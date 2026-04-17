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Começa agora o Geração V, o programa de comentário político jovem da Rádio Observador, feito em parceria com o OH Voto. Eu sou o Vasco Galhardo e hoje tenho comigo o José Paulo Soares. A Maria Vilar e a Joana Zaguri não puderam estar conosco hoje, mas voltam já na próxima semana e por isso convidamos o André Abraão, que já nos visitou várias vezes. Olá, André.

Olá, André.

E o Bruno Santos. Olá, Bruno. Bem-vindo ao Geração V e obrigado por ter aceitado o nosso convite.

Boa tarde, Vasco.

Avancemos, porque hoje vamos falar da eleição falhada de Tiago Antunes pra a Provedorias de Justiça, a lei do financiamento dos partidos, que faz com que os donativos passem a ser secretos, e as eleições na Hungria, numa derrota estrondosa de Viktor Orbán, ao fim de 16 anos no poder. André, vou começar por ti, obviamente, o nosso socialista na casa. Tiago Antunes foi tramado pelos seus camaradas?

Obrigado pelo convite, acho que quero cumprimentar o Zé e todos os presentes. Eu diria que não foi tramado. Eu dividiria aqui a análise em duas grandes partes. A primeira sobre o perfil de Tiago Antunes.

Pra quem não o conhece.

Eu creio que tem todo o reconhecimento do ponto de vista jurídico e político para assumir um cargo deste gênero. É verdade, desempenhou funções governamentais, mas também é um docente, e é um docente na área do direito público, seja constitucional, administrativo, também de União Europeia e internacional, com uma vasta experiência. Uma pessoa deste gênero, com este tipo de currículo, só acrescentaria a este cargo de Provedor de Justiça.

Os deputados não acharam isso.

A segunda parte desta análise, o segundo plano que eu acho que é importante focar. Eu sou de uma região de Trás-os-Montes onde a palavra é muito importante e o compromisso. Aliás, eu acho mesmo que o grande princípio do pacta sunt servanda nasceu por aquela zona. Os acordos são pra se cumprir pontualmente. E havia um acordo entre o PS e o PSD. Um acordo que não é natural, como é óbvio, não é um acordo que está escrito na lei, que tem que ser sempre assim, mas houve esse acordo. Esse acordo existe, para que também se possa perceber um pouco, para que haja aqui algum equilíbrio. Sempre que o governo é do PS ou de esquerda, tende-se a nomear um provedor de uma área política talvez mais direita. E o mesmo sucede quando os governos são de direita, uma área política mais de esquerda, sendo que Tiago Antunes não é militante do Partido Socialista, apesar de ter sido membro do governo do Partido Socialista.

Sim.

E havia esse acordo. Esse acordo foi rompido. E foi rompido tacitamente. O grande responsável pela não eleição de Tiago Antunes é mesmo Hugo Soares, o líder parlamentar do Partido Social Democrata.

Sim.

E tem uma responsabilidade em fazer com que os seus deputados cumpram também os seus acordos. Eu não estou aqui a colocar em causa a liberdade dos deputados de votarem como bem entendem. Acho que os deputados têm essa liberdade e devem fazê-lo. Mas relembro que em momentos recentes no nosso Parlamento, Hugo Soares usou, perdoe-me, o seu whip, o seu chicote, a sua forma de liderar a sua bancada parlamentar, para que os deputados votassem mesmo contra a sua ideia, contra o seu pensamento, em certas matérias. E obrigou até que deputados saíssem da sala pra não terem que votar em projetos que eram contra. Portanto, eu pergunto onde é que está esta aura, esta influência de Hugo Soares? Ou não exerceu ou perdeu o controle da sua bancada parlamentar, mas acima de tudo fica, da parte do PSD, um comportamento que eu acho que é reprovável, de não cumprir os acordos que tinham sido assumidos.

Então a culpa foi só do PSD, na tua opinião?

Eu creio que foi só do PSD. Se nós fizermos a aritmética, eu creio que os números estão mais ou menos alinhados pra entendermos que foi o PSD, grande parte dos deputados do PSD, não todos, houve deputados que votaram-

O voto é secreto, nunca vamos saber

...claro, mas que falharam este compromisso. E nesta medida, deste número de votos que faltaram para a eleição, parece mesmo que houve aqui uma espécie de concertação. Não foi um ou dois votos, foram dezenas de votos.

Eu gostava de pegar nisto que dizia o André.

Vai, Zé Paulo.

