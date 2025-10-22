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Zé Manel, vamos ouvir Paulo Rangel. Miguel Vitor Dias.

Agora sim, vamos escutar essa primeira reação.

Em primeiro lugar, queria transmitir à família, em particular à Mercedes Balsemão, aos filhos e aos netos, o meu pesar. Francisco Pinto Balsemão era um grande amigo, especialmente nestes últimos anos e, em particular, antes, mas também durante a pandemia, em que muitas vezes, também por via digital, tínhamos encontros semanais. Estamos a falar, sem dúvida, de um dos grandes vultos da política e da sociedade portuguesa dos últimos 60 anos. Em primeiro lugar, como alguém que esteve do lado da oposição ao antigo regime. Fê-lo, por um lado, como jornalista, mas também como deputado da Ala Liberal, ao lado de Sá Carneiro, Magalhães Mota, Amílcar Guerra e tantos outros, onde teve um papel decisivo na revisão constitucional e na lei de imprensa, que levou obviamente à renúncia do mandato, vendo que não era possível fazer uma transição política. Fundou o Expresso. O Expresso foi, em 73, o prenúncio daquilo que seria uma sociedade democrática ocidental, e não como uma parte da oposição ao regime, nomeadamente o Partido Comunista queria uma nova sociedade totalitária. Portanto, ele foi uma voz lúcida, foi alguém que esteve na fundação do Partido Popular Democrático, depois PSD. Era o militante número um, ao lado dos outros dois fundadores, Sá Carneiro e Magalhães Mota. Foi um amigo e um colaborador direto de Sá Carneiro, a ponto de, aquando da sua morte, ser a pessoa escolhida pelo Partido Social Democrata para suceder como primeiro-ministro. E como primeiro-ministro, teve um papel decisivo na revisão constitucional de 82, que acaba com a tutela militar do regime democrático e cria uma verdadeira democracia ocidental. Importa também dizer que há projetos que mudaram o país em zonas não urbanas, estou a pensar na Região do Douro, estou a pensar no Alqueva, que têm também a sua marca. E depois disso, obviamente, foi o homem da televisão livre, nomeadamente com a fundação da SIC, e sempre alguém que teve intervenção cívica profunda, não apenas como político, como senador da República, se podemos dizer assim, mas também como jornalista. Eu gostava de salientar duas características fundamentais. A primeira é a frontalidade. Tal como dois amigos dele bem próximos, André Gonçalves Pereira e Miguel Veiga, Francisco Pinto Balsemão tinha o condão de dizer a toda a gente aquilo que pensava, o que não significava que muitas vezes ficasse zangado com as pessoas, não. Mas essa frontalidade, que é uma característica não muito portuguesa, era uma característica dele. E outra era o amor pela inovação. Ouvir Francisco Pinto Balsemão falar nos últimos anos sobre o que seria o futuro dos media, o que seria o papel da inteligência artificial, o que foi o papel do digital, revelava um homem sempre interessado pela modernidade. E portanto, isto fez dele alguém totalmente diferente no panorama político, no panorama cultural e no panorama mediático português. De facto, alguém que é profundamente invulgar e que marcou a República Portuguesa, esta República Democrática, fundada a 25 de abril de 74.

E alguma dessas características que o tenha marcado a si e tenha o inspirado na sua vida política?

Sim, sem dúvida. A frontalidade julgo que é uma característica que me foi inspirada por ele e, já agora, por esses dois amigos dele, com os quais convivi muito de perto, uns por razões profissionais, outros por razões de amizade. Mas de facto era um conjunto de pessoas que era intrinsecamente livre. E ele era um homem livre. Não era apenas um homem da liberdade. Era um homem que representava, ele próprio, pela sua vida, pela sua maneira de estar, a liberdade. Eu acho que foi, de facto, alguém que mudou Portugal, mudou como político, com certeza, mas talvez aquele legado que vai ficar como mais forte, julgo que é justo dizê-lo, vai ser a liberdade de imprensa. Todas as pessoas que trabalharam com ele sabem que ele nunca moveu um único dedo, nem disse uma única palavra, para alterar a versão de um jornalista ou para o influenciar na edição de qualquer notícia. E isso, vindo de um patrão da comunicação social, que como tinha sido jornalista, tinha essa ética como ética fundamental, obviamente que significa imenso. E eu acho que esse legado da liberdade de imprensa, da liberdade de comunicação social, da modernização da comunicação social, da abertura à inovação, vai ser talvez o seu maior legado. Eu nunca esquecerei o seu papel político, porque me recordo muito bem dos seus dois governos e da luta que travaram, imensa, que vinha já de Sá Carneiro, para desmilitarizar o regime, no que aliás, foram muito ajudados também por Mário Soares, por Diogo Freitas do Amaral, que foi seu vice-primeiro-ministro, figuras importantes, mas sem dúvida que Pinto Balsemão nunca se conformou, como estava no projeto inicial do Expresso em 73, com uma democracia que não fosse uma democracia ocidental, uma democracia liberal, onde os direitos fundamentais têm lugar e onde não há tutelas de nenhuma espécie. Portanto, uma democracia civil, uma democracia aberta, uma democracia moderna. Tudo isso é um legado seu. Eu acho que não é preciso dizer mais, disse talvez já muito. Se tivesse que escolher uma palavra, já o disse na minha conta pessoal do Twitter, para dizer hoje, era mesmo só essa: liberdade. Estar com Francisco Pinto Balsemão era respirar liberdade em todos os minutos e em todos os momentos em que ele não renunciava a acender o seu cigarro. Também nisso era um homem livre e um homem independente. Muito obrigado.

Paulo Rangel, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, número dois deste executivo, aqui também a detalhar um pouco mais a mensagem que já tinha publicado nas redes sociais.