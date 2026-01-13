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Sim?

Tassimo, boa noite. Luís Marques Mendes?

Sim. Olá.

Como está? Olá, é a Mariana do Observador.

Desde há bocadinho. Obrigado.

Olá, desde há bocadinho. Como é que correu o dia? Não sei se está cansado, foi um dia cheio.

Não. Cansado estou, mas isso é normal. Toda a gente ao fim de um dia de campanha intensa como esta fica cansada. Mas em mim o cansaço também passa rapidamente, porque se a motivação é grande, a motivação compensa o cansaço. Correu bem o dia, correu lindamente.

Queria perguntar como é que chegou a esta ideia da liderança firme e tranquila, que é inspirada na força tranquila de François Mitterrand. Por que achou que era um bom mote para esta segunda etapa da campanha?

Para mim, esta é a ideia que eu tenho desde sempre. Posso tê-la apresentado agora de forma mais clara, mais sintética, mais afirmativa, mas, no fundo, ao longo deste mês, tinha esta história exista. Talvez agora tenha sintetizado de uma forma mais clara para toda a gente. Agora, a ideia é de facto de ter aquilo que eu sempre disse, uma presidência da República que seja um fator de estabilidade e, portanto, de tranquilidade. E por isso é que falo de liderança tranquila, porque acho que as pessoas estão fartas de eleições, querem tranquilidade e acho que a minha missão como presidente da República é muito essa, dar tranquilidade à sociedade portuguesa. Mas ao mesmo tempo é uma liderança que não é apenas tranquila, é também firme, firme nas convicções, nas ideias, na exigência de resultados, na afirmação de uma vontade estratégica para o país. Portanto, fiz a síntese desta forma, liderança firme e tranquila. As ideias são as de sempre, a formulação talvez tenha sido agora mais recente.

Acha que acabou por inspirar António José Seguro, que agora fala precisamente nesse slogan de Mitterrand?

Não sabia, mas se ele entendeu copiar é porque a minha ideia está boa.

Portanto, é elogio.

Não me parece que ele fosse copiar se achasse uma má ideia, mas não sei. Se ele copiou, não sei. Agora, se copiou, eu só diria que é a prova provada que eu estava certo, porque normalmente só se copia uma coisa que está certa, nunca uma ideia que está errada.

Eu queria perguntar na ideia da firmeza que estava a falar, porque ainda hoje estivemos em vários eventos de campanha. Falou, por exemplo, nas questões da saúde, até para dar dois conselhos presidenciais a Ana Paula Martins. Eu queria lhe perguntar se esta questão dos casos na saúde, tendo em conta que é apoiado pela AD, se acha que tem algum impacto para si ou não. Acha que os eleitores o associam a isso de alguma maneira ou não?

Não, acho que são coisas completamente distintas. Eu acho que as pessoas separam completamente eleições legislativas de eleições presidenciais. E, portanto, acho que esta matéria também as pessoas separam. Agora, há uma coisa em comum que nós devemos ser justos e verdadeiros a constatar. Quer dizer, as questões na saúde preocupam as pessoas. E a circunstância de perante os vários casos que vão surgindo, o Governo, o Ministério da Saúde, em particular, serem vazios em matéria de informação e de esclarecimento, isso prejudica. Não estou a dizer que prejudica a mim, mas faz com que as pessoas fiquem mais preocupadas. Por isso é que eu dizia, o vazio, que é no fundo a falta de informação, gera alarme social. E eu acho que as pessoas estão preocupadas com as questões da saúde. É o setor, talvez, do Governo que mais preocupa as pessoas. E uma parte tem a ver com decisões ou falta delas, mas há uma parte grande que tem a ver com uma má gestão da comunicação. Se perante problemas que surgem, ninguém dá uma explicação, ninguém dá um esclarecimento, obviamente que isso gera alarme social, gera preocupação. E, portanto, acho que foi com base nisso que eu entendi hoje dar, digamos assim, esse conselho presidencial, porque acho que o presidente da República não existe apenas para fazer críticas. Pode fazer críticas, com certeza, mas acho que isso é curto. Isso de transformar a vida política numa certa mediocridade. Não!

