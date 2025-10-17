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Começa agora o Geração V. Numa semana particularmente sensível para este programa, não podemos começar ignorando o tema, mas também não queremos alimentá-lo. Para quem não esteve a par, houve uma polêmica com um conjunto de tweets feito numa página do Gonçalo há dois anos, que já não estavam públicos e vieram a público. O Gonçalo Sousa anunciou que decidiu, por vontade própria, deixar o painel de Geração V para se concentrar nos seus projetos pessoais. Joana, eu sei que queres dizer alguma coisa sobre este assunto. Avança.

Sim, este tema é sensível. Foi uma semana onde este tema esteve muito aceso. E eu acho que tenho que começar por dizer que repudio em absoluto o conteúdo daqueles tweets.

Aproveito para dizer que eu e o Ó Voto também.

Repudio o conteúdo, as mensagens que estão ali naqueles tweets. Aliás, eu acho que quem segue o Geração V ou quem segue também o Ó Voto, eu acho, quem segue o meu trabalho, o que eu faço publicamente, eu acho que é precisamente contra aquelas ideias que estão ali, aquele conteúdo daqueles tweets, que eu me movo. Ou seja, é precisamente para tentar desconstruir aquelas ideias e tentar que elas não cresçam na nossa democracia e na sociedade no geral, para que ninguém tenha que lidar com isso. Portanto, começar por dizer isso, que repudio aqueles tweets. E não posso só dizer isto. Com a minha consciência, não posso dizer isto. Por quê? Porque no último ano e meio, também dizer que eu não conhecia os tweets, portanto, só soube nesta semana também.

Não conhecíamos antes de iniciarmos.

Não conhecia, se eles não estavam públicos, sequer, aquelas coisas. Já têm dois anos esses tweets, nós estamos fazendo isso há um ano e meio. Acho que dizer isto. Também não podia fazer isto sem dizer que durante o último ano e meio, aquilo que nós fizemos aqui é uma coisa do qual eu me orgulho muito e que eu tenho muito carinho por aquilo que fizemos aqui no Geração V, porque o Gonçalo é uma pessoa com quem eu adoro debater. E não é assim tão fácil encontrar no espaço público, no debate político, no espaço público, encontrar pessoas que nos respeitem, que não sejam condescendentes conosco, que respeitem o nosso lugar de fala, a nossa voz, que respeitem os nossos argumentos, por muito que discordem em absoluto deles. E eu e o Gonçalo temos isso que nos une.

Pelo menos eu vou-vos reconhecer isso.

Que é o fato de nós estarmos num sítio muito oposto um do outro, mas em momento algum o Gonçalo desrespeitou, foi condescendente comigo, me deu o argumento ad hominem, que é uma coisa tão comum, justamente com uma mulher, neste ponto. E o Gonçalo não o fez.

Nunca aconteceu.

O Gonçalo sempre me respeitou, não me atacou para atacar as minhas ideias, focou-se sempre nas minhas ideias e conseguimos até brincar, rir e criar um discurso que eu acho que é o mais necessário neste momento na nossa democracia, que é um discurso que não seja altamente polarizado, que não seja tu és isso, tu és aquilo, que consiga permitir o diálogo entre os vários lados, porque eu acho que quando nós quebramos o diálogo entre os vários lados, nós começamos a afastar as pessoas cada vez mais umas das outras. E a mim isso preocupa muito na democracia, preocupa muito na sociedade, entre as pessoas, sobretudo.

Mesmo nos debates mais tensos, nós depois saíamos sempre daqui e ficávamos à porta do observador durante meia hora a rir-nos e a falar do que é que fosse.

E portanto, eu queria dar essa nota porque gostei realmente de fazer isto e acho mesmo que o Geração V e aquilo que fizemos aqui contribuiu muito para o debate democrático, nomeadamente junto dos jovens, e esse é o feedback que nós temos, ultrapassando todo o ódio que há nas internets, como há sempre, as coisas que nos chegavam, as mensagens que nos chegaram, tantas mensagens que nos chegaram, de jovens que com isto, conosco, conseguiam rever-se num debate diferente, num debate que era diferente, que era desconstruído, que era mais tocata lá. E portanto, o Gonçalo costuma dizer que duas coisas podem ser feitas ao mesmo tempo.

Vamos citá-lo aqui.

Ya, Gonçalo Sousa. Duas coisas podem ser feitas ao mesmo tempo. E a verdade é que, apesar daqueles tweets me terem chocado, de eu não gostar, de eu repudiar, de eu lutar contra aquilo que lá está escrito, também é verdade que adorei fazer esta dinâmica que tinha aqui com o Gonçalo e tenho muita pena que termine.

Foi muito bom. Pois bem, nós vamos ter que avançar com o programa, mas deixar também aqui a nota que para a semana anunciamos o novo comentador residente, por isso vamos aqui avançar. Esta semana temos como convidadas a Fabiana Fernandes, que é analista e presidente da Associação Próxima Geração, e a Inês Teixeira Pinheiro, que é jurista. Olá às duas e bem-vindas ao Geração V.

Olá.

Muito obrigada.

Eu no meio das mulheres, é uma maravilha.

Ai, que bom, não é ótimo?

Acho que nunca tivemos, nunca aconteceu.

Não sei se estamos a respeitar a cota dos homens. Estás a ver como que mesmo é bom? É que mesmo assim respeitamos a cota de 25% de homens. Vamos embora.

