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Estou. Boa noite, viva. António José Seguro.

Olá, António José Seguro. Como está?

Olá, boa noite, Rita Tavares. Como vai?

Estou aqui para a última chamada d'O Observador, numa altura em que já tem, ainda mais do que nós, quilómetros pelo país. Que tal tem corrido esta campanha?

Muito bem, muito boa. Está num crescendo, está a largar, é uma maré de alegria, de esperança e estou muito feliz, muito satisfeito com a recepção que os portugueses me têm feito e com as conversas que temos mantido.

Tem falado nesse crescendo. Como é que tem sentido as pessoas na rua e sente essa diferença em relação ao quê?

Hoje sinto essa diferença em relação a uns meses atrás. Senti uma mudança no final dos debates e sinto agora uma mudança desde que estamos verdadeiramente em campanha. E sinto alegria, sinto emoção na cara das pessoas. Portanto, sinto que há uma corrente de confiança que se está a estabelecer entre mim e cada portuguesa e cada português.

E acha que o que provocou essa mudança foram os debates? Foi um bom desempenho nos debates, é isso?

Os debates ajudaram, mas considero que as pessoas percebem que há uma diferença entre a minha personalidade e a minha candidatura. Há uma proximidade muito grande. Conheço as dores dos portugueses, escuto o que eles têm para me dizer, dialogo com os portugueses e tenho feito uma campanha que faz a diferença em relação a todas as outras. Eu não entrei num debate lama, não entrei em desconsideração com os outros adversários. Eu vim para unir e para elevar a qualidade do debate público no nosso país. E eu considero que os portugueses estão a valorizar isso, que os portugueses querem é soluções para os seus problemas.

Também tem-se percebido e tem-se visto no terreno que o partido, que já liderou, está muito envolvido. Foi uma surpresa para si esta participação do PS?

Eu não faço essa diferença. A candidatura é que está a dirigir esta campanha e, portanto, essa candidatura é uma candidatura aberta a todas as sensibilidades políticas e a muitas pessoas que não têm opções partidárias absolutamente nenhumas. Quem conduz a campanha sou eu e a minha equipa que trabalha diretamente comigo. Aliás, é um núcleo muito pequeno e que tem feito um trabalho extraordinário.

E conhecendo muito bem como funciona a máquina do partido, do Partido Socialista em particular, era possível fazer uma campanha destas sem a força de um partido e essa máquina por trás?

A máquina que existe é uma máquina-

De mobilização, ao nível da mobilização das pessoas e tudo mais.

Sim, mas vamos ver. Hoje, a mensagem é difundida através de televisões, de redes sociais. É uma mensagem mais direta. A minha candidatura sou eu que a dirijo. O caminho foi escolhido por mim, desde que lancei a candidatura, sou eu que o trilho. Sou uma pessoa livre, não tenho amarras absolutamente nenhuma. Também não discrimino ninguém. Agora, a equipa que conduz a campanha é uma equipa com poucas pessoas, mas de enorme inteligência e valia.

Prefere não ficar assim só debaixo do chapéu de um partido, é isso?

Não, eu não estou debaixo do chapéu de ninguém.

E ficar mais à larga.

Não. Eu não estou debaixo do chapéu absolutamente de ninguém. Eu sou uma pessoa livre, vivo sem amarras e faça-me justiça. Eu lancei a candidatura em 15 de junho, sem fazer qualquer acordo com partidos, com nenhum partido. E assim manterei. Eu é que trilho o meu caminho.

Olha, António José Seguro, tem falado todos os dias na poda da sua vinha e também no alojamento local que tem. Tem conseguido manter esses negócios a funcionar por estes dias?

Olha, naturalmente, fechei o ano, pelo menos numa das empresas, com menos faturação do que tinha tido no ano passado e tenho que acudir às situações mais urgentes. Tive que, no meio da campanha, tratar da equipa que vai fazer a poda na vinha e também pelo meio surgiu um problema com um dos ares condicionados de uma das casas e também tive que dar uma ajuda no sentido de se resolver essa situação, porque também passava por um investimento, tinha que se mudar lá uns equipamentos. Enfim, são as contingências de quem vive do seu trabalho.

A questão da poda já está resolvida? Andava preocupado com arranjar alguém.

Sim, em arranjar alguém está resolvida. Falta agora só acertar a data.

Olha, e tem tempo livre? Já começou a ler o livro sobre Maria Barroso, que comprou durante uma iniciativa de campanha?

Infelizmente não. Comprei exatamente em Alvalade, em Lisboa, mas ainda não tive absolutamente tempo nenhum para ler.

Tem algum tempo? Resta-lhe algum tempo ao fim do dia? No sábado, dia de reflexão.

Não. Os tempos que eu tenho verdadeiramente são de manhã, um bocadinho, porque acordo cedo.

E o que é que faz?

De manhã, quando acordo, vou ao meu telemóvel ver as mensagens, ver o que é que a minha equipa me envia, vejo as notícias mais importantes que saem na comunicação social e aí dou alguma orientação, caso seja necessário corrigir algumas das nossas ações ou o discurso, faço isso. E depois, entre viagens, naturalmente vou falando com a minha equipa e com pessoas para fazermos acertos.

