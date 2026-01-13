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Está?

Sim, Jorge Pinto? Boa noite.

Olá, sim, já estou a ouvir agora.

Olá, boa noite. É Marina Tiago, agora sim.

Olá, boa noite. Tive alguns problemas de rede móvel e não conseguia ouvir nada muito bem.

Não percebi.

Estava com alguns problemas no áudio, mas agora acho que já estou a ouvir bem, que já funciona.

Ótimo. Então bem-vindo à última chamada do dia. Podemos falar um bocadinho?

Sim, até porque vai mesmo ser a última chamada do dia.

Esse dia já vai longo, não é? De um comício em Coimbra.

Já vai muito longo.

Bastante animado.

Às 05:00 da manhã e sair de Lisboa é regressar a Lisboa.

Exatamente. Como é que se sente depois deste longo dia? Têm sido quase todos assim, não é?

Sim, e mais intensos, com idas aos arquipélagos, com idas a sítios dos milhares do país também, porque estivemos em Miranda do Douro recentemente, então foram jornadas de 14, 15, às vezes 16 horas, entre sair, começar o dia e regressar, mas motivado, anima. Mesmo quando custa sair de casa como hoje de manhã, e tendo sido, no caso de dia de hoje, a primeira ação na rua, a quantidade de gente, o apoio que se teve na rua, é logo aquele bálsamo de energia e de boa disposição de que precisávamos todos.

Jorge, tem feito muitos quilómetros nesta campanha para chegar a sítios mais longe que outros candidatos nem sequer vão. Foi para si importante incluir sítios mais afastados das grandes cidades, mais no interior, mais no norte, também no sul?

Foi, é. Desde logo, todos os distritos e depois dentro dos distritos, também alguns sítios que são muitas vezes esquecidos. Fiz questão aqui há uns dias, na candidatura, de ir dormir a Távora. Quantas vezes é que se ouve Távora nas eleições, ou quando é que lá esteve algum candidato presidencial? Estive em Miranda do Douro também, no distrito de Bragança, para que se fale da especificidade daquele território, porque nós muitas vezes falamos de territórios únicos, ali sim, é algo verdadeiramente único, desde logo também pelo seu património linguístico. E dar essa visibilidade, a pluralidade, a diversidade de Portugal, até nas suas línguas, como dizem em relação ao mirandês, é uma parte que para a nossa candidatura é absolutamente essencial também daquilo que é a gente defender.

Ao fim de oito dias na estrada, isto sem contar com a pré-campanha. Como é que tem sido a rotina? Que horas é que tem começado o dia e que horas é que tem terminado? Como é que tem sido?

Começar o dia, tentamos não ser demasiado cedo, se bem que quando fomos aos Açores, apanhamos um voo às 06:00, portanto o dia aí já está a começar logo nas 04:00 ou até antes disso. Mas tentamos ter as primeiras ações por volta das 09:00, dependendo do sítio onde for, temos que sair de casa cedo. E acabar o dia, hoje são 10:50, ainda estamos na estrada, portanto é uma surpresa e uma incógnita sempre.

Já falou aqui um bocadinho também do cansaço, dos dias em que às vezes custa um bocadinho mais sair de casa, mas que acaba por compensar quando chega à rua. De que é que tem sentido mais falta ao longo destes dias?

No meu caso, e admito que seja bastante específico da candidatura, mesmo da família e do meu filho, que tem 15 meses e que custa estar fora de casa e às noites também por causa da campanha, termos dormido fora de casa e é se calhar o que me custa mais de tudo.

Ao mesmo tempo, tenho percebido que a comitiva da campanha viaja ou tem tendência a viajar junta, não é? Na carrinha. Como é que tem sido também, porque é curioso, como é que tem sido fazer este percurso de tantos quilómetros todos juntos no carro?

