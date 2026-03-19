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Este é o Gabinete Guerra das Manhãs 360. Eu sou a Maria João Simões, a análise de Francisco Lourenço Garcia, militar, professor universitário e investigador. Muito bom dia, Francisco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.

Muito bom dia, Maria João.

Bom dia, Francisco. Depois do ataque à maior reserva de gás do mundo, no sul do Irão, Teerão retaliou esta madrugada sobre a cidade industrial de Ras Laffan, no Catar. Trump já reagiu e ameaça destruir por completo South Pars se o Irão voltar a atacar o Catar. Sobre o ataque de ontem, diz que os Estados Unidos não sabiam de nada e que Israel agiu sozinho. Mas há aqui muita coisa para analisarmos. Já vamos a este último ponto, mas primeiro, Francisco, sobre South Pars: há linhas vermelhas nesse tipo de alvos ou já foram todas ultrapassadas?

O problema é que não deviam ter sido ultrapassadas essas linhas vermelhas. Não sei se existem. Veja, se nós atingirmos ou se eles começarem a destruir a infraestrutura do gás e do petróleo, não são só as consequências imediatas no mercado, mas é no médio prazo. Algumas daquelas instalações levaram décadas a construir. Não é só a exploração, é a refinação, é a tubagem que vai até às zonas de ancoragem, é a zonas de embarque dos produtos. Se isso for destruído, quanto tempo demora a recuperar-se? Qual é o impacto que isso vai ter na economia regional e depois na economia global? De maneira que não deviam atacar as instalações petrolíferas um e outro. Já começaram, ainda por cima, das maiores reservas. E hoje a retaliação do Irão e também já sobre o Catar e sobre a Arábia Saudita. Agora, se o Trump faz aquilo que está a dizer que vai fazer, para ele, tudo bem, porque ele é autossuficiente, ele é o maior exportador de gás. Para ele está tudo bem, o pior são os outros.

Mas qual é o objetivo destes ataques? É asfixiar a economia do Irão? Qual é o objetivo?

Eu penso que será levá-los à exaustão e asfixiá-los, como tentaram fazer com a Venezuela e como fizeram com Cuba. Só que aqui bombardeiam. Mas depois há aqui uma coisa que não se percebe. Então não há coordenação entre eles e os israelitas? Nós sabemos ou temos a ideia, e agora segundo aquela carta a constumar daquele alto funcionário do serviço de inteligência do contraterrorismo, a dizer que não havia motivo e que, de repente, nós estamos metidos numa guerra onde foram arrastados os americanos, e já temos dito isto várias vezes, foram levados, digamos assim, pelos israelitas. Então, mas e não há coordenação nos alvos? Quem ataca o quê? Dantes um atacava a norte e outro a sul. Agora, onde é que está a coordenação? Quais são as repercussões? Eu penso que os israelitas são, de facto, os grandes vencedores, pelo menos na componente tática disto, estão a desgastar massivamente as infraestruturas de defesa e agora estão a ir à economia para ver se o estrangulam. Não sei se vai resultar, mas durante um largo período, não podemos dizer quanto, o Irão vai estar muito debilitado. Mas foi uma surpresa a forma como ele está a reagir. Reagiu alastrando o conflito ali ao lado, para todos os países, envolvendo todos aqueles países que curiosamente não retaliam. E agora, quais são as consequências? Quanto tempo é que isto vai durar? Já vamos há 20 dias.

Francisco, sobre o ataque de ontem a South Pars, numa guerra destas, é mesmo plausível Israel agir sem coordenação com os Estados Unidos?

Em princípio, não deve. Há áreas de responsabilidade.

E consequências, não é?

Não, consequências não há. Se houvesse consequências, não tínhamos a guerra, porque eles têm tanto poder que o direito não os limita. Eles é a legitimidade do exercício, o direito internacional não os está a limitar, porque senão eles não tinham feito esta intervenção. Veja, a Europa manteve-se à margem disto. De maneira que eles são absolutos, têm uma soberba, porque de facto têm grande poder e atuam sozinhos. Agora, estas coisas não se podem fazer sem coordenação entre os dois. E eu não acredito que os militares, que são profissionais, que não haja coordenação entre os dois. Não é possível, porque senão podemos cair no erro, como já aconteceu no Kuwait, no friendly fire, ou seja, o fogo amigo deitar abaixo os próprios aviões. De maneira que não acredito que não haja coordenação. Pode ter sido um erro, mas um erro com alvo desta dimensão e com esta importância na área da comunicação, na área da estratégia, quer dizer, o impacto que isto tem, não foi um erro. Uma coisa é dizer uma escola, pode ter sido um erro estar aqui, mas isto não foi um erro. Toda a gente sabe onde é que é a maior central de produção de gás do mundo. Não estamos a falar de um quartel, não, estamos a falar de um alvo estratégico. De maneira que não acredito que não tenha havido coordenação ou que tenha sido um erro. A retórica do Donald Trump, nós já vamos estando habituados agora. Ele deve estar com grande dificuldade para já a ser altamente pressionado por todos os parceiros da região. O Catar até lhe ofereceu um avião no ano passado. De maneira que deve estar a ser altamente pressionado. Os árabes da Arábia Saudita têm alternativas, porque conseguem estar a jogar por Mar Vermelho, não a quantidade normal, mas conseguem estar a jogar alguma coisa. Mas qual é o efeito disto? Qual é a finalidade? É a queda do regime? Não sei se isso vai acontecer ou se vamos ter um regime ainda mais radical.

