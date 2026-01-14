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Boa noite, Catarina Martins.

Olá, boa noite.

Daqui fala Miguel Pereira Santos. Obrigado por nos ter concedido a sua última chamada do dia, uma tradição d'O Observador nas campanhas eleitorais, em que penso que já não é estreante.

Não, já fiz nas europeias, acho eu.

Passado menos de dois anos, volta a ter aqui uma campanha intensa, com muitos debates, muitos candidatos, muitos quilómetros. Segundo me disseram outras pessoas da sua campanha, num esforço de controlo das despesas, na sua caravana não tem havido estadias em hotéis e tem procurado dormir em casas de pessoas que conhecem nos vários pontos por onde vamos passando no país. Tem conseguido descansar ainda assim?

Sim, esta é realmente uma campanha feita sem baixos, assumidamente assim, e está muito bem. E também é um privilégio ter apoio de tanta gente. Houve muita gente que se voluntariou para apoiar a campanha. Desde gente que se voluntariou para fazer coisas para as redes sociais, até gente que se voluntaria acolhendo-nos em sua casa de vez em quando. E isso também é muito bonito e é bom, mas tenho sido muito bem tratada, não me queixo nada. Tenho descansado, dentro do género, se se descansa numa campanha, mas repare, as campanhas não são propriamente os períodos mais descansados da nossa vida e é suposto não ser.

Sim, não é disso que está à espera quando vai em campanha, certamente. Vou lhe perguntar, temos mais uma semana de campanha eleitoral até ao dia das eleições da primeira volta. Se voltasse ao dia em que apresentou a sua candidatura presidencial, faria alguma coisa de diferente?

Eu acho que eu não estava preparada para a quantidade de pessoas que se ofereceu para ajudar na campanha. E às vezes é preciso gente para organizar as pessoas que querem fazer coisas. Não sei se pensei bem. Eu confesso que pensei que ia fazer uma campanha mais sozinha do que acabo por fazer. E, portanto, às vezes penso que a maneira como nós pensámos a campanha, devíamos ter pensado mais na forma de dar melhor uso às pessoas, no sentido das pessoas que se ofereceram para fazer coisas, terem mais atividade. Mas corrigindo os erros esses, estamos bem.

Houve um momento que foi o seu debate na televisão com o André Ventura, que mereceu também muitas críticas pelo tipo de linguagem que foi utilizada, porque houve uma troca de acusações e consequentemente não houve tanto espaço para a discussão de propostas. Também faz esta análise crítica a esse debate?

As pessoas na rua têm dito: "Ainda bem que lhe respondeu, ainda bem que lhe mostrou que não se pisa uma mulher e que não se pisa as pessoas." Repare, eu não tenho culpa do registo do André Ventura. Agora, ou se eu decido ou fico basicamente a deixá-lo insultar tudo e todos sem resposta, porque não queremos responder. Eu já pensei se devia fazer isso há muitos anos, já deixei de pensar isso há muito tempo. Acho, aliás, que isso é dar-lhe passadeira vermelha e, portanto, acho que ele precisa de ter resposta. Aliás, ele é que julgo que até disse num programa que reconhece que esteve mal, que não devia ter atirado o papel. Portanto, acho que o André Ventura já reconheceu que foi longe demais, é verdade, foi mais agressivo comigo do que com qualquer outro candidato, mas eu nunca deixei que ninguém me pisasse e ele não me pisará.

Já falámos aqui também do desafio de tornar uma campanha mais economicamente sustentável. Parte desse desafio também passa por ter um resultado eleitoral que dê direito a uma subvenção pública, em que o valor mínimo para recebê-la são 5% dos votos, no caso das presidenciais. Esse é um objetivo seu, atingir essa marca dos 5%?

