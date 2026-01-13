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Alô?

Boa noite, António Filipe. É o Vasco Maldonado Correia, do Observador.

Olá. Diga, boa noite.

Boa noite. Está em Lisboa ainda? Foi um fim de semana preenchido.

Não, estou em Lisboa, estou quase à porta da minha casa. Acabei de parar o carro à porta da minha casa e como sabia que a chamada era às 22h, esperei um minuto e aí está ela. E assim temos melhores condições, porque estou no esquema de alta-voz e se estiver em casa arriscamos a ter o cãozinho a incomodar-nos e aqui não.

E está muito cansado desta primeira semana?

Não, não estou.

Não?

Obviamente que vou ter uma noite bem dormida, coisa que de facto tenho tido menos, porque tenho ido para longe. Hoje o facto de também estar em Lisboa ajuda. Saio amanhã para o Alentejo e vou poder dormir e deitar-me bastante mais tarde. Volto à meia-noite, tenho condições para estar a dormir até às 08h. Só preciso de sair às 09h para ir para Elvas.

Para Elvas. Mas sai reforçado deste fim de semana? Foram dois grandes momentos no Porto e em Lisboa.

Este fim de semana foram dois grandes comícios. O comício do Porto, Avenida da Boicaia, e este hoje, no Campo Pequeno. Diria que em termos de mobilização, foram indiscutivelmente, até agora, os momentos de maior mobilização da campanha eleitoral. O que de facto dá uma confiança muito grande para enfrentar a última semana, em que ainda teremos momentos, particularmente em Lisboa e no Porto, que são as arruadas finais, onde espero também a minha boa participação, se o tempo permitir, porque aí estamos sujeitos às vicissitudes do estado do tempo. Naturalmente que quando se trata de iniciativas ao ar livre, obviamente que prejudicam sempre. Mas de qualquer maneira, estas iniciativas do fim de semana foram iniciativas cheias, muito participadas e portanto creio que a campanha tem vindo a revelar uma grande capacidade de crescimento e de adesão.

Já vamos falar no resto da campanha, mas eu queria lhe perguntar: o que vai fazendo nas viagens de um sítio para o outro ou até nas viagens maiores? Aproveita para descansar, ouve música?

Eu tenho grande facilidade em dormir no carro, se não for a conduzir. Como é evidente, não vou conduzir. E portanto, tenho relativa facilidade de dormir em viagem. Até em viagens curtas, se estiver cansado, sou capaz de dormir. Durmo um pouco, consulto as redes sociais para ver o que se está a passar, com as notícias em geral, com as mensagens que vão sendo colocadas relativas às várias candidaturas. Revejo o que a minha candidatura tem vindo a colocar nas redes sociais em que estamos em maior presença, designadamente por via do Facebook e do Instagram. Aproveito, por vezes, também para ir trabalhando em respostas a questionários e entrevistas que me vão sendo pedidas, porque para além das solicitações dos órgãos de comunicação social, temos tido muitas solicitações de responder a perguntas diversas. Mas há depois outro tipo de iniciativas, designadamente de associações de estudantes, de grupos de jovens, de entidades que não são órgãos de comunicação social formais, mas que depois também solicitam, pedem resposta a várias perguntas sobre assuntos do seu interesse. E portanto, também se vai trabalhando nisso. Também vou trabalhando nisso. Se for possível, se for suficiente o telemóvel, isso pode-se fazer por via do WhatsApp. Senão, também tenho possibilidade de utilizar o portátil e eu consigo, se for uma coisa que não seja muito prolongada, consigo mesmo em viagem utilizar o portátil.

E quando chega a casa, vai logo dormir, vê televisão, séries, filmes?

Ultimamente nem por isso. O tempo tem sido pouco. E na verdade, o tempo que disponho depois de chegar a casa, tendo chegado normalmente tarde, para além de que já houve algumas noites em que nem tive sequer possibilidade de vir a casa, fiquei em hotéis. Quando venho a casa, normalmente chego tarde. Não começo a ver nem um filme, nem nenhuma série, porque depois demora muito e ficaria tarde demais. Faço normalmente algum pequeno zapping pelas televisões Revejo também o que temos nas redes sociais e leio, porque eu tenho sempre um hábito muito antigo de ler sempre alguma coisa, mesmo que sejam breves minutos, mas de ler sempre alguma coisa antes de adormecer. Faço isso, essa é a minha rotina. Normalmente, isto acaba por dar qualquer coisa próxima das 2 h da manhã, é mais ou menos a hora que eu adormeço, à exceção dessa noite em que espero adormecer mais cedo.

