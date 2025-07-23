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O debate da proposta de lei da nacionalidade foi adiado para setembro, quando os trabalhos parlamentares vão retomar. Até lá, o Parlamento pediu um conjunto de pareceres a entidades e a acadêmicos sobre as propostas de alteração apresentadas pelo governo. Quem já deu parecer negativo a essas mudanças foi a Ordem dos Advogados. Recebemos, neste Explicador, o bastonário João Massano. É uma entrevista moderada pela Judite França e pelo Miguel Vitor Dias.

Bem-vindo e obrigado pela disponibilidade para se juntar a nós, dr. João Massano. A Ordem dos Advogados, no parecer que assina e que foi enviado ao Parlamento, aponta três artigos da Constituição que podem ser violados com estas alterações. Aponta até algumas redundâncias nesta lei. Pela análise que fizeram, esta proposta foi construída um pouco de forma precipitada?

Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de explicar as razões que levaram a Ordem dos Advogados a emitir este parecer. Eu, em primeiro lugar, tenho que salientar que esta legislação revela uma preocupação que, quanto a mim, é legítima da parte do governo, que é reforçar o critério de uma ligação efetiva e genuína a Portugal daqueles que querem obter a nacionalidade. É óbvio que o que nós tínhamos até aqui poderia ser encarado como algo que, de facto, não fosse o mais adequado, e eu acho que há coragem ao tentar fazer a regulamentação desta situação e deste tema da forma que é feita. A questão é que podem levantar-se, na nossa opinião, alguns problemas de confronto com as normas constitucionais que levem a que existam situações ou possam haver dúvidas quanto à constitucionalidade de algumas das soluções que estão aqui. E isso eu creio que não diria precipitação, claro que não, não é isso que está em causa, é uma opção política. A minha questão é, e as dúvidas que são levantadas pela Ordem dos Advogados prendem-se com a possibilidade de essas soluções poderem não estar conformes com a lei fundamental que nos rege, que é a Constituição Portuguesa. Eu dou-lhe aqui um exemplo, que é uma opção que é compreensível nos termos das relações internacionais que Portugal mantém com os PALOP, por exemplo, em que se distingue a residência legal em território português para aquisição da nacionalidade, se distingue entre ser ou não ser cidadão natural de um país de língua oficial portuguesa. Eu creio que todos compreendemos a razão de ser desta distinção, até porque normalmente estamos perante situações em que são pessoas que têm uma ligação, uma especial afinidade com Portugal e que eu até admito que se justifique esta distinção. O problema é a compatibilização desta situação, por exemplo, com o princípio da igualdade, que diz que todos são iguais perante a lei e que não pode haver aqui qualquer privilégio, benefício ou prejuízo em função de qualquer fator, nomeadamente o território de origem. É só para percebermos que eu percebo, e acho que todos compreendemos, a existência destes laços especiais com os países dos chamados PALOP, mas a questão é: como é que vamos compatibilizar isto com a Constituição da República Portuguesa?

Essa era também uma das dúvidas que íamos detalhar, e ainda bem que já o fez, mas de um ponto de vista geral, há aqui possibilidade da lei ser aprimorada para encaixar na Constituição ou o governo e os partidos terão obrigatoriamente que deixar cair algumas das bandeiras, nomeadamente esta da CPLP, que pelo que diz, parece difícil de ultrapassar, e depois também aquela da questão da perda de nacionalidade nos 10 anos seguintes à concessão.

Sim. Eu diria que, mais uma vez, essa alteração, que tem a ver com a perda de nacionalidade por haver uma condenação, também nos levanta, e nós colocámos as questões que temos, apesar, mais uma vez, volto a repetir, de compreendermos a opção do governo. A questão é se isso pode ou não ser compatibilizado com a Constituição da República Portuguesa. Eu diria que em relação à questão do princípio da igualdade, aqui na distinção entre os PALOPs e os países que não sejam incluídos na nossa comunidade de língua portuguesa, parece-me que é possível defender alguma compatibilização, mas, sinceramente, as minhas dúvidas são muitas, porque quando a Constituição, no princípio da igualdade, fala território de origem, parece-me que excluirá ou poderá excluir esta possibilidade. Agora, é óbvio que o Tribunal Constitucional pode entender de forma diferente. O que é importante é nós refletirmos, ainda para mais numa lei tão importante, sobre a necessidade de compatibilizar com a Constituição da República Portuguesa que existe. A questão da pena efetiva. O que nos preocupa aqui, e referimo-lo, é ser mais concreto relativamente aos crimes que abrange e às penas de prisão que existam. E nós até referimos, até se a pessoa tiver uma pena de prisão efetiva de um dia, por exemplo, ou 30 dias, parece que tal a impedirá de requerer a nacionalidade portuguesa. Não nos parece proporcional. Tem que haver aqui uma delimitação, eventualmente relativamente aos crimes que está em causa, porque de facto a questão da segurança nacional e tudo mais poderá justificar Que aqui haja uma perda de nacionalidade e alguma compatibilização com a Constituição. E isso é a nossa posição aqui.

