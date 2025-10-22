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Eu tive uma ligação muito próxima com ele a partir de 81, porque a seguir a Camarate e à morte de Sá Carneiro, ele é eleito, contra a vontade de alguns, mas por maioria no partido, é eleito líder do PSD e convidou-me para manter no cargo de secretário-geral. E ao mesmo tempo, logo que foi nomeado primeiro-ministro para substituir Francisco Sá Carneiro, nomeou-me secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro. Portanto, tive um período que foi relativamente curto nos governos dele, em que tive uma ligação mais próxima. Já que antes do 25 de Abril, claro que acompanhei toda a ação dele na Ala Liberal. A seguir ao 25 de Abril, ele tinha uma posição dentro do partido fortíssima, porque era de fato um fundador com enorme relevância, enorme peso político dentro do PSD. Fazia parte dos órgãos nacionais, claro, mas não era um membro em full time presente, porque tinha a sua vida profissional como empresário e como jornalista.

E tinha uma abordagem serena da política ou esta é uma imagem que temos agora?

Firmíssima.

Como é que a descreveria?

O grande problema dele quando teve que ir para a cabeça do partido foi ter substituído alguém que tinha o carisma de Francisco Sá Carneiro. Portanto, havia um setor muito importante dentro do partido, em termos de peso político, que preferia outra alternativa, nomeadamente o engenheiro Rui Pat Melo, que foi falado para esse cargo. Prevaleceu o nome do Francisco Balsemão, como é normal, porque era o fundador mais próximo de Francisco Sá Carneiro. Mas enfim, teve uma vida muito complicada à frente do partido e pouco tempo depois afastou-se da liderança e foi substituído por uma troica.

Mas nunca saiu completamente de cena, pelo menos manteve sempre alguma disponibilidade para apoiar o partido ou não?

Sim, claro que sim. Tem imensos méritos como empresário, como jornalista e como político dentro do partido. Tirando a fundação do partido, onde obviamente esteve mais próximo e mais ativo, embora não era alguém presente em full time como Francisco Sá Carneiro, Magalhães Mota e outros. Mas evidentemente, foi sempre alguém muito disponível para o partido e que fundamentalmente era muito chamado pelas bases para intervir, não apenas nas campanhas eleitorais, mas nos intervalos entre as eleições, para uma fase em que o partido vivia muito com sessões de esclarecimento descentralizadas no interior, nas principais cidades, e ele manifestava sempre grande disponibilidade para esse efeito.

E era difícil ao homem, Francisco Pinto Balsemão, dividir-se entre o lado político e o lado jornalista que tinha e do Expresso e depois mais tarde da SIC. Como é que ele lidava com isto?

A partir do momento em que ele se afastou da liderança do partido, evidentemente que privilegiou a sua atividade como jornalista, como empresário e, portanto, ficou no Expresso e outras atividades de natureza profissional. Mas como eu digo, nunca abandonou e foi sempre uma referência presente nos militantes do partido e na direção do partido ao longo dos anos. Ainda hoje era.