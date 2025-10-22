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Eu era amigo pessoal do Francisco Pinto Balsemão, estou ainda um pouco em estado de choque, porque fiz parte do governo dele da AD e acho, entre outras coisas, que não lhe foi feita justiça na sua dimensão enquanto primeiro-ministro. Foi o Francisco que puxou sempre pela importância da sociedade civil no desenvolvimento do país e no reforço da democracia. E nesse tempo, dizer essas palavras era quase um anátema. Era preciso uma coragem política muito grande para pôr isso como uma das prioridades do país nessa altura. E o Francisco não hesitou. Ele era, de facto, uma pessoa de uma simpatia que toda a gente reconhece. E mesmo no plano do convívio pessoal, nós jogávamos golfe com alguma regularidade e encontrávamo-nos socialmente também com alguma regularidade. O Francisco era sempre aquele pé de simpatia, de elegância e de argúcia, que valia a pena partilhar e que valia a pena ouvir. E também tinha um grande sentido de humor.

E teve uma herança particularmente difícil quando herdou, podemos chamar assim, o partido de Francisco Sá Carneiro. Foi difícil para ele lidar com essa herança tão pesada?

Foi, porque ele queria transformar, como lhe disse, a ideia de sociedade civil. Era uma ideia que era fundamental fazer, o que implicava uma série de mudanças legislativas, mas sobretudo de atitude. E muitas das pessoas que eram supostas estar com ele e ajudá-lo nessa missão, porventura, não conseguiram ter a pedalada para o acompanhar. E outros não acreditaram que ele pudesse ter sucesso ou tiveram inveja do sucesso dele. Tive muita pena que ele não tivesse sido mais anos primeiro-ministro.

Acha que muitas dessas coisas que defendia na altura, no arranque do início dos anos 80, no fundo, essas ideias esbarravam com um país e com uma sociedade que estava ainda a aprender o que era a democracia e o que era este novo regime, não estava preparada para isso?

Nós, infelizmente, sempre fomos um pouco uma sociedade paroquial, que só vê um pouquinho à volta do seu umbigo, mas outros que, como eu, tiveram a sorte de poder viver alguns anos no estrangeiro, sabem ou experimentaram o que é realmente uma democracia desenvolvida, quer no plano político, quer social, quer económico. E o Francisco conhecia bem esse mundo, que eu também tive a sorte de conhecer, e pugnava para que a democracia em Portugal se orientasse nesse sentido, e não do esquerdismo paroquial. Mas o Francisco não era só isto o que aparentou em Portugal. Eu tive a ocasião, como comissário europeu, de participar com ele nalgumas iniciativas europeias do audiovisual e pude constatar que ele era uma pessoa profundamente respeitada nesse meio internacional. Direi mesmo, ou ouso dizer, que era considerado um papa, porque era escutado num silêncio de reverência, porque achavam que ele era uma pessoa que tinha umas ideias tiradas para a frente, bem organizadas e que tinha uma visão realista, mas ousada daquilo que queria para o audiovisual do futuro. Participei com ele nalgumas reuniões e fiquei impressionado, porque em Portugal as pessoas não tinham a noção da importância que ele tinha neste meio audiovisual europeu.

E como é que ele convivia? Conhecia-o bem, era amigo de Francisco Pinto Balsemão. Como é que ele convivia com as duas personas? Ou seja, o lado mais político, fundador do PSD, e o lado empresarial, jornalístico, de comunicação social. Essas duas realidades nele conviviam pacificamente?

Curiosamente, vou lhe dizer uma coisa: nunca senti nenhuma contradição. Era de tal maneira natural essa maneira de ser, emanava da sua personalidade a maneira como estava, que estava sempre bem em qualquer dessas circunstâncias e não se notava qualquer atrito entre aquilo que ele mostrava no plano pessoal, em privado ou em público. Essa era uma das grandes qualidades dele. O Francisco não tinha esqueletes no armário.