Para tentar apontar o caminho.

Ora, exatamente. Isso mesmo. A minha visão do cargo de presidente da República é uma magistratura de influência construtiva, que implica a crítica, se for necessário a crítica, mas que implica, sobretudo, apontar caminhos. Eu tenho apontado várias ideias profundamente inovadoras para mudar o estado da saúde em Portugal. E acho que isso vai ter que acontecer. É uma questão de tempo. As coisas não podem continuar da mesma maneira. E, portanto, eu O que acho é que alguém que quer ser Presidente da República tem que ser construtivo, dar ideias, apontar caminhos, dar soluções e não apenas fazer um diagnóstico. E nesse plano tento ser um pouco diferente, como noutras áreas, que é apontar caminhos. Uns podem concordar, outros podem discordar, mas não se pode dizer que eu não estou a apontar ideias e caminhos.

Sei que nós perguntamos muito pelas sondagens e agora temos esta tracking poll, que é diária, portanto anima muito as conversas na campanha, mas acredita nestas sondagens que apontam um crescimento tão fulgurante para Cotrim Figueiredo? Talvez seja o dado mais surpreendente, não é?

Não, eu não vou estar a comentar sondagens. Embora deva dizer que é objetivo. Toda a gente está concentrado nesta sondagem da TVI, mas eu gostava de dizer duas coisas, que normalmente se omitem. Esta é a mesma sondagem que há quatro anos começou por dizer que o PSD de Rui Rio estava à frente.

Sim, Rui Rio já chegou até a conceder humildade a António Costa na hora da derrota. Parece que já é muito.

E depois no final, António Costa não só ganhou, como ganhou com maioria absoluta. É a mesma empresa. Eu não estou a criticar a empresa, estou apenas a constatar. Enganou-se redondamente. A empresa claro que retribuirá a dizer que no último dia não se enganou. Pois, mas andou a enganar-se durante vários dias. É como aquilo.

Isso não viciou um bocadinho o jogo?

Não sei se viciou o jogo. Isso a partir do princípio que as pessoas mudam a sua opinião em função de uma sondagem desta natureza. Eu isso não creio. Mas em qualquer circunstância, acho que aquela sondagem, que não é sondagem, vale o que vale. A empresa falhou há quatro anos redondamente, também nessa parte. A segunda parte é que vamos admitir então que eu estou errado e que a sondagem está certa. Há uma segunda parte da sondagem que diz que os portugueses acham que eu passo à segunda volta com André Ventura e que depois ganho a André Ventura, ou seja, sou o favorito para candidato presidencial. O que significa então, admitindo que a sondagem está certa, que as pessoas têm na cabeça que eu passo à segunda volta e que sou o favorito para as presidenciais. Portanto, é lisonjeiro.

Ainda hoje o ouvi dizer que às vezes parece que os seus adversários andam na guerra. Como é que lida com isso? Em termos mesmo de feitio e de sua postura, gosta de ir à luta ou contém-se?

Eu gosto de ir à luta, evidentemente.

Já tem muita prática, são muitos anos a lidar com isso.

Sim, e já fui à luta muitas vezes. E neste momento estou numa luta também, claro. A questão é qual é o modo de fazer esta luta. Há os meus adversários há um bocadinho do tempo a garriarem-se assim uns aos outros. Eu fiz isso uma vez ou outra a título excepcional, porque de um modo geral faço uma campanha pela positiva, como você diz. Umas pessoas podem concordar, outras discordar, isso é outro ponto, mas faço sobretudo uma campanha pela positiva, dizendo porque é que estou aqui, dizendo quais são os meus propósitos, dizendo quais são as minhas ideias principais.

Isso pode também transmitir uma postura mais presidencial, presidenciável.

