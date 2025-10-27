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Iniciamos agora o nosso episódio extra, o "Eu Explico", que sai às segundas-feiras logo de manhã e que trata um assunto diferente todas as semanas. Eu sou o Vasco Galhardo, eu voto, e hoje vamos falar sobre a Lei da Nacionalidade com a ajuda de Joana Marques Prado e José Miguel Saraiva. Olá aos dois e obrigado por nos virem esclarecer sobre este tema.

Olá, olá.

Obrigado, Vasco. Boa tarde.

Joana, diz-nos então o que é a Lei da Nacionalidade e o que está em causa.

Eu acho que nós temos que recuar, porque quando as coisas são discutidas no debate público, muitas das vezes vão logo mais à frente e a maior parte das pessoas não tiveram Direito Constitucional.

Vamos recentrar o tema.

Eu sei que o desconhecimento da lei não aproveita ninguém, mas a verdade é que há muita gente que tem desconhecimento da lei e é normal que tenha, porque os diplomas, de vez em quando, são muitos.

Eu, por exemplo, tenho. Por isso tenho aqui uma jurista e um advogado pra me explicarem tudo.

E aqui eu acho que a lógica é começar por explicar que a Lei da Nacionalidade é a lei que regula quem é que pode adquirir a nacionalidade. Nós temos dois tipos de nacionalidade em Portugal: temos a nacionalidade de origem e a nacionalidade adquirida. Na vida prática é bastante semelhante, uma pessoa que tenha a nacionalidade adquirida ou uma pessoa que tenha a nacionalidade de origem é bastante semelhante.

É igual.

Mas claro que depois há pequeninas coisas que são diferentes, que se calhar pra algumas já não são tão pequeninas assim, mas são pequenos pontos no sistema. Por exemplo, uma pessoa com a nacionalidade adquirida não pode ser presidente da República. E então, o que neste momento acontece? Acontece que a imigração é um hot topic na política. Não querendo entrar neste sentido ideológico, mas na minha opinião, até bastante instrumentalizado, mas concretamente, o que está a acontecer com a Lei da Nacionalidade é o seguinte: no dia 19 de junho, foram apresentados os diplomas pra alterar a Lei dos Estrangeiros e a Lei da Nacionalidade. A Lei dos Estrangeiros vem regular, isto num ponto de vista mais prático, como é que alguém obtém a residência, como é que uma pessoa estrangeira vem pra Portugal e tem residência. E pode ter residência através de várias formas. Fala-se sobretudo na Lei dos Estrangeiros sobre o visto de trabalho, mas há também, por exemplo, menores que estejam ao abrigo de uma instituição e também podem ter direito à residência. Falou-se muito do reagrupamento familiar. Essa lei já foi aprovada, nós estamos agora a debater a Lei da Nacionalidade.

É outra coisa. Certo.

Mas para as pessoas não confundirem uma com a outra. Os dois diplomas foram entregues no mesmo dia, dia 19 de junho, na Assembleia da República, pra serem discutidos. E um regula como é que se pede a residência, Lei dos Estrangeiros, e a Lei da Nacionalidade regula o quê? Como é que alguém, depois de já ter a residência, portanto, seguindo as regras da Lei dos Estrangeiros, depois de já ter a residência legalizada, como é que pode fazer o pedido de nacionalidade? Ou seja, quais são os requisitos que essa pessoa tem que ter e que tem que cumprir para que lhe seja dada a nacionalidade. Não só os requisitos, mas também depois uma parte mais procedimental, como quais são os prazos, quando é que se começa a contar prazos. E o que a Lei da Nacionalidade, esta nova proposta vem fazer? No fundo, vem apertar um bocadinho mais os requisitos para se conseguir ter nacionalidade.

Fica mais difícil, então.

Fica mais difícil, e eu não estou a dizer isto do ponto de vista ideológico. Factualmente, fica mais difícil. Há quem concordar.

São mais anos, mas vocês já vão explicar.

Exato. Há quem vai discordar e quem concordar com este assunto, mas na prática e a nível fáctico, a Lei da Nacionalidade, a nova proposta, vem no fundo restringir a aquisição da nacionalidade. Não sei se queres que eu passe para ti ou se queres que eu comece por aqui.

Começa, à vontade, Joana.