Parece-lhe uma lei da nacionalidade restritiva?

Eu diria que é uma lei da nacionalidade que restringe, efetivamente, a aquisição da nacionalidade, entendendo que o que existia era uma abertura da nacionalidade e visa reagir relativamente, por exemplo, àquelas questões que foram muito noticiadas e faladas de alguém poder vir a Portugal, ter um bebê e automaticamente haver a possibilidade de aquisição da nacionalidade, relativamente ao filho. E eu creio que é uma resposta a situações como essa. Exigir aqui uma ligação efetiva, mas objetivamente, claro que se restringe a aquisição, porque há aqui situações que até aqui eram aquisição de nacionalidade e deixam de o ser. O próprio prazo aumentar também restringe objetivamente a aquisição da nacionalidade.

Mas já agora que fala dessa questão, a introdução de permanência dos três anos para os progenitores em território nacional com residência legal, para que seja atribuída a nacionalidade aos filhos, pode ser inconstitucional? Em que medida?

É assim, a questão da introdução e aquela questão das gravidezes que terminam em Portugal, o que está aqui em causa é que quando nós fazemos esta alteração e a exigência do período mínimo, eu diria que o risco que existe ao exigir-se esse período mínimo tem a ver com o facto de nós podermos aqui, até aqui nós tínhamos a possibilidade da ligação e de poder haver aqui a possibilidade de alguém adquirir a nacionalidade dessa forma. O requisito mínimo é algo que restringe a aquisição e quando nós aqui nos referimos, achamos que o que está em causa poderá levantar algumas questões, até se, por exemplo, o bebê que nascer não tiver pátria ou outra coisa similar. Agora, relativamente à questão da constitucionalidade neste ponto, não nos levanta muitas questões. Achamos que não é por aí que é inconstitucional.

Há aqui um ponto que o governo também tem sido alvo de críticas e de questões de constitucionalidade, que é a questão do efeito chamada e da aplicação retroativa. Há alguma maneira de o governo se defender nesta matéria e respeitar a Constituição ou aí é uma questão de ter que se sujeitar a que surja aqui uma cascata de pedidos na altura da mudança da lei?

É assim, a aplicação retroativa parece-me que é mais difícil de compatibilizar, porque a retroatividade da lei, ainda por cima numa situação de restrição de direitos, liberdades e garantias, parece-me mais difícil de defender. Essa parte parece mais difícil de defender, porque de facto, dizer que uma lei se aplica para trás, parece-me complicado. Sinceramente, parece-me muito complicado. Porque repare, nós no fundo o que estamos a dizer às pessoas é: as pessoas atingem os requisitos numa determinada altura, não é? E agora vamos estar a dizer que afinal esses requisitos, apesar de na altura em que os atingiram serem aplicáveis, já não vão ser aplicáveis. Eu aí creio que a frustração das expectativas deverá ser impedida e deverá ser prevenida e que não se deverá permitir essa aplicação para trás da legislação. E aí eu diria que a violação do artigo 18 da Constituição da República Portuguesa, porque no fundo vai restringir direitos, liberdades e garantias, parece-me não ser possível. Até porque repare, neste momento a questão que se levanta é, não estando ainda em vigor a lei, devem as pessoas reger-se pela nova ou pela antiga? Porque é isso que estamos a falar.

Só pode ser pela antiga, não?

Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Portanto, eu diria que em relação à aplicação retroativa da legislação, não me parece que o artigo 18 da Constituição da República Portuguesa o permita neste caso. E por isso, diria que neste caso é difícil compatibilizar esta retroatividade.

Com o diploma atualmente em vigor, a nacionalidade portuguesa é utilizada muitas vezes como nacionalidade de conveniência, ou seja, com o propósito de aceder à cidadania europeia, fazendo de Portugal um ponto de passagem para outros.

