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Começa agora o Gabinete Guerra das Manhãs 360, esta segunda-feira com a análise do coronel José do Carmo. Muito bom dia, coronel. Bem-vindo.

Olá, bom dia.

Bom dia. Começamos por Donald Trump, que anunciou há horas a operação Projeto Liberdade, que arranca esta manhã. Serão 15 mil militares, um porta-aviões e mais de 100 aeronaves para guiar os navios estrangeiros retidos no Estreito de Ormuz. O Irão fala numa violação clara do cessar-fogo. Coronel, passamos da vigilância para a proteção armada direta. Esta operação pode resultar numa escalada maior do conflito?

Pode resultar se o Irão passar daquilo que é aceitável, digamos, neste quadro, aquilo que poderíamos chamar rosnar, ladrar, outra coisa é passar diretamente a morder. E a morder a coisa fica fina. Isto coloca o Irão numa pressão, ou seja, no fundo, diminui mais uma vez, aos bocadinhos, o seu espaço de ação. É claro que o Irão não vai deixar de reagir no sentido em que irá denunciar isto como violação do cessar-fogo e depois pode, evidentemente, no decurso das operações, aproximar as suas lanchas dos navios, pode filmar, pode cortar a rota, pode eliminar os navios com radar, pode mandar avisos de rádio, dizer para voltarem para trás, pode pôr drones a circular, pode interferir com o GPS, pode fazer uma série de coisas. Agora, não pode é arriscar atacar um navio, porque aí estará já a incorrer numa violação direta do cessar-fogo. Não é apenas andar por ali a fazer coisas. Ou então atacar um navio americano, isso aí seria morder a canela da US Navy, e seria perigoso. O Irão irá fazer isto tudo, irá fazer o harassment, mas desta vez sem entrar dentro dos navios, porque aí já não poderá fazê-lo. Ou seja, isto vai efetivamente reduzir a margem de manobra do Irão e vai reduzir a sua capacidade de restringir o tráfico.

O coronel José do Carmo tem dito várias vezes que o Irão detém a iniciativa de guerra ao esticar a corda para pressionar a economia dos Estados Unidos. Esta Operação Liberdade de Trump é uma tentativa desesperada de recuperar essa iniciativa antes de as intercalar?

Não é uma tentativa desesperada, isto é uma ação lógica. Ou seja, o bloqueio americano, que está a ser feito ao Ormuz, destina-se, no fundo, a fazer o Irão ceder nas negociações sem usar meios militares, sem usar bombardeamentos. O que não quer dizer que não venha a haver ações militares pontuais. Poderá haver, elas estão lá disponíveis e se o Irão demorar muito tempo a sentar-se à mesa com objetivos que sejam palatáveis para os Estados Unidos, eventualmente algumas delas terão lugar. Mas neste momento, os Estados Unidos estão confortáveis. Neste momento, não estão em guerra, estão numa ação apenas de vigilância, bloqueio, não estão a atacar ninguém, não estão a sofrer ataques. Agora, é a questão de falta dos combustíveis, mas o Irão também está a sentir uma pressão, que é muito maior, que é a sua incapacidade de vender petróleo. Portanto, os Estados Unidos com esta ação, que me parece uma ação inteligente, porque o Irão neste momento, para reagir a isto, além destas ações de rosnar e ladrar à passagem dos navios e, no fundo, fazer uma pequena disrupção e assustar um bocadinho, fica num dilema: "O que é que fazemos? Atacamos mesmo? Atacamos um dos navios e sujeitamos à ação militar americana?" Isso é um passo que eu não creio que eles neste momento queiram dar.

Entretanto, coronel, poucas horas depois do anúncio de Trump, um petroleiro foi bombardeado junto à costa dos Emirados Árabes Unidos. A origem dos projéteis permanece desconhecida. Estamos perante táticas de guerra cinzenta onde o Irão ou os seus aliados testam a resiliência americana sem assumir a autoria?

Pois, essa pode ser uma das ações do Irão, que é no fundo usar outros proxies, digamos assim, para fazer aquilo que ele não quer fazer. Mas isto tem que ser com uma plausível negabilidade, ou seja, tem que poder negar isso de forma plausível. Porque pode, por exemplo, determinar aos houthis que comecem também a atacar navios no Estreito de Bab-el-Mandeb, pode fazer isso. Mas aí entra numa zona cinzenta onde o risco de escalada é maior. Neste momento ao Irão não lhe convém nada escalar. O Irão está numa situação em que não lhe convém mesmo nada escalar. Também não é agradável aos Estados Unidos escalarem também, mas o Irão está numa situação muito mais difícil do que os Estados Unidos. E por isso uma escalada neste momento para o Irão, sim, mas irá fazer isso tudo, o Irão irá para consumo interno, obviamente irá dizer que não, que vai resistir, que vai fazer tudo, mas depois irá fazer esses pequenos harassments. Pode, eventualmente, de facto, através de proxies ou forças não conhecidas, fazer ataques. E isso, toda a gente sabe que é o Irão, mas eles podem negar que são eles. Mas isso aí também farão uma vez, farão duas e depois deixarão de fazer, porque começa a tornar-se habitual.

