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Bem-vindos ao Gabinete de Guerra na Rádio Observador, hoje com a análise do professor Luís Tomé, professor catedrático e diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa, também investigador sénior do Instituto Português de Relações Internacionais. Obrigado desde já pela disponibilidade para se juntar a nós. Começamos pelo Médio Oriente, numa altura em que as negociações para a paz vão ainda decorrendo e com o Irão a dizer que o entendimento acaba por ser um reconhecimento da derrota dos Estados Unidos da América. É isto que o Irão quer vender, no final de contas, professor Luís Tomé?

Olá, boa tarde. Com certeza que sim. Nós temos obviamente a administração Trump a querer reclamar vitória, por isso foi plantando objetivos diversos ao longo deste tempo para poder escolher aquele ou aqueles que lhe permitissem justificar uma qualquer vitória. A realidade é que o documento escrito do memorando de entendimento comprova o fracasso da administração Trump, que não atingiu nenhum dos principais objetivos estratégicos e apesar de tudo, uma clara vitória na agenda, nos pontos e na redação do memorando de entendimento totalmente favoráveis ao Irão. Obviamente, as guerras também são definidas pelas suas narrativas e claramente o regime iraniano tem permanentemente uma narrativa de vitória. Curiosamente, a administração Trump agora com o memorando de entendimento sublinha uma narrativa justificativa do sucesso económico e em particular associada à abertura do Estreito de Ormuz, que é a grande conquista da administração Trump, mas para resolver um problema que foi criado com o início desta guerra. Mas tudo isto é muito volátil e aliás eu até acho que estrategicamente a comunicação do presidente Trump continua a ser errada, inclusivamente em relação ao estreito de Ormuz. Hoje volta a criticar, por exemplo, as seguradoras e as empresas de transporte marítimo e até a ameaçar, além das ameaças recorrentes de que pode voltar à guerra, porque a realidade é que quem primeiro fechou o estreito não foi o Irão. Foram as seguradoras que imediatamente acabaram com os prémios sobre o transporte marítimo e as empresas de transporte marítimo no Estreito de Ormuz. Enquanto não tiverem a absoluta segurança de que o tráfego marítimo pode circular com completa segurança, nós vamos ter muitas resistências, inclusivamente da parte das seguradoras e das empresas de transporte marítimo, porque é esse o precedente criado. Nunca tínhamos assistido a isto. Durante a guerra Irão-Iraque, nós tivemos centenas de navios atacados e centenas de marinheiros mortos e mesmo assim, aumentando os prémios, as seguradoras mantiveram sempre os seguros sobre os navios que transitavam por aí. Desta vez não foi assim. Isto cria um problema adicional para a gestão do processo da reabertura do estreito de Ormuz e um precedente complicado para casos análogos e outros estreitos.

Ia pegar nisso porque Donald Trump publicou há pouco na rede Truth Social que suspenderá todas as conversas caso sejam implementadas portagens no estreito. Não havendo notícias disso para já, Donald Trump está a tentar condicionar alguma atitude do Irão que seja prejudicial aos Estados Unidos?

Sim, Donald Trump tem-se esforçado, os elementos da administração Trump, o próprio secretário de Estado Rubio neste périplo que está a fazer pelos países do Golfo, tentam justificar o memorando de entendimento e obviamente que têm parte de razão, porque o ponto 13 do memorando de entendimento diz expressamente que se iniciarão negociações sobre o acordo firmado, portanto o memorando de entendimento, mas que estas negociações estão condicionadas ao início da implementação dos parágrafos ou dos pontos um, quatro, cinco, 10 e 11. Ora, o ponto um é o que refere o fim imediato de todas as operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano e portanto, o Irão vai jogar com isto para de vez em quando ameaçar suspender as negociações ou retirar-se. O ponto quatro é os Estados Unidos levantarem totalmente o seu bloqueio naval e no prazo de 30 dias retirar as suas forças das proximidades do Irão. O ponto cinco é exatamente o Irão a comprometer-se que no período de 60 dias não cobrará taxas, portagens, e garante passagem segura pelo estreito de Ormuz. Depois o ponto 10 é a isenção de todas as taxas à exportação de petróleo bruto iraniano e serviços associados. E o 11 são os Estados Unidos a comprometerem-se a disponibilizar integralmente fundos e ativos congelados ou restritos ao Irão. Portanto, estes pontos são expressamente, no memorando de entendimento, descritos como os condicionadores para o progresso das negociações. Uma e outra parte, desde logo sobre estes pontos, vão permanentemente jogando no sentido de poder suspender, adiar, ameaçar sair destas negociações que sabemos que são bastante difíceis numa conjuntura que, repito, é mais favorável ao Irão do que à administração Trump.