Pois é, é o que se tem falado. Mas pegando naquilo que disse há pouco sobre a Europa se manter à margem disto, ontem ouvimos o secretário-geral da NATO dizer que os aliados estão a trabalhar coletivamente para garantir a segurança da navegação no Estreito de Ormuz, depois dos apelos dos Estados Unidos. Francisco, sabemos da ligação ou da adoração de Marco Ruta por Donald Trump. Ele fala em nome da Aliança Atlântica mesmo ou em nome pessoal?

Vamos lá ver. A aliança é uma organização política que tem um braço armado, que é, por exemplo, nós dizemos que é uma organização de segurança e defesa, portanto, uma componente militar muito forte, mas é uma organização política. E a sua principal função é o diálogo. De maneira que todos os elementos da Aliança Atlântica discutem e devem estar neste momento preocupadíssimos com a segurança no Estreito. Mas daí a ter operações militares. Uma coisa é partilha de informação, a partilha das trocas diplomáticas e a manobra diplomática. A outra é a manobra militar. Ainda não vimos lá a componente militar da aliança. Ainda não vimos os porta-aviões franceses e ingleses entrarem na proteção do Estreito, não vimos isso. Pelo contrário, o Donald Trump tem-se mostrado muito gostoso, nós não temos de aderir a isso. A outra é o diálogo político, a concertação, a ver como é que se resolve a situação, se se encontram medidas de mitigação. Imaginem que aquilo está minado, não sabemos se está minado. Depois do conflito, como é que se vão levantar as minas? Fala-se agora muito nos comboios. Eu organizar um comboio de petroleiros, três ou quatro petroleiros, são navios de grande emissão numa zona tão estreita. Há um erro que eu vejo muita gente falar: o Estreito tem 30 e poucos quilómetros de largura. Está bem, mas não é todo navegável. Aquilo que é corredor de navegação tem à volta de seis quilómetros, no máximo, que são zonas que estão dragadas. De maneira que garantir a segurança de qualquer petroleiro naquela zona é um risco imenso, quer para os países que tentarem fazer isso, e não estou a deitar os europeus a fazerem isso, mas vamos ver. Pelo menos estamos em diálogo, que é muito importante.

Sim, como temos vindo a falar nas últimas semanas. Entretanto, os Estados Unidos dizem que estão a ponderar o envio de milhares de tropas norte-americanas para o Médio Oriente. Segundo a Reuters, a hipótese está a ser avaliada pela administração Trump, que também considera a possibilidade de mobilizar forças terrestres para a ilha de Kharg, que é o ponto central das exportações iranianas de petróleo. Francisco, podemos estar a assistir ao início de uma fase terrestre desta guerra?

Podemos estar a assistir ao início de uma fase terrestre, mas como é que ele vai passar no Estreito de Ormuz para desembarcar? Tem que ser uma passagem em força, de alto risco. Ou então desembarca-os todos por paraquedas. Está bem, mas mesmo assim é de alto risco. É uma missão que vai ter inúmeras baixas, ou espera-se que possa vir a ter inúmeras baixas. E quanto tempo é que vai durar? Vai fazer como fez no Iraque? Vão fazer como fizeram no Afeganistão, que depois vêm-se embora e fica tudo na mesma ou fica pior? De maneira que eu acho que a preocupação é estamos a agir e a pensar por esta ordem. Quer dizer, primeiro estamos a fazer e depois vamos ver as consequências. Custa-me acreditar que os militares obedessem ao poder político, se vão fazer aquilo que lhes mandam. Mas no seu planeamento, eles têm sido muito cautelosos e devem aconselhar o presidente sobre as melhores modalidades de ação. Agora, se o presidente decidir, os militares têm que seguir as indicações políticas, parece que vivemos numa democracia. Mas eles devem estar muito preocupados, porque veja, conquistar a ilha. Para já ficar a 400 km do Estreito, como é que se chega lá a nível marítimo, se não se controla o Estreito? Vai fazer um desembarque de paraquedistas? Tudo bem, pode desembarcar dois ou três mil homens. E quando chegam à terra, e o custo da ocupação disso? Não sei se Donald Trump estará disponível para isso e, sobretudo, a população norte-americana estará disponível a ter baixas significativas e de uma guerra prolongada. Eu não acredito numa guerra prolongada no Médio Oriente, porque vamos ter eleições intermédias. A não ser que o racional do senhor presidente Trump é muito diferente do nosso. Estamos constantemente a ser surpreendidos. Pode sair o tiro pela culatra. Já está a sair, mas agora pode ser um tiro maior pela culatra. Vamos ver. Esperemos que não caia nesse erro, porque então aí é um alastrar significativo. Agora veja as instalações petrolíferas, depois vai lhe ocupar. Para quê? Para levar a exaurir a economia do Irão? O Irão não é uma ilha. O Irão tem vários países ali à volta que pode continuar a comercializar. Vive muito do petróleo, mas tem outras alternativas. E é uma sociedade muito resiliente, e muito resistente. Isto só está a juntar aquelas pessoas contra um inimigo externo. De maneira que o regime changes, ok. Vamos ter uma guerra prolongada, mais um desastre, mais uma intervenção militar naquela zona, que se se confirmar com intervenção terrestre, pode ter baixas em larga escala, não digo na ordem dos milhares, mas uma baixa é significativa. E na população norte-americana, haver meio dúzia de baixas tem um impacto significativo. Não creio que o Donald Trump esteja-

Vamos esperar que esteja bem aconselhado e que oiça esses conselhos.

Exatamente, Maria João. É que ouça esses conselhos, porque ele é de certeza bem aconselhado, senão os militares, que são dos melhores e mais bem preparados do mundo, não o aconselham bem, o seu presidente.

Francisco França Garcia, muito obrigada pela sua análise. Bom final de semana. Um bom dia.

Obrigado. Bom dia.