Parece-me que a questão do voto e de necessitarmos que o voto seja secreto, é também uma garantia de que os partidos ao nomearem ou candidatarem alguém pro cargo, não se fica apenas pelos arranjos partidários, não é apenas uma combinação entre o PS e o PSD. Os deputados, no segredo do voto, têm de confiar que aquela pessoa é competente, tem as qualificações e é a mais indicada para o cargo.

Por que não adotamos essa votação pra tudo que é projeto parlamentar, então?

Eu acho que no caso de uma votação nominal, isso tem uma importância mais relevante ainda. E aqui no caso ainda, onde é particularmente sujeito, como foi o caso, e é perfeitamente normal e natural, a um arranjo entre o PS e o PSD, com o acordo tácito do Chega, de que se votaria alguém do PS para a Provedoria da Justiça. É responsabilidade indicada pelo PS, mas que não tem o cartão de militante do PS, mas é só isso que falta para podermos dizer que é do PS.

Acho que é o elemento mais importante.

É indicado, ou diria que aqui era importante, que o PS tivesse cuidado na pessoa que nomeou ou que indicou para a Provedoria da Justiça.

Achas que não teve, não é?

Tiago Antunes não, de todo.

Por quê?

Tiago Antunes, apesar de não ser militante, é alguém que está associado ao PS desde os tempos do socratismo. É preciso lembrar que a Provedoria da Justiça serve para defender os interesses dos cidadãos e serve para defender os cidadãos do Estado. Tiago Antunes esteve, como aliás aconselho a todos ler, um artigo do Observador de 2017, escrito pelo Rui Pedro Antunes e pelo Vítor Matos, exatamente sobre o blog Câmara Corporativa e sobre Miguel Abrantes e sobre o pseudônimo de Miguel Abrantes. O nome de Tiago Antunes em nenhum momento é citado, mas são citados o Filipe Batista, o de Almeida Ribeiro, o de Pedro Silva Pereira e todas as pessoas com quem Tiago Antunes entrou na política. E bem, o Rui Rocha, que tem sido melhor ex-líder da IL do que foi líder da IL, apontou pra isto e disse: "Está aqui alguém que apesar de poder ser competente, e não tenho eu próprio as competências suficientes pra dizer ou não se juridicamente era competente o suficiente para o cargo, não tinha as condições políticas de forma alguma para assumir o cargo." E parece-me interessante que o PS faça também O pensamento interno e que José Luís Carneiro chegue a casa ao fim do dia e que pense: quem é que aconselhou que eu nomeasse esta pessoa ou que eu desse este nome para a Provedoria da Justiça? Porque é certamente alguém que não quer que José Luís Carneiro seja candidato a primeiro-ministro. O congresso foi agora há uns meses.

Umas semanas.

Há umas semanas, exatamente. E dentro do PS já se nota, pelo menos externamente parece notar-se, o André certamente poderá nos dizer melhor, mas já se nota que há gente que não quer que José Luís chegue às eleições de 2029. E mais uma vez, tal como na Venezuela, volto a dizer: José Luís Carneiro, quem recomendou que foste à Venezuela? Quem recomendou que nomeasse ou que indicasse Tiago Antunes não está a ser bom amigo.

Não é teu amigo.

É melhor rever essas amizades.

Ficámos sem perceber porque é que não há condições políticas para Tiago Antunes ser eleito.

Alguém que vem do período do socratismo, que esteve associado aos blogs. É alguém-

Permite-me.

Tá bem, à vontade.

Eu creio que ter um blog não é um crime de lesa à pátria e que ninguém deve ser perseguido por isso. Primeiro ponto. O segundo ponto, vir do socratismo, eu desafio-te a encontrar alguém com a idade de Tiago Antunes que não tenha passado no Partido Socialista, de alguma forma, por José Sócrates. Quer dizer, só se apareceu na política há cinco anos e eu acho que para este tipo de cargo é importante ter mais alguma experiência. Em segundo lugar, dizer que eu já ouço há anos esta conversa, seja sobre José Luís Carneiro, sobre Pedro Nuno Santos, que há no PS um grande movimento para que não faça... Quer dizer, essa é uma conversa que dura há anos e anos e irá continuar, porque também faz parte da narrativa. Agora, eu devo dizer sobre a Venezuela, eu acho muito interessante falares de José Luís Carneiro, não se fala de Sebastião Bugalho, que foi lá duas semanas depois. O que é que foi fazer? Por que não foi criticado?

Não foi o Sebastião Bugalho que esteve com o ministro do governo da Venezuela a elogiar tudo aquilo, a elogiar a universidade.

Não elogiou.

Não o elogiou o ministro?

O grande objetivo de José Luís Carneiro de ele visitar Venezuela foi visitar as comunidades portuguesas. Eu acho esse um ato, sobretudo como secretário de Estado que foi das comunidades, acho um ato positivo.

