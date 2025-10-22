Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Temos Fernando Faria de Oliveira connosco agora nesta emissão especial em que estamos a registar as primeiras reações à notícia da morte de Francisco Pinto Balsemão, aos 80 anos, o militante número um do PSD. E connosco temos Fernando Faria de Oliveira, que desempenhou então funções governativas nos anos 80 e também 90, depois um percurso como gestor, sobretudo com grande relevo na banca. Muito boa noite, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui nesta altura, nesta emissão especial da Rádio Observador. Cruzou-se com Francisco Pinto Balsemão. Como é que recorda Francisco Pinto Balsemão?

Muito obrigado pelo convite para, neste momento de profunda tristeza, falar de quem foi um grande amigo que eu tive na vida e por quem tinha muita admiração pela obra que executou em prol da liberdade, da democracia, dos desenvolvimentos do país e daquilo que foi, durante muito tempo, um lema muito seu, que era a libertação da sociedade civil, fundamental exatamente para que o nosso país possa crescer. A minha proximidade com o doutor Francisco Pinto Balsemão vem de há muitos anos. O meu pai era uma pessoa que trabalhou no Diário Popular, que tinha funções importantes no Diário Popular, muito amigo do tio do doutor Francisco Pinto Balsemão, e foi exatamente no Diário Popular que eu pela primeira vez encontrei Francisco Balsemão. Mais tarde, quando houve a fundação do PSD, eu fui das primeiras pessoas também que se tornou militante e tornei novamente a ter uma aproximação com ele. E quando foi primeiro-ministro, fui convidado, por duas vezes, aliás, para fazer parte do governo. Nessa altura, eu era eminentemente um gestor. Eu trabalhava numa empresa da área da metalomecânica, a Sorefame, que tinha tido um espetacular crescimento no domínio das exportações e era o quarto país do mundo que mais crescia em termos de exportações do setor dos equipamentos hidromecânicos, e foi por isso que ele me convidou. E a partir daí, acompanhei-o bastante. Fiz várias visitas de Estado com ele a outros países, algumas relevantes, e lembro-me em particular visitas a países do sul da África, vários, e principalmente a Moçambique. Foi uma viagem histórica. E a partir do momento em que fiz parte do governo, mantive um relacionamento muito constante com Francisco Pinto Balsemão, almoçando várias vezes com ele.

E o que é que discutiam nesses almoços? Política, economia, um pouco de tudo?

Sim, de um modo geral, muito voltados para aspectos de natureza política. Eu, por exemplo, acompanhei-o por duas vezes aos encontros de Bilderberg. Mas também, naturalmente, sobre a evolução da economia do país, dos setores de atividade para os quais ele tinha mais apetência. Também com ele, mais tarde, quando eu fui presidente da Caixa Geral de Depósitos, fizemos uma parceria para a atribuição dos Prémios Pessoa. E eu fiz parte exatamente também do júri dos Prémios Pessoa. E fui mantendo sempre uma relação tal que há poucos meses, há um ano atrás, ele me convidou e pediu para eu fazer parte do Conselho Fiscal da SIC. Foi o último contato de proximidade que tive com o Francisco. Foi uma pessoa por quem eu tinha, de facto, um grande afeto, porque tinha admiração pela sua postura e pela defesa, que ele de facto sempre foi intransigente nesse aspeto, pela liberdade de expressão, pelo pluralismo das ideias. Ele gostava de discutir com pessoas dos mais diversos quadrantes, embora fosse genuinamente um social-democrata.

O senhor engenheiro Faria de Oliveira diria que, sobretudo ali, estou a pensar ainda no arranque dos anos 80, seria um homem um pouco à frente do seu tempo neste sentido, na defesa da liberdade, da liberdade de expressão, da liberdade de iniciativa, dessa vontade de querer ver a sociedade civil no fundo a transformar o país e não os políticos ou os militares.

Esse era um dos aspetos que talvez para mim mais me impressionou e ainda hoje sou um defensor intransigente, exatamente da libertação da sociedade civil. Porque um país em que a sociedade civil se sente muito dependente do Estado, tem muita dificuldade em ser capaz de assumir riscos, de ser empreendedor, de ser motor de progresso E ele sempre teve esse espírito, que inclusivamente era um slogan do seu governo.

Qual era? Recorda-se desse slogan?

Era mesmo: "É preciso libertar a sociedade civil".

"É preciso libertar a sociedade civil", sim.

Exatamente. Exatamente. Depois, acompanhei-o também em várias ocasiões de crise política, designadamente no fim do seu governo, acompanhando-o em episódios que acabam por nos marcar.

Quer partilhar aqui conosco um desses episódios?

Eu lembro-me, em particular, do momento em que ele decidiu que já não tinha condições para continuar a ser primeiro-ministro. E, curiosamente, ele tinha ido numa deslocação aos Estados Unidos da América ter um encontro com o presidente americano e estalou, digamos assim, ele teve conhecimento de que estavam a passar conversações entre pessoas, políticos, inclusivamente alguns do seu governo, que o punham muito em causa. E lembro-me que o fui esperar ao aeroporto, juntamente com o engenheiro Viana Baptista, o doutor João Salgueiro, e tivemos ali uma longa conversa com ele, porque ele já vinha determinado a impedir a demissão. E ainda tentámos, de alguma maneira, que ele procurasse ter-

Dissuadí-lo de alguma forma.

Uma reflexão. Mas isso já não foi possível e poucos dias ou um dia depois ele demitiu-se.