Só queria dizer que quando foram entregues os diplomas, houve muitos tumultos na Assembleia e foi entregue uma primeira versão, houve muita coisa a ser dita, houve até pedidos que os constitucionalistas deste país, nomeadamente o Jorge Miranda, que é apelidado como o pai da Constituição, mas outros também, Paulo Otero, Reis Novais, vieram falar sobre isto, sobre qual era a sua opinião em relação à constitucionalidade ou não desta lei, porque é um tema sensível. Note que nós temos na nossa Constituição o artigo 15, sobre estrangeiros, apátridas e cidadãos europeus, onde diz no n.º 1: "Os estrangeiros e os apátridas que se encontrem a residir em Portugal gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres do cidadão português". Nós temos aqui, Portugal é um país e tem um sistema, um ordenamento jurídico, que respeita muito aqui o princípio da igualdade pra todas as pessoas. Há aqui limites e o direito à igualdade é aquele que assenta no Estado de direito democrático. É muito sensível. Houve vários constitucionalistas que vieram dar os seus pareceres. Muitos vieram no sentido de algumas normas serem inconstitucionais, normas que estão contidas tanto no diploma da Lei dos Estrangeiros, como na Lei da Nacionalidade. A Lei dos Estrangeiros já foi ao Tribunal Constitucional, vai com alguns reparos de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional, foram alterados esses reparos e ela já foi aprovada e já foi promulgada pelo presidente da República, que disse que era minimamente constitucional, usou essa palavra. E agora na Lei da Nacionalidade está havendo uma negociação, às vezes com mais negociação, outras vezes com mais discrepância.

No dia em que estamos a gravar, que é sexta-feira, foi muito discutido no Parlamento.

Foi aprovada na especialidade.

Exato. Zé Miguel, foi aprovado na especialidade, é isso?

Sim, foi aprovado na especialidade, ou seja, foi aprovado na segunda fase do processo legislativo parlamentar.

Que ainda falta outra...

Sim, foi votado na generalidade, portanto passou no crivo inicial, passou aquela proposta de lei inicial. Depois, na especialidade, vai a uma comissão específica daqueles temas, neste caso foi à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, porque é o tema sobre o qual versa esta lei, para ser ao detalhe alterada ou negociada entre os partidos certos aspectos da lei. E é aqui que têm surgido as principais alterações em relação ao projeto inicial. A Lei da Nacionalidade, como nós a temos hoje, que está em vigor, tem, por exemplo, um prazo de residência pra adquirir nacionalidade de cinco anos. Cinco anos após sermos residentes ou os estrangeiros que residem em Portugal.

Legalmente.

Legalmente, obviamente, pode adquirir nacionalidade portuguesa. Neste momento, a proposta que está em cima da mesa e que saiu desta comissão e que foi aprovada na comissão, passa a ser de sete anos este prazo para as pessoas da CPLP ou da União Europeia, e de 10 anos para outros cidadãos de outros países. Pra além de haver a exigência de um exame de cultura e ligação à comunidade e de língua, etc.

Agora, como a Joana estava a dizer, torna mais difícil.

Na lei que está em vigor neste momento, portanto, a lei atual, já existe uma certa prova, ou seja, as pessoas têm que saber falar português pra ter a nacionalidade. Agora, o que esta lei vem, no fundo codificar mais é que tem de haver um exame de português.

É um pouco como nos Estados Unidos.

É isso, nos Estados Unidos também se faz.

Um exame de português e um exame de princípios constitucionais, conhecimento de princípios constitucionais. Levantar aqui só um reparo, que é: isto pode levantar um problema que aconteceu em França, onde também foi inserido isto na nacionalidade, porque tal como Portugal está a fazer, Portugal vem atrasado no comboio europeu.

Como sempre.

Já os outros países europeus vieram apertar a lei da nacionalidade, França já o fez, e no início deste ano saiu uma notícia a dizer que havia algumas queixas de pessoas que diziam que o exame da língua era muito difícil. Este é um dos perigos desta lei. Portanto, especificar bastante bem quais são os limites deste exame, que ela não faz.

Eu diria só que há um segundo aspecto, que eu acho que é o que tem sido mais falado a respeito desta lei da nacionalidade, que é a perda da nacionalidade quando alguém que é naturalizado português, porque adquiriu a nacionalidade não de origem.