Um bocadinho mais cedo. E já agora, aproveitando essa deixa, o que está a ler? Ou qual é que foi a última coisa que leu?

Depende da disposição que tiver. Tenho vários livros na mesa de cabeceira, uns de ficção, outros de ensaio. Tenho um livro de literatura portuguesa, de ficção nacional, que comecei a ler, ainda não terminei, que é um livro de leitura que exige alguma concentração, que é da Ana Maria de Carvalho, que se chama "A Chuva que Lava a Areia do Sara". É um livro muito bom, mas ainda não terminei, que é um daqueles livros que exigem alguma concentração, é daqueles livros que são bons para ler em momentos em que haja mais tempo de lazer. Mas de qualquer maneira, continua com a marca na minha mesa de cabeceira. Estou a ler um livro que, curiosamente, a minha filha me ofereceu no Natal passado, que tem temática musical e tem a ver com a relação entre o John Lennon e o Paul McCartney, que é um livro chamado "John and Paul". Tenho um ensaio do João Rodrigues, economista, que se chama "A Economia Política do Antifascismo", que também está na minha lista. Eu faço uma arranja de livros conforme aquilo que me vai apetecendo. E tenho dois livros com a temática que me ofereceram, curiosamente, nesta campanha. Um oferecido pelo autor José Vialotinho, que é um escritor do Porto e que se debruça muito sobre temáticas relacionadas com a Guerra Civil Espanhola. E também tenho outro livro que, por coincidência, me foi oferecido em Pedrogão Grande, que também tem a ver com essa temática da Guerra Civil de Espanha. Portanto, tenho muita coisa para ler, tenho é pouco tempo para o fazer. Portanto, vamos devagarinho. Vamos lendo estes vários livros que tenho em cima da mesa de cabeceira. Até agora, passadas as eleições presidenciais, acho que tenho todas as condições para o ritmo da leitura aumentar.

E eu prometo dar-lhe tempo, mais do que aí um bocadinho, para o poder fazer. Falemos então um bocadinho de política. No outro dia disse que é amigo de António José Seguro já há quase 40 anos. Fica de alguma forma magoado?

Não é há quase, é há mais de 40 anos. Nós conhecemo-nos em 1983, se não estou enganado, e eu diria que não há amizades à primeira vista, mas de qualquer maneira, creio que quando chegámos há 40 anos atrás, portanto quando chegámos a 1986, nessa altura já éramos amigos, certamente.

E nesse sentido, fica de alguma forma magoado ou vê deslealdade naqueles apelos ao voto útil?

Pessoalmente, não. Eu acho que o António José Seguro faz o seu papel e eu faço o meu. Eu e António José Seguro, ao longo da vida, já tivemos trabalhos que fizemos em conjunto e em colaboração, designadamente na fundação do Conselho Nacional de Juventude, em meados dos anos 80, quando eu era presidente das nossas organizações juvenis, e mais tarde, quando foi feita a reforma do Parlamento, em que ele foi o coordenador desse processo. Portanto, aí convergimos bastante. E houve momentos em que divergimos. Desde o tempo da juventude que tivemos divergências sobre várias questões em que não estivemos do mesmo lado, designadamente durante aquele período em que éramos muito jovens, mas que havia um governo do Bloco Central, em que o PS estava associado ao PSD no governo. E depois, em outros momentos, divergimos bastante. Participámos em muitos debates parlamentares em que não tivemos a mesma posição. E agora, nas eleições presidenciais, também não temos a mesma posição, são duas candidaturas diferentes. Ele avançou primeiro que eu. Quando eu avancei, uma das razões foi não me identificar com a candidatura de António José Seguro, como não me identificava com as outras candidaturas que estavam no terreno. E, portanto, cada um faz o seu caminho. António José Seguro procura ganhar o máximo possível de votos e tem feito apelos a eleitores que se posicionam mais à esquerda para votar na sua candidatura. E eu dirijo-me aos eleitores, obviamente, todos os candidatos se dirigem a todos os cidadãos, mas eu dirijo-me preferencialmente aos cidadãos que têm convicções de esquerda e identificados com os valores da Revolução de Abril e da Constituição. E cada um faz o seu caminho e faz o seu apelo ao voto. A democracia é assim, é funcionar. Isto aqui não adjunta nenhuma inimizade pessoal com António José Seguro, está para além disso. A menos que eu fizesse alguma ofensa muito grave, o que também não está nas previsões Do ponto de vista pessoal, nem eu farei qualquer defesa pessoal a António José Seguro e certamente que independente do resultado continuaremos a ser amigos depois destas eleições.

