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Esta semana, no Isto Não Passa na Rádio, o tema é: Canções para quem quer ser presidente. Sejam bem-vindos ao Isto Não Passa na Rádio. Estamos de regresso. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo está o Tiago Pereira, que escolheu os Radiohead para início de conversa. Canções para quem quer ser presidente, numa altura em que parece que essa figura está em destaque, quer seja pela campanha presidencial em Portugal, quer seja porque temos presidentes algemados, outros a falar muito em púlpitos, com muita gente à volta. Está na moda ser presidente, no espaço midiático, como dizem os jornalistas.

Ou está na moda querer ser presidente.

Querer ser presidente.

Pois é.

Ok.

Até há quem queira ser presidente e que vai estar no boletim de voto, aparentemente.

Sem o poder ser.

E nem pode ser eleito, imagina. Está na moda.

E depois há os presidentes do condomínio, também.

Ui, Deus me livre!

Há vários tipos de presidentes.

E há os da bola.

Os da bola também são bons. Por que escolheste a banda da tua vida para abrir o programa desta semana?

Que exagero!

Perditação.

Se dissesses que é um dos discos da minha vida, aí pronto, não há como negar. 1997, éramos todos mais felizes, mesmo que fôssemos mais tristes. Éramos felizes na tristeza. Era uma enorme, saudável melancolia. Electioneering é a canção número oito do OK Computer, é a canção mais agitada, mais mexida do álbum. É uma crítica às campanhas eleitorais, à demagogia, ao vender gato por lebre, ao "venha, vote em mim, vai ser incrível".

A Lena d'Água fez uma canção assim também.

É verdade, sim senhor. É mais ou menos o mesmo espírito, mas um pouco diferente. Menos Tropicália, menos Eighties. Mais zangada.

Muito bem.

O Thom Yorke é um tipo mais zangado.

É.

Ele andava a ler umas coisas na altura, também.

Sofre muito. Parece que lhe custa muito cantar, está ali sempre a encerramento.

Não, custa-lhe tudo muito. Se bem que os vídeos que vi dos concertos que eles deram na Europa no ano passado, ele parece-me muito contente e saudável.

Está numa nova fase da vida.

Ali sempre a dançar.

Fica-lhe bem a crise da meia-idade.

Achas?

Acho que sim.

Eu acho que ele está na crise da meia-idade há uns bons 12 anos.

Eu fui para uma escolha completamente diferente. Aliás, tive tantas ideias que foi difícil agrupá-las depois e tentar fazer alguma coisa com isto. Lembrei-me daqueles que já são presidentes. E têm que ir a reuniões. Essas pessoas vão a reuniões, cimeiras e coisas assim, em que têm que marcar as suas posições. Têm que saber negociar. Depois também me lembrei dos debates. Tivemos 3345 debates nas últimas semanas em Portugal entre candidatos presidenciais e não sei se fui influenciado um bocadinho pelo vídeo desta canção, mas veio-me à cabeça o DJ Shadow com os Run the Jewels no "Nobody Speak". Aconteceu-me também ouvir isto.

E bem.

Estou a imaginar alguém a preparar um debate e a ouvir isto a caminho do estúdio.

Em câmera lenta.

Câmera lenta.

Se fosse possível, eu acho que em muitas circunstâncias da vida devia ser possível viver em câmera lenta. Carregavas num botão e ficava tudo em câmera lenta.

E tu, inclusive? Ou tu ficavas normal e tudo à volta-

Não, imagina, esta música está mesmo a pedir uma câmera lenta.

Ok.

Mandar um grande swag.

O videoclipe tem muito esse ambiente de grande reunião de executivos, mandarem vir uns com os outros.

Por exemplo, pra quem fuma, fumar em câmera lenta dá mais estilo.

Claro. E é preto e branco. Se for a preto e branco.

Ui!

Então.

Está bem, está.

Olha, os The Byrds. Por quê?

Para já, porque são ótimos. Ou eram. Escolhe.

São.

As bandas nunca morrem. E porque em 1967, no álbum Younger Than Yesterday, incluíram esta cantiga, que é um dos maiores sucessos da banda, que se chama "So You Want to Be a Rock 'n' Roll Star", que era uma espécie de aviso. Ele começa assim: "Ouve o que eu tenho pra te dizer. É assim que tu vais fazer." É uma espécie de livro de instruções, vais fazer isto, depois vai acontecer isto e vais ser uma estrela e não era isso que tu querias? E às vezes nem é preciso fazer muito esforço para fazermos a comparação entre quem procura muito um cargo político de relevância, um cargo de poder, de relevância, e um certo estrelato parecido com seres uma grande rockstar ou uma popstar. Se fizeres um diagrama de Venn, há ali um círculo no meio que tem muitas coisas em comum.

