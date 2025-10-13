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Pegar a séria nos serviços, nos investidores, nas políticas que nós queremos fazer, nomeadamente a captação de investimento privado, criação de mais emprego qualificado, criar melhores condições para que os investidores olhem para Viseu como uma grande capital do emprego na região Centro.

Não foi uma campanha muito limpa, isso passou? Não foi uma campanha, nas acusações pessoais-

Não, foi uma campanha normal, onde respeitámos. Quero prestar a minha homenagem, naturalmente, ao Dr. Fernando Ruas, que já tive a oportunidade de falar com ele e foi presidente de Câmara durante muitos anos. É preciso também ter esse respeito por aquele que exerceu cargos na democracia. É assim que devemos fazer, com grande dignidade. Fechou um ciclo e agora estamos nós a preparar-nos para governar o conselho nos próximos anos.

Prevê uma transição tranquila.

Foi você que ligou ao presidente Ruas. Quem fez o contato?

Isso não interessa. É uma relação de grande diplomacia entre pessoas com muitos anos de experiência. Eu também já fui presidente da Câmara, já fui deputado quando o Dr. Fernando Ruas estava na Assembleia da República. Tive a oportunidade de estar no comitê das regiões em Bruxelas, quando o Dr. Fernando Ruas era eurodeputado. Falámos de forma cordial.

Viseu pode mudar até quando?

Viseu vai mudar muito. Vai mudar muito na rapidez, na simplificação, na resposta e na captação de investimento privado. É isso que nós queremos fazer.

É a prioridade?

É a prioridade. E vamos fazer uma coisa que é fundamental: ouvir as pessoas, as instituições, envolvê-las na decisão. Têm que ser parceiros todas as pessoas, sem exceção, as instituições sem exceção. Um conselho desta dimensão tem que dar exemplos, não criar muros, não criar dificuldades. Tem que ser um conselho de grande proximidade com as instituições, com as populações e um conselho com proximidade com os conselhos que fazem parte da comunidade intermunicipal de Viseu Dão Lafões. Para nós, é fundamental para aquilo que é a nossa grande aposta nos próximos anos em Viseu.

Vai ser uma transição tranquila, portanto, com o Fernando Ruas.

Tranquila. Já o fiz no passado e vou fazê-lo desta maneira.