Acho um ato positivo. Agora, ser incapaz de lá ir criticar o governo da Venezuela e a ditadura da Venezuela também é sintomático. Isso sobre a questão do socratismo ou não do socratismo. Acho que o Rui Rocha também colocou bem a questão, porque se José Sócrates em algum momento apelar à Provedoria da Justiça, Tiago Antunes seria a pessoa indicada para defender ou teria algum tipo de conflito de interesses com as posições de José Sócrates? É evidente que teria.

Eu acho que estamos a fazer muitas interrogações, mas o que está mesmo em génese é que nós já não estamos há um ano com um Provedor de Justiça. E a última, por acaso, até se demitiu, a Ministra de Admissão Interna, que estava na conjuntura.

Eu não sei se é preferível um mau provedor que não ter.

Mas qual é a tua análise entre bom provedor e mau provedor?

Este provedor não tinha as condições, ou este ex-futuro provedor não tinha as condições políticas necessárias para representar os cidadãos.

O Provedor de Justiça não tem génese política, tem sim a especialidade.

É eleito pelos deputados e foi proposto por um partido político, tendo sido secretário de Estado, tendo sido chefe de gabinete de secretários de Estado, é evidente que é um nome político.

Eu, por acaso, isso eu nego. A sua génese é identitária e certamente sei que o Abrão é direito. O que um provedor faz na Provedoria da Justiça não tem nada a ver com razões políticas. Até pelo contrário.

Então por que foi nomeado político?

Não é um político, mas a minha questão, e eu acho que é importante tentar na primeira parte da minha intervenção, é o seu perfil acadêmico. Tu tens poucos juristas neste país que têm um currículo tão vasto como Tiago Antunes, e estou mesmo a falar a sério, seja como docente, seja na produção de artigos científicos, conhecimento do sistema jurídico português. Tens poucos acadêmicos com aquele nível. A questão prendeu-se na questão política, ligada ao socratismo, ao que quer que seja, parece-me tudo fé diversa para, no fundo, tapar aquilo que foi uma quebra de palavra por parte do PSD, um acordo que foi rompido.

A beleza exatamente da votação ser por segredo é a possibilidade dos deputados votarem em consciência. E deputados do PSD, e aquilo que diz o Observador, deputados do PS, em consciência disseram: "Tiago Antunes não é a melhor escolha possível que temos para a Provedoria de Justiça. É preferível esperar três ou quatro semanas, termos um outro nome e podermos nomear alguém que não tenha os problemas que Tiago Antunes teve."

Que é ter um blog e ter passado e ter trocado umas palavras com o José Sócrates.

Aparentemente, ele não tinha um blog. Ele esteve no governo do José Sócrates, não trocou umas palavras com o José Sócrates. Ele esteve num blog que era usado para criticar os jornalistas, para espalhar fake news. Era para isto que servia o blog da Câmara Corporativa, para defender, até já depois da detenção do José Sócrates, para continuar a defender José Sócrates e Tiago Antunes. Era uma das pessoas que ia passando a informação cacara para fora. Ou pelo menos quando Rui Rocha o acusou de ser, ele nunca disse que não era, em nenhum momento pediu desculpa por ter estado naquele governo e por ter estado no centro político da decisão de José Sócrates e acho que isso é sintomático.

Não estava no centro político de forma alguma.

Muito bem, esta semana passando por outros temas, soubemos também que a partir de agora, em nome da privacidade, será impossível conhecer a identidade das pessoas que fazem donativos aos partidos, candidatos presidenciais e grupo de eleitores dos órgãos das autarquias. Zé Paulo, é desta que os partidos vão encher os cofres?

Não sei, não faço ideia. Acho que o que me parece mais interessante aqui é olharmos para o caso do Chega

Que não apresenta a lista há dois anos.

Que em 2021 e 2022 não entregou os nomes, escuda-se nos bancos, a dizer que os bancos é que não divulgam os nomes. A CNN dava notícia um destes dias em que dizia que a auditoria pedia explicação ao Chega por causa do financiamento de César do Passos. Também já temos algumas reportagens da SIC relativamente à importância ou não de César do Passos no financiamento do Chega. E acho que isto é sintomático, que é um partido que se diz tão anticorrupção, é um partido que se diz tão diferente dos outros e depois, afinal de contas, representa o pior que há na política. Representa esta opacidade de querer esconder quem está a financiar. Não sei qual é o problema. Até agora foi possível que soubéssemos, e bem, acho que o PS vai apresentar nos próximos dias uma lei para que se volte a poder saber os nomes, e bem. Acho que o PS aqui esteve bem. E digo mais, que a forma de fazer política do Chega é a qualquer coisa ameaçar com uma CPI. Vamos para uma CPI, vamos tentar saber a verdade. Se o Chega tem tanto a esconder sobre os seus financiadores, os outros partidos que apresentem uma CPI ao financiamento dos partidos e vamos saber finalmente quem é que está a financiar o Chega.

