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Talvez a vantagem e a desvantagem de simultaneamente fazer parte de uma geração bastante mais nova, que acompanha sobretudo a atividade política e a presença de Francisco Pinto Balsemão, quer na comunicação social, quer na política, na fase da juventude. Eu fui dirigente associativo e acadêmico e portanto, na altura do PREC, com grande intensidade, vivíamos esse momento. E a vontade que dá neste momento ao falar e ao mencionar Francisco Pinto Balsemão é sobretudo a necessidade de o país ser grato e reconhecido àqueles que contribuíram em diferentes momentos pra fundação do regime e da democracia. Francisco Pinto Balsemão teve um papel importante, como é do conhecimento geral, ainda durante o Estado Novo, na fase final do Marcelismo, integrando a Ala Liberal. E nós, naquela altura os mais jovens, víamos que o regime tinha que abrir de uma maneira urgente e tão pacífica quanto possível, e entendíamos que a participação política de dentro pra fora poderia contribuir para que essa abertura fosse feita e que enfim, depois o movimento de 25 de Abril veio a consolidar. Francisco Pinto Balsemão, sendo um empresário da comunicação social e um empreendedor, é um homem raro no sentido de que nunca misturou a sua condição de empreendedor e de empresário e de dono de um grupo de comunicação com a função e com a independência dos jornais, nomeadamente do Expresso, que como se sabe, tem um papel essencial e determinante na formação democrática e na criação até de uma cultura democrática após o 25 de Abril. Estava a ouvir há pouco o José Ferreira Oliveira e estava a me lembrar que recordo bem chamar-lhe a incompreensão que a política nacional teve para com ele. Talvez o território onde ele tenha sido menos feliz, menos bem-sucedido, tenha sido dentro da política, na esfera política, enquanto primeiro-ministro, e até incompreensões que eram, em grande parte, em grande medida, originárias do seu próprio partido e do seu próprio espaço político. Portanto, o falar aqui nesta altura de Francisco Pinto Balsemão é para alguém que é de uma geração bastante anterior manifestar um reconhecimento e um agradecimento. Nós hoje estamos aqui, criámos a democracia, enfim, fizemos este percurso de 50 anos por homens e mulheres a quem devemos e que muitas vezes somos ingratos. Portanto, eu lamento muito o falecimento e a perda que hoje estamos aqui a testemunhar, mas fica esta ideia de que Francisco Pinto Balsemão fez muito pela democracia e naturalmente que sobretudo na dimensão da comunicação social, ele foi o grande criador de um espaço aberto e da constituição, digamos, da criação de um órgão de referência como foi o Expresso, que durante muitos anos alimentou, como eu disse há pouco, a criação dessa cultura democrática.

António Campos Fernandes, e num tempo em que vivemos, em que assistimos a uma grande polarização, em que assistimos a posições extremadas, temos esta imagem, não sei, dir-me-á se concorda comigo ou não, esta imagem de alguém muito firme nas suas convicções, muito transparente em relação ao que pensa politicamente, em relação ao mundo e ao país e à política, mas que sempre foi capaz de gerir com serenidade as suas ideias e de as discutir no espaço público.

Sem dúvida, talvez pra quem tem memória como nós, enfim, que projetamos pra esse tempo a compreensão do tempo histórico e do tempo político, lembrarmos que havia uma elegância que era mútua na retórica, na disputa, no confronto, e uma elegância política passa necessariamente pelo que os argumentos que são construídos, são construídos em base da racionalidade, do conhecimento e do respeito pelo adversário. Isso aconteceu. As relações com Mário Soares são disso um bom exemplo. E a capacidade destas figuras, não quer dizer que as figuras atuais tenham menor valor ou menos significado, mas a arena política transformou-se num território de combate, em que conta menos as ideias e conta mais o estilo.

E a performance.

De pescar a palavra. E que diabo, nós podemos dizer sempre que é saudosismo falar do tempo passado e que o tempo mais antigo era o tempo melhor, mas não há dúvida que há aspectos que se perderam e que, como estava a referir, não se ganhou. Não se ganhou no avanço, no debate aprofundado, naquilo que é necessário fazer, que é constantemente a pedagogia de uma cultura democrática, de tolerância, de respeito, que nesse tempo, talvez porque a democracia estivesse bastante recente, bastante jovem, era mais evidente. Talvez recomendar a todos aqueles que o conheceram mal, a ele e a outros, que se podem incluir no grupo dos fundadores do regime democrático, revisitar esse tempo, ler os seus discursos, aquilo que escreveram, aquilo que fizeram, porque eu creio que isso será muito importante mesmo pras novas gerações e sobretudo pras forças políticas emergentes que transformaram a política numa arena de combate muito mais primário, muito menos refletivo e muito mais intelectualizado, que era de facto a nota que nós sentíamos mesmo quando os confrontos políticos eram intensos, havia profundidade no debate de ideias. E portanto, essa ideia de Francisco Pinto Balsemão fica. E fica também um sinal e uma memória de que é possível, na comunicação social e na política, exercer as responsabilidades com total independência e sem uma mistura perigosa naquilo que são as intervenções que os agentes têm.

E sempre foi capaz de fazer isso. Sempre tivemos essa noção da independência do Expresso, de si, em relação às convicções do fundador e do dono da empresa.

Nós sentimos e vimos. Pode-se gostar mais ou menos, apreciar mais ou menos o conteúdo editorial, a linha redatorial. Podemos. Enfim, cada um de nós tem sobre essa matéria a sua opinião. Mas uma coisa é certa: ninguém poderá, em consciência, dizer que Francisco Pinto Balsemão não era o primeiro a salvaguardar a independência do jornalismo, dos jornalistas, das redações, daquilo que os seus jornais e mais recentemente as suas televisões produziam. E portanto, merece o nosso respeito. Acho que a democracia lhe deve bastante. A democracia fez-se, como eu dizia há pouco, por um conjunto de homens e mulheres que com coragem, em diferentes medidas, intervieram e fizeram com que fosse possível vivermos como vivemos hoje em liberdade. Em registros diferentes, num plano diferente, mas para Francisco Pinto Balsemão, a corrida foi longa, foi bastante prolongada, começou cedo e começou com a coragem de dentro do próprio regime ditatorial, ser capaz de levantar a voz e de afirmar a diferença com outros companheiros na altura que integravam essa mesma ala liberal.