Um interface.

Da União Europeia. Isto é possível de restringir?

Eu creio que nós temos que fazer essa restrição. Eu diria que relativamente à questão que falámos há pouco, que é o impacto que poderá ter nas crianças e tudo mais, que falávamos há pouco, poderá dizer-se que é desproporcional, mas daí até ser violador da Constituição, creio que não. Agora, a questão da utilização de Portugal como uma porta giratória para a União Europeia, eu acho que é um interesse que pode justificar até, no juízo de constitucionalidade, o tribunal a ter aqui alguma moderação na aplicação das normas constitucionais, dado o interesse relevante que está em causa. Apesar de tudo. Mas o problema que nós temos é sempre como é que vamos aplicar a Constituição de forma a compatibilizar com esta Nova política que é legítima, volto a repetir, mas que a Constituição tem alguma dificuldade em acomodar no que preceitua.

João Massano, estamos já aqui na nossa reta final. Deixe-me só perguntar-lhe, porque este debate sobre a Lei da Nacionalidade está ainda na fase inicial. O parecer da Ordem dos Advogados foi um dos primeiros a ser enviado, foram pedidos muitos outros. De qualquer forma, resulte no que resultar esta lei e tenha o apoio dos partidos que tiver, o Presidente da República deve enviá-la, desde logo, ao Tribunal Constitucional para uma fiscalização preventiva, para que exista essa segurança jurídica à volta de uma alteração da Lei da Nacionalidade?

Eu acho que o pior que poderia haver era não haver uma apreciação da constitucionalidade e depois passarmos a uma situação em que iria estar a ser aplicada em tribunal e a ser levantada a questão da constitucionalidade em relação a esta lei, o que ainda causaria mais insegurança jurídica. Portanto, eu diria que até para esclarecer dúvidas que existam e que pode até o Tribunal Constitucional não concordar com o nosso parecer, legitimamente, obviamente, eu acho que era muito importante que houvesse uma clarificação, até para acabar com este clima de insegurança, que existirá naturalmente, e que neste momento nós assistimos junto dos nossos clientes que nos perguntam: "Afinal, qual é que é a lei aplicável? É a que existe ou aquela que se vai aplicar para trás quando vier a ser aprovada?" Eu acho que era fundamental clarificar, e para isso o Tribunal Constitucional será a entidade que deverá fazer essa clarificação. Acho que é importante essa clarificação.

Só porque falou nisso, já se nota algum nervosismo de muitas das pessoas que recorrem aos advogados sobre este pacote que está a ser agora discutido sobre a nacionalidade e também sobre a lei da imigração?

É natural que pessoas que estejam a pensar viver em Portugal e que, de repente, são confrontadas com estas alterações legislativas estejam, eu diria, até em pânico, porque não sabem o que lhes vai ser aplicável e estão receosos do que seja o seu futuro, porque nem todas as pessoas que estão em Portugal estão numa situação ou de ilegalidade, até porque a questão das alterações dos prazos da nacionalidade até estabelecem que a pessoa tem que estar cá legalmente. Mas eu diria que o nervosismo é evidente. É evidente porque as pessoas têm medo, mesmo reunindo agora os requisitos, que venha a haver alguma aplicação retroativa que prejudique a aquisição da nacionalidade que eles tinham por garantida em face de preencherem estes requisitos. Porque, de facto, toda esta discussão que tem havido e toda esta situação tem sido muito comentada, como todos sabemos, e as pessoas ficam nervosas, sim. E chegam aos nossos escritórios bastante nervosas e preocupadas com o que será o futuro.

E por isso teremos ainda alguns meses de debate também sobre estas propostas de alteração. João Massano, muito obrigado pela disponibilidade para se juntar a nós e pelo esforço que fez para se juntar a nós aqui no Explicador da Rádio Observador sobre este parecer da Ordem dos Advogados, a levantar algumas reservas sobre algumas das propostas de alteração apresentadas pelo governo. Esta é uma lei que não foi, para já, votada na Assembleia da República. A discussão vai fazer-se a partir de setembro. O que já foi votado e aprovado é a lei da imigração, mas está, ao que parece, a levantar dúvidas em Marcelo Rebelo de Sousa, que, segundo o que avançou o presidente do Chega, André Ventura, deverá pedir uma fiscalização preventiva desta lei ao Tribunal Constitucional.