O meu objetivo está traçado desde o início da campanha e não é um objetivo financeiro, seguramente. Não estou a dizer que não seja importante, mas repare, eu estou a fazer uma campanha com poucos custos. Tenho tido donativos de pessoas, tenho donativos de €5, de €10, mas que fazem a diferença, porque é muita gente e, portanto, nos permite fazer a campanha. Isso é muito bonito. Isso para mim é o mais importante. O objetivo da minha campanha sempre foi que houvesse nas presidenciais alguém que não aceita os termos do debate impostos pela direita radicalizada e pela extrema-direita. Nós temos um governo de direita em clara coligação com o Chega e se não houvesse campanhas para disputar o país que nós somos e o que é que a esquerda e as responsabilidades da esquerda, agora e sempre, se calhar não estávamos a discutir burcas, em vez estamos a discutir o pacote laboral. Esse é o meu objetivo. Claro que também disputo o melhor resultado eleitoral possível. E sei que cada voto conta e todos os votos que se tiver agora na primeira volta também marcarão os debates do nosso país para todas as voltas a seguir. Isso é muito importante. Mas essa disputa dos termos do debate da política, da decência da política, de se falar da vida das pessoas, isso para mim foi o objetivo que eu tracei desde o início. E eu acho que estou a fazer todos os dias.

Sim. E havendo outros candidatos, podemos dizer, do seu campo político, Jorge Pinto e António Filipe, ficar à frente deles significaria que Catarina Martins foi a candidata que melhor conseguiu fazer essa defesa das ideias de esquerda? Seria importante?

Eu acho que é preciso uma esquerda com coragem. Com coragem de fazer pontos e sem tacticismos desse gênero, porque acho que isso não nos ajuda neste momento. Mas também é preciso uma esquerda que tenha aquela Ou seja, que não se encolha nas grandes questões do mundo. Nós precisamos de perceber que sempre que alguma coisa corre mal, o Chega ou o Governo decidem falar de imigrantes. Não que os imigrantes tenham culpa das crises do país, porque é bom para atirar areia para os olhos das pessoas, dividir o país e não resolver nada. E é por isso que eu não hesito nada em dizer que temos é de questionar o modelo de economia que tem os baixos salários e que explora todas as pessoas, em vez de estar a arranjar bodes expiatórios. Também acredito que deve haver uma democracia paritária com homens e mulheres. Há quem não acredite nisto. Mesmo à esquerda não é uma ideia consensual. Para mim é importante. Ainda por cima num país em que, como sabe, as mulheres ganham menos do que os homens, mesmo quando estudam mais, a diferença salarial fica maior, têm tarefas em dobro e em triplo, porque tratam da casa, da família, de toda a gente, e ainda por cima são vítimas de violência, como sabemos, em Portugal, isso é ainda muito cruel, é algo que pesa sobre a vida de todas nós. Assim como acho que há questões como o ambiente que são fundamentais e há questões da própria política internacional que para mim são muito importantes. Eu acho que nós estamos a precisar de uma esquerda que ponha em cima da mesa valores a sério. Quando falamos de valores europeus, estamos a falar de quê? Temos que dizer que não há dois pesos e duas medidas, que chamamos genocídio a genocídio, ocupação a ocupação, seja ela em que latitude for do mundo. E que temos uma posição consistente, sempre consistente. E nestes momentos tão perigosos do mundo, veja-se o que está a acontecer com Donald Trump, veja-se que em Gaza continua sem entrar ajuda humanitária, veja-se a Ucrânia a ser pressionada, a perder boa parte da sua soberania, mas outros conflitos, Venezuela, etc. Os conflitos espalhados pelo mundo, a ameaça à Gronelândia. Uma esquerda que do ponto de vista do direito internacional não tenha tibiezas, também é muito importante, acho eu.

E a Catarina Martins tem criticado precisamente António José Seguro por considerar que não pertence a esse espaço, o candidato socialista, mas no entanto, parece cada vez mais provável que vá ser um dos dois nomes a figurar na segunda volta das presidenciais, que parece também muito provável. Depois de lhe ter feito duras críticas durante esta campanha, sentir-se-ia confortável em apelar ao voto em Seguro numa segunda volta?

