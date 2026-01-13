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Estou?

Estou. Olá, boa noite, André Ventura.

Boa noite. Como está? Tudo bem?

Tudo bem, obrigada. Esta campanha tem sido diferente e é diferente já por si. Há uma grande probabilidade de haver duas voltas. Está a gerir esforços para a próxima fase?

Não. Obviamente, há essa expectativa e não digo que não tenha nenhum impacto, mas sobretudo estou a tentar manter a campanha, até porque ela, na verdade, falada a campanha formal, tem todo um trabalho já de meses, dos candidatos principais. O que eu estou a tentar fazer é manter o mesmo ritmo, a mesma força e a mesma intensidade. E isso, sim, obriga a uma gestão, não lhe chamaria de esforço, mas a uma gestão política a longo prazo. Esta foi uma campanha longa, não foi uma campanha curta e é uma campanha que tem provavelmente uma segunda volta. Portanto, um político candidato ao mais alto cargo da nação tem que fazer essa gestão com responsabilidade e também com algum equilíbrio.

E caso passe à segunda volta, vai intensificar a campanha eleitoral ou nem por isso?

Provavelmente. Numa segunda volta, ou seja, passada esta primeira volta e merecendo essa confiança para chegar à segunda volta, não diria uma intensificação do ponto de vista do ritmo, porque o ritmo até tem sido forte. Pode acontecer haver alguma aceleração, mas sobretudo uma intensificação de temas, de debate, de confronto e de geral de intensidade. Sim, não necessariamente de ritmo calendarizado, de ações, não quer dizer que haja mais três ou quatro ações por dia, mas vai haver mais confronto, vai haver mais debate, vai haver mais intensidade política. Mas isso creio que vai haver, quer eu esteja ou não, creio que acontecerá com qualquer dos candidatos que passem.

A última campanha ficou marcada pelo fato de se ter sentido mal. Já falou disso em público. O que se passou altera de alguma forma a sua maneira de estar na rua?

Um pouco, talvez. Acho que vocês também notam isso, tento ter mais alguma cautela, é a tal palavra de gestão. Acho que vocês também acompanham, desde há alguns anos, eu provavelmente sou aquele que tem mais campanhas em cima, mais esforço de permanência nos vários pontos do território, de gestão partidária, etc. E isso tem que ser feito também com algum equilíbrio. Portanto, não diria que afetou ou acautelou as contas da campanha, mas é um facto que eu agora tenho mais em conta do que tinha na última campanha. Isso é evidente. Deu-me alguma consciência dos meus limites, isso não há dúvida.

Mas nestes últimos dias já apanhou algum susto? Pelo menos vimos que apanhou uma cavaca, não é? Pelo menos esse susto.

Esse pelo menos já tenho, mas que sejam todos desses, que não haja mais iguais aos outros. Eu estou a ter isso em conta, mas se eu não me sentisse bem, era o primeiro que não teria avançado para uma candidatura deste tipo, sabendo há uns meses atrás do esforço que ela implicava.

No fim de semana, a sua mulher juntou-se à campanha, teve a companhia da sua mulher. Quando tem esta companhia, sente-se mais confortável?

Eu acho que sempre que temos connosco a família, sentimo-nos mais confortáveis e isso é normal que aconteça. Há um entorno mais familiar e isso ajuda. Como dizia, é uma campanha que é longa, que é desgastante, que é de muita deslocação territorial e por muitos pontos do território. Portanto, acho que esse ponto é importante e acho que em todas as circunstâncias ajuda.

Antes das questões mais políticas, que sei que prefere, só apenas uma curiosidade. Só tem duas ações de campanha por dia. O que faz nos tempos livres e nas longas horas de viagem pelo país fora?

É porque é sobretudo de longas horas de viagem que se trata, é sobretudo deslocações, uma vez que procuro fazer o país todo. Há adversários meus, e eu respeito isso, que optaram por fazer uma concentração da campanha nalgumas zonas e têm mais disponibilidade de número de ações. Eu achei que era importante passar por todo o território. Tenho tido essa experiência já há vários anos. Muitas vezes não é por se conseguir naquele distrito, são distritos às vezes muito grandes, não é por se conseguir percorrer todo o lado, falar com toda a gente, mas as pessoas gostam de sentir que nós nos preocupamos. E eu gosto de dar o sinal ao país de que não são só aquelas cidades que na verdade eleitoralmente pesam mais, são outras. E isso leva a que tenha que haver aqui uma certa redução de ações pra haver uma maior amplitude na deslocação.