Muito bem. Então nesta primeira parte do nosso programa, vamos falar do resultado das eleições autárquicas e vou aproveitar que as minhas companheiras votam em três conselhos diferentes e quero ouvir as suas análises. Joana, começo por ti, sei que vais querer falar da zona toda.

Eu sou do Seixal e voto no Seixal, mas como uma boa seixalense que é da margem sul, eu sou mesmo é da margem sul. E portanto, qualquer pessoa da margem sul se vai rever nisto que eu disse agora. Bora lá, Rui Unas. E então, o que eu queria falar? Queria falar que no Seixal o PCP voltou a ganhar, é um dos bastiões do PCP, o Conselho Seixal.

Ficaste contente?

Fiquei. Fiquei, sobretudo porque Marta Silva, a candidata do Chega à Câmara Seixal, tinha anunciado, creio eu, como uma das medidas, ou pelo menos era o que se dizia nas ruas, e ela anunciou mesmo isto, que queria acabar com a Festa do Lavento. Portanto, isto era o que se dizia, que o Chega queria acabar com a Festa do Lavento.

Qual foi o resultado, sabes?

Sei sim, senhor. Queres em porcentagem ou queres em votos? Quase 65% dos votos para a CDU, em votos foram quase 27 mil pessoas. E portanto, quem ficou abaixo foi o Chega, precisamente.

O Chega em segundo?

O Chega em segundo, mas muito ali a disputar com o PS. Portanto, 17 mil e 600 e pouco, e depois o PS 17 mil cento e pouco. Tiveram ali 500 votos de diferença, mais ou menos. E eu acho que o que aconteceu nas eleições anteriores, o que tinha acontecido era que o PS e a CDU estavam ali a disputar o eleitorado. E eu acho que houve muito eleitorado Se tivesse de fazer esta análise de onde é que foi o eleitorado-

Foi voto útil no PCP, é isso?

Eu acho que não. Eu acho que houve muito eleitorado que era do PS ou dos outros partidos que foi para o Chega, mas eu creio que isto não afetou assim tanto. Como é óbvio que a situação é volátil, as pessoas vão mudando, mas os números do PCP foram muito expressivos. O que não acontece nos outros concelhos da margem sul. Nós tivemos muitos concelhos na margem sul que estiveram ali taco a taco a disputar entre a CDU ou o PS e o Chega. Como é o caso de Palmela, onde o PCP ganhou por 200 votos ao partido Chega, e agora é a parte triste desta minha intervenção. No caso de Almada, o Chega não conseguiu ter uma grande expressão. Almada teve cerca de 22 mil votos para o PS, Inês de Medeiros era incumbente e continua. Mas tivemos, por exemplo, Sesimbra, que foi mesmo taco a taco, novamente por 200 votos, entre a CDU e o Chega.

Setúbal.

Setúbal, na verdade, o que aconteceu, quero dizer outros dados que não seja só quem ganhou. Setúbal foi aquele maravilhoso movimento que nós tivemos de uma candidata que foi apoiada, na prática, quem ganhou foi um movimento independente, mas que foi apoiado pelo PSD, mas era uma candidata que vinha do PCP. E isto aconteceu muito ao longo das autárquicas, candidatos independentes que eram de um espectro e que depois são apoiados pelo outro espectro.

Aconteceu assim tanto?

Aconteceu noutros sítios. Alguém me consegue recordar onde é que aconteceu mais? Aconteceu em Castelo Branco, por exemplo. O candidato de Castelo Branco tinha sido vice-presidente de um presidente do PS.

Eu ouvi essa história.

Que deu uma barraca com uma questão de um ajuste direto para uma obra que tinha sido para o pai do presidente.

Ele saiu e candidatou-se por outro partido.

E ele saiu e candidatou-se como movimento independente de dissidentes do PS, que era o Para Sempre ou o Sempre, e depois perdeu. Isto foi em 2021, perdeu, este candidato do PS, e agora em 2025 volta a candidatar-se. Não este presidente que deu aquela barraca, mas o seu vice-presidente, os dois dissidentes, e que foram apoiados pelo PSD. As autárquicas são um micro sistema na política. Eu queria dizer só uma coisa sobre as autárquicas, que é: eu achei muito interessante uma coisa, porque eu estou a falar da margem sul tanto, porque a margem sul foi um dos círculos eleitorais, que foi o círculo eleitoral de Setúbal, que deu vitória ao Chega nas legislativas em maio. E eu acho que é muito interessante. E também o Algarve é um outro fenómeno, porque no Algarve só em Albufeira é que o Chega ganha, sendo que Lagoa é o sítio, é o concelho, que na altura nas legislativas até foi o que foi mais votado percentualmente no Chega, não foi Albufeira. E Lagoa não ganhou o Chega. Creio eu que ganhou o PS, não tenho a certeza. E o que eu queria dizer com isto é que é muito interessante como é que as pessoas fazem o seu voto antissistema ou o seu voto de protesto, que é aquilo que temos vindo a tentar perceber, o voto do Chega é porque as pessoas realmente acreditam naquele partido ou é porque querem colocar no voto de antissistema ou protesto, que é também a forma como o partido Chega se coloca mediaticamente, que é: "nós é que somos contra o sistema e não sei o quê". E aquilo que eu acho muito interessante é como é que as pessoas, quando é para o país inteiro ou quando é a eleição que é para a Assembleia da República, que é lá longe, na Assembleia da República, as pessoas até votam por protesto, mas quando é na sua rua, quando é para a pessoa que é o seu presidente de câmara, as pessoas já não arriscam votar no antissistema.

Isso é positivo ou não? Que as pessoas percebem a diferença das eleições.

