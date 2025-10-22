Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Eu tive a ocasião de falar já com o doutor Francisco Pinto Balsemão e transmiti à família toda reunida o luto nacional, o pesar nacional, o choque nacional pela notícia da morte do doutor Francisco Pinto Balsemão. Portugal deve-lhe imenso. Foi das figuras mais marcantes dos últimos 60 anos. Foi marcante na política. Recordemos, foi deputado na Ala Liberal, foi coautor de projetos de mudança da Constituição, de Lei de Imprensa, de Lei de Reunion, de Lei de Associação, de Lei de Liberdade Religiosa, para mudar o Portugal ditatorial em Portugal democrático. Depois do 25 de abril, foi fundador, e era o número um do PPD, hoje PSD. Foi vice-presidente da Assembleia Constituinte, foi parlamentar, foi governante, foi presidente do partido, foi primeiro-ministro, fez a revisão que pôs termo ao Conselho da Revolução, na qual participou ativamente, e à transição para a democracia plena, foi dos Conselhos de Estado com maior presença nesse órgão e mais longa. Teve um prestígio internacional que começou nos anos 60 e durou nos anos 70 até ao novo século, nomeadamente com grande prestígio na Europa e grande prestígio nos Estados Unidos da América. Na sociedade, ele ou participou ou liderou movimentos de opinião e instituições pró-Europa, pelo diálogo entre a Europa e a África, pelo diálogo entre a Europa e a América Latina e pelo diálogo entre a Europa e os Estados Unidos da América. Na comunicação social, não houve nada que não tivesse tentado revolucionar. Lutou contra a censura e o exame prévio, fundou o Expresso, criou um grande grupo de comunicação social, elaborou a primeira lei de imprensa democrática, integrou o Conselho de Imprensa, lançou a SIC e revolucionou quer a imprensa escrita, quer a imprensa televisiva num longo período que começa ainda em ditadura e vai por estes 50 anos da democracia. Era, além de humanista, de um social-democrata, de um respeitador da dignidade humana e do Estado de direito democrático, era um visionário, era um pioneiro, era um criativo, era muito determinado, muito batalhador, era um europeísta entusiástico, era um atlantista. Praticamente esteve em todos os grandes combates dos meados dos anos 60, que foi quando tive a oportunidade de o conhecer e depois ser colaborador dele em vários ensaios, nomeadamente no Expresso, até hoje. E, portanto, Portugal, por uma questão de justiça e de gratidão, nunca o poderá esquecer. Não pode esquecer e acompanha com luto, e naturalmente que eu acompanho também na reunião do Conselho de Ministros da manhã, que votará, eventualmente, e o senhor primeiro-ministro já o deu a entender e já falámos sobre isso, no luto nacional e que eu assinarei imediatamente a seguir. Mas se é um luto sentido pelos portugueses, se eles pensarem bem em tudo isto que ele fez antes da democracia e durante a democracia, não há muitas personalidades que tenham coberto tanto e de forma tão profunda tantos setores da sociedade portuguesa.