Esteve cá sete anos.

Esteve cá cinco anos, até agora cinco anos.

Sim, mas com a nova lei.

Com a nova lei, sete ou 10.

Teve que ficar sete ou 10 anos e depois de obter a nacionalidade.

Cometeu um crime grave, foi condenado por um crime grave.

E o que acontece nesse caso?

O que propunha a lei até agora saída da especialidade, e vinha na própria lei, era que alguém que cometa crimes graves, lá está, um cidadão naturalizado português que cometa crimes graves, por exemplo, crimes contra o Estado, crimes contra a integridade física, homicídio, etc., perde a nacionalidade se for nacional há menos de 10 anos.

Sim, no espaço de 10 anos, desde o momento em que adquiriu a nacionalidade, tem este período de 10 anos em que se cometer um crime grave contra o Estado ou contra a integridade física de alguém, ou contra a liberdade sexual de alguém, pode perder a nacionalidade. Esta perda da nacionalidade acontece como? Não acontece por decreto, acontece segundo a lei, que não era a proposta do Chega, mas é a proposta do PSD, que acontece como pena acessória e é decidido pelo juiz. Ou seja, não é direto que isso vai acontecer, tem que ser um juiz. No fundo, o que esta lei vem dizer é: passamos a dar a possibilidade ao juiz de aplicar isto como pena acessória a uma pessoa que tenha adquirido a nacionalidade nos 10 anos seguintes à aquisição da nacionalidade.

Então não é certo.

Claro, tem que ser sempre uma decisão judicial, óbvio, acho que isso era o mínimo. Mas no discurso do Chega, esta era uma linha vermelha do Chega, o Chega queria que isso fosse automático. Ou seja, fui condenado por um crime grave, automaticamente não sou nacional português.

Tiramos aqui a possibilidade de escolha do juiz.

E isso então caiu, é isso?

E o Chega, aparentemente, recuou na especialidade e votou esta versão que o PSD quis alterar, que vai como pena acessória e tem que ser decidido por um juiz.

E o PSD? Diz, diz.

Ia dizer que o que é que aconteceu. Enquanto isto inicialmente estava na própria lei e dizia-se que era o principal tema de constitucionalidade na lei da nacionalidade, isto saiu da lei da nacionalidade e, portanto, o que vai acontecer é que vai ser proposto um novo projeto de lei em que isto será uma alteração avulsa ao Código Penal e portanto, isto vai estar numa lei diferente, que vai alterar o Código Penal e instituir esta sanção acessória para um pouco imunizar esta lei da nacionalidade quanto a aspetos de inconstitucionalidade.

Ou seja, o PSD no fundo vem dizer agora, e desculpem, isto também é facto, que o PSD agora vem dizer que realmente poderá levantar alguma inconstitucionalidade. Portanto, passado dois, três meses, agora vou ter que mandar esta farpa. Tiveram umas aulas de Direito Constitucional durante o verão e vieram dizer: "Ah, afinal, se calhar, isto é inconstitucional". Mas agora facticamente, o que o PSD vem dizer no fundo é isto: como nós até prevemos que se calhar até pode haver aqui algo de inconstitucional, como nós até achamos que sim, que realmente até pode ser inconstitucional, como nós não queremos que a lei da nacionalidade seja atrasada por isto, então vamos fazer este tal diploma avulso e vamos discutir isto separadamente.

Exatamente. O que me parece inteligente. Ou seja, se for inconstitucional, tem obviamente que ser corrigido. Mas parece-me muito inteligente não levar uma lei toda por arrasto por causa de um tema.

Não parece, entretanto a gente não disse isso desde o início, mas pronto, vamos lá.

O que eu ia dizer, a Joana fez referência a um conjunto de pareceres que foram surgindo de vários constitucionalistas, muitos no sentido de isto ser inconstitucional, esta parte da perda da nacionalidade.

O Paulo Ter diz que não era.