É ótimo, porque nos damos todos bem, o que nem sempre é o caso, e é um privilégio isso acontecer nesta candidatura, porque são pessoas com quem eu tenho já confiança e amizade, até para partilhar muitas coisas e estar a fazer esta campanha com esta equipa na carrinha é um privilégio mais do que outra coisa.

Jorge, queria perceber também, tem feito ações de campanha muito diferentes, que não se têm pautado apenas pelo típico arruada e comício, portanto, há muito mais além disso. Qual é que foi, até agora, a ação de campanha que mais o marcou?

Olha, houve muitas, e há uma coisa que nós temos andado a fazer, e eu até já expliquei ao grupo de jornalistas que nos tem acompanhado, é que nós nos períodos entre aqueles momentos em que dizemos aos jornalistas onde vamos estar, temos estado na rua e muitas vezes, por exemplo, nas Caldas há dois dias, depois de uma ação de campanha acompanhada pela comunicação social, faço questão de lá continuar no sítio e de ir falar com as pessoas sem câmaras, porque muitas vezes as pessoas não têm a liberdade ou não querem falar perante as câmaras e acho que é importante fazer isso. E nas Caldas, foi por exemplo o que se fez. Fizemos uma ação no mercado, numa praça, primeiro com as câmaras, saíram, e depois fizemos questão de lá continuar um bom pedaço, a ir lá falar com as pessoas, de viva-voz e sem câmaras. Fazer essas ações, essa maneira também de fazer campanha, sem ser apenas para fazer conteúdo ou nós próprios, ou para as televisões ou para as rádios, é também uma coisa que eu queria nesta campanha, para poder perceber mesmo o que é que as pessoas têm de viver quando têm toda a liberdade para o dizer. Depois, quanto às campanhas, eu acho que elas todas marcam, mas uma coisa que eu tenho muito tentado fazer, que esta candidatura tem tentado fazer, é mostrar aquilo que se faz bem no nosso país. E há muita coisa que se faz bem. Eu tenho todos os dias descoberto associações, pessoas, coletivos, que fazem um trabalho fabuloso. Ontem, por exemplo, estive numa associação em Leiria que trabalha com pessoas em situação de sem-abrigo, que trabalha com crianças com dificuldade, com estrangeiros que chegam ao nosso país, que eles também fazem esse acompanhamento e a sua ajuda. Em Leiria, um exemplo fabuloso, uma equipa já com mais de 30 pessoas, mais de 30 funcionários a trabalhar. Estive em Miranda do Douro com uma associação da língua mirandesa, que no fundo faz um trabalho que é um trabalho de preservação cultural do nosso país. E eu que ouço tanto falar de cultura, ouço tanto falar até de uma certa necessidade de patriotismo a proteger a nossa cultura, pois bem, vão lá em cima ao norte, vão a Miranda do Douro, porque aquele património não é apenas mirandês, a língua mirandesa não é apenas das terras de Miranda, é um património português. Também marcou por isso, porque é um património seriamente ameaçado, mas praticamente em todas as visitas, praticamente em todos os contactos. Ainda hoje a sair de Aveiro, já um bocado atrasado, tive de voltar para trás, porque uma senhora, uma feira antes, me reconheceu, chamou-me, disse: "Jorge, venha cá." Para me dizer: "Olhe, finalmente está aqui alguém com sangue novo, com uma vontade nova de fazer política." E essas coisas motivam. Motivam para alguém que como eu há dois meses era quase desconhecido aos olhos do grande público, e portanto este desconhecimento pela positiva, porque poderia ser um reconhecimento pela negativa, também dá aquela energia que eu falava há pouco para aguentar esta jornada de 15, 16 horas.

E relativamente ao dia de reflexão, portanto, o dia em que vai poder descansar aqui um bocadinho mais, já tem planos?

Já, e é basicamente descansar, estar tranquilo em família e aproveitar o dia.

Muito obrigada, Jorge Pinto. Obrigada por ter estado connosco na última chamada e um resto de boa viagem, bom descanso.

Obrigado. Fico atencioso.

Obrigada.