Bruno, esta medida contraria as melhores práticas europeias e as recomendações da própria União Europeia. Que sinal dá esta medida? Esta decisão.

Acho que isto foi, se calhar, a notícia da semana. E acho que quando vi essa própria notícia, fiquei espamado. Quando nós comparamos países ditos democráticos, e dito Estados Unidos da América, que investem muito em Fortnite e que são bilhões de investimentos em campanhas partidárias, as pessoas conseguem ver quem que são os financiadores exatos. E nós estamos aqui a não perceber, não sabemos bem quem é que vai investir nos supostos partidos. Nós sabemos bem que se um investidor investe num partido e quiçá ele governar, se ganhar a eleição, claramente que vai haver sempre mãozinhas dadas até o final do mandato. E subscrevendo o que o José Paulo diz, não sabemos a identidade por trás do partido Chega. E como humanista, como europeísta, fico assustado, porque acho que vamos ter um caminho que não vai ser plano, mas vai com várias vicissitudes.

André, o que dizes desta medida?

É importante explicar porque é que chegámos até aqui.

Explica-nos.

A CADA, a Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, emitiu um parecer e disse que daqui para a frente os partidos, por uma questão de proteção de dados também dos próprios financiadores, não teriam que apresentar e tornar público os seus financiadores. E este parecer da CADA sucede, não porque a CADA é um elemento completamente fora do Estado de direito ou quer esconder o que quer que seja, porque a lei não prevê diretamente e o princípio da legalidade também o tem que prever. E portanto, também o PS, como disse o José Paulo aqui muito bem, ao propor que para a semana isto vá a votos e que se possa prever na lei de financiamento dos partidos claramente a abertura e o acesso público a todos os financiadores dos partidos. Isto é da mais básica importância. Nós não podemos misturar a política com negócios. Eu acho que isso é um princípio que toda a população portuguesa defende e aceita. E uma maneira de prevenir é saber precisamente de onde vem o dinheiro que financia os partidos.

E que interesse é que estão por trás, muitas vezes.

E sobretudo partidos que apareceram há pouco tempo no jogo político, portanto, deveriam a partir de ter menos recursos, menos capacidade para poder fazer a sua atividade, e que do nada conseguem ter outdoors espalhados por todo o país, conseguem produzir megacampanhas. É algo estranho, alguém está por trás deste movimento e parece-me que há aqui um ânimo econômico ou político nessa tradução. E deixem-me só terminar dizer que é muito positivo que se tome este passo. Espero que todos os partidos estejam alinhados nesta medida. Dizer também que me preocupa, mais uma vez, e hoje parece que escolhi o inimigo principal, o Hugo Soares, uma declaração que o Hugo Soares fez no Parlamento, em que dizia que os membros do órgão soberano não deveriam publicitar os seus imóveis e os seus automóveis nas declarações de rendimento. Eu acho que isto é absolutamente execrável e nós devemos rejeitar este tipo de abordagem a este problema. Acho que a política, com o grau de credibilidade que tem, só ganha se for mais transparente e mais aberta. E, portanto, questões como imóveis e como automóveis, que são muitas vezes grandes fontes do patrimônio dos membros dos órgãos de soberania, têm que estar e têm que ser públicos para todos.

José Paulo, para acabar.

Acho que esta questão do financiamento dos partidos e sabermos o nome de quem efetivamente está a financiar os partidos, o facto de deixarmos de o saber, esperemos que seja por pouco tempo, é um dos maiores retrocessos democráticos dos últimos anos. É preciso que tenhamos cuidado com isso mesmo. É importante que tenhamos a informação de quem está a financiar os partidos e, portanto, espero que a normalidade seja reposta.

Muito bem, fechamos agora a primeira parte do Geração V. Vamos agora para um curto intervalo e já voltamos para a segunda parte do nosso programa. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do Geração V. Esta semana ficámos a conhecer os nomes que foram nomeados pelo presidente Seguro para o Conselho de Estado e os nomes eleitos pela Assembleia da República. André, tens algo a dizer sobre estes nomes? O que achaste?

Os membros do Conselho de Estado tomaram hoje posse, sexta-feira.

Sexta-feira, sim.