Sim, e sobretudo acho que é mais útil. Eu acho que as pessoas estão fartas de uma campanha só de pingue-pongue, de ataques e contra-ataques. Acho que as pessoas estão fartas disso.

Queria lhe perguntar, porque falou nas pessoas, se é muito diferente, criou uma relação com os portugueses à distância, como também já disse na televisão. E criar essa ligação nas ruas é igualmente natural para si ou prefere alguma das modalidades?

Desculpe, repita, por favor. Não ouvi bem.

Estava a lhe perguntar, tem criado uma relação com os portugueses há muitos anos, através da televisão. A tal relação à distância. Agora anda também a alimentar essa relação na rua. Estava a perguntar o que sente que é mais natural para si e como prefere manter essa relação com os portugueses.

As duas coisas. Eu acho que fiz, como comentador, uma relação muito forte com os portugueses. E de resto tenho constato com alguma satisfação que na rua muitos portugueses recordam os comentários e desabafam comigo a dizer que têm saudades do tempo dos comentários. Fico satisfeito e sensibilizado ao ouvir isso. Mas eu fiz uma escolha diferente e gosto deste contacto de rua. Devo de resto dizer que na campanha eleitoral, entre comícios e contactos de rua, gosto muito mais de contacto de rua. Claro que eu acho que os comícios têm que ser feitos, fazem parte da lógica de uma campanha, mas eu gosto muito mais dos contactos de rua que faço todos os dias, que acho que são mais genuínos, são mais autênticos. Obviamente, também são mais perigosos, pode aparecer uma pessoa ou outra a criticar, mas em qualquer circunstância, entre aquilo que é a favor e aquilo que é contra, eu prefiro claramente os contactos de rua. Tenho feito muitos E estou muito satisfeito, porque a adesão das pessoas é grande. Se me pergunta entre o contato com as pessoas via comentário e o contato de rua numa campanha, são momentos diferentes, mas gosto das duas componentes.

A sua mulher que o acompanha sempre também tem sido uma componente importante nesse contato de rua, não é? Sente que é uma boa ajuda também?

Sim, eu não sou um bom analista para esse efeito. É um pouco ser juiz em causa própria, mas sim, acho que ela é muito genuína e tem muito jeito. Acho que as pessoas gostam dela e ela tem gerado muita simpatia. Ela é uma pessoa muito genuína. Ela não é propriamente uma pessoa da política, mas é uma pessoa com uma grande dose de afetividade e de autenticidade.

Queria perguntar, só para terminar, se nestes dias de campanha consegue ainda fazer alguma coisa para descontrair, ler alguma coisa, ver alguma coisa para desligar da política ou não é possível?

Difícil. Quase impossível.

Pois, tem pouco tempo.

Não vou estar aqui a enganá-la. Praticamente, o tempo é todo concentrado ou na campanha ou no descanso, porque é uma componente também importante numa campanha, já que tudo isto é tão intenso, já que são tantos quilómetros, já que são tantos contatos e são tantas fotografias e são muitos discursos. Tudo isto é muito intenso.

É preciso aproveitar o tempo.

O tempo que resta é sobretudo para descansar. É preciso também descansar bem. Logo, é muito difícil encontrar tempo para outra distração ou outras leituras que não sejam as questões que tenham a ver com a campanha. Mas isto também é um período curto, circunscrito, são duas semanas.

Se tudo correr bem, serão mais duas semanas.

E é o normal. Sim, são depois mais três, mas é o normal, eu não me queixo de nada. Primeiro que eu tenho um pensamento sempre positivo. Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu sou uma pessoa que vive as coisas sempre com confiança e também não era nenhum ignorante. Sabia muito bem quais eram os prós e os contras de um desafio desta natureza e ponderei tudo isso. Portanto, não me queixo rigorosamente de nada. Nem de ninguém, nem de nada.

É um bom mote então para eu deixar e ir descansar. Obrigada pela conversa.

Está bem. Adeus. Obrigado. Até amanhã. Obrigado.

Adeus.