E tem relação com mais algum dos outros candidatos?

Não tenho uma relação tão próxima e tão duradoura como tenho com o António José Seguro. Conhecemo-nos há mais de 40 anos, mas tenho uma relação cordial com a Catarina Martins. Fomos deputados ao mesmo tempo durante largo número de anos. Ainda assim, tenho uma relação cordial também, embora o conheça há menos tempo, com o Jorge Pinto, também foi deputado e coincidiu comigo numa legislatura, embora curta.

Embora curta.

Eu conheço há muitos anos o António Borges Mendes. Quando ele foi ministro responsável pela área da juventude, eu pertencia ainda à Comissão Parlamentar de Juventude e coibi com ele quando fui ministro com os assuntos parlamentares. Não posso dizer que temos uma relação de amizade, mas conhecemo-nos à atividade política um do outro, não do ponto de vista pessoal, mas a atividade política do António Borges Mendes é conhecida, a minha também. Eu diria que há uma cordialidade natural, quem nunca se ofendeu? E para as pessoas que já acompanham a vida política há muitos anos. De resto, não tenho relações pessoais, eu não conhecia o almirante Rui Melo. Ele foi-me apresentado fugazmente numa visita que fiz à Marinha como membro da Comissão de Defesa, mas ele ainda não era chefe do Estado-Maior da Armada, estava muito longe disso. Foi muito tempo antes dele se tornar mais conhecido. Foi uma visita que foi feita pela Comissão Nacional de Defesa à Alcochete, à Marinha, e depois foi a única vez em que o cumprimentei, sem o conhecer. E depois disso, só agora. Só nesta fase em que ele já era candidato e nesta fase em que estivemos de lado juntos é que voltei a contactá-lo e não tenho uma relação pessoal com o almirante Rui Melo, assim como também não mantenho uma relação pessoal com o André Ventura. Com João Cotrim de Figueiredo também não, embora também o conheça da atividade parlamentar, mas não tenho em termos de relacionamento pessoal e maior proximidade. Eu diria que é naturalmente o António José Seguro e depois a Catarina Martins.

Nestas eleições já vimos Cotrim de Figueiredo a dançar, Marques Mendes a vestir as luvas de boxe. O António Filipe não alinha tanto nestas brincadeiras. Acha que não passa de um número ou não é tão condizente com a sua personalidade?

Não é condizente com a minha personalidade. A minha forma de estar na vida, eu sou uma pessoa discreta, nunca me exibi, nunca fui uma pessoa que alinhasse muito em modas, nem em termos de aparência, de vestuário. Tendo sempre alguma discrição ao longo da vida, é uma maneira de ser. Eu acho que nós, pelo facto de estarmos encostados à campanha eleitoral e querermos dar nas vistas, não devemos forçar-nos, não devemos fazer coisas que não estão na nossa maneira de ser, porque isso depois soa a falso. Não faço isso. Faço uma campanha com a discrição com que costumo levar a minha vida.

Fica esclarecido. Estava-me a dizer no outro dia que esta não é a primeira vez que percorre o país numa campanha, não é?

Como candidato, é a primeira.

É a primeira.

