políticas?

Não sei se é políticas de liderança partidária. Eu até admito que tenha, mas é um caminho difícil. Estávamos aqui a dizer a ironia que José Luís Carneiro acabou de ser-

Faltas para dois anos

...dois anos. Tem que se tornar militante do PS, que creio que ainda não é. Seguramente vai parar a uma televisão para fazer comentário, e bem. Vai estar mais solto para dizer o que pensa. E por isso é que, Mário, tem esta ironia, Álvaro Santos Pereira tinha um adversário próximo e passa a ter o inimigo longe e muito à vontade para dizer e fazer o que quer e com liberdade, e bem. Última nota, que obviamente eu acho que mesmo internamente ao Banco de Portugal é questionável. Eu, aliás, não me dei ao trabalho de ir ver o que Álvaro Santos Pereira escreve e diz sobre reformas antecipadas na função pública e sobre a reforma do Estado e sobre essa natureza. Mas convenhamos que é pagar muito, pagar um salário por inteiro a alguém que tem 60 anos, para nos livrarmos dele, no caso, do Banco de Portugal. Portanto, foi por isso que obviamente Mário Centeno não deixou que passasse a ideia que tinha sido o próprio a querer ir embora, mas que foi mandado embora. E eu, desse ponto de vista, tenho que dizer que Mário Centeno tem toda a razão. Isto é, se querem mandar embora, paguem. Agora, saiu aos 60 anos com uma reforma por inteiro, o salário de consultor que estava nas praças e que era mais ou menos conhecido é da ordem de 17 mil € brutos. Sai com 60 anos mais ou menos com esse salário, igual ou próximo ao último salário que tinha. Enfim, eu diria que para os outros consultores que lá estão, que estão à espera de chegar à reforma, não deve ser muito agradável dizer: "Mas afinal, por que eu também não vou embora com o salário por inteiro, que também estou aqui a fazer tempo?". E depois, de facto, dá liberdade a Mário Centeno para vir a ter outro exercício.

A não sentir tão equilibrado para expressar opiniões. Temos que avançar, António, a tua nota é?

Eu dou um 16 a Mário Centeno pela forma como conseguiu negociar isto. De facto, tem aqui o melhor dos dois mundos. Vamos ver, eu dou um 11 a Álvaro Santos Pereira, porque viu-se livre de um problema interno. Veremos como é que isso vai ser ou não útil para a sua liderança no Banco de Portugal.

Anselmo, há pouco falavas dos desafios que José Luís Carneiro tem pela frente. Queres agora trazer os desafios que o PSD tem na governação? Que desafios são esses?

Um pouco na mesma lógica do Partido Socialista, nós sabemos todos que Luís Montenegro antecipou aqui o calendário interno das diretas do PSD. Também sabemos que ele o fez por causa de Passos Coelho. Mas seja como for, eu acho que tal como olhava há pouco para aquilo que é o caminho que José Luís Carneiro tem pela frente, no caso de Luís Montenegro, do PSD e da posição que ocupa neste momento no governo, eu acho que esse desafio é ainda mais urgente. E arrumada essa questão interna que é, vamos dizer com toda a sinceridade, uma formalidade, porque obviamente Luís Montenegro não vai ter nenhuma concorrência na liderança do PSD, mas não deixa de ser uma oportunidade para nós também percebermos de que forma é que ele vai precisar de ajustar a agulha, nomeadamente na moção que vai ter que apresentar ao Congresso e a estas diretas. E por que eu falo em afinar a agulha? Porque as circunstâncias mudaram muito das últimas legislativas até agora. Tivemos a tempestade, os efeitos catastróficos dessa tempestade e um PTRR, e agora temos uma guerra do Irão, que em cima de uma guerra da Ucrânia, obviamente vem abalar muito a confiança da economia global. E não haja nenhuma dúvida, Portugal não é uma ilha e portanto nós de alguma forma, direta ou indiretamente, vamos sofrer com esses impactos todos. E vai ser interessante perceber de que forma é que Montenegro vai afinar a agulha da governação. Eu acho inevitável que ele tenha que o fazer, sobretudo tendo em conta que até agora, vamos ser também muito sinceros, ele ainda não mostrou quase nada. É óbvio que ele cumpriu a promessa da descida de impostos. Também é óbvio que na saúde há algumas coisas que estão a tentar ser feitas, os tarefeiros, a concentração de urgências, mas do ponto de vista objetivo, a grande reforma deste governo até agora é o da legislação laboral e nós estamos a ver qual é o caminho que ela está a tomar. A reforma do Estado com o ministro para a reforma do Estado, continuamos todos aqui pacientemente sentados, que é para não descansarmos à espera que aconteça qualquer coisa. E acontecer não é que mude tudo de um dia para o outro, é pelo menos percebermos qual é o caminho que está a ser seguido. E Luís Montenegro está a ficar sem tempo, é esse o meu ponto. Está a ficar sem tempo e está ainda mais pressionado por este contexto externo, meteorológico, por um lado, da guerra pelo outro. E ou ele começa, como se costuma dizer em bom português, a dar corda aos sapatos na governação, ou então, de facto, a vida pode lhe correr mal e a legislatura pode não chegar mesmo ao fim, porque será muito difícil retirar alguém do poder, mesmo que não tenha a maioria do Parlamento, que esteja a fazer um bom trabalho e que esteja a entregar e que ninguém vai querer derrubar, nem o CHEGA, nem o Partido Socialista vai querer derrubar o governo se sentirem que as pessoas não estão insatisfeitas. Mas se as pessoas começarem, se o nível de contestação começar a subir de tom, não apenas por causa da reforma laboral, mas na saúde, na educação, na economia, se de repente, em vez de superávit, passamos a ter déficit, se de repente, em vez de baixar impostos, passamos a subi-los, bom, então aí as coisas podem se complicar. E eu duvido que os três anos sejam mesmo três anos. Por isso é que eu vejo com alguma expectativa este momento interno do PSD, não tanto pelas novidades que possam vir aí do ponto de vista da liderança, que essas não são nenhumas, mas sobretudo por aquilo que Passos Coelho alertava, que é: agora não há desculpa, está na hora, comecem a trabalhar.