Sim, exatamente. O almirante Brad Cooper sublinhou que esta operação inclui vigilância eletrónica e de drones sem precedentes. Coronel, o uso de tecnologia robótica, como aquela que a Ucrânia está a usar, pode ser a resposta de Washington para evitar baixas americanas?

Pois, há aqui uma questão que é: se o acompanhamento dos navios civis for feito à distância, as hipóteses de o Irão fazer o harassment é muito maior, ou seja, o Irão pode fazer mais coisas com vigilância ao longe. Se for vigilância perto, ou seja, se houver fragatas ou destroyers a acompanhar os comboios, aí a coisa fica mais fina, ou seja, aí o Irão não pode fazer muita coisa. Não pode arriscar-se a meter uma lancha à frente do navio americano, porque aí o risco seria grande. Agora, se for com drone, vigilância eletrónica, sim, isso dá ao Irão mais hipóteses de alongar um bocado este assédio.

Então, mas o que é que explica os 15 mil militares?Um porta-aviões.

Estes militares são justamente para fazer isso.

As coudes estão a sair.

Estes militares estão lá, são Marines, estão lá para eventualmente ações militares pontuais que se venham tomar. Até porque há aqui um interesse americano em resolver isto depressa e se não for através das negociações, terá que ser de outra maneira, porque o Donald Trump não pode arriscar-se a estar muito mais tempo com aquela situação por resolver. Portanto, estes Marines podem ser usados para muita coisa. Podem ser para interceptar navios iranianos, podem ser utilizados para ataques pontuais, alvos localizados na zona do Estreito de Ormuz, por exemplo, ou podem até tomar o Estreito de Ormuz. Neste momento, aquela zona ali do Irão, à volta do Estreito de Ormuz, pode ser tomada fisicamente, claro que isso vai implicar baixas. Portanto, essas forças estão lá como opção. E agora, dependendo de qual for a opção militar e política americana, eles farão aquilo que lhes for determinado, mas é uma opção que está lá, é uma carta na mão, é um instrumento que está ali e que pode ser usado em múltiplas situações.

Entretanto, Pequim ativou uma ordem que proíbe as suas empresas de cumprirem as sanções dos Estados Unidos contra o petróleo iraniano. Esta espécie de blindagem chinesa transforma o esforço militar de Washington num custo gigantesco, sem qualquer resultado prático naquela asfixia do regime iraniano?

Não, porque neste momento, o Irão nunca vendeu petróleo à China.

Diretamente.

Vendia petróleo a Malásia. Há sanções decretadas contra o Irão, sanções internacionais. A China está a violá-las sistematicamente, porque as sanções não são americanas. Há algumas americanas, mas há sanções também da ONU, no âmbito dos acordos nucleares que o Irão já não estava também a cumprir. E, portanto, havia sanções que estão a ser aplicadas, são internacionais. Essas sanções, a China também está obrigada a elas. Só que, na verdade, não as cumpre. Agora, a China, obviamente, neste momento ainda tem reservas. Tinha bastante reservas e ainda as tem, mas neste momento não está a haver, embora também a China não depende só do petróleo do Irão. Para o Irão é importante porque é o seu melhor comprador, mas para a China não é o seu melhor comprador. Só que a China também compra petróleo a países do Golfo, não é só ao Irão, e esse também não está a chegar porque o Irão não deixa sair. Portanto, a China, neste momento, está a começar a ver aproximar-se os tempos em que a sua reserva também começa a acabar, o petróleo está mais caro. E agora os Estados Unidos decretaram sanções contra empresas que, no fundo, ajudem esta manobra de mascarar o comércio de petróleo e a China reage pela mesma ordem.

Enquanto isto, Trump voltou a pedir a rendição de Havana. O governo cubano diz que não aceita negociar reformas sob ameaça militar. Coronel José do Carmo, os Estados Unidos têm capacidade para sustentar esta pressão máxima em duas frentes simultâneas ou Cuba está a ser usada como uma ferramenta de política interna para projetar aquela imagem de libertador sem os custos do conflito do Irão?

Também, mas Cuba é mais fácil. Cuba não tem a capacidade de resposta que o Irão tem e está ali mesmo perto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos só deixam passar os navios que apetecer. De facto, Cuba neste momento está em situação muito difícil e está à mercê. Portanto, esta pressão é, no fundo, para lembrar ao poder cubano que o melhor, se calhar, é fazer um negócio também, negociar uma transição. No fundo, é a ideia que nós estamos aqui e não nos esquecemos de vocês. Também é útil internamente, de facto, para fazer conencher a comunidade cubana que mora mais na Flórida. No fundo, está toda de acordo com isto. E basicamente é isto. Ou seja, é garantir que Cuba continue a sentir a pressão e que é melhor ir pensando como é que será feita a transição para um outro regime. Enfim, essa pressão, claro que assim que este problema do Irão for resolvido, sim, tornar-se-á maior, mas neste momento ela já existe.

Coronel José do Carmo, muito obrigada pela sua análise no Gabinete de Guerra. Boa semana para si.

Boa semana para si também.

Obrigada.