Eu já fiz muitas campanhas eleitorais, mas fiz campanhas eleitorais como candidato, diga-se, mas candidato por círculos eleitorais. Fui candidato várias vezes pelo círculo eleitoral de Lisboa, outras tantas pelo círculo eleitoral de Santarém, fui deputado 14 anos por Santarém e fui candidato autárquico aqui normalmente nas localidades onde vivia. Nunca me candidatei em nenhuma autarquia onde não resida. Fui candidato à Assembleia Municipal na Amadora e de Sintra, quando vivi no Conselho da Amadora e quando vivi em Sintra e quando vivi no Conselho da Amadora cheguei a ser candidato à Câmara Municipal. Agora, campanhas de âmbito nacional, eu acompanhei em 1996 o Jerónimo de Sousa quando foi candidato à Presidência da República e aí fiz praticamente ao seu lado, enfim, como quadro de apoio a campanha eleitoral, à exceção das regiões autónomas. Lembro-me que não fui às regiões autónomas, mas acompanhei praticamente em todo o território do continente. E o mesmo quando em 2001 fui mandatário do Engenheiro António Arreio, que foi candidato à Presidência da República. E aí também percorri praticamente todos os distritos do continente na sua companhia. Eu fiz esses dois em termos de acompanhar permanentemente a atividade de um candidato presidencial, eu diria que esta é a terceira vez que faço Mas agora como candidato, o que se compreende é substancialmente diferente.

E esta intensidade da campanha surpreendeu? Acha que se está a adaptar bem às exigências de uma campanha mediática?

Sim, a mim não me surpreendeu, eu já sabia o que é que ia encontrar. Evidentemente que sendo candidato, a pressão é maior, o desgaste é maior. O candidato é que tem que fazer as intervenções, tem que dar a cara. É ele o candidato e quem não é candidato está numa posição muito mais resguardada, como é evidente. Eu sabia o que ia encontrar e eu já tenho muitos anos de atividade política. Não fiz campanha no país todo, mas fiz campanhas muito intensas no círculo eleitoral. Uma campanha eleitoral como cabeça de lista distrital para as legislativas é também muito exigente. Muito intensa, até porque aí há que percorrer todos os concelhos. Quando fui candidato, quer no distrito de Lisboa, quer no distrito de Santarém, eu percorri todos os concelhos de cada círculo. A campanha eu diria que tem menos quilómetros, mas é muito intensa. A campanha como cabeça de lista para as legislativas é muito intensa e eu aí fui, enquanto em Santarém fui sempre cabeça de lista, em Lisboa fui segundo da lista de Lisboa, sendo o primeiro da lista de Lisboa o secretário-geral. O secretário-geral faz uma campanha de âmbito nacional e o segundo candidato da lista de Lisboa faz uma campanha muito intensa no distrito de Lisboa, quase como se fosse cabeça de lista. Do ponto de vista da intensidade das campanhas e do desgaste físico, eu diria que tenho uma experiência grande.

Não o surpreendeu.

Tenho uma experiência que me permite aguentar fisicamente, emocionalmente, e ainda possuir as minhas faculdades mentais em uma campanha intensa.

E alguma vez imaginou vir a ser?

Eu diria talvez que o maior desgaste intelectual, se quiser, até nem é esta fase. É a fase dos debates. Numa eleição nós temos já um conjunto de entrevistas, em todos os órgãos de comunicação social, praticamente. Depois sete debates contra sete candidatos e depois ainda mais dois debates com todos os candidatos. E digamos que isso exige preparação, exige concentração. Desse ponto de vista é a parte diria mais exigente. Do ponto de vista intelectual é a fase dos debates. Agora sai mais do corpo e menos do intelecto esta fase.

Eu estava-lhe a perguntar se alguma vez imaginou vir a ser candidato a Presidente da República.

Não estava nas minhas previsões, mas a vida faz-nos algumas surpresas. Eu fui candidato à legislativa, não fui eleito. Aquilo que eu esperava há um ano atrás seria fazer uma legislatura, mais uma legislatura na Assembleia da República. Isso não aconteceu. E ao não acontecer, de facto, deu-me uma disponibilidade que eu não tinha. E nesse dia, os meus camaradas entenderam que eu reunia condições para ser candidato a Presidente da República e decidiram apoiar-me, se eu estivesse disponível para avançar. E foi assim que aconteceu.

E sente responsabilidade nesta altura em que sempre que há uma eleição, fala-se ou no mínimo prevê-se uma queda gradual do Partido Comunista, fala-se num desaparecimento eventual. Sente responsabilidade nesse resultado?

Eu não estou preocupado com isso. Eu sinto, no mínimo, a responsabilidade sobre o meu resultado. Eu não sou candidato do Partido Comunista, o Partido Comunista não concorre, o Partido Comunista não está no boletim de voto e portanto são eleições para Presidente da República.

Mas percebe que se vai fazer essa ligação.