Quando chegarmos à segunda volta, chegamos à segunda volta. Nós agora estamos na primeira volta.

Mas vai anunciar em quem votará numa segunda volta?

Eu nem sequer sei quem é que vai à segunda volta, imagine se for eu. Mas repare, o que nós precisamos é de compreender que a democracia tem de ser sobre escolha e sobre convicção. Se a democracia é permanentemente tacticismo, não diz nada à vida das pessoas. E isso faz crescer a desesperança, isso faz crescer o cinismo. E não há nada pior na política, sobretudo para quem acredita na democracia como eu, que o cinismo e o tacticismo ocupem o lugar da luta pelas ideias, da convicção, dos nossos horizontes de futuro. E portanto, eu farei agora o combate que eu acho fundamental para afirmar os direitos de quem trabalha, para dizer que as novas gerações não podem ser precárias para sempre, para dizer que as casas têm de ter preços que se possam pagar, para dizer que o acesso à saúde é mesmo uma questão de vida e é das maiores questões do regime que temos neste momento. Para dizer que a paz é um tema também do nosso país. Nós não somos pequeninos demais para ter posição, muito pelo contrário. O meu europeísmo é um europeísmo em que Portugal tem voz e defenda a paz, e defenda o direito internacional e multilateralismo. Isto para mim é tão importante. E a democracia é sobre isto, sobre esta convicção. Na segunda volta logo se escolherá.

Sim, eu pus esta questão no sentido em que houve outros candidatos, por exemplo, Henrique Gouveia e Melo, que disse que a sua candidatura dissolve-se numa primeira volta se não passar à segunda. Portanto, era no sentido de perceber se tem a mesma posição ou se quererá tomar uma posição na segunda volta.

Eu não sei o que isso quer dizer, mas quem não está na segunda volta, não está na segunda volta. Agora, eu estou a lutar. Eu estou a lutar na primeira volta. Estou a lutar por princípios, estou a lutar pela dignidade do país. Estou a lutar por uma esquerda que saiba falar com o país, uma esquerda que saiba conversar consigo própria, que saiba não ficar acantonada, que saiba olhar para o momento internacional que estamos a viver, que saiba compreender as questões da igualdade e da liberdade por inteiro. Eu estou nestas eleições para isto e as pessoas vão votar e eu espero que votem com convicção, que votem naquilo em que acreditam. E depois na segunda volta, logo vemos quem lá estará. Mas nós estamos agora a disputar a primeira volta e eu estou a disputá-la com muita convicção.

Outro dos princípios ao qual tem dado muito espaço nesta campanha é a questão das mulheres. Marcos Mendes, por exemplo, tem uma proposta para nomear um jovem para o Conselho de Estado, portanto, não tem a ver com as mulheres, outra área. Mas pergunto-lhe, Catarina Martins, se por exemplo, se fosse presidente, poderíamos esperar ver uma Casa Civil com mais mulheres? Isso seria, por exemplo, uma maneira de fazer refletir essa visibilidade e essa vontade de paridade que tem.