A culpa também é de quem avalia, porque às vezes estamos a avaliar as grandes capacidades de comunicação de um candidato para uma função que se calhar não interessa tanto as suas capacidades de comunicação.

Certo, mas no jogo da política, capacidade de comunicação é pelo menos metade.

E a imagem depois é a outra metade.

Além disso, eu pensei: isto como o mundo está, eu não sei se vou ter alguma oportunidade de voltar a passar esta cantiga. Portanto, mais vale avançar.

"Rock and Roll Star", os The Byrds, escolha do Tiago Pereira no programa desta semana, "Isto Não Passa na Rádio", com canções para quem quer ser presidente. Por causa disso, lembrei-me dos Presidents of the United States of America. Lembras-te dessa banda?

Não lembro. Era um gaiato.

Sempre que eu ouço também me lembro desses tempos em que éramos mais gaiatos. Mas o que é facto é que eu descobri que o vocalista da banda tem um outro projeto chamado Casper Baby Pants. E é ótimo para mostrar às crianças. São canções infantis, mas são muito giras. Para quem tiver miúdos novos, vale a pena. Não é tanto o nosso caso, os nossos miúdos já estão a passar um bocadinho acertado.

Não sei o que é que entendes por novos.

Pois.

Eu às vezes acho que sou novo.

Mas tem músicas muito engraçadas. Recomendo muito "Five White Ducks".

Gosto.

Dos Casper Baby Pants. Por causa disso, os Presidents of the United States aqui em recordação também com "Lump". E daqui a pouco estamos de regresso com mais canções para quem quer ser presidente. Estes, de alguma forma, conseguiram.

Logo ao início.

Logo ao início. "Canções para quem quer ser presidente" é o tema esta semana no "Isto Não Passa na Rádio". Estamos a escolher algumas canções para esses cargos, que são de relevo. Há pouco falávamos nessa coisa de serem famosos. Alguns se calhar só querem ser famosos.

Quem sou eu? Eu não sou jurista.

Para estar a discutir as motivações.

Quem sou eu para acusar? Eu não vou acusar ninguém, mas tenho a certeza que sim.

Muito bem. Por que escolheste o Sam the Kid com "Poetas de Karaokê"?

"Poetas de Karaokê" é uma canção zorra sobre malta que, como é que eu hei de colocar isto? Fala e não diz nada. E é especificamente apontada a rappers. MCs. Muita parra e pouca uva. Basicamente é isto.

Mas é um ego trip, não é?

E então?

Nada.

Eu acho é que há pessoas que podem e têm legitimidade para fazer um ego trip. O Sam tem.

O Sam tem. Além disso, a cultura hip-hop baseia-se muito no desafio, no confronto. Portanto, isto faz parte.

A batalha.

Sim, faz parte da dinâmica e alimenta. Agora, eu acho que é legítimo também da minha parte pegar neste conceito de poetas de karaokê e aplicá-lo, por exemplo, a políticos. Há muita gente que fala e não diz nada.

"Não ter já mais nada para dizer e continuar a escrever é um crime, porque não tem o direito de continuar a escrever se não tem nada para dizer."