E perante a proximidade, preferem votar no sistema. Perante a proximidade, há confiança das pessoas ainda no sistema, ainda há caminho para se fazer, e eu quero muito acreditar nisto, que ainda há caminho para se fazer, para se lutar por uma política que é feita com cabeça, tronco e membros, que não é feita à lei da barraca.

Muito bem. Obrigado, Joana. Temos aqui uma lisboeta, acho que pela primeira vez desde as últimas semanas. Estávamos sempre à espera de uma lisboeta para nos falar sobre a eleição em Lisboa. Fabiana, avança, o que achaste? Contenta ou não com o resultado?

É um resultado que Lisboa vai avaliar nos próximos quatro anos.

Muito bem. Resposta muito política.

Não, a Fabiana na política, vamos embora. Esta mulher dá muitas cartas.

Esperemos que sim. Pegando nas palavras da Joana, a seguir ao resultado das eleições, o professor José Carlos Mota publicou no LinkedIn a seguinte expressão: "A grande rota das eleições foi a tentativa de nacionalizar o ato. No poder local, os cidadãos votam em quem conhecem e é uma lição de humildade para os media e para a democracia." E acho que Lisboa foi mesmo uma lição para os media, porque estivemos até ao último momento tac a taco no resultado das eleições entre Carlos Moedas e Alexandra Leitão. E no dia de corrida às urnas, tivemos um empate técnico até ao último momento, mas a verdade é que acabámos.

Mais uma vez falharam as sondagens.

Mais uma vez as sondagens falharam e Carlos Moedas sai reforçado, a direita sai reforçada. Há uma maior corrida às urnas em Lisboa e, ao contrário do que se pensava, que a corrida às urnas em Lisboa ia ser um impacto maior para o partido Chega, isto não acontece. A verdade é que a direita sai reforçada, Carlos Moedas sai reforçado e só não sai com uma maioria absoluta dentro de Lisboa por uma freguesia, porque foi a única freguesia em que não venceu. E os resultados de Lisboa efetivamente são uma lição de que a política local não se faz da mesma maneira que se faz a política nacional. Há uma maior proximidade ao eleitor, há um maior conhecimento da necessidade e a esquerda perdeu nesse sentido, porque tentou fazer uma jogada de se unir e tentar angariar todos os votos à esquerda. E o que aconteceu foi que a única parte da esquerda que saiu reforçada em Lisboa foi a CDU, porque também temos o candidato que já provou que passa por todo o tipo de eleições e consegue ter ainda alguma expressão.

Fabiana, e o que dizer da coligação de Alexandra Leitão? Teve menos votos que os partidos todos separados há quatro anos.

É verdade. Isto é um exercício para a esquerda também pensar se tem expressividade efetivamente local, se tem posicionamento local, porque nós tivemos uma realidade em que tivemos uma governação de Lisboa à esquerda, tivemos esta mudança para Carlos Moedas, e a verdade é que as pessoas, mesmo depois do incidente do Elevador da Glória, que acho que muitas das sondagens se prenderam por aquele incidente, mostraram que não. Existe ainda confiança na liderança de Carlos Moedas e existe ainda um voto de confiança nesta liderança, mas existe também aqui agora um desafio a Carlos Moedas durante os próximos quatro anos, que é conseguir fazer uma governação em que vai depender, neste momento, de dois partidos minoritários dentro da Assembleia Municipal para aprovar as medidas que quererá apoiar.

Mas assim tem mais um vereador que facilita as coisas.

Sim, mesmo assim tem mais um vereador, mas mesmo assim está dependente de um consenso da CDU ou com consenso agora também com o vereador do Chega.

Desculpa interromper-te, mas eu acho que isso é interessante de perceber e andou-se a dizer muito isso durante a última semana e é verdade, que pelo país todo vão ter que se gerar consensos.

E o Chega é em muitos casos o partido que está ali no desempate.

Exatamente. Portanto, o resultado destas autárquicas, ainda que não foi as 30 câmaras que o Chega vinha a dizer que teve.

O Chega causa impacto.

Causa impacto, até porque agora vai ter que começar a entrar no sistema, porque senão vai bloquear tudo. E como não vai bloquear tudo, porque também não acho que seja isso que o partido Chega quer mediaticamente, o que vai acontecer é que os partidos vão ter que negociar com o Chega, sim ou sim.

O Chega agora entrou no leque de autárquico. Agora também é importante que os partidos a nível local apoiem as câmaras, apoiem as juntas de freguesias, também nesta negociação com o Chega e chegar a estes consensos e esta negociação, porque o local também é o local que parte para o nacional e não o nacional que define o local.

Muito bem. Inês, de Lisboa passamos para o Porto.

Melhorou.

Melhorou?

Eu acho que o sotaque melhora logo.

Aproxima-te mais do microfone, por favor. O que tens a dizer do resultado, Pedro Duarte? Estás contente? Qual é a tua análise?

Não, não fiquei muito contente. Um candidato que para mim diz num debate que não acredita em dados, que os dados não lhe interessam, nunca será o meu candidato. Não foi desastroso, naturalmente. A coligação PSD, CDS e AL ganha com 37%, com menos de 2000 votos, o PS, Manuel Pizarro, e em terceiro lugar muito longe, com 9 mil votos, o partido Chega. Apesar de, na minha opinião, o candidato ser um senhor muito civilizado, não é muito próprio dos candidatos do Chega.

Muita gente referiu isso, que o candidato do Chega no Porto, eu por acaso não tenho ideia, mas diziam isso.