Que nota é para Luís Montenegro e para esses desafios que tem pela frente?

Vou dar o 10 do benefício da dúvida, porque já lá vão dois anos. O Luís Montenegro pediu na campanha que o deixassem trabalhar. Eu agora digo: "Então, força."

O 10 do Anselmo Crespo. Temos ainda aqui quatro minutos e meio para o último tema do António Costa: segregação nos Salesianos de Manique. Refeições diferentes para os alunos que pagam para frequentar a instituição e para os alunos que estudam ao abrigo de contratos de associação firmados com o Estado. Recorrendo a uma expressão usada por alguns pais, refeições melhores para os alunos ricos, refeições piores para os alunos pobres, sendo que, António, a direção dos Salesianos reconhece a distinção justificada com o valor do apoio do Estado para as refeições dos alunos que ali estudam ao abrigo dos contratos de associação, €1,46.

Pois, vamos ver. Faço uma declaração de interesses, que eu tenho duas filhas nos Salesianos de Lisboa, não de Manique. Na verdade, uma terceira na escola pública, portanto, eu tenho as duas realidades e isso também é útil. Tu disseste quase tudo. Eu não quero discutir, por falta de tempo, se €1,46 por refeição é muito ou é pouco. Não tenho dados para isso. O ponto é outro. E diria, sem falsos moralismos, porque também acho que isto exige outro tipo de discussão, é uma segregação que choca, porque estamos na mesma escola. A comparação de: "Ah, mas todas as escolas públicas têm €1,46", mas estão na mesma escola. Portanto, o que é chocante, e eu digo mesmo difícil de perceber, faz-nos recordar outras segregações muito penosas para a humanidade. É, de facto, muito chocante que dentro do mesmo espaço escolar, à hora da refeição, uns meninos vão para uma sala para uma determinada refeição e outros meninos vão para outra. Eu não quero discutir o tema do valor, porque o meu ponto não é exatamente se €1,46 é muito ou é pouco, se chega ou não chega. A escola Salesianos de Manique, o colégio, ainda por cima de matriz, e eu digo ainda por cima sublinhando, matriz católica, aceitou ter aquele contrato de associação.

Esse é o ponto.

Se aceita ter aquele contrato de associação, tem que garantir as mesmas condições. Eu até diria de dignidade. Não falo de riqueza nutritiva das crianças, é mesmo dignidade no tratamento das crianças. Se aquele valor não chega, não aceita o contrato de associação e diz simplesmente: "Este contrato de associação, nestes termos, não nos serve porque não nos permite prestar as condições que entendemos, nomeadamente as refeições." Eventualmente, ainda vamos descobrir se não há também aulas diferenciadas para alunos A e para alunos B, em função do seu rendimento ou da forma como está naquela escola. Da parte do Estado, também é preciso fazer alguma coisa, porque também não é aceitável que o Estado assine um contrato de associação com uma escola e depois permita que, ao abrigo desse contrato de associação, haja tratamento diferenciado entre alunos. Não é aceitável e o Estado também tem alguma coisa a fazer. Eu não aceito o argumento, porque é um argumento que eu tenho visto nestas últimas 24 horas e que nos levava muito longe, que é isto no final do dia, potencialmente, se acabar o contrato de associação, potencialmente até prejudica aquelas crianças que deixam de ter acesso àquela escola. Mas então vamos pra discussão de: "Eles já têm aí muita sorte e se nem almoçassem, também tinham que se aguentar, porque já tinham é muita sorte de estar naquela escola ótima, que tem ótimas instalações, seguramente, eu não conheço as de Manique, e até têm um ensino." Veremos. Se há diferenciação de tratamento no ensino entre miúdos dos pais que pagam mensalidade e dos que entram pelo contrato de associação, então isso parece-me tão ofensivo que tem que ter aqui uma resposta. Eu espero que, por um lado, a escola, que o colégio arranje uma solução. E se a solução for nestas condições, não temos condições pra ter contrato de associação, que não tenham. O Estado, obviamente, tem que garantir qualidade de ensino àquelas crianças naquele concelho. Estamos a falar de Cascais e se não há condições porque não há o entendimento, como não há, às vezes, na ADSE, por exemplo, com os funcionários públicos que não conseguem aceder, porque os hospitais privados dizem: "Por este preço, eu não consigo dar a mesma qualidade de serviço que dou a outras." O Estado tem que garantir que aquelas crianças, noutra escola pública ou privada, tenham acesso em condições de dignidade, de igualdade de oportunidades a educação, que inclui, obviamente, a refeição no dia escolar.

Segregação é que não. A tua nota vai para a direção dos Salesianos?

Eu não sei se vai pra direção dos Salesianos, mas dou um 11 ao Ministério da Educação, porque esse contrato já existe.

Tem aqui uma oportunidade para corrigir.

Mas tenho uma oportunidade para corrigir. É bom que façam alguma coisa.

Posso só associar-me à nota do António e dizer eu não consigo sequer conceber que uma direção de uma escola

De matriz católica.

Tenha esta ideia. É a direção de uma escola que acha que: "Vamos dividir aqui os alunos entre os que comem bem e os que comem mal." É uma coisa absolutamente assustadora quando nós olhamos para as escolas.

Fica aqui este lamento, esta nota de lamento do Anselmo Crespo e do António Costa no fecho da edição de domingo de "E o Vencedor É".