Devo desejar a todos um trabalho profícuo, sobretudo com assuntos e para um desbloqueio de um órgão que está há demasiado tempo bloqueado. Portanto, cumprimentar também o Parlamento por ter tomado finalmente uma decisão.

Finalmente, exatamente. Levou muitos meses.

Os membros, à exceção de um Que eu não preciso nomear. Acho que são membros que têm o currículo, têm capacidade e que têm este desígnio de amor institucional e trabalho por Portugal e portanto parabenizá-los por isso, os que foram eleitos pelo Parlamento. E claro, devo cumprimentar António José Seguro, nosso presidente da República, pelas escolhas que fez. E é bom ver esta consistência. Aliás, hoje saiu uma sondagem que diz que os portugueses estão-

Uma taxa de aceitação.

Mais contentes do que estavam em março.

Comparativamente com a perspetiva que teriam da sua presidência, estão a gostar ainda mais, porque é um presidente muito próximo. E devo dizer que a palavra também é muito importante nesta perspetiva. E António José Seguro falou muito sobre a ciência e é positivo vê-lo integrar três cientistas neste órgão para que as decisões possam ser tomadas também com uma área tão importante das nossas vidas, que é a ciência este conhecimento que está também nas nossas universidades e, portanto, boas escolhas. E claro, porque também celebra a crise académica. Dar um grande abraço ao Alberto Martins, desejando-lhe um bom mandato como conselheiro de Estado, uma pessoa que cumpre todos os requisitos desde 69, quando pediu a palavra, até toda a sua carreira política e trabalho pelo país.

Muito bem, José Paulo, é um bom grupo?

Sim, parece-me que sim. Ou seja, os cinco nomes de António José Seguro, dois nomes mais partidários, três nomes que vêm da ciência e da academia, portanto, um Conselho de Estado que parece-me com uma boa composição. Dar só duas notas relativamente aos nomes que o Parlamento elegeu. O método onde ditou que o PSD elegesse três nomes, é bom voltarmos a ter, depois de Fernando Gomes, um presidente da Câmara do Porto representado no Conselho de Estado. É importante que não seja só a Câmara de Lisboa e Carlos Moedas, e portanto termos lá Pedro Duarte é positivo. E dar a nota que José Luís Carneiro quebra a tradição que vinha já pelo menos desde Rui Rio, de o líder da oposição estar no Conselho de Estado. Aparentemente não quis estar. Não sei se quis dar a indicação que o líder da oposição era André Ventura e já estava lá e, portanto, não precisava ele estar. Continua que Carlos César também já lá está há muitos anos e desejar um bom mandato, seja ele de cinco anos, seja ele mais curto, mas desejar um bom mandato aos 10 conselheiros que tomam hoje posse.

Estamos aqui para ver também, André.

Só deixar uma nota também, Nuno Severiano Teixeira, escolhido por António José Seguro, uma ótima escolha e se calhar passo a bola ao Bruno, que é dos assuntos internacionais, ele sabe. Mas um acadêmico de excelência, foi um grande governante e se há pessoa que percebe de relações internacionais num contexto tão difícil geopolítico como o que vivemos, acho que a pasta muito bem entregue.

Bem, Bruno.

E é especialista militarmente e acho que estamos agora a viver uma geopolítica fragmentada e acho que precisamos dessas pessoas. Nuno Severiano é uma pessoa com um know extremamente enorme, que tem um currículo invejável em termos da parte da geopolítica e não só. Tenho aqui também parabenizar a reitora da Universidade Católica.

Isabel Capelo Gil.

Exatamente, uma excelente mulher que tem um currículo enorme. Acho que no momento em que está a começar neste mundo mais executivo, o Conselho de Estado, claramente também temos executivos, e acho que sem dúvida que é um grande nome. O Alberto Martins acho que é unânime, é um senhor e acho que é mesmo essa a palavra, um senhor, o Alberto Martins. Sem ter um Alberto Martins, se calhar não tínhamos o 25 de abril de 1974 e acho que isto foi uma grande recompensa, um grande nome e um grande peso para o Conselho de Estado e sem dúvida que só o Conselho de Estado agradece. Quanto à eleição dos partidos da coligação PSD e Chega contra a coligação Partido Socialista, claramente que também nego e rejeito uma pessoa chamado André Ventura, acho que não tem o know-how e não tem um grande potencial. Acho que viu-se bem nas presidenciais e acho que notou-se isso bem nas presidenciais que houve uma taxa de rejeição enorme em janeiro, não há muito tempo, e vemos um André Ventura dentro do Conselho de Estado, acho que é a pessoa que eu revejo que devia estar de lado. Quanto às orientações do PSD, não tenho muito a dizer. Acho que sim, e corroborando o que o Zé diz, o presidente de câmara, acho que é essencial darmos voz a pessoas que estejam na política local. Sabemos bem que é comum termos um presidente de câmara de Lisboa e agora temos um presidente de câmara do Porto. Acho que é essencial esse centralizar, não ser só Lisboa. Acho que podemos ter outras vozes, acho que Portugal não é só Lisboa e Porto.