Como é que a variável Israel pode prejudicar ou não estas negociações à volta do memorando, tendo em conta até que Israel ainda hoje disse que não se retirará do Líbano, mesmo que isso seja uma exigência dos Estados Unidos da América?

Sim, eu acho que o maior perdedor da redação do memorando de entendimento é o governo Netanyahu. Israel fica numa situação delicada, não foi tido nem achado. A administração Trump retira-lhe o tapete, mas todos percebemos que se Israel foi fundamental para arrastar os Estados Unidos para a guerra Nesta altura, o interesse de Israel e do governo Netanyahu, em particular, é fazer o possível para, de uma forma ou de outra, boicotar o processo negocial, a começar pelo Líbano. Por isso é que ainda hoje mesmo o ministro da Defesa israelita diz que Israel não vai retirar do sul do Líbano, mesmo que os Estados Unidos o exijam. O paradoxo, e é interessante nesta fase, é que os dois arqu inimigos, Estados Unidos e Irão, vão de algum modo ter que se articular para moderar os seus protegidos e, portanto, a administração Trump, como aliás faz publicamente, tenta moderar e condicionar a margem do governo israelita, mas da mesma forma, o Irão vai ter que condicionar e moderar o seu proxy Hezbollah, precisamente porque o conflito, as negociações, aquilo que vier a ser um acordo a estabelecer final entre Estados Unidos e o Irão, depende muito daquilo que é o decurso e a dinâmica da outra guerra, neste caso entre Israel e o Hezbollah. E não só, porque não está no memorando de entendimento, mas as possibilidades de israelitas boicotarem este processo estendem-se naturalmente a Gaza e à Cisjordânia. As dificuldades para o governo israelita são muitas. Hoje mesmo conhecemos esta carta de um conjunto, inclusivamente antigos primeiros-ministros e ex-chefes de todos os serviços de segurança israelitas, dirigida ao primeiro-ministro Netanyahu e a outros responsáveis dos serviços de segurança, a ameaçarem avançar com o processo contra o governo e as forças de defesa israelitas por causa daquilo que eles próprios chamam de terrorismo judaico, inclusivamente na Cisjordânia. Portanto, a pressão sobre o governo israelita interna e externamente, para além da interligação ao processo negocial Estados Unidos e o Irão, é enorme e eu acho que vamos ver tentativas de uma ou de outra forma tentar prejudicar este processo, porque Israel e Benjamin Netanyahu não se conformam com os termos definidos no memorando de entendimento apenas entre os Estados Unidos e o Irão, sem que eles tenham sido envolvidos.

E há algum trunfo que Donald Trump tenha para chamar Netanyahu para o jogo ou para este entendimento?