Eu confesso que a ideia de escolher um jovem para o Conselho de Estado, acho um bocadinho absurda. Acho bom que o Conselho de Estado tenha pessoas de todas as idades, todas as gerações e todos os caminhos da vida, mas convenhamos, os jovens são tão diferentes uns dos outros como todas as outras gerações são diferentes umas das outras. Portanto, não tem muito sentido. E as mulheres também são diferentes umas das outras. Agora, claro que eu farei sempre tudo, porque fiz sempre tudo na minha vida, para haver paridade e, portanto, numa Casa Civil também deve haver mulheres e homens com responsabilidade, como em tudo na vida. Mas digo-lhe uma coisa. Uma presidente da República que luta pelas mulheres, é uma presidente da República que quando as mulheres são assassinadas, fala sobre isso Que é capaz de dizer que neste país o maior problema de segurança pública é mesmo a segurança das mulheres. Isto tem que ser dito, como é preciso uma presidenta da República que diga que não é aceitável que as mulheres continuem a ganhar menos dinheiro que os homens. Não é aceitável que nas profissões onde há mais mulheres, altamente especializadas tantas vezes, se pague por norma menos salários do que se paga em profissões mais masculinizadas, com a mesma especialização ou até com muito menos especialização tantas vezes. E ter alguém que fale destas questões é muito importante. As mulheres não são uma minoria, as mulheres são metade da população, são geralmente mais de metade da população. Estão cá em todas as idades e em todas as tarefas do país. E no momento em que cresce o discurso misógino, o discurso que ataca as mulheres, o discurso que humilha as mulheres, quando vemos estas notícias terríveis de dezenas de milhares de homens portugueses nas redes sociais a partilharem imagens não consentidas de mulheres. É preciso alguém que fale sobre isto. E eu acho que é preciso falar disto não só no lugar da mulher, que eu farei, que é o que eu sou, mas também é preciso lançar uma nova conversa sobre a igualdade no nosso país. Porque eu sei que há muitos homens que se sentem desconfortáveis com o que está a acontecer. E eu acho que os homens têm de conversar uns com os outros também e ter a coragem de apontar para novas políticas de igualdade, novas políticas de prevenção da violência, novas políticas sobre a igualdade é muito importante. Não é só da mulher, é mesmo da sociedade como um todo.

Portanto, falar do problema mais do que ter lugares em conselhos de Estado.

Também devem ter, eu acho que o mundo deve ser lugar para mulheres e homens em todo lado. A paridade para mim é uma coisa importante.

Sim, passamos então aqui a uma última pergunta nesta última chamada do dia. Esta semana estivemos num liceu em Lisboa onde a Catarina Martins conheceu um jovem de 11 anos chamado Dinis, que à partida se dizia de direita, mas no final da conversa consigo, já pareciam ser muitos os pontos em comum entre os dois. Entre os jornalistas brincámos que o Dinis teria de esperar pela candidatura Catarina 2036 para poder votar em si. Acha que ele terá essa hipótese ou esta é a última oportunidade que dá à presidência?

Eu estou a fazer esta candidatura e gosto muito de a fazer agora. Hoje foi um dia particularmente bonito, para mim foi muito importante ter hoje a intervenção da Joana Moreira, por exemplo. Mas eu gostei muito de conhecer o Dinis. Acho que o Dinis também é um produto dos nossos tempos. Repare, ele dizia que era de direita, mas as preocupações dele não correspondiam às preocupações da direita, mas significa que ele vê influencers da direita. Muitas das perguntas que ele me fez são, por exemplo, coisas que influencers de direita espalham nas redes sociais. E quando ele faz a pergunta e eu respondo, ele fica surpreendido porque não espera aquela resposta e percebe que o que eu lhe digo vai ao encontro das suas preocupações, porque é um aluno de uma escola que tem pessoas que vieram de vários sítios do mundo, que faz teatro, ou seja, está dedicado às artes, que está com toda a gente e é um menino de cabeça aberta ao mundo, cheio de sonhos, cheio de futuro. E às vezes as categorias de esquerda ou direita aparecem importadas de influencers e coisas do gênero. E depois com uma conversa percebe-se que não é assim. Eu acho que isso também nos mostra muito o que são os algoritmos e o que é o forte financiamento que a direita e a extrema-direita têm tido por parte destes donos do mundo. Destes oito homens que têm mais riqueza do que três mil milhões de pessoas no mundo e que são quem manda nestes algoritmos e nesta forma de passar a informação. E este também é um tema que acho que nos deve preocupar.

Claro. Portanto, a porta ainda está aberta para o Dinis. Muito obrigado, Catarina Martins, e resto de uma boa campanha.

Obrigada, muito obrigada. Boa noite.