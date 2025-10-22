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Contamos agora com Duarte Pacheco, ex-deputado do PSD, para reagir a esta notícia. Boa noite, Duarte Pacheco. Começava por lhe perguntar que legado deixa Francisco Pinto Balsemão na democracia portuguesa.

Muito boa noite. É um momento, de facto, muito triste, que deixará muito poucas pessoas indiferentes, porque o doutor Pinto Balsemão teve uma vida intensa, de muito espírito de aventura, porque quando se lança o "Expresso" ou quando depois mais tarde o Grupo Impresa, em águas revoltas, significa que é preciso ter mesmo gosto pela aventura. E ele era um aventureiro e um visionário e por isso mereceu todo o sucesso que a vida lhe proporcionou. Eu gostava de recordá-lo como um senhor. Aquilo que hoje, se calhar, temos muito menos na vida política, que são pessoas com convicções, que não precisam de gritar, não precisam de estar aos berros para se afirmarem ou para afirmarem as suas ideias, que sabem respeitar os outros, que sabem ouvir e claro, registar aquilo que não se gosta, porque isso é o natural da vida, mas sem que isso ponha em causa o relacionamento pessoal ou, sobretudo, institucional que deve existir entre as pessoas. E ele fez isso. Há alguns momentos que eu recordo, porque já os vivi com alguma intensidade. Eu recordo-me de, por exemplo, ele me ter entregue uma vez um papel manuscrito do seu primeiro discurso que fez em Torres Vedras logo em 1974. Andou a fazer limpezas, encontrou esse texto, teve a amabilidade de mo oferecer. Quem lê aquilo, eu até dizia que hoje o Partido Comunista Português faria uma intervenção mais à direita do que aquela intervenção de Pinto Balsemão, porque, de facto, nos anos quentes, no ano quente de 75 e nos meses de 74, todos estavam quase imbuídos do espírito revolucionário, de mudar a economia, de pôr a economia gerida pelos trabalhadores, etc. Mas isso significa que ele depois teve a qualidade, como muitos outros no PSD, de amadurecerem as suas ideias e de protagonizarem não isso, mas uma economia de mercado que todos nós ambicionamos e europeia. Depois, foi ele que geriu, e eu trabalhei com ele diretamente, na Assembleia Magna da Social Democracia, que foi um conjunto de eventos para comemorar os 25 anos do PSD. E Pinto Balsemão era o presidente da comissão executiva desse conjunto de eventos e ele sabia muito bem o que queria, mas não era para estarmos a discutir a espuma dos dias. Era para estarmos a discutir os problemas estruturais e, sobretudo, problemas que nós nem sequer identificávamos como que existissem, mas que alguém que vê mais longe consegue perceber que o nevoeiro está lá a surgir ao fundo da estrada. E Pinto Balsemão teve essa capacidade durante todo esse tempo. E aquilo que há pouco o Primeiro-Ministro disse é realidade. Ele foi Primeiro-Ministro.

Vamos retomar a entrevista com Duarte Pacheco, ex-deputado do PSD. Boa noite novamente. Perguntava-lhe agora, para além do legado na democracia, Francisco Pinto Balsemão foi também um visionário na comunicação social portuguesa.

Precisamente, o tal espírito de aventura. Em tempo de ditadura, querer fundar um jornal independente e realmente independente, não é para qualquer um. É preciso ter coragem. E ele teve. E depois, mais tarde, a mesma coisa, quando ainda havia o monopólio público das televisões, e ele é o primeiro a desafiar o Estado a modernizar-se e Portugal a modernizar-se e permitir televisões privadas, porque ele estava disponível e com vontade de lançar um canal privado, o que fez, foi o primeiro, e com o sucesso que todos nós reconhecemos também. Mas essa qualidade de homem ligado aos media, aos jornalistas, eu penso que ficou bem presente durante o tempo em que esteve no governo como Primeiro-Ministro, em que o jornal que ele ajudou a fundar, que era o "Expresso", semanalmente o criticava, o fustigava com a mesma liberdade e com a mesma independência com que tinha feito no passado e fez no futuro com outros Primeiros-Ministros. E, portanto, é preciso que todos aqueles que colaboravam com ele e que naquele momento ficaram sem a sua presença dentro do jornal, não se deixassem intimidar com aquilo que era a avaliação que faziam dos atos governativos de um governo liderado pelo seu patrão. E eles nunca se sentiram intimidados e fizeram aquilo que é normal de um jornal independente fazer. Isso aprova também a grande generosidade de Pinto Balsemão de querer perceber que a imprensa livre é realmente livre e que não pode ser manipulada nem por aquele que porventura possa deter o capital da empresa em concreto. E, portanto, é realmente um homem visionário. Ele abordou muitas vezes matérias antes dos outros, nomeadamente, por exemplo, com a inteligência artificial. Antes de outros, já ele tinha isso na agenda e esse espírito de visão acompanhou até ao fim dos seus dias e agora é só esperar que Deus o receba e lhe dê a paz que ele merece.