Assumirei o resultado. Também há candidatos com os quais não há comparação possível. O almirante Rodrigo Mendes não será comparado com ninguém e essas comparações não são feitas em relação à idoneidade dos candidatos.

Mas percebe que consigo acontece.

Eu percebo, eu ouço falar disso desde há 30 anos, eu ouço dizer que o Partido Comunista vai desaparecer e nunca mais desaparece. Eu acho que não vai desaparecer. Já teve mais influência, já houve eleições em que desceu, houve eleições em que subiu. Nas últimas, efetivamente, tem perdido influência, mas eu acho que já não é isso que afeta a campanha eleitoral. E acho que o resultado que eu tiver não é transponível para os resultados eleitorais, no caso da CDU. O que será comparável quando houver eleições legislativas, a CDU comparar-se-á com as últimas legislativas, quando houver autárquicas, com as últimas autárquicas. Em matéria de presidenciais não é possível fazer esse tipo de comparações.

António Filipe, a conversa já vai longa, tenho só mais uma pergunta para lhe fazer. E é aqui de um ponto mais pessoal que é a sua ligação ao futebol. É adepto do Belenenses.

Eu não sou adepto, eu sou sócio.

Tem tempo para acompanhar os jogos?

Não, não tenho. Eu fiquei muito contente porque o Belenenses ganhou Quando posso, vou. O que sim, não vou tanto como gostaria. Porque a vida política implica muitos fins de semana ocupados, depois também tentar manter algum fim de semana livre. Há fim de semana que tenho outras coisas para fazer.

Outras prioridades, claro.

Estar com os meus filhos. Portanto, há outras prioridades, mas vou ao futebol. Gosto de ir. E já agora, posso fazer uma inconfidência que é: eu talvez vá no próximo sábado, que já não há campanha eleitoral.

Dia de reflexão.

Eu sei que o Belenenses joga, se não estou enganado, pelo menos o meu filho disse-me isso, que o Belenenses joga no sábado no Restelo. Eu não vou fazer nenhuma promessa, mas sou capaz de ir. Sou capaz de ir. Se não houver nenhum outro encargo familiar que se sobreponha, dado que já não há campanha eleitoral e ainda não estamos a votos, eu sou capaz de ir. Se a hora for conveniente, não sei ainda a que horas será o jogo, mas admito muito bem ir ver este jogo, até porque são outro tipo de jogos que eu gosto de ver no estádio, porque não é um jogo decisivo. Eu não sou obsessivamente com jogos de futebol, mas se for um jogo decisivo, sofre-se um bocadinho mais.

Fica nervoso.

E eu não gosto. Portanto, eu gosto de ir ver jogos em que não sejam decisivos, e este é o caso, porque o Belenenses já carimbou o seu apuramento para a fase de subida à segunda divisão e portanto, este jogo será um jogo tranquilo, é bom para o dia que costumam chamar o dia de reflexão. Mas eu não digo dia de reflexão, porque os dias de reflexão são todos os dias. Eu diria que é um dia para que as pessoas que participaram na campanha eleitoral possam preparar o dia das eleições. Eu prefiro usar essa formulação, porque na verdade, o que acontece é que milhares de pessoas que participam nas campanhas eleitorais, diria até que levam as campanhas eleitorais às costas, se me permitem o termo, são as mesmas pessoas que depois no dia das eleições têm que estar às 07h a assegurar o funcionamento das mesas de voto até às tantas. Portanto, precisam de um dia de descanso. Eu já tenho visto pessoas a dizer que se devia acabar com este dia, e portanto íamos passar diretamente da campanha eleitoral logo para a eleição. Eu diria que essas pessoas não participam em campanhas eleitorais, porque se participassem em campanhas eleitorais, perceberiam que as pessoas que estão nas mesas de voto no domingo em que há eleições, muitas dessas pessoas participaram muito intensamente nas campanhas eleitorais. E portanto, merecem um dia de descanso entre o fim da campanha e o início do dia das eleições. Por isso é que eu não lhe chamo dia de reflexão, chamo dia de pausa entre a campanha e as operações eleitorais.

E as eleições. Fica feita essa defesa também. António Filipe, eu não lhe tiro mais tempo. Muito obrigado pela conversa e até amanhã.

Muito gosto, até amanhã. Adeus.