O Paulo Ter diz que não era. Por quê? E o que eu disse ao Paulo Ter? Que havia já várias situações, e a Joana identificou bem aquela questão de só um nacional de origem pode ser candidato a presidente da República, um nacional com a nacionalidade adquirida não pode. E o Paulo Ter veio dizer isso: "Não, já há aqui diferentes graduações de direitos para quem é nacional de origem ou quem não é." O que eu digo, eu não sou constitucionalista. Tive uma nota na faculdade, até, mas não sou constitucionalista. O que me parece é a própria Constituição que faz essa alteração do direito quanto a ser candidato a presidente da República. Não é uma lei ordinária como aqui está a acontecer. Portanto, aqui é uma lei ordinária potencialmente a discordar do que diz a Constituição. Enquanto que no caso do candidato a presidente da República, é a própria Constituição diz: isto é assim, mas há esta exceção.

Sim, mas é interessante percebermos então que em termos de direitos, o direito a tu seres julgado da mesma maneira que outras pessoas, porque então tu vais ter duas pessoas no país, uma que tem nacionalidade de origem, outra que tem nacionalidade adquirida, e tu no fundo permites que ela cometa mais crimes do que a outra. É isto que estamos a dizer na prática, em termos de desigualdade. E é completamente diferente no plano de direitos, liberdades e garantias, porque é sobre isso que estamos a falar. No plano de direitos, liberdades e garantias é completamente diferente, até porque ser presidente da República, ou ter o direito a podermos candidatar a presidente da República, é longe de nós dizermos que é um direito, liberdade e garantia. Podemos até tentar enquadrá-lo ali nos direitos de cargos políticos.

Eu tenho aqui um caso em concreto. Tim Vieira, vocês sabem quem é?

Sim.

Que era o ex-Shaq Tank e que também anunciou que se ia candidatar a presidente da República, entretanto, saiu da corrida. Ele nasceu na África do Sul e já há muitos anos que ele diz que quer ser candidato e nunca foi tema.

Mas tu podes ter nacionalidade de origem, parece-me a mim, creio eu, se tu tiveres um ascendente. Imagina que és filho de um português.

Ok, pronto. Como isso nunca foi tema, eu queria saber.

Aliás, nós temos muitas pessoas das ex-colónias que acontece isso. Não nasceram em Portugal, mas são filhos de portugueses.

Ele é filho de pais portugueses. Ok. É a idade.

Isso é nacionalidade de origem, não é nacionalidade adquirida.

Ok, certo.

Também é regulado, por acaso, também é regulado na Lei da Nacionalidade. Isso está escrito na Lei da Nacionalidade também. Mas eu queria só dizer uma coisa sobre a constitucionalidade. Sim, o senhor Paulo Ter disse que não, mas sabes quem é que disse que sim? A Ordem dos Advogados.

Eu estava aí no sentido do teu ponto, atenção.

É isso. Ou seja, a Ordem dos Advogados, Miguel Negrão de Brito, Jorge Reis Novais, Conselho Superior de Magistratura, Jorge Miranda. Claro que nós tivemos, e como sempre temos os constitucionalistas a discordarmos dos outros, mas tivemos muito mais pareceres a dizer que esta norma da perda de nacionalidade seria inconstitucional. Aliás, por isso é que também o PSD a isola num diploma avulso. Mas sobre o ponto que disseste, achas mesmo que é diferente nós termos o direito a poderes ser candidato a Presidente da República ou o direito a poderes candidatar-te? Eu acho que é completamente diferente.

Não estou a dizer que é igual, estou só a dizer que foi esse o argumento que Paulo de Almeida usou.

Sim.

Mas atenção, não se permite aqui que um nacional de origem cometa mais crimes que um nacional adquirido.

Não.

É punido, tem uma sanção acessória, se for punido, se for condenado, o processo penal aplica-se da mesma forma.

Sim, não há tratamentos diferentes para criminosos.

Nós sabemos que a sanção de um crime também prevê tentar baixar a prevenção geral de um crime. Ou seja, quando nós aplicamos uma sanção no tribunal, nós estamos a prever não só fazer com que aquela pessoa não cometa aquele crime, não repita aquele crime, como a passar uma mensagem para toda a sociedade em que aquele crime não pode ser cometido. A isto chama-se a prevenção geral de um crime. A prevenção especial de um crime é que aquela pessoa em concreto não volte a cometer aquele crime.

Últimos minutos.

Portanto, prevenção geral do crime aqui fica afetada.

Não, não acho que fica afetada.

É diferente. Eles já estão a fazer uma discussão técnica.