Tem claro, Israel depende muitíssimo, não apenas do apoio diplomático único que tem, de facto, porque ao longo destes anos por aquilo que foi fazendo, sobretudo em Gaza, mas também na Cisjordânia, entretanto no Líbano, Netanyahu converteu Israel numa espécie de Estado pária. E portanto, do ponto de vista político e diplomático, essa cobertura dos Estados Unidos é crucial. E depois, claro, do ponto de vista da defesa, aliás, ontem mesmo vários responsáveis israelitas disseram que têm que diminuir a dependência no domínio da defesa dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são o grande fornecedor, o protetor e, portanto, em última análise, aqueles que garantem a integridade territorial, a soberania do Estado de Israel tal qual o conhecemos e não na lógica do grande Estado de Israel. Agora, isso não significa uma carta branca ou que Netanyahu faça, e faça de imediato, tudo aquilo que o presidente Trump ordena. Nós já vimos expressas ordens do presidente Trump no passado a mandar Netanyahu parar com as operações no Líbano ou a não atacar Beirute e depois imediatamente a seguir as forças de defesa israelitas fazem o contrário. E agora, teoricamente, há uma ordem, está escrito no documento que Israel não deve prolongar as ações no Líbano e que, aliás, deve ser respeitada a soberania e a integridade territorial do Líbano, mas de novo, o que nós estamos a ver diariamente é o contrário. Aliás, com ataques que não são só de Israel. O Hezbollah também vai fazendo os seus ataques e, portanto, também violando ele próprio o cessar-fogo de Israel com o Líbano e o que está escrito neste pacto de não agressão entre os Estados Unidos e o Irão.

Professor, apenas para terminar e olhando aqui para outros conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia vendeu hoje, através do porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, que a situação na frente de combate está a agravar-se para Kiev e está a piorar dia após dia. Numa altura também em que se vai falando da possibilidade de abrir uma via negocial. O que é que a Rússia quer também com estas declarações e com esta jogada de relações públicas de procurar transmitir que está em melhor situação do ponto de vista militar?

Pois, disse bem, uma jogada de relações públicas, porque todos nós percebemos que o quadro é menos favorável hoje à Rússia do que no passado. Portanto, há um momento favorável à Ucrânia e claro que a narrativa russa é no sentido de dizer que as dificuldades são do lado ucraniano e que tudo corre como planeado nos interesses da Rússia. A realidade é que nós vemos a situação económica a agravar-se substancialmente de dia para dia na Rússia. Nós vemos ataques ucranianos bem-sucedidos agora nos últimos dias, como o que acabou de acontecer sobre a Crimeia, deixando metade da Crimeia sem eletricidade e a sua principal cidade, Sevastopol, sem eletricidade. Nós vemos a Rússia também a utilizar o trunfo ciclicamente de invocar a Cimeira do Alasca, Putin com o presidente Trump, a dizer que aquilo que são os termos dessa negociação que Moscovo está disposto a fazer e os termos de um acordo que está disposto a aceitar, são os que acordaram os presidentes russo e o presidente americano nessa cimeira no Alasca. E, portanto, também já estão naquela narrativa de dizer: "Bem, isso foi feito pelo presidente Trump com o presidente Putin, mas a verdade é que os Estados Unidos, entretanto, foram mudando de posição e já deixaram de ser um mediador imparcial". Aquilo que infelizmente nós ainda não vimos é a Rússia a fazer qualquer tipo de concessão. E portanto, aquilo que a Rússia também passa como sua narrativa quando fala em abertura para negociar o que quer que seja, é para levar a Ucrânia a capitular àquilo que são as posições de sempre maximalistas da Rússia. E não estou certo de que numa posição de maior vulnerabilidade ou pelo menos não tão superioridade como era no passado, a Rússia esteja verdadeiramente disponível para negociar e ceder. Este é o drama em que infelizmente nos encontramos e, portanto, a pressão ucraniana vai manter-se, a pressão europeia, porventura, um bocadinho, embora volátil, do lado americano, para ver se em algum momento a Rússia se predispõe verdadeiramente a fazer concessões que até agora nunca mostrou disponibilidade para fazer.

Professor Luís Memória, muito obrigado pela sua disponibilidade para se juntar a nós neste gabinete de guerra de quarta-feira, 24 de junho, e também pela contextualização sobre os mais recentes desenvolvimentos nos dois conflitos mundiais no Médio Oriente e também entre a Rússia e a Ucrânia.

Eu é que agradeço. Boa tarde.