Mas, por exemplo, quando está no carro, opta por ver notícias, ver televisão? O que faz?

Procuro acompanhar as notícias, procuro estar em contacto com os grupos de trabalho.

Também perde muito tempo a fazer vídeos pra TikTok, não é? E para as redes sociais.

Não só obrigatoriamente o TikTok, mas obviamente as redes sociais hoje são um ponto de contacto importante e quem disser o contrário está a mentir. Aliás, os candidatos que estão na frente, e sendo um deles, mas pelo menos os que estão na frente em todas as principais sondagens, são aqueles precisamente que estão a saber contactar melhor com o eleitorado. E se eu estou em primeiro em quase todas, à exceção de uma, é porque também estou a contactar diretamente com o eleitorado. Isso é uma parte importante de uma campanha. Hoje as campanhas fazem-se muito também desta nova forma de digitalização. Por exemplo, esta mesma sondagem, que é uma tracking poll, que basicamente dá os três empatados na frente, mas coloca-me a mim como favorito das pessoas pra ganhar as eleições. Ou seja, as pessoas acham que eu sou aquele que mais está posicionado pra ganhar as eleições. Isso também é porque eu falo diretamente com elas, é porque eu oiço, respondo e as pessoas sentem essa proximidade. Isso é feito hoje através da rede, sobretudo, portanto, é um trabalho de responsabilidade.

Tem dito que pretende fazer uma campanha elevada e evita atacar diretamente os seus adversários. Ainda que procure normalizar esta atitude, e tendo em conta o seu perfil político, consegue perceber que isso cause alguma estranheza ou pelo menos alguma surpresa, ou não?

É que não é de atacar os adversários, é sobretudo nós conseguirmos, nos poucos dias que faltam, discutir temas que eu acho que ficaram completamente fora das campanhas, o que não aconteceu noutras. Houve outras campanhas políticas, e em que eu participei também, houve ataques, houve confronto, mas houve discussão de temas profundos. E o que eu senti aqui foi que isso não aconteceu. Daí a minha insistência perante a sociedade do país e perante o que ouço na rua. Repare, ninguém vem falar, e a Inês também acompanha isso, e ouve o que as pessoas também me dizem, que no caso da minha campanha, ninguém nos vem dizer assim: "Então você disse aquilo do António José Seguro, então você disse aquilo do Governo em Melo." Não, as pessoas vêm-nos dizer: "Veja pelas pensões, veja pelo que se passa na saúde, veja a insegurança." E eu acho que é nosso dever fazer isso. Portanto, não se trata só de uma questão de perfil, trata-se de uma exigência do país, neste momento, discutir temas importantes. É isso que eu estou a tentar fazer, só isso.

O que lhe perguntava é porque André Ventura passou muitos anos a fazer um estilo de campanha completamente diferente e, na verdade, resultou eleitoralmente.

Está bem, mas isso veremos no dia 12 se resulta ou não. Eu acho é que é um dever ético pôr temas importantes em discussão quando estamos numa fase tão importante do mundo e do país, de alterações no mundo, de alterações no país. Acho que é importante discutir coisas que importam. Nós podemos discutir temas que importam e ter confronto, e sermos aguerridos e sermos intensos. Não precisamos é de passar a campanha a discutir o perfil do António José Seguro, do André Ventura ou de Governo em Melo, ou do Marques Mendes ou do João Cotrim Figueiredo. Acho que podemos ser aguerridos discutir temas. Vou dar o exemplo das legislativas que tivemos, as últimas. Eu acho que houve intensidade e houve uma campanha aguerrida, mas houve ao menos alguma discussão de temas importantes. Nesta campanha, isso não está a acontecer tanto e eu acho que as pessoas sentem falta disso. E acho que é dever dos políticos a sensibilidade de se terem isso.

Também, provavelmente, pelo perfil das eleições, não é?

Não, sobretudo pela imagem que as pessoas têm do presidente da República. Não tem tanto a ver com os seus poderes, tem a ver com a imagem que têm. E é isso que é errado, e é isso que eu quero mudar.

Não é normal que numas eleições em que o próprio André Ventura disse que além do eleitorado do Chega, pretende extravasar para o eleitorado da AD, haja uma preocupação acrescida na postura que se adota, a tal moderação ou qualquer outra palavra que queira usar?

Não é a minha preocupação. Eu estou preocupado em conseguir transmitir ideias. Ainda há pouco, antes de falarmos hoje, publiquei nas redes sociais, como pode ver, um vídeo de pancadaria à frente do continente no Barreiro. Eu acho que as coisas têm que ser ditas, tem que haver verdade, tem que haver frontalidade. Pode haver tudo isto e haver ao mesmo tempo uma preocupação com o país e com o estado do país.

