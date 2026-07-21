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Bom dia, tenente-general Marcos Serronha. Obrigada por estar conosco neste Gabinete de Guerra. Vamos começar pelo conflito no Irão. Estamos a dar conta já da 10ª noite consecutiva de ataques dos Estados Unidos e da retaliação iraniana. Isso quer dizer, tenente-general, que estamos muito longe de voltarmos seriamente à mesa das negociações.

Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite. Julgo que não. Julgo que a possibilidade de reabrir uma via negocial está presente e poderá ocorrer a curto prazo. Não invalida que não possam decorrer em simultâneo operações militares e o início do processo negocial. Aliás, isso já aconteceu variadas vezes. Agora, vamos lá ver, aqui a questão mais séria para a questão negocial é, de facto, a capacidade dos mediadores, de algum modo, conseguirem restabelecer os contactos entre os dois actores principais, os Estados Unidos e o Irão.

Os contactos e a confiança, não é?

E a confiança, isso é, exactamente. Especialmente o lado do Irão, que é muito sensível ao longo do processo, muito sensível a essa questão da criação da confiança. Mas vamos ver também, perante dois actores, nomeadamente o lado do Irão mais uma vez, mas também dos Estados Unidos, que se odeiam, por assim dizer, sob o ponto de vista político há tantos anos. Enfim, é um dado do problema que terá que ser ultrapassado, naturalmente. A questão da confiança é útil para o bom andamento do processo negocial, mas enfim, são actores que têm posições políticas muito diferentes, visões estratégicas muito diferentes. O que não quer dizer que não haja a possibilidade de se vir a resenhar um novo memorando de entendimento, provavelmente com os pontos não tão redondos como os outros ficaram, que permitiram diferentes interpretações por parte dos Estados Unidos e do Irão relativamente àquilo que estava escrito. Isso, de facto, já se antecipava que iria ser talvez o principal problema, aliado à questão da desconfiança, naturalmente. O principal problema à boa execução da parte subsequencial do memorando de entendimento, que era as negociações técnicas sobre como aplicar aquilo.

Claro.

Mas a partir dali viu-se logo que as diferentes interpretações não permitiam, de facto, negociações técnicas, porque estavam a falar de coisas diferentes sobre o mesmo assunto.

E que seria-

Especialmente a questão dos três retornos.

Precisamente, o que seria então, e apenas uma questão de tempo. Houve, entretanto, um outro dado.

Até haver um problema, exato.

Até haver um problema de maior dimensão. Está a acontecer uma nova entrada dos houthis no conflito, agora com a ameaça de um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita. Isto pode tornar o problema com uma dimensão ainda mais preocupante.

Vamos lá ver. Nós desde o início deste conflito que antecipámos que a questão central do conflito Israel, Estados Unidos versus Irão, a possibilidade de escalar do ponto de vista horizontal a outros países do Golfo era uma realidade. Os houthis é um dado problema desde o início. Os houthis fazem parte da estratégia defensiva do Irão há muitos anos. Fazem parte dos proxies, aquilo que eles chamam a defesa avançada, que o próprio Irão designa por defesa avançada, que são os grupos Hezbollah, essencialmente, as milícias xiitas no Iraque e essencialmente os houthis, que permitiam, numa primeira fase da estratégia do Irão, que a guerra não chegasse ao Irão. É evidente que essa questão foi ultrapassada e hoje fazem parte da sua estratégia de escalar o conflito e estendê-lo para todo o Médio Oriente, como forma de ganhar vantagem, caso sob o ponto de vista do diálogo direto entre Estados Unidos e Irão, o Irão comece a perceber que não tem sucesso. E, portanto, possa fazer isto, que enfim, a estratégia do Irão é essa mesmo, é de algum modo criar uma situação de caos no Médio Oriente, que leva uma grande pressão internacional sobre os Estados Unidos no sentido de terem que parar as operações militares com algum grau de pressa. E tiveram sucesso nisso da primeira vez. Como nós recordamos, os Estados Unidos, Donald Trump, assinou este memorando de entendimento sem ter bem a noção do que é que lá estava escrito. Que aquilo não tinha grandes condições para andar. E é isso com o que o Irão joga, portanto, é uma pressão grande sobre os Estados Unidos, no sentido de capitalizar em eventuais negociações, uma capacidade mais forte à mesa negocial para ter escrito aquilo que lhe interessa. E, portanto, os houthis fazem parte disso. Embora a situação sob o ponto de vista geopolítico é diferente para os houthis pelo seguinte: os houthis estão no Iémen isolado e, portanto, a possibilidade de sofrerem uma operação militar direta, que muito provavelmente será a saída se os houthis entrarem e interditarem o Estreito de Bab-el-Mandeb, é haver uma operação militar sobre o regime do Iémen controlado pelos houthis e muito provavelmente liderado pelos países do Golfo, naturalmente. Mas enfim, é mais um elemento de caos a adicionar a esta questão.

E ainda não há uma reação oficial da Arábia Saudita. Há de ser importante também falar ou estar atento ao que aí possa acontecer. Estamos aqui a falar e estava a falar o tenente-general sobre a pressão sobre os Estados Unidos. O porta-voz do Pentágono confirmou nas últimas horas que quase 100 militares norte-americanos ficaram feridos nas duas últimas semanas no conflito direto com o Irão. Isso pode ser também uma pressão interna que Donald Trump terá que enfrentar, a pressão da opinião pública norte-americana.

Eu julgo que sim. Isso é sempre um elemento de pressão, mas a questão da política interna dos Estados Unidos e pressão sobre o presidente e sobre a administração, tem diversos vetores. Esse é um deles e é sempre presente em conflitos com os Estados Unidos, essa questão dos mortos e dos feridos, essa é uma questão sensível. Agora, essa questão tem que ser ponderada com uma outra questão, que é hoje a questão já muito consolidada de uma opinião pública norte-americana, mesmo na base de apoio, que a possibilidade de os Estados Unidos trazerem uma derrota para casa é uma coisa inaceitável. E, portanto, o Donald Trump também tem essa pressão, por outro lado, para resolver. Quer dizer, há esta tensão sob o ponto de vista da guerra e dos feridos e dos mortos, mas há também uma outra tensão que, na minha opinião, já ultrapassou essa, que é a questão da sensibilidade dos Estados Unidos, em termos da opinião pública interna, serem derrotados. Isso será mais grave para Donald Trump do que propriamente os mortos, sob o ponto de vista das eleições. E, portanto, não é isso que vai influenciar significativamente alguma alteração de fundo na política externa americana, pelo menos nos próximos meses, de certeza.

Mesmo com esta meta das eleições intercalares? Ou sobretudo como acontece-

Eu julgo que é mais grave para Donald Trump, sob o ponto de vista das eleições, uma perspectiva de uma derrota estratégica no Golfo Pérsico, do que propriamente a questão dos mortos e dos feridos, que serão sempre há alguns, porque a guerra traz mortes e feridos, naturalmente.

E esse é sempre um dos impactos de um conflito. Tenente-general Marcos Serronha, muito obrigada pela sua análise esta manhã no Gabinete de Guerra. Um bom dia, uma boa semana.

Obrigado