E é só trabalho ou consegue descomprimir algum momento, ouvir música, ler, ver séries, algum tempo livre para isso?

Não, é fundamentalmente muito trabalho, embora haja sempre um momento de descontração e de conversa, enfim, e de partilha, às vezes, de situações Que me fazem também ter muita alegria nesta campanha, mas fundamentalmente é trabalho. E depois, quando há possibilidades no final do dia, quando o dia permite, nós reunimos a equipe que está no terreno comigo para fazer acertos ou correções, às vezes é necessário fazer correções, ou de programas ou de iniciativas.

E tem precisado corrigir muito a mensagem política?

Felizmente, não.

Está a correr mais ou menos como tinha programado antes de ir ver o terreno?

Sim, está a correr. Nós mantemos um rumo e eu sou inflexível em relação à afirmação desse rumo. A campanha pela positiva, que valoriza a elevação do debate público, as características naturalmente do candidato e a afirmação da necessidade, como tem ouvido, de haver um equilíbrio no nosso sistema.

Sistema político.

Exatamente, que é muito relevante.

Ouvimo-lo também a fazer um apelo ao voto dos moderados, é uma coisa que tenciona fazer nesta reta final, nesta última semana?

Fiz, de facto, em Viana do Castelo, esse apelo aos moderados, porque uma das opções que estão em cima da mesa é entre o extremismo e o radicalismo e a moderação. E eu sou, neste momento, segundo as sondagens, o único candidato moderado que pode passar à segunda volta.

Mas quem é que encaixa nesse grupo dos moderados?

Do setor mais próximo, Marques Mendes, por exemplo.

João Cotrim Figueiredo também encaixa aí ou não?

Não.

Foi mais nos radicais, é isso? Nos extremismos.

Claro.

E vai ter a família em campanha, como os outros candidatos já fizeram, alguns dos outros candidatos?

A minha mulher já esteve comigo. Nós enviámos um postal de boas festas, desejamos um feliz Natal a todos os portugueses. Esteve comigo no lançamento do livro, esteve comigo na apresentação da Comissão de Honra e dos mandatários da nossa candidatura e provavelmente aparecerá mais uma vez ou outra na campanha.

Isso quer dizer que se for eleito presidente da República, a sua mulher tenciona assumir as funções de primeira-dama?

A minha mulher vai continuar a exercer as suas funções empresariais como até aqui.

Ok.

Naturalmente que sempre que o Estado, a dignidade do Estado, a representação do Estado exigir a presença da minha mulher, naturalmente que ela ajudará a reforçar essa posição do Estado português, da dignidade do Estado.

Tem dito que a sua candidatura já é um movimento de esperança, expressão que tem usado. Se correr bem, pode sair daqui um movimento autónomo ou mesmo um partido?

Não. A maioria que me elegerá, se tiver a confiança dos portugueses, vai se extinguir no momento da eleição.

Ok. E esta passagem à segunda volta, que é vista por si como uma possibilidade nesta altura, já tem uma preparação. Já preparou o roteiro? Está pronto pra outra leva na estrada?

Não, absolutamente nada. Neste momento estamos focados nas eleições do próximo domingo. Temos essa expectativa, que é acalentada muito pelos contactos de rua, pelas mensagens que as pessoas nos enviam, pelas mensagens que colocam nas nossas redes sociais. Mas neste momento estamos muito preocupados e concentrados exclusivamente em que os portugueses nos deem a possibilidade para passarmos à segunda volta.

Tem preferências sobre um adversário pra segunda volta?

Não necessariamente.

Não necessariamente? Por exemplo, o João Cotrim Figueiredo tem-lhe feito alguns elogios, acha que teria hipóteses com ele?

Não. Como sabe, a Rita Tavares tem sido testemunha, porque tem acompanhado bastante esta campanha. Eu dirijo-me a todos os portugueses. Dirijo-me a cada portuguesa e a cada português. Foi assim desde o início e é assim que eu vou continuar. Aliás, no outro dia, precisamente na Biblioteca Marcelo Rebelo de Sousa, em Felurique de Bastos, eu reli o meu discurso que tinha feito em fevereiro do ano passado, precisamente para mostrar que aquilo que eu dizia em fevereiro de 2025 é rigorosamente aquilo que eu digo aos portugueses em janeiro de 2026, um ano depois. E essa coerência eu quero afirmá-la permanentemente.

Olhe, num programa chamado "Última Chamada", vou lhe perguntar pra acabar aqui a nossa conversa, se gostava que a primeira chamada da noite eleitoral fosse a de António Costa a dar-lhe os parabéns.

Eu presumo que haverá várias pessoas que me telefonarão a dar os parabéns. Não sei qual será a primeira. Eventualmente, a primeira até poderá ser do atual presidente da República.

António José Seguro, obrigada por esta conversa.

Obrigado. Prazer em ouvi-la, Rita Tavares.

Tá. Até já.

Obrigado. Até já.