Rappers hoje em dia são como a pornografia. Nem todos dão tusa porque há uma oferta em demasia. Ou pensam a filosofia da nossa imensa minoria. Amputo, plagia, fotocopia, pirataria. E eu miro a avaria a quem tira a magia original. Aí eu reflete e repete comigo eu agi mal. Só tu sabes o que usaste e quando o flow estiver gasto, o topo vai caindo e não és bem-vindo como um padrasto. E tu me faz mode para baixo, compara moedas. Não te curto como um paiador não curte moedas. Boy, eu não preciso de regressos, sucessos. Eu faço poesia, a maioria faz versos. Esquece os outros, mete os pontos nos I's, mete os contos no lixo, só sons bons no disco, ouviste? Consistência, integridade, longevidade na essência, tens ter paciência. Eu pus-me na bicha, preenchi a ficha, ganhei uma t-shirt quando ouvi chamar um bicho chamado artista. À primeira vista era fixe ter a profissão. Sou vocalista, dou-te a lista dos que pensam que são. É relativo todo título, toda afirmação. Sou criativo e digo-lo com toda a estimação. Dicção é importante, mas a tua é ficção. Como DJs que eu vejo nos pratos, mano, mixam sem convicção. Sinto-me à frente de gente que tem como influência uma só referência, uma só canção. São imitação da escrita que limita a direção. Solicitação evitam, necessitam correção. Dizem que cantam hip-hop, mas não dizem nada. Vêm com poesia, mas é só fachada. O português não está cansado, eles vêm com o inglês. Eu pratico praticando a nossa língua outra vez. Seja hip-hop, seja rock, são poetas de karaokê. Dá um stop se não faz flop aos poetas de karaokê. No teu bloco, o teu stock é poetas de karaokê. Poetas de karaokê, são poetas de karaokê. Põe a gramática em prática, didática ou dramática, mentes citando técnicas poéticas com estéticas fonéticas, sempre atento ou surpreendente, com métricas à frente para mentes céticas e exigentes. Isto é para todos, não é só para MCs. Isto é para tugas que nunca escrevem na língua raiz. Querem-se internacionais, mas estão cá no país. E nunca são originais, Nova Iorque ou Paris. Sempre fui de onde inicie. Vocês são de onde der mais jeito, onde houver mais fama e proveito. E se houver mais grana, é aceito. E se houver uma dama com bom peito, pensam que isso dá respeito. Confere e confirma a afirmação, vocês não acordam. Que eu condeno a vossa causa falsa que vocês abordam. Contratos são assinados com condições que não concordam e as gravatas ficam gratas pelos cravos que assim engordam. Não há credibilidade na performance. Microfone não está ligado, isso para mim é "non sense". Não percebo o vosso ponto, no meu som eu ponho senso, porque eu escrevo como falo, como sonho e como penso. Dizem que cantam hip-hop, mas não dizem nada. Vêm com poesia, mas é só fachada. O português não está cansado, eles vêm com o inglês. Eu pratico praticando a nossa língua outra vez. Seja hip-hop, seja rock, são poetas de karaokê. Dá um stop se não faz flop aos poetas de karaokê. No teu bloco, o teu stock é poetas de karaokê. Poetas de karaokê, são poetas de karaokê. Dizem que cantam hip-hop, mas não dizem nada. Vêm com poesia, mas é só fachada. O português não está cansado, eles vêm com o inglês. Eu pratico praticando a nossa língua outra vez. Seja hip-hop, seja rock, são poetas de karaokê. Dá um stop se não faz flop aos poetas de karaokê. No teu bloco, o teu stock é poetas de karaokê. Poetas de karaokê, são poetas de karaokê.

Eu vi aquele som.

Ridículo, pá.

Que nojo.

Eu vi aquele som. Tenho saudades de ouvir isto.

Viste quando ele diz: "Isto não é só para MCs"?

Sim.

É só isto que eu tenho a dizer.

Eu acho que é uma boa escolha, até porque é uma canção que combate a bazófia. Essa bazófia que às vezes há muito na política.

Cagança.

Exatamente.

Pois é.

Sabes o que é que falta na política?

Tu não sei, meu amigo.

O que é?

Não vou dizer.

Para mim são mulheres. Faltam mulheres.

Sensatez.

Isso também. Mas há mulheres muito sensatas, muito inteligentes e muito capazes.

Pois, claro.

Pegando no exemplo das eleições presidenciais que vamos ter, só há uma candidata, que eu saiba. Havia outra, mas acho que ficou de fora.

Mas vai estar no boletim.

Mas vai estar no boletim. Ainda recolhe alguns votos.

Eu estou a dizer isto, não sei se vai haver alguma mudança até lá. Parto do princípio que não.

À hora que estamos a gravar este programa.

Porque Portugal.

Exato. Eu lembrei-me que há apenas uma candidata ao cargo de Presidente da República. Nos Estados Unidos tivemos quase a Hillary Clinton, que tentou muito ser presidente.

Tiveste agora a Kamala.

A Kamala também tentou. Agora a propósito da Gronelândia, na Dinamarca, acho que é a primeira-ministra, que é uma mulher. E é óbvio que quando se olha para um boletim, de facto, não há ainda essa diversidade de escolha entre homens e mulheres na política, e muito menos para quando chega a cargos onde se concorre para presidente. Por isso, lembrei-me de uma coisa, que pode entroncar nisto. "This Town Ain't Big Enough for Both of Us" é uma música dos Sparks, que até já passamos aqui noutros programas, é uma grandessíssima canção, que tem também essa lógica, ou tu ou eu. E o cargo de presidente tem esta lógica também, não dá para dois.

Não dá.

E esta cidade fica demasiado grande para nós dois.

Não dá para fazer acordo.

Exato. E eu lembrei-me que há uma versão dessa canção da Siouxsie. E foi isso que eu fiz.

E bem!

Trouxe para aqui.