Sim, também é verdade.

Mas sim. Quanto ao Partido Socialista, é internamente uma decisão do Partido Socialista. O Carlos César tem um trajeto histórico na política portuguesa, é presidente de um partido, não é secretário-geral, é presidente do partido, por isso tem também todas as capacidades de estar dentro do Conselho de Estado.

Muito bem. Para terminar e saindo de Portugal, no passado domingo assistimos ao desastroso resultado eleitoral de Viktor Orbán, numa afluência histórica às urnas perto dos 78%. O primeiro-ministro eleito chama-se Péter Magyar. Zé Paulo, surpreendido com este resultado? E o que sabemos do novo PM húngaro?

Não, as sondagens indicavam isto mesmo, ou pelo menos as sondagens sérias. Era difícil imaginar que Putin, Trump e Xi, o presidente russo, americano e chinês, pudessem perder uma eleição ao mesmo tempo, mas aconteceu na Hungria E Donald Trump também.

Diz?

Já agora o Donald Trump.

Donald Trump também, exactamente. Magyar com dois terços dos deputados é uma enorme vitória para a União Europeia, para a Europa e para a von der Leyen também. Era um regime corrupto, um regime imoral, uma autocracia eleitoral montada à volta de televisões não livres, de sondagens como se via, umas que davam os resultados que efetivamente aconteceram e outras que davam 15 pontos ao lado. Os tribunais controlados, a Procuradoria controlada, a Constituição, um sistema eleitoral montado exatamente para impedir que pudesse acontecer o que aconteceu, mas Péter Magyar soube jogar com isso. Acho interessante olharmos no caso português para André Ventura e dizermos: "Epá, não tem vergonha na cara em apoiar Viktor Orbán", alguém que comprovadamente tinha um regime corrupto com o melhor amigo, com um dos homens mais ricos da Hungria, alguém russófilo. E é uma conclusão também importante tirarmos, perceber por que o André Ventura não é capaz de se afastar de Viktor Orbán. Dizer só também que não parece que seja o fim de Viktor Orbán. Ele quer ficar na oposição. São quatro anos na oposição. Lembrar que este resultado a Viktor Orbán daqui a quatro anos, a princípio, dará para ganhar eleições, porque Péter Magyar é eleito numa coligação de antítese, numa coligação de pessoas que são contra Viktor Orbán. Daqui a quatro anos, esta coligação não estará junta à volta de Péter Magyar e portanto é importante que Magyar comece já por alterar a Constituição, por alterar o sistema eleitoral e isso pode ser interessante e pode ser importante para que daqui a quatro anos...

Ele quer fazê-lo, não é?

Sim, aparentemente ele quer fazê-lo. Já disse ao presidente que tem que se demitir.

Mesmo para evitar que Viktor Orbán seja outra vez primeiro-ministro, foi o que eu li.

Ele diz que o presidente não representa a Hungria e não representa a maioria dos húngaros hoje e, portanto, aparentemente, tem razão nisso mesmo. Sobre o que Péter Magyar significa ou não, é difícil percebermos. Ele saiu do Fidesz há muito pouco tempo. Vamos ver ao longo dos próximos anos qual é o seu compromisso com a Ucrânia, qual é o seu compromisso com a Europa. Vamos perceber isso mesmo. Só uma última nota para acabar. Donald Trump e J.D. Vance têm sido pé-frios na política internacional.

Tomam medidas ao contrário.

Sim, quase. Já deram vitória a Mark Carney, deram vitória à Albanese, deram derrota a Simion na Roménia. Se tivermos eleições antes de 2029, que espero que não, mas se tivermos eleições antes de 2029, J.D. come here, come support André Ventura. Acho que podemos ter uma coisa bonita se vieres cá.

André, queres dizer alguma coisa?

Força.

Ia-te perguntar, André, que futuro para a Hungria?

Eu não entro em apoteose com este resultado, naturalmente. Acho que é positivo.

Tem uma coisa muito engraçada, que a esquerda parece que entrou em apoteose, mas depois esqueceram-se que-

Mas alguma esquerda, sobretudo aquela esquerda mais desatenta. Mas eu compreendo a parte da apoteose.

Queriam era contra Orbán, obviamente.

