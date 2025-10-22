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Estou consternado com a notícia. Queria endereçar os meus sentimentos a toda a família, à Tita, e dizer que o Francisco vai fazer muita falta, pelo menos a mim. Nós costumávamos almoçar com grande frequência, fomos colegas nos Conselhos de Estado, somos amigos há muitos anos, chegamos a tocar juntos muitas vezes e vou sentir muita falta dele. Foi um grande patriota, um grande português e, sobretudo, um democrata exemplar, um homem de vasta cultura, um homem com conhecimento do mundo, um cosmopolita, e um homem que deu um grande contributo para a implantação da democracia em Portugal, através, também, do jornalismo. Era um jornalista intrínseco, corpo inteiro, e um homem que conhecia, de facto, a realidade do nosso país.

Do legado que deixa, há alguma marca em particular que deixa em si?

Ele era um homem com quem falávamos de todos os assuntos, era um homem com uma cultura transversal e eu vou sentir muita falta. Mas era um homem que estava sempre interessado no futuro. Falávamos sobre inteligência artificial, a tecnologia, portanto, era um homem que nunca deixou o ser ultrapassado no tempo em que vivia. Estava sempre na vanguarda. E, aliás, isso nos últimos posts, se calhar, que ele fez, nos órgãos, no Expresso, por exemplo, era um homem que falava e antevia o futuro, e acho que era um visionário nesse aspeto.

Nós estamos agora em direto para a SIC Notícias. Já deu esse lado mais pessoal, essa amizade próxima. Quais é que são, de todo o percurso que Francisco Pinto Balsemão teve ao longo da sua vida, consegue identificar qual é que foi o mais importante para o país?

Ele teve uma componente importantíssima política num tempo muito difícil, em que ele assumiu as suas responsabilidades como primeiro-ministro, e cumpriu, e teve outra responsabilidade muito importante, que foi na implantação da democracia enquanto líder de um grupo de comunicação social, que se afirmou durante séculos como um baluarte da comunicação social em Portugal. Foi um homem democrata, um homem que lutava pela liberdade.

É um legado de liberdade, essencialmente, que fica também de Francisco Pinto Balsemão?

Liberdade e civismo, porque ele era um homem com grande sentido patriota e um grande sentido cívico, ou seja, a assunção de responsabilidades enquanto cidadão perante a comunidade. Acho que isso é fundamental.

Lembra-se qual é que foi a última conversa que tiveram, num desses almoços que disse que costumavam ter com frequência? Falavam sobre o quê?

Falávamos sobre tudo. Falávamos de política, como é normal. Antes do Conselho de Estado, onde ele esteve, fomos almoçar juntos e estivemos a falar sobre diversas coisas. E um dos assuntos que falámos, estávamos a falar agora muito interessados, foi dos efeitos da IA, da inteligência artificial, e como é que vai moldar o nosso futuro coletivo e individual. Ele era um homem que estava sempre na vanguarda.

Disse que tocou, sei que toca piano, disse que tocou também com ele.

Tocávamos sim, algumas...

Mas qual era o instrumento que tocava?

Eu toco piano, ele tocava bateria. E tocamos juntos várias vezes.

Várias vezes.