Zoom time, she ain't due time. The mammals are your favorite type, you better want her tonight. Heartbeat, increasing heartbeat. You hear the thunder of them. Big rhinos, elephants and pesky tigers. This town ain't big enough for both of us. And it ain't me who's gonna leave. Flying, domestic flying. And when the stewardess is near do not show any fear. Heartbeat, increasing heartbeat. You are a khaki-colored bombardier. It's your machine gun that you're nearing. This town ain't big enough for both of us. And it ain't me who's gonna leave. Daily, except for Sunday. You dawdle into the café where you meet her and she. Heartbeat, increasing heartbeat. At twenty, cannibals have had a few. They need their protein just like you do. This town ain't big enough for both of us. And it ain't me who's gonna leave. Shower, another shower. You've got to look your best for her. And be clean everywhere. Heartbeat, increasing heartbeat. The rain is pouring on the falling town. The police cannot track you down. This town ain't big enough for both of us. And it ain't me who's gonna leave. Senses, the latest senses. Help him walk, she lives in town but not enough to go 'round. Heartbeat, increasing heartbeat. You know that this town isn't big enough, not big enough for both of us. This town isn't big enough, not big enough for both of us. I ain't gonna leave.

1987, o álbum de covers de Siouxsie and the Banshees, "Through the Looking Glass", que tem título de um livro do Lewis Carroll, da Alice.

Ácido.

Exato.

Quem sou eu?

Há várias versões neste disco. É de lá que temos a "Passenger" também, do Iggy Pop, na versão da Siouxsie and the Banshees.

Olha, também pode ser.

Também pode ser.

Está de passagem.

E Raul Seixas, pode ser?

Raul Seixas, porra.

Estes surrealistas, estes malucos do Brasil.

Epá, mas com muita verdade. Eu escolhi uma canção que se chama "Tente Outra Vez". É uma canção de 1975. É uma canção que tem um lado meio romântico, meio azeiteiro, em bom. Sabes que nós à medida que vamos envelhecendo, vamos dando valor ao azeite.

É verdade.

Ao verdadeiro. E é este.

Virgem extra.

Este é mega extra. É mega extra.

Verdade.

É super extra. Eu, se calhar, pareci muito crítico ao longo deste programa em relação a quem quer ser presidente, a políticos, etc. Não está errado. Porém, eu reconheço o valor da democracia e respeito muito. Só espero mais qualidade em quem se chega à frente, mas respeito e acho que é assim que tem que ser. E o Raul Seixas acaba esta canção a dizer: "Tente e não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez." Nunca desista.

Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Tente outra vez. Você tem dois pés para cruzar a ponte. Nada acabou, não. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira

Queira. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez.

É o maior.

Já viste?

O Brasil tem coisas inacreditáveis.

É uma espécie de Marc Bolan.

Sim.

Da Bahia? É da Bahia?

É Salvador.

Ou um Ziggy Stardust.

É um bocado Ziggy. Aquela glam. Eu gosto muito do Raul Seixas.

Um Ziggy Stardust-

Olha, boa escolha

...em Salvador.

Boa escolha. Já agora, se gostarem de Raul Seixas, ouçam a canção "Metamorfose Ambulante".

Pronto.

Também é giro. Olha, vou fechar com os Temptations. É uma canção que não tem nada que ver com presidentes.

Aqueles fatos com aquele corte.

É ótimo.

É, pá.

É uma canção com um tema pesado. Como é que eu hei de explicar? Este senhor está chateado porque o pai bazou, deixou a mãe na falência, cheio de dívidas.

Clássico.

"Papa Was a Rolling Stone", grande clássico, que começou por ser gravado por uma banda chamada Indisputed Truth.

Péssimo nome.

Não, é espetacular.

Péssimo nome.

Podia ser o nome de uma rede social, The Indisputed Truth.

Eu estou à espera que me digas porque é que escolheste esta canção.

Não sei. Foi pelo instrumental. Até me lembrei da versão do George Michael, que mistura "Killer", do Adamский, com a "Papa Was a Rolling Stone".

Está muito bem feito, isso.

Está, essa música é um bom mashup. Mas depois apeteceu-me ir à original. Toda a essência desta música está no instrumental, que é de uma certa pinta. Eu acho que se tirares a letra desta canção, aliás, o lado B do single, quando foi editado, o lado B era o instrumental só.

Sim. É aquele baixo, não é? É aquele groove.

Tu imagina tomar posse com aquilo.

Ok. É o lado plástico.

Exato.

Muito bem.

Tu entrar, passadeira vermelha.

Certo. Mas há uma passadeira vermelha?

Não há. Estou a inventar.

Não sei.

Deve haver, escrito lá, em algum sítio do mundo.

Juro.

Exatamente. E isto por baixo. É uma música triunfal, é uma música para quem, se quiseres, ganha a presidência.

Sim, senhor. Muito bem. Portanto, esta canção