Sim, compreendo a parte da apoteose, porque entre o muito mau e o menos mau, a gente prefere o menos mau. Há aqui esse ponto relevante que me parece fazer de análise estas eleições. É que a rejeição que existe, sobretudo de partidos mais à esquerda e comunistas na Hungria, parece-me que teve a mesma base também deste resultado que foi infligido a Orbán, que é precisamente o distanciamento desse bloco de leste e o aproximar do bloco europeu e da União Europeia. E eu acho que o grande erro na governação de Orbán, que há imensos, mas aquilo que provocou todo este descontentamento, tirando as questões naturalmente autocráticas de corrupção, que o Zé já falou.

E também foram 16 anos, é muito tempo.

É muito tempo, sim, mas estes regimes autocráticos tendem a perdurar. E eu acho que o grande ponto aqui terá sido mesmo este afastamento da União Europeia. Eu acho que os húngaros são profundamente europeus, querem estar na Europa. São boas notícias para a União Europeia também por isso. Eu acho que vai haver aqui um reequilíbrio democrático interno na Hungria, mas vai também haver um desbloqueio enorme no Conselho Europeu.

Ainda fica o Robert Fico.

Fica o Robert Fico, mas o Robert Fico fica com o mandato fragilizado, naturalmente, por esta derrota eleitoral. E acho que o Parlamento também será soberano nas decisões que irão tomar e de fazer chegar sobre o trabalho do Conselho da Europa também. Mas terminar dizendo que fico feliz, pelo menos, que se perceba que os recuos democráticos que aconteceram na Hungria não recuaram tanto ao ponto de se verificar um atentado à democracia, como o grande parceiro do Orbán, Trump, fez nos Estados Unidos quando perdeu eleições. Houve essa transição até ver pacífica de pasta. Isso também é de assinalar. Quer dizer que os regimes, por muito que sofram, conseguem recuperar. E fica aqui o aviso para muitos dos regimes que sofrem por todo o mundo.

Há esperança.

Bruno, o que é que sabemos de Péter Magyar?

Sabemos que fugiu da alçada de Orbán. É logo positivo ultrapassar aquela linhagem de Orbán.

Como é que conseguiu reunir dois terços dos votos, tendo saído do Fidesz?

Mesmo a questão da frustração durante 16 anos. Dezesseis anos é muita fruta. E acho que conseguiu, durante a campanha, acho que foi muito eficaz tentar não aprontar questões mais sensíveis, se calhar questões mais de política externa. Ele não se tocou muito. Sim, porque estamos a falar de um país que tem várias questões, clivagens, principalmente nas questões mais do interior da Hungria, que aquilo é um grande problema. E por acaso, segundo as sondagens que davam a vitória a Péter Magyar, nessas regiões davam a vitória ao Orbán e na qual o resumo eleitoral foi ao contrário, acho que também foi uma nota positiva. Mas o que eu destaco mesmo é Existe uma esperança à luz do túnel na política externa da União Europeia. Estamos a falar da abnegação dos países Eslováquia e Hungria. Tem uma esperança exata e mesmo a postura da própria aliança partidária europeia de Peter Magyar é a favor da Ucrânia, o PPE. Sei que Peter Magyar fez agora umas declarações, claro que isso também podia dar outra conversa, em relação que a adesão da Ucrânia só podia ser prevalecida com o fim da guerra e com a legitimação em eleições com referendo. Mas acredito sinceramente que Peter Magyar seja um europeísta e que vê a Ucrânia como uma grande ameaça à segurança europeia. Há pouco tempo, a Ursula von der Leyen, na conferência de Munique, já incitou sobre estas questões da dificuldade de ter um acordo unânime, porque na política externa é preciso ter uma unanimidade e não há, e tentar haver um novo tratado que, nas questões da política externa, haja uma maioria qualificada e não uma unanimidade. Neste momento, temos agora o Robert Fico. Vamos ver o que este Peter Magyar nos diz na política externa, porque pouco sabemos. Sabemos que ele teve algumas afirmações positivas dentro do próprio Parlamento Europeu, já que ele é eurodeputado neste mandato.

Vamos esperar para ver.

E esperamos para ver pelo futuro, e espero bem que seja positivo e que seja pela Europa e que seja pela Ucrânia também.

