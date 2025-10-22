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De grande tristeza. Francisco Pinto Balsemão, acima de tudo, foi um grande amigo, um homem que me aconselhei tantas vezes na minha vida. Mas aquilo que ele deu ao país e aquilo que ele representava para o país, não só como fundador da democracia, como transformador da comunicação social, mas sobretudo como um homem da moderação, um homem da tolerância, um homem que representava, para mim, uma das maiores referências políticas da minha vida. Eu olhava verdadeiramente para ele como uma referência. Foi com ele que falei, talvez das primeiras pessoas que falei em 2021, quando decidi candidatar-me à Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, quero deixar aqui realmente um abraço enorme à família, mas sobretudo em nome dos lisboetas. Tive a oportunidade de lhe dar a Medalha de Honra da Cidade, porque ele merecia, para além de tudo, também como lisboeta, não só como português. Mas era um homem de uma energia muito única, de uma capacidade de comunicação absolutamente extraordinária. É um homem que nos vai fazer muita falta, sobretudo num mundo polarizado em que uns contra os outros, ele era o homem de uns e os outros, que fazia as pontes, que ligava, que não desistia, que tinha realmente uma coragem incrível para não ir pelo caminho fácil. E vamos sentir uma falta enorme, porque o mundo precisa de Francisco Pinto Balsemão, precisa de tudo aquilo que ele representa e, para mim, é sem dúvida, a maior referência política que tive, e que tive o gosto de poder chamar amigo, de estar com ele tantas vezes, de o ouvir e seguir muitos dos seus conselhos. Mas era um homem absolutamente extraordinário e por isso é realmente um choque, mas é sobretudo um momento em que deveremos olhar para ele como a figura que ele foi, aquilo que ele representou e aquilo que hoje os políticos deveriam olhar como referência. Para ele, como homem. Eu tive a sorte de ser filho também de um jornalista e, portanto, nele, essa parte, esse jornalista que ele era marcou-me muito desde o início. A vontade, a curiosidade que ele tinha quando falava, a falar da inteligência artificial, da cibersegurança, dos temas mais extraordinários. Ainda me lembro de ele há pouco tempo receber um doutoramento honoris causa e fazer uma parte do discurso com inteligência artificial. Que homem tão moderno, tão à frente do seu tempo. Não sei, tenho tantas palavras e tenho tantas saudades dele.