Acha que o Chega se tornou numa espécie de portal da queixa das pessoas? Vejo-o a publicar muitas coisas que surgem nas redes, ou que melhor, vem publicar muitas coisas nas redes sociais que muitas vezes ainda nem chegaram à comunicação social.

Acho que tornou-se, sobretudo, um portal da voz, e não da queixa. É porque hoje as pessoas sentem que em mim, no Chega, têm a voz que nunca tiveram. E é esse candidato que eu quero ser. Não se trata de queixa, trata-se de dar voz a quem nunca teve voz. As pessoas sentirem que pela primeira vez podem ter no espaço público alguém que as defenda, que as represente, e às vezes só expor os problemas. Porque se a pessoa viu que de facto, no seu bairro, na sua cidade, na sua zona, está uma vandalização cada vez maior, uma selva cada vez maior, terem alguém que expõe as coisas e é capaz de dizer as coisas, para eles já é uma representatividade. E eu acho que isso não é ser portal da queixa, é ser portal da voz dos que não tiveram voz. E acho que é o meu dever.

Desafiou já durante este-

Nós políticos, e sobretudo no meu caso, nós não adquirimos notoriedade e expressão pública para ficarmos famosos. Nós devemos adquiri-la para pô-la ao serviço da população. Nós não somos atores.

Ainda que às vezes pareça uma popstar na rua.

Sim, mas nós não somos. Nós não somos atores, nem futebolistas, nem cantores. Nós devemos usar essa notoriedade para fazer valer a voz das pessoas. É isso que eu tento fazer. E é isso que eu faço todos os dias, porque não fico a viver à conta dessa notoriedade. Eu expresso essa notoriedade em preocupações, em vídeos, em mensagens, em coisas performativas, ou seja, que podem mudar a realidade.

Já durante este período oficial de campanha, desafiou Luís Montenegro a pronunciar-se sobre uma segunda volta entre si e António José Seguro. Já disse que nessa fase se vão juntar todos contra si e até recordou que a AD e o Chega têm trabalhado em conjunto em diplomas importantes. A relação entre os partidos pode sofrer aqui algum revés se esse apoio não existisse?

Acho que não, acho que são eleições diferentes. É sobretudo, como eu disse, não é uma questão nem de distribuição de deveres, nem é uma questão de partidarização. É uma questão de consciência política. É sobretudo uma questão de consciência política do país que queremos. Se queremos voltar para o país socialista ou se queremos andar para frente. E se isso acontecer, se for esse o cenário, eu sou aquele que quer andar para frente e o candidato socialista é o que quer andar para trás, para o país onde ele viveu. Aliás, ele próprio disse que foi errado da política naquela altura. Ele provavelmente quer voltar para essa altura. Eu não quero, eu quero pôr o país em 2030, não quero pôr o país em 2014.

E ao falar das bandeiras do partido, que na verdade levaram a um crescimento muito considerável do Chega nos últimos anos, que fez o partido chegar à liderança da oposição, não acaba por estar mais a vestir o fato de tal líder da oposição do que de candidato à presidência?

As grandes causas que mobilizam, que mobilizaram, que fizeram crescer o Chega, são as causas que têm que ser afirmadas no país. E eu hoje ouvi uma senhora, penso que a Inês também ouviu, uma senhora que disse: "Temos que lutar em todas as eleições, sejam elas presidenciais, autárquicas, legislativas, porque temos que mudar o país." Quando nós temos causas, nós não fazemos cálculo de taticismo eleitoral. Nós queremos mudar o país em todas as eleições. E como dizia Winston Churchill, lutar em todas as circunstâncias, nas praias, nas falésias, no ar, no mar, lutar sempre pelas nossas causas e convicções. É isso que eu tento fazer. E nisso as presidenciais não são menos importantes do que as outras, antes pelo contrário.

Um dos temas que tem estado um pouco mais ausente em comparação com a campanha anterior é o da imigração. Acha que com a negociação entre o governo e o Chega, o problema ficou resolvido ou pelo menos amenizado?