Foi uma surpresa. Ex-PSD, se calhar é relevante, não sei.

Eu até te dizia que o candidato do PSD às tantas tinha algumas tiradas que eram mais do Chega do que o próprio candidato do Chega. Quer dizer, o que é um bocadinho irónico.

O senhor que diz: "Para mim a prioridade é a segurança e eu não tenho medo e vamos pôr pessoas na rua, etc." Pronto, algumas pessoas podem gostar deste tipo de discurso, não é naturalmente o discurso que eu apoio. Mas ganha. E eu ouvi várias pessoas dizerem: "Isto foi uma clara vitória do PSD no Porto", ao que eu discordo, porque nós tivemos durante oito anos o movimento Rui Moreira, que depois passou para o movimento Aqui há Porto, a governar a cidade. E o que acontece? O Rui Moreira sai e diz que apoiava outro candidato independente, mas o movimento mantém-se. Se as pessoas olharem para os cartazes, olharem para as listas, porque eu fiz parte do movimento, reconheci grande parte dos nomes e portanto o movimento era apoiado pelo CDS e pela IL. O PSD agora entrou e era uma coligação PSD, IL e CDS e eu não acho que isso seja uma vitória do PSD, mas sim uma vitória de um movimento influente no Porto que já se tinha instalado há oito anos e que agora vai governar por mais quatro. É assim a minha tirada do Porto. Não sei o que eu posso te dizer mais, acho que para já

Muito bem. Joana, temos aqui mais um minuto e meio para contar algumas curiosidades destas eleições.

Há uma curiosidade que eu acho ótima.

Da luta de irmãos.

Exatamente. A luta de irmãos, que é uma luta que se sucede em Aveiro. Até perdi as minhas notas, portanto, isto vai ter que ser da minha memória. O que acontece em Aveiro é que nós temos o Alberto Souto e o Luís Souto. Eu agora tenho a mente a fazer um mal o nome do senhor, creio eu. Acho que era Alberto. Alguém me consegue ajudar? Acho que era o Alberto. Alberto Souto e Luís Souto. Ó Vasco, ajuda-me aqui a fazer o caminho. O que acontece é que estes eram dois irmãos, dois irmãos de uma família com mais irmãos. Eu acho que isto é importante. Eu vou explicar.

Imagina com os pais, aqueles dois irmãos à guerra.

Aquele jantar de Natal vai ser ótimo. Imagina uma noite onde a TVI corta a noite eleitoral para passar para as eleições do Secret Story.

As eleições do Secret Story? Calma.

É verdade!

A gala?

Sim, mas há eleições na gala.

Não, é as pessoas, as expulsões.

É as pessoas, mas é que ela disse isso. Ela começa a falar e dizer que era a junta.

Ela introduziu o processo democrático no Secret Story.

Exatamente, ela introduziu o processo democrático na narrativa do Secret Story. Ela disse que era a presidenta junto ou que não sei o quê, era a presidenta junto. No meio disto tudo, eu acho que estes irmãos Souto podem trazer alguma animação. E realmente ganhou o Luís, o mais novo.

Luís, exatamente, do PSD.

Era o mais novo e o mais velho.

PSD/CDS/PPM.

Exatamente. Uma real AD. O Luís Souto tem que haver só uma real AD. E o Luís, o irmão mais novo, ganhou. Há um artigo muito giro no Observador, que podem ler. Procurem no Observador, porque é um artigo que é interessante, porque o Observador fez um rastreamento de tudo que eles disseram durante a campanha. Mas disseram coisas do tipo: "És indecente, acho indecente que ele tenha feito isto, és um isto, és um aquilo". Eu acho que foi ótimo, porque houve uma real guerra em Aveiro.

Traumas antigos, se calhar.

Traumas antigos. Levaram a família ou as dinâmicas familiares deles para dentro das campanhas. E eu acho que se divirtam com as autárquicas, com os irmãos Souto.

Temos que fechar a primeira parte do "Geração V". Vamos agora para um curto intervalo e já voltamos para a segunda parte do nosso programa. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do "Geração V" e como sempre, começamos pelas sugestões. Joana, começo por ti, o que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores de hoje?

O que eu vou recomendar? Há uma semana atrás foi o Dia Mundial da Saúde Mental e por isso o que eu vou recomendar aos nossos telespectadores é uma coisa muito...

Eu não disse telespectadores, espectadores.

Espectadores. Estávamos a falar da Cristina Ferreira e eu vi na onda, estás a perceber?

Não, mas a verdade é que tu podes ver este vídeo no YouTube, na televisão.

Estás a ver? Isso foi só para isto agora acontecer.

Foi tudo combinado.

O que eu vou recomendar? Eu vou recomendar que perguntem às pessoas hoje. Às vezes nós só precisamos de um movimento. Então que perguntem às pessoas hoje como é que elas estão, mas que não fiquem só no: "Então, como é que está tudo?" Que oiçam o a seguir e que realmente explorem o a seguir.

Não deixem que a pessoa diga só: "Tudo bem, está tudo bem".

Exatamente. Um bocadinho de empatia, porque às vezes os nossos amigos só precisam de um passinho para nós percebemos que há uma coisa não está bem e se calhar a ajuda que precisam vem daí.

Muito bem. Obrigado, Joana. Inês?

Gostei. Vamos ter agora um momento de autopromoção.

Claro. E incentivamos.

Com a Singular, que é uma editorial da Porto Editora, um livro de ficção.

Temos uma escritora conosco.