Zé Paulo, António Costa perdeu um amigo? Aparentemente eles tinham uma boa relação, era alguém que se conseguia ligar bem com o Viktor Orbán. Não acredito que António Costa quisesse que Viktor Orbán ficasse. Também não sou cínico a esse ponto. Mas acho que é importante lembrar que Peter Magyar é húngaro. Os húngaros vão continuar a ter um primeiro-ministro húngaro, que representa os húngaros, representa alguns húngaros que votaram sempre no Fidesz e portanto, ele próprio veio do Fidesz, e veio de um Fidesz já radicalizado dos últimos 15, 16 anos. Portanto, é importante lembrar que não vai ser provavelmente o maior europeísta, não vai ser certamente o maior defensor da Ucrânia ou da defesa da entrada da Ucrânia já na União Europeia. Mas mais que Orbán, não é? Mais que Orbán.

Mas são temas diferentes. A entrada na União Europeia são temas diferentes.

E só dizer que a Hungria mantém-se um país dividido. Ele tem dois terços dos deputados, mas não teve dois terços dos votos, teve pouco mais de metade. Viktor Orbán teve 40% dos votos. Então a Hungria mantém-se um país dividido. Os próximos quatro anos vão ser muito importantes e nada nos diz que daqui a quatro anos Viktor Orbán ou Fidesz não volta ao poder. Olhar para aquilo que acontece na Polónia com Donald Tusk a voltar para ser primeiro-ministro polaco, mas os polacos depois voltaram a votar num presidente que vinha do PiS. É importante lembrarmos que nada está garantido e que o Fidesz e Viktor Orbán podem voltar ao poder já daqui a quatro anos. André. Deixa eu só terminar dizendo sobre a provocação de António Costa. Ia-te perguntar a mesma coisa. Causa mesmo muita confusão. Eu compreendo que alguém que não seja propriamente conhecedor das relações diplomáticas. É uma brincadeira, obviamente, eu sei que os primeiros-ministros têm que manter uma relação. Mas é importante teres feito esse apontamento, Vasco, e agradeço-te por isso, porque eu vejo muitos atores políticos a utilizarem esse tipo de conversa, sobretudo comentadores, mas dizem-no sobretudo para atacar António Costa. Eu aqui não quero fazer defesa nenhuma de António Costa. Eu espero que qualquer primeiro-ministro, qualquer presidente da República deste país, que não seja por criar más relações pessoais, diplomáticas, com outro qualquer membro ou topo da soberania de um outro Estado, prejudique Portugal nas relações diplomáticas. Quando as relações diplomáticas são afetadas, é a economia que sofre, são empresários que sofrem, são trabalhadores e pessoas que estão fora emigradas e pessoas que estão cá também de outros países. Portanto, nas relações diplomáticas tem que haver uma naturalidade e por mais que sejamos distantes das nossas contrapartes. Tem que se pôr os interesses do país sempre acima. Tem que se pôr os interesses do país à frente e ter uma relação minimamente simpática e amigável com todos, senão o que seria do futuro da política externa portuguesa? Sim, é importante notar quando vemos outros líderes de outros partidos a apoiar Viktor Orbán tão diretamente como vimos. Isso também é sintomático de relações internacionais que estão hoje mais pervertidas do que deviam. Não é suposto termos líderes de outros países a interferirem diretamente nas eleições húngaras ao virem a apoiar. Claro. E isso é também relevante, e aquilo que diz o André é verdade. Ou seja, é importante que os líderes partidários e que os líderes dos países saibam dizer: "Ok, percebo. Este senhor não era quem eu gostava que lá estivesse, mas eu vou ter que negociar com ele em Bruxelas, em Estrasburgo, os meus eurodeputados vão ter que negociar com os eurodeputados deles e no fim é importante que votemos e que defendamos o interesse comum europeu." E isso também é importante, que os nossos líderes sejam capazes de negociar e António Costa, é verdade, tinha essa capacidade especial de negociar.

Acho que falta esse bom senso diplomático ainda em muitos países, esse bom senso que estão todos por algo que é comum, que é a própria União Europeia. E se nós paralizarmos alguém que é opositor a nós, acho que isso claramente desmancha o debate político e desmancha acima de tudo a própria União.

Para fechar, André. Bom senso que não deve ser o ajoelhar e o prostrar, como todos temos visto, sobretudo por este governo de nível de política externa, sobretudo a questão americana, que se tem notado. Fica para outra semana.

Agora não vim ingrato.

Que há questões que parecem um pouco demasiado para além daquilo que são as relações normais diplomáticas. Fica para outra semana. Fica a provocação para a semana. Está feito o programa de hoje. Obrigado aos meus comentadores, José Paulo Soares, André Abraão e Bruno Santos. Até à próxima. Obrigado, até à próxima. O "Geração V" é uma parceria entre o Ou Vote! e a Rádio Observador. Podes ouvir-nos na rádio, em podcast e ver-nos em vídeo no YouTube. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estares desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.