Não ficou, evidentemente, ele está a acentuar-se e é um problema igualmente grave, mas eu procuro também que se perceba que o país discute e deve discutir a imigração, e eu tenho tentado fazer e nos debates presidenciais filo muito, mas há outros assuntos. E neste momento a questão da saúde é fundamental. Se as pessoas veem que os políticos deixam de falar do que lhes interessa, deixam de falar dos assuntos que lhes tocam, então aí é que se tornam meras figuras de notoriedade. Ora, os políticos não devem ser meras figuras de notoriedade, devem falar daquilo que as pessoas precisam e dos seus problemas. É isso que eu tento fazer. Se está a saúde na ordem do dia, os políticos têm o dever de responder à questão da saúde, têm o dever de apresentar soluções para a questão da saúde, têm o dever de ouvir as suas preocupações, não viver numa espécie de realidade paralela.

Mas conclui, pelo menos, que a questão da imigração está melhor do que estava antes de o Chega ser lei da governação?

Acho que é a percepção igual na imigração, francamente. Acho que houve um contributo legislativo, mas ainda está por riscar.

Mas já se nota ou não?

Ainda está por melhorar a situação do país. O país continua num grande descontrolo migratório e esta última decisão de suspender os controlos europeus no aeroporto de Lisboa mostra bem o descontrolo que o governo continua a ter nesta matéria.

Sabendo que estas eleições são tão difíceis à segunda volta, para si esta campanha pode tornar-se mais sobre aquilo que pode ganhar no Parlamento?

Não. Esta campanha vai ser decisiva para o país e vai ser uma segunda volta. Eu disse acho que usei esta expressão uma vez, como nós nunca vimos. E acho que temos que ver isto passo a passo. Nós temos uma eleição a acabar agora dentro de poucos dias e temos outra que começa depois. Essa outra são três semanas, é muito tempo em política, há muito para discutir, há muito para mostrar ao país, há toda uma nova dinâmica para criar e eu acho que vai ser completamente diferente. Por isso, estas eleições são sobre estas eleições, que são sobre o Presidente da República e são sobre o futuro do país, não são sobre mais nada agora.

E sobre estas eleições, teme tornar-se uma espécie de fenômeno Le Pen, mas de Portugal?

Não, eu não sei o que acontecerá. Eu espero, por estar a referir-se a vir vencer a primeira volta e nunca conseguir vencer a segunda volta. Penso que é isso que se espera. Eu, como disse, vou lutar com seriedade, com intensidade, com dedicação e empenho, e sabe que eu meto esse empenho em todas as eleições em que participo, para vencer. Os portugueses terão a última palavra. Eu dizia isto há bocado porque é importante. Nós temos também outras sondagens que vamos publicar nos próximos dias a mostrar isso. Há aqui um dado relevante que não tem só a ver com o facto de eu estar em primeiro ou de estar em segundo, tem a ver com o facto da maioria das pessoas me ver como potencial vencedor das eleições. E este sim é um dado novo nas sondagens que nunca tinha acontecido. Para lá da intenção de voto, ou seja, já aconteceu as pessoas colocarem-me em primeiro como quer que seja o mais votado, mas nunca haver a percepção de vitória. E esse é um dado muito importante numa sondagem. Mostra como o ambiente político em Portugal também está a mudar e eu também tenho que acompanhar esse ambiente político, evidentemente.

Sei que é difícil fazer projeções nesta fase, mas se por acaso não passar à segunda volta das eleições presidenciais, assume que errou na leitura que fez destas eleições. Na altura, chegou a dizer que até podia perder capital político, recordo-me dessas palavras.

Não, estas eleições têm risco, eu sei disso, sabia disso, mas é como dizia o Sá Carneiro, a política sem risco é uma chatice. E eu acho que nós devemos arriscar quando sentimos que o país merece esse risco. Isto não é sobre como é que ficará o André Ventura depois do dia 18. Isto é sobre como é que ficará o país depois do dia 18. Independentemente do que aconteça, e como dizia a Inês, não sabemos o que vai acontecer, eu acho que valeu a pena. Valeu muito a pena esta participação.

Mas não retira nenhuma leitura se vier a valer menos do que conseguiu nas legislativas?

Evidentemente, são eleições diferentes, mas farei a avaliação que tem que ser feita no sentido que como todas as eleições, tem que haver uma análise das eleições.

Mas provavelmente concluirá que os portugueses mais facilmente o veem como primeiro-ministro do que como presidente da República.

Veremos depois do dia 18. Para já estou concentrado nestas eleições e estou convencido que as vou vencer, com humildade, como lhe disse sempre, acho que vou vencer. Ninguém pode saber o futuro, nem eu, nem a Inês, nem ninguém pode absolutamente saber o que vai acontecer.

Muito obrigada, André Ventura. Até lá e continuação de boa campanha.

Obrigado, Precinta Machado.