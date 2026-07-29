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Entramos agora no Gabinete de Guerra, o programa na Rádio Observador em que damos destaque às principais questões geopolíticas que estão a marcar a atualidade. Hoje vai ser com o tenente-general Marcos Serronha. Boa tarde, obrigado por ter aceitado este nosso convite. Seja bem-vindo.

Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite.

As hostilidades no Médio Oriente voltaram, algo que já tem sido habitual e uma retoma de ataques depois de uma pausa de três dias. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita lançaram um ataque conjunto a forças iranianas no Iraque em resposta a ataques iranianos. Há pouco mais de uma hora, a Fox News reportou que Donald Trump viu as imagens do comando central norte-americano e disse que os Estados Unidos vão dar uma coça ao Irão. Foi a melhor tradução que consegui fazer destas declarações de Donald Trump. Também a Reuters reportou hoje que o Irão vai receber sistemas de mísseis chineses e que os Houthis vão impor taxas no Estreito de Bab al-Mandab, na entrada para o Mar Vermelho. A situação também não parece dar indícios de novas conversas. E a pergunta que lhe faço é: voltámos outra vez à estaca zero ou esta entrada oficial da China e agora os Houthis a quererem impor tarifas coloca o conflito pior, ou seja, além da estaca zero?

Boa tarde mais uma vez, Martim. Eu pelo menos, à estante nem consegui perceber por que a guerra parou naquela altura. Sob o ponto de vista da dinâmica das operações militares que decorreram durante 12 ou 13 dias, a paragem foi, julgo eu, mal interpretada, porque foi indexada a uma questão que tinha a ver com a falta de munições dos Estados Unidos, o que não era real, naturalmente. O que estava ali em jogo era uma tentativa de retomar de alguma das negociações com uma paragem técnica e ao fim de três ou quatro dias recomeçou naturalmente, porque tudo o que tinha parado não havia uma razão lógica sob o ponto de vista estratégico ou político pra ter parado, porque as questões não estavam resolvidas. E de fato há aqui uma escalada em curso. Uma delas é a questão do apoio da China, era uma questão que já se sabia que estava a acontecer em diversos domínios, não obstante sob o ponto de vista do fornecimento de equipamento militar, nomeadamente mísseis, por exemplo, que o Irão queria, mísseis anti-navio que a China terá, ao que se indica, disposta a fornecer. Depois o ataque do Irão àquela base americana na Jordânia também, que é, por assim dizer, aquilo que de algum modo deu origem a esta fase do reinício da escalada e da continuação das operações militares, também não é muito perceptível. O Irão não a conseguiu justificar, depois há esta resposta conjunta também da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. Vamos lá ver, o que nós podemos interpretar daqui? O que podemos interpretar daqui é que há, por assim dizer, uma escalada horizontal relativamente à extensão do teatro de operações. Muito provavelmente o Iémen vai estar inserido nesta questão, naturalmente, e vamos ver como é que vai correr, mas será um problema essencialmente da Arábia Saudita e de outros estados do Golfo para fazerem operações militares sobre os Houthis. E agora até temos aqui uma questão relativamente sui generis, que é um grupo armado que controla uma parte do território que não é reconhecido internacionalmente. O governo do Iémen está estabelecido e é reconhecido internacionalmente e agora há um grupo, que para muitos é considerado um grupo terrorista, que vai controlar um dos estreitos e uma das portas de entrada. A porta de entrada no Mar Vermelho, um dos sítios onde há maior, juntamente até com o Estreito de Ormuz, mas essencialmente com o Malaca, que tem o maior tráfego mundial em termos de comércio marítimo.

Sim, cerca de 10% pelo Canal de Suez também.

Sim, exatamente, mas aquilo interdita o Canal de Suez. É evidente que o Canal de Suez permite a passagem e a aportagem no Porto de Yanbu da Arábia Saudita, naturalmente, e por aí poderá decorrer muito do comércio sob o ponto de vista do petróleo e da exportação do petróleo, mas todos os outros bens que vêm por navios de contentores, que vêm essencialmente do Sudeste Asiático e da China, serão interditos de passar por ali. Os Houthis provavelmente vão fazer um vetting tendencioso, por assim dizer. Deixarão passar uns e não deixarão passar outros. Como é que a comunidade internacional vai reagir a isso? Não sei. Em Ormuz, vimos os Estados Unidos a fazerem um bloqueio relativamente ao bloqueio do Irão. No Estreito de Ormuz, não sei se irá haver alguma coisa parecida, provavelmente não, mas o que vai haver, com certeza, é operações militares sobre os Houthis. Mas tendo em consideração a pergunta que pôs, a questão é que temos aqui as condições pra haver uma escalada horizontal em termos da extensão do teatro de operações a outras zonas, que não só o Golfo e o território do Irão e os países do Golfo, porque muito provavelmente tudo indica que o Iémen e até o Iraque, que de algum modo tinha estado tirando pequenas ações que tinham sido feitas sobre as milícias xiitas dentro do Iraque, poderá vir a estar também envolvido. Com o governo xiita que se tentou manter, de algum modo, neutral nesta guerra, vamos ver se vai alinhar com o Irão, porque o governo é xiita, como sabemos. Embora não seja muito alinhado com o radicalismo xiita dos aiatolas, mas as milícias xiitas e os xiitas têm muita força, como sabemos, ali no Iraque. E portanto, há a probabilidade, estendendo-se ao Iraque, temos ali rapidamente a Jordânia, e na Jordânia temos Israel e o Líbano, que era uma bolsa que estava relativamente localizada e que pode-se estender. Há um risco sério disto se estender a todo o Médio Oriente, a toda a conflitualidade e envolver países que não se tenham estado diretamente envolvidos sob o ponto de vista ofensivo. Estar envolvidos sob o ponto de vista defensivo, a Jordânia, eventualmente a Síria, vamos ver. E depois a Síria temos a Turquia. Temos aqui uma circunstância de risco que nem sabemos bem por que isso aconteceu. Parecia que estava tudo muito bem há dois ou três dias atrás, com a paragem e com a possibilidade do reinício das negociações. Me parece que, de fato, ninguém quer negociar. É o que me parece a mim.

Umas negociações que claramente vão ser difíceis. Estamos a chegar ao final do nosso tempo. Muito obrigado, tenente-general Marcos Serronha, pela sua análise. O Gabinete de Guerra fica por aqui e ficará, como sempre, disponível no podcast.

Obrigado. Boa tarde. Obrigado.