Uau, temos muitos bons direitos.

Chamado "A Ilusão que Amei". É um livro de ficção, mas é inspirado numa relação que tive, uma relação abusiva, e fala sobre as consequências disso a nível psicológico.

Muito bem, onde é que as pessoas podem encontrar online, nas livrarias?

Todas as livrarias.

Muito bem. Obrigado, Inês.

"A Ilusão"?

"Que Amei".

Muito bem. Obrigado, Inês. Fabiana?

Então, a minha sugestão é uma sugestão que começa no próximo trimestre de 2026. É convidar todos os ouvintes deste podcast a se inscreverem na Academia Próxima Geração. Para quem não conhece a Academia Próxima Geração, é a primeira academia partidária do país, que tem como objetivo capacitar jovens e promover a participação cívica e política, e não há melhor sítio para promover esta academia do que neste podcast.

Concordo.

Vamos ter agora a quarta edição, que tem aqui uma particularidade, que é a academia a dar também exemplo à sociedade. Somos agora uma direção totalmente formada por alumni, ou seja, dos 80 jovens que já foram formados dentro da academia, cinco assumiram agora este desafio de liderar a formação dos próximos 25 jovens.

E a Fabiana é a presidente, não sei se lembram, no início eu disse.

É um exemplo de dar espaço, de alguém criar um projeto e depois dar espaço aos seguintes para que tomem esse lugar.

Exato. E a academia, só para olhar muito breve o que nós fazemos, nós temos o objetivo de promover a participação cívica dos jovens e mostrar também, tirar um bocadinho o bicho-papão da política, porque há várias formas de nos envolvermos na participação cívica de forma ativa.

Não precisam de ir ao plenário.

Não precisam de ir ao plenário. Pode ser no bairro, pode ser na cidade, pode ser a nível europeu, pode ser dentro de uma associação. Nós tivemos já imensos exemplos: a Patrícia Vinhais, que criou uma associação com o Projeto Meta, o Francisco Paupério, que se candidatou às europeias.

Pois é, veio da Próxima Geração.

Veio da Próxima Geração. A Pilar Duarte, que depois da academia, foi vice-presidente da Associação do Bairro.

E é muito importante a política local.

A política local é muito importante e eu convido toda a gente a passar por esta experiência, porque é um espaço onde, como estávamos a falar há pouco, a diferença interessa. Interessa conhecer-nos, interessa conhecer os restantes, interessa discutir e interessa também olharmos para os nossos pensamentos automáticos e pensar

Se o nosso pensamento está enquadrado na sociedade e como é que podemos completá-lo com os nossos pares. E aqui criamos uma rede de amigos incríveis. Eu criei aqui a minha zona de conforto. Exato.

A Joana vem de lá também.

Eu vim da Próxima Geração, portanto eu conheci a Fabiana pelo movimento da Próxima Geração e aquilo que eu queria deixar aqui, uma nota um pouquinho em testemunho, que é aquilo que mais me fascinou durante os meses que fizemos a academia. Estivemos lá quatro meses a fazer uma série de atividades, umas mais lúdicas, outras de exploração, de pensar, de debate, de reflexão. E a possibilidade de conseguir estar com um grupo de pessoas jovens que fala a mesma linguagem que tu e a debater com pessoas de um extremo e do outro extremo. Fora das redes sociais. Fora das redes sociais. E com líderes políticos sem filtro. Sem filtro. Sim, deputados. Conseguires falar com as pessoas de uma forma um bocadinho como fazemos aqui, descontraída e com brincadeira, e poderes ter temas do gênero. Então e o aborto, afinal, como é que é? Sim ou não? E imaginem o que é serem convidados para ter uma conversa com o Marcelo Rebelo de Sousa e de repente ele atender uma chamada. Exato.

Sempre me lembro.

Que foi o que nos aconteceu. Mas esta possibilidade de debater temas que normalmente no espaço público são tão polarizados. Eu lembro-me de falar, eu não vou dizer o nome da pessoa, mas sobre o aborto, com uma pessoa que não é a favor. E vocês sabem, eu sou super a favor da legalização da despenalização do aborto. E poder ouvir aquela pessoa e os argumentos daquela pessoa sem a coisa ser altamente polarizada, compreender. E acho que a Próxima Geração é muito fixe.

Muito bem, acho que já convencemos a Inês.

Sim. A partir de dia 20 de outubro, esta segunda-feira, abrem as inscrições, sigam-nos nas nossas redes.

Exato. Vão procurar a Próxima Geração no Instagram, têm site e estão em todo lado.

Site, Instagram, LinkedIn, sigam-nos. Vamos dar novidades a partir do dia 20.

Muito bem. Obrigado, Fabiana. Vamos agora passar pra Inês com o tema de um projeto de lei que foi hoje sexta-feira aprovado no Parlamento, proposta do CHEGA. Conta-nos tudo, Inês.

É verdade. Perdi a minha hora de almoço a ver a RTV, isto diz muito sobre mim. Boas coisas.

O que é que aconteceu? O que é que foi votado?

Foi extremamente interessante. Nós hoje tivemos a votação de um projeto de lei sobre a ocultação de rosto, aka sobre burcas. E foi o próprio Rui Tavares que disse: "Estamos aqui com ocultações de rosto, vamos ser sinceros, isto é sobre burcas, acabou."

Pois, porque o texto da votação dizia ocultação.

Sim, não falava de burcas, acho que nem mandou nenhum. E então começou com o André Ventura a apresentar a proposta, claro, o CHEGA não tem mais nenhum deputado. E ele chega inclusive a chamar animais e mercadoria às mulheres que andam com burcas. Diz que parecem animais e parecem mercadoria, mas depois diz que está ali a defender o direito das mulheres, que não quer que nenhuma mulher tenha nenhum homem a mandar nelas. Um homem que queira mandar numa mulher é para sair de Portugal. Vem também João Almeida do CDS a fazer um discurso do gênero, mas alerta que há uma parte de segurança neste projeto, porque as pessoas quando estão com a cara tapada não são identificadas e, portanto, a polícia precisa de as identificar em alguns momentos. Só que correu mal porque já existe este poder das autoridades de quando alguém está de cara tapada nalguma situação extrema.

Exigir que tire.

Exatamente, claro. Depois vem uma deputada do Bloco em substituição de Mariana.

Andreia Galvão.

Exatamente. Gostei muito da intervenção dela. Ela vem dizer que o parecer do Conselho Superior da Magistratura e a Ordem dos Advogados são contra este projeto e explica por que, que isto viola um direito constitucional. E só pra explicar às pessoas que ouvem, quando nós queremos restringir um direito constitucional, nós temos que ter um motivo muito sério. Deve haver uma necessidade, tem de ser proporcional, etc. Aliás, Pedro Delgado Alves depois fala extremamente bem, como sempre, sobre isso. E o que acontece é que aqui não há uma necessidade, porque não estamos a falar de uma situação específica. Se fosse numa manifestação, poderia-se criar um projeto de lei especificamente sobre uma manifestação, e que às vezes é preciso as pessoas estarem identificadas. Não é o caso. O diploma foi aprovado, já sabemos.

Sim, pelo PSD, CHEGA, IL e CDS.

E é aqui que me magoou bastante. Eu continuo a ser ingênua e a acreditar.

Pela IL?

Sim, que a IL iria votar contra. Pois os liberais não deixam que as pessoas façam o que elas quiserem.

Uma das coisas que as pessoas disseram foi a surpresa do voto a favor da IL.

Foi, por quê? Eu duvidei do meu liberalismo, da minha ideologia, quando percebi que ser liberal significa não pegar no Estado para legislarmos alguns direitos sociais. Pois viste, a IL fala, mas fala num sentido negativo e não positivo como eu gostaria. Rui Rocha vem falar sobre isso, vem dizer que temos uma dinâmica de segurança e uma dinâmica de direitos das mulheres aqui e que ele quer falar sobre a segunda. Portanto, o voto da IL é em relação à segunda, por quê? Porque votar contra este projeto de lei seria igual a entre marido e mulher não se meter a colher. Ora, este paralelismo só funcionaria se Rui Rocha fosse de fato às casas das pessoas, dos maridos, como ele diz, que obrigam as mulheres a usar burca, e explicasse ao senhor porque que assim não pode ser. Não é o caso. O que está a acontecer aqui é um partido liberal a deixar que o Estado se meta na vida de outras pessoas, em como elas se vestem, naquilo que acreditam. Concordemos ou não, eu acredito que toda a gente aqui abomine burcas, ninguém quer usar burca, ninguém gosta de ver ninguém com burca, mas é um direito que as pessoas têm.

Mas há muitas vezes também que as mulheres são obrigadas a usar, não é? Isso também não concordamos, acho eu.

Claro que não concordamos. Mas é uma questão cultural. Ou seja, a burca também é uma questão cultural, como bem sabe o João Perez, que é esta ideia de nós pensarmos e atenção, e acho que todas somos feministas, até pelo pouco que já eu conheço a Fabiana há pouco tempo, já falamos. E eu acho que aqui o ponto é: eu não posso defender o feminismo e dizer que eu vou impor as minhas crenças ou as minhas culturas a uma mulher. Temos também que perceber que há mulheres que querem, tendo em conta a sua experiência de vida, tendo em conta a sua cultura, a sua religião, ou seja, não podemos assumir que o uso da burca é exclusivamente por poder do homem. É novamente uma forma patriarcal de olhar pra este assunto. É novamente uma forma de pensar.

A mulher só usa a burca porque o homem manda. Não, podemos dar pelo menos a luz às mulheres e perguntar o que elas querem. Até acho que isso da burca podemos, por favor, não fazer igual.

Sobre isso, deixa-me só dizer, eu vi, acho que foi no "Despolariza", o Tomás Magalhães a explicar que queriam fazer um projeto numa vila, eu acho que era em África, pode não ser. Não tinha água e as mulheres tinham de andar uma hora todos os dias para ir buscar água e para trazer. E então eles queriam pôr um sistema qualquer que levasse a água à casa das pessoas. E quando foram para lá implementar isso, as mulheres disseram: "Por favor, não façam isso, porque nós nunca podemos sair de casa, nós não podemos conviver. Esta é a nossa única hora do dia em que saímos e convivemos."

Em que têm descanso, coitadas.

E precisamente o que eu estava a dizer, é uma ideia patriarcal nós decidirmos o que é que mulheres de uma cultura completamente diferente da nossa querem fazer. Eu tenho a certeza que André Ventura ou qualquer proponente do Chega não foi falar com estas mulheres e perguntar: "O que vocês querem? Por que vocês fazem isto?" E só para terminar a minha análise do plenário, depois Rui Rocha vem dizer que a nossa civilização lutou durante séculos para estar no ponto em que está, que há culturas e civilizações diferentes umas das outras. O que ele está a dizer é que quer impor a nossa cultura à cultura das outras pessoas. Isto é muito problemático, eu não vou prolongar, mas vocês percebem.

Muito bem. Obrigado, Inês. Fabiana, o que estás a dizer sobre o assunto?

Tenho a concordar com tudo o que foi dito aqui. A verdade é que nós não podemos legislar sobre os direitos de ninguém e muito menos podemos impor regras sem escutar as pessoas que vivem esta realidade. Há mulheres que efetivamente podem ser obrigadas a utilizar a burca e têm que ser ouvidas e não podem ser obrigadas, e nós temos que as proteger. E temos também que proteger aquelas que efetivamente, por identidade religiosa e por identidade cultural, querem utilizar a burca. Eu acho que acima de tudo, às vezes perdemo-nos em pequenos pormenores, que é uma mulher usar burca ou não, mas a verdade é que nós podemos estar aqui a criar o momento de voltar a isolar estas mulheres dentro de casa, porque se nós estamos a legislar que as mulheres não podem andar na rua com burca, o que pode acontecer na realidade é estas mulheres ficarem presas dentro de casa. E nós temos uma realidade em Portugal que temos que estar muito conscientes que atrás das portas das casas que existem em Portugal, nós não sabemos o que se passa. E aí é que devíamos estar todos focados em legislar, defender os direitos das mulheres e dos homens e realmente aí é que há um trabalho para fazer e escutar quem são as pessoas e os seus direitos.

Muito bem. Joana, queres passar para o teu tema?

Sim, temos uns minutos?

Temos cinco minutos.

Então .

Que é bom.

Eu gosto muito de fazer um programa com mulheres.

Não te habituas.

Não, é porque normalmente há mais homens, mas isso é normal no mundo. Não, nós até somos bastante paritárias aqui. O que eu queria dizer? Eu queria dizer que sobre o tema da lei dos estrangeiros e da lei da nacionalidade, o PS pediu um adiamento.

O Marcelo promulgou, não é?

O Marcelo promulgou a lei dos estrangeiros.

Desculpa.

Isto para dar o enquadramento às pessoas. No dia 19 de junho, o governo apresentou dois diplomas, um sobre a lei dos estrangeiros e outro sobre uma alteração à lei da nacionalidade. Há duas alterações. Com muita urgência. E Marcelo Rebelo de Sousa começou foco na lei dos estrangeiros e remeteu a lei dos estrangeiros para uma fiscalização preventiva da constitucionalidade no Tribunal Constitucional. Algo que o Tribunal Constitucional diz: bom, isto há aqui algumas normas contidas nesta alteração que não são constitucionais e portanto têm que ser revistas. Aquilo que eu acho interessante é que Marcelo Rebelo de Sousa, isto vai ter um ponto, Marcelo Rebelo de Sousa quando vai remeter a lei para fiscalização preventiva da constitucionalidade, faz uma série de notas. E uma das notas que Marcelo Rebelo de Sousa faz é que não foram ouvidas algumas entidades que deveriam ter sido ouvidas para fazer esta alteração legislativa. Entidades essas que são as entidades do terreno, portanto, a Ordem dos Advogados, o Conselho de Magistratura. Porque há alterações nos procedimentais legais. E portanto, teriam que ser ouvidos para fazer essa alteração. Mas Marcelo Rebelo de Sousa ainda diz: "Bom, eu sei que este diploma legal foi feito com caráter de urgência, mas realmente há aqui um problema, que é não ouvimos estas pessoas, e essas instituições têm que ser ouvidas para que a lei realmente suceda no sistema." Tudo bem, OK. O Tribunal Constitucional vem, diz as inconstitucionalidades, há uma alteração por parte do PSD e depois é submetido novamente à aprovação e foi aprovado semana passada na quinta-feira e no último dia de promulgação, que foi ontem, o Marcelo Rebelo de Sousa promulgou. Com minimamente constitucional, portanto, está garantida a constitucionalidade minimamente. Eu adorei essa palavra. E nesta lei o PS votou contra. E não houve grande negociação.

Negociaram com o Chega, não é?

Sim, o PSD negociou com o Chega. O que eu quero contrapor com a lei da nacionalidade? É que a lei da nacionalidade incide sobre a mesma temática, que é os imigrantes. Não nos confundamos, aqui o problema na cabeça da direita é os imigrantes. Eu não acho que seja um problema, eu acho que é uma realidade e acho que é uma realidade que nós precisamos também. E portanto, tem que ser tratada não como um problema, mas como uma realidade.

É aquela questão dos crimes graves e perder a nacionalidade.

Exato. A lei da nacionalidade vinha dizer que havia uma perda da nacionalidade, entretanto, o PSD já recuou. Era uma coisa que o PS bate muito o pé, que a perda da nacionalidade é altamente inconstitucional, não só o PS, como é óbvio, mas muitos constitucionalistas, nomeadamente Jorge Miranda, que é o nosso pai da Constituição. E outros, eu tenho aqui a lista, não sei se-

E são retroativos também, essa lei se aplica em retroativos àquela pessoa que já tinha a perda de nacionalidade.

Exato, e era exatamente esse o ponto. A lei da nacionalidade, que vai ser discutida para a semana a pedido de adiamento do PS, e isso só uma nota, demonstra já que o PS, pelo menos não pediu adiamento para ir beber um café, eu acho que o PS pediu um adiamento porque quer de alguma maneira negociar e portanto quer se intrometer no processo de negociação, e eu acho isso positivo. Acho que despolarizar e tornar aqui o diálogo, acho que é por aqui. Mas também dizer que o PSD já recuou na perda da nacionalidade, remeteu para um diploma avulso, porque diz e confessa que se calhar há aí uma inconstitucionalidade coisinha qualquer, se calhar até pode sim trazer aqui problemas. Não foi bem assim que disse, eu estou a ser irónica, como é óbvio, mas agora já levantou a questão que se calhar até é. E então remetem para um diploma avulso para que esta perda da nacionalidade não congele, não empanque a lei da nacionalidade que eles querem fazer, portanto metem para avulso. E depois há uma coisa muito interessante, e eu aqui tenho que trazer isto, que é esta ideia de que tinha uma retroatividade, ou seja, eles diziam o quê? Nós apresentámos dia 19 de junho a lei da nacionalidade. A seguir, meteram nessa lei uma alteração normativa que era: o que sair daqui vai ser aplicado com efeitos retroativos a dia 19 de junho, que foi o dia em que nós submetemos isto. E novamente Jorge Miranda e uma série de pessoas dizem: "Temos que ter cuidado com isto". Ao que António Rodrigues veio explicar, e vou citá-lo, o governo já tinha consciência de que, citação, "poderia haver dúvidas", fim de citação, jurídicas sobre este ponto, mas que, abrir citação, "era importante que aparecesse na primeira proposta para tentar mitigar esse efeito de chamada", fim de citação. O que é esse efeito de chamada? E nesse ponto, na perspectiva dos sociais-democratas, o que aconteceu? Eles diziam que esse efeito de chamada era para que as pessoas não fossem a correr submeter pedidos de nacionalidade. Ou seja, o que eles disseram na prática foi: "Nós até sabemos que isto não vai passar, mas nós vamos lá meter isto que é para as pessoas não irem pedir a nacionalidade, que é para não termos aqui um pedido de nacionalidade, quando nós sabemos que isto nunca vai passar." Ora, eu acho que isto na democracia fica muito mal, porque o processo legislativo está a ser altamente instrumentalizado com este efeito de chamada que eles estão a dizer e com este tipo de norma. E mais outra coisa, só para terminar, que é: Marcelo Rebelo de Sousa veio dizer que os diplomas foram feitos com caráter de urgência. E estes diplomas são feitos com uma série de normas que o próprio PSD sabia que não iam passar e que o próprio PSD sabia que mais à frente tinham que ser discutidos. Ora, se alguém tem o caráter de urgência para fazer qualquer coisa porque acha que é muito necessário para o país, então fará certamente uma tentativa boa logo de início, que é para não ter que voltar a ser discutido mais adiante. Então a minha pergunta é: o PSD tinha urgência nestes diplomas por quê? Porque realmente quer lidar com a imigração e quer regular a imigração ou porque queria que esta ideia de que eles são muito contra a imigração perdurasse durante o verão para depois irem a campanhas autárquicas? E desse muito jeito à Pedro Duarte.

Muito bem, 30 segundos para cada uma darem uma nota sobre isto.

Só uma nota muito rápida. Eu acho que todo este processo se prende entre duas vertentes, uma vertente técnica e uma vertente política. A verdade é que nós temos um problema administrativo na parte da gestão da imigração. Nós não temos as organizações a ter capacidade de dar resposta, não temos os processos a decorrer de uma forma que respeitem também as pessoas que estão à espera de obter nacionalidade ou não a obter.

Está melhor agora do que há uns anos.

Está melhor agora do que há uns anos, mas a verdade é que continuamos a ter filas e filas de espera e pessoas, como vimos hoje ainda no "Telejornal", que passam noites e noites à porta dos centros de imigração para obter nacionalidade. Por isso, isto é um problema que realmente nos deveríamos estar a focar é na parte técnica da obtenção da nacionalidade ou não obtenção da nacionalidade. E depois nisto entra a vertente política, que é o que a Joana estava a acabar de dizer, que é um assunto que é instrumentalizado para ganhar votos. Esta perceção, este medo que é criado, é uma vertente política que devemos parar e devemos olhar para este assunto com calma, com ponderação. Não há necessidade de um caráter de urgência, há necessidade de resolver um problema técnico e depois com calma e ponderação, fazermos efetivamente uma lei que não dure quatro anos. É uma lei que tem que ter durabilidade e tem que ser transversal aos próximos governos que existirem.

Muito bem, Inês, para fechar.

Nota 30 segundos. Ontem o André Ventura vai à CNTI.

Grande entrevista .

Passei mal.

32ª grande entrevista.

Naturalmente sobre imigração. E ele diz várias vezes imigrantes ilegais e o jornalista, coitado, acaba por repetir essa expressão mais do que uma vez.

Aquilo foi uma galhofa, aquela entrevista com o José Alberto Carvalho.

Sim. E eu só queria dizer muito rapidamente e por favor, toda a gente preste atenção nisto: não existem migrantes ilegais. As pessoas não são passíveis de ser ilegais, ser ilegal é estar contra a lei, as pessoas não são contra a lei. As pessoas podem estar irregulares porque não têm a documentação necessária, mas, por favor, não repitam esta expressão.

Muito bem. Obrigado a todos, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigada Joana Marques Braz, Fabiana Figueiredo e Inês Teixeira Pinheiro.

Fabiana Fernandes.

Fernandes, desculpa.

Está ótimo. Eu não me enchem a boca no podcast sem nunca fazer uma dessas. Fizeste comigo no início.

Voltamos na próxima sexta-feira, mas estamos sempre disponíveis em podcast e em vídeo no YouTube. O Geração V é uma parceria entre o Ou Vote e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estar desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.