Eu acho que é o racional mesmo que está aqui por trás desta medida é: aceitamos que um estrangeiro venha viver ao nosso país, que venha viver sob as regras e que entre aqui sob as regras da lei dos estrangeiros, que viva aqui e se cumprir as regras da lei da nacionalidade, se torne nacional. Mas apesar de tudo, este país em que nós aceitamos esta pessoa que vem de fora, esta pessoa que vem de fora não pode vir para o nosso país cometer homicídios. Esse é o racional. Não me parece que seja errado. Eu não quero que ninguém cometa homicídios, nem quem vem da Guiné-Bissau, nem quem nasce em Lisboa.

Também não quero, mas a partir do momento em que tu tens um cidadão cá e que lhe dá a nacionalidade, porque também reconheces que de alguma maneira aquela pessoa tem vindo a contribuir para o teu país. Aliás, os sete e 10 anos já espelham isto, as pessoas poderem ter uma ligação ao país e demonstrarem que querem constabilidade, fazer parte deste país e ser portugueses. Independentemente de existisse a pessoa pode ser portuguesa, isto vai chocar se calhar um bocadinho, mas faz parte de tu seres português, teres o direito a um julgamento igual ao dos outros.

O julgamento é igual ao dos outros.

Isto vai parecer estranho.

A sanção que pode vir depois pode ser acessória, mas o processo penal aplica-se da mesma forma.

Mas o processo penal vai terminar porque uma sentença vai ser diferente ou pode ser diferente. É uma sentença diferente. Aplicas uma lei diferente a pessoas que em princípio são semelhantes porque trabalham todas no país e são todas nacionais. Portanto, eu acho que aqui a questão é: quando tu estás num país, um dos teus direitos também é o de, se cometeres um crime, ser julgado com dignidade, com igualdade, que respeita os princípios constitucionais.

Presunção de inocência e tudo.

Estamos aqui a meter o pé precisamente na igualdade. Mas pronto, isto é uma lei de mudança. É uma lei da nacionalidade. Então quais são os próximos passos? Há uma questão também sobre a lei da nacionalidade, que é a retroatividade a 19 de junho, que eu falei no episódio de sexta-feira. Portanto, se quiserem ver o episódio de sexta-feira, falei sobre isso e no anterior também. Portanto, a retroatividade a 19 de junho significa que quando eles apresentaram os diplomas a 19 de junho, tanto dos estrangeiros como a da nacionalidade, incluíram nos diplomas esta possibilidade. Não, foi no da nacionalidade, peço desculpa. Quando apresentaram o diploma da nacionalidade, incluíram lá uma norma que dizia: os efeitos que esta lei tiver vão ser aplicados a todos os pedidos que são submetidos desde 19 de junho, mesmo que isso seja só aprovado em outubro. Portanto, levantou-se aqui uma grande questão de inconstitucionalidade.

Sim, próximos passos.

E essa foi retirada. Próximos passos. Vai.

Pronto, isto, como disse, passou na generalidade, foi agora votado favoravelmente na especialidade. O Chega lá está recuou e votou ao lado do PSD. O PS aparentemente estará contra. Ainda falta a votação final global. O que é que dizem as notícias é que o Chega votou este projeto favoravelmente na comissão, mas não garante que vá votar, até porque recuou em vários aspetos e em várias linhas vermelhas. Não garante que na votação final global, que é o último passo antes do diploma ser aprovado e promulgado, vá votar a favor da lei. Portanto, acho que ainda faltam vários episódios para sabermos o resultado.

Exato, vamos ficar aqui para comentar.

Depois de aprovarmos na votação final global, se for aprovado, passa para o Presidente da República.

Para promulgar ou veto.

Pode promulgar diretamente, pode fazer um veto político, pode dizer que não concorda com esta lei no sistema político e depois regressa outra vez à Assembleia, ou pode fazer um veto por inconstitucionalidade e pedir a fiscalização preventiva da constitucionalidade e enviar para o Tribunal Constitucional, que foi o que aconteceu com a dos estrangeiros. Se o Tribunal Constitucional nada disser, então o diploma regressa ao Presidente da República, e ele promulga-o.

Muito bem, vamos estar aqui para acompanhar os próximos passos, mas o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado pela ajuda, Joana e José Miguel. Voltamos na próxima segunda-feira com um novo tema. Boa semana para todos.