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Sou sim, boa noite.

Sou sim, boa noite, senhor almirante, fala o Rui Pedro Antunes do Observador. Como está?

Como está? Boa tarde. Boa noite.

Boa noite. Eu queria lhe começar por perguntar uma questão que é muito típica em campanhas, que é se estes têm sido dias muito cansativos ou se está aguentando.

Não, os dias têm sido cansativos, porque a minha campanha tem sido uma campanha muito intensa. No entanto, são dias cansativos fisicamente, mas muito interessantes em termos do conteúdo e do contato com as pessoas, que eu tenho adorado.

Havia muito aquela questão de não ter experiência, até na maneira como responde aos jornalistas, como fala com as pessoas, sente que está em crescimento nesse aspecto? Ou seja, que é hoje mais fácil do que era na pré-campanha quando fala com pessoas ou quando responde aos jornalistas?

Eventualmente, sim, mas repare, a minha falta de experiência, quando falava com jornalistas, tem a ver com a minha forma muito genuína de dizer as coisas. Eu não tenho uma vida política anterior em que tenha estado treinado a esconder o que penso ou não e tentar, de alguma forma, com retórica, evitar assuntos ou problemas. Portanto, naturalmente, se cometi erros, foram erros que têm a ver com a minha forma muito aberta e direta de dizer as coisas. Agora, relativamente às pessoas, acho que é uma característica que eu já tinha, porque eu lidei com muitas pessoas de muitos estratos, de diferentes áreas do país e de culturas também diferentes nas Forças Armadas e desde pessoas muito jovens até pessoas já bastante adultas e idosas.

E o que é que lhe custa mais neste processo todo? É esses contactos com a comunicação social, são essas horas todas, não ter descanso? O que é que lhe custa mais?

Francamente, eu gosto dos contactos com as pessoas, gosto do contacto com a comunicação social. O que me custa mais é me deparar aqui nalguns preconceitos em termos, às vezes, das interpretações que se fazem dos conteúdos que resultam das minhas entrevistas ou das minhas posições e que esses preconceitos, de alguma forma, enviesam a forma como são lidas as minhas posições.

São o que chamam as chicarias, é isso? Os comentadores.

Não, isso foi uma fase em que a imprensa era muito negativa, tudo o que eu dizia iam tentar encontrar qualquer falha no que eu dizia, qualquer incongruência, muitas vezes, a maior parte das vezes, não todas, não havia incongruência nenhuma, mas eram apontadas como incongruências. Eu usei, se calhar, uma palavra muito forte, mas era isso que eu queria dizer. Não parecia que era uma boa informação, que era uma informação que tinha um certo ativismo político por trás e que esse ativismo político revelava algum preconceito contra um ex-militar que se quisesse meter na política ou então alguma ligação partidária, e foi isso que me fez dizer isso.

Eu tenho uma curiosidade se vai lendo as notícias, se partilham links no grupo do WhatsApp, se costuma até ir ouvir no carro as notícias ou então se prefere ir ouvir música.

Não, eu prefiro.

Vai sempre à frente. Isso já percebi que vai sempre no lugar do pendura. Gosta de ir à frente. Mas vai ouvir música, vai ouvir as notícias?

Não, raramente oiço música, porque somos muito ativos, falamos uns com os outros e normalmente vou ouvir ou notícias ou estamos a conversar uns com os outros, ou às vezes também acontece para descansar durmo 15 minutos entre duas ações, depois desperto e abro a porta e lá estou em ação de campanha.

Tem dormido poucas horas, não? Em média, não tem ideia de quantas horas é que tem dormido? Sei que é bom com matemática, porque os militares têm puxado por isso, que era importante fazer contas, mas tem ideia de qual é a média que tem dormido?

Menos de cinco horas por dia, entre quatro a cinco horas por dia.

Falou nisso de ser militar. Foi falando sempre, mas ao início parece que havia algum preconceito e desde alguma altura da campanha, quando falou no 1117 anos, também na Associação de Fuzileiros, sempre falou nas suas características geoestratégicas, mas puxa cada vez mais também esse lado militar. Ao início tentava mostrar um lado mais civil pra contrariar essa ideia negativa e agora já perdeu esse pudor ou acha que há aqui uma continuidade nesse assumir-se como militar?

Não, há uma continuidade no sentido em que o que eu agora refiro, é uma coisa que eu referi enquanto uma das motivações para me candidatar, é que achava que o mundo ia se tornar muito mais perigoso. E, na realidade, confirmou-se o que eu há um ano previa. Quem está a concorrer à presidência são individualidades, não são partidos. Podem ser apoiados por partidos, mas são individualidades. E com essa confirmação de um mundo muito mais conturbado, perigoso, e que nós, queiramos, queira ou não, estamos envolvidos nesse mundo Eu tento mostrar à população que irá votar, que a minha preparação militar pode ser uma mais-valia para a República, no sentido em que o presidente é o comandante supremo das Forças Armadas, está relacionado também com tarefas das relações externas e isso, sendo uma pessoa que não está habituada a olhar na perspectiva internacional para a geopolítica e a geoestratégia, e não conhece bem alguns assuntos, terá mais dificuldades, naturalmente. Portanto, nós temos de mostrar a diferença.

Na rua também lhe elogiam o trabalho na pandemia e agradecem até por salvar a vida, às vezes, de uma forma muito enfática. E depois há uma outra parte que às vezes faz elogios aos olhos, não fica tão confortável, porque é mais confortável com a outra parte. Como é que lida com isso?

Sabe, nós militares somos habituados, principalmente na Marinha, a não gostar de elogios. Achamos que a missão fala por si e que não devemos fazer elogios ou autoelogios, ou gostar de ser elogiado. Portanto, tenho sempre alguma timidez e então quando são elogios que têm a ver com a parte mais física, fico mesmo desconfortável e tento mudar de assunto e desviar a conversa.

Acho que não estou a mentir se disser que é sempre por ser mais alto e pelos olhos, que o costumam elogiar.

Como, desculpe?

Na rua, normalmente costumam elogiá-lo pela altura e pelos olhos, daquilo que tenho observado nos últimos dias.

Sim, ao fim ao cabo, é pela minha figura e eu acho que isso deve contribuir para mim uma decisão racional. E fico desconfortável. Preferia que me elogiassem por outras qualidades e quando falam do meu passado recente, da minha participação na task force da vacinação, naturalmente gosto de ouvir as pessoas dizerem que reconheceram o trabalho que foi feito. Sobre a parte física, não tive contributo nenhum, foram os meus pais que contribuíram para isso.

Eu sei que já é de noite e está cansado, mas há alguma música que goste mais do que os jovens que andam atrás de si cantam?

Olha, eu acho os meus jovens fantásticos. Quando ando com eles, às vezes fazem tanto ruído que eu digo: "Parem só dois minutos ou três minutos para regularmos os nossos ouvidos". Mas há uma que eles dizem: "Já não para, almirante".

É a favorita essa.

É uma sensação de energia que nos transmitem. E devo-lhes muito, sou muito grato ao trabalho que eles têm feito nesta campanha.

Já Nuno Mota fez rafting. Se for eleito, vai ter um estilo de presidente ativo. Não estou a imaginá-lo como Vladimir Putin em tronco nu a andar de cavalo, mas vai pelo menos ter algumas ações mais ativas a mostrar também esse lado da atividade física?

Sim, eu sou uma pessoa ativa, naturalmente estou em boa forma física e isso tem a ver com as características da minha profissão. No entanto, eu sei muito bem, e quando era comandante também da Marinha, nós tínhamos uma atividade muito protocolar e sei distinguir as duas coisas. Há momentos em que devemos ser muito sérios e protocolares, e há os momentos que devemos ser mais descontraídos. Julgo que a população percebe isso. Um ser humano não dorme de fato e gravata, não vai fazer a barba de fato e gravata.

Ainda hoje teve de fato e depois também percebi que tinha alguns almirantes e um general ao almoço. Também foi uma questão mais de algum respeito relativamente a eles também que o levou hoje a estar mais formal. Falou de manhã disso no mercado em Setúbal.

Sim, porque também são militares e ex-militares. E nós, no nosso dia a dia, quando nos encontramos, somos formais, temos algum formalismo que vem da nossa profissão. E são pessoas que conviveram comigo, pessoas que me deram muito e que foram grandes exemplos para mim na minha vida e por isso também era uma questão de respeito para com eles. E não exatamente de uma atividade física.

Só tinha mais duas questões, que é o que balanço é que faz e o que é que espera dos próximos dias da campanha. Depois já vai ver a última pergunta que lhe faço, quero só que responda a estas.

Sim, muito bem. O balanço é muito positivo. Aliás, o Rui tem andado conosco e há uma grande simpatia pela campanha. De alguma forma, tenho que contrariar uma imagem que as pessoas têm, que eu sou uma pessoa distante e muito austera, e acho que não sou. Sou uma pessoa austera quando tenho que ser austero em termos do trabalho, mas sou uma pessoa muito próxima e empática e julgo que esse efeito da campanha ainda não se manifestou verdadeiramente, porque é um efeito que ainda não está muito visível. No entanto, acho que a campanha está a correr muito bem. E depois são os portugueses que decidem no fim. Quem decide são os portugueses.

Não resisto em meter aqui uma por causa do que disse, que é se há um eleitorado escondido que não aparece nas sondagens que vai votar em si.

Sim, eu reparo.

Se tem essa convicção.

Eu tenho essa convicção. Por exemplo, nestas sondagens que muitas vezes aparecem, em cada quatro chamadas telefónicas que fazem para tentar saber a opinião da pessoa, só uma pessoa é que responde. As técnicas de sondagens têm as suas falhas e se as sondagens ganhassem eleições, nós não precisávamos de ir a votos. Eu acredito verdadeiramente que há uma parte do eleitorado que não se consegue perceber e que só teremos verdadeiramente resultados concretos no dia 18. Aliás, em eleições anteriores já aconteceram grandes erros de sondagens e por isso eu tenho sempre alguma reserva relativamente a isto. Preocupa-me muitas vezes é que estas sondagens possam, de alguma forma, manipular a opinião pública, e isso é que não me parece muito legítimo numa democracia.

Só para terminar, vou lhe perguntar, só para perceber se ainda está com essa vitalidade toda, quantos dias é que faltam para a vitória?

Faltam cinco dias para a vitória.

A pergunta desdobrada é se essa vitória vai ser sua, que é a segunda parte da pergunta.

A vitória há de ser de alguém, mas eu estou muito convencido que há uma lógica muitas vezes volátil e de último momento que determina a vitória. Portanto, a luta por esta luta política é até mesmo ao último minuto, sexta-feira que próxima.

Muito obrigado, senhor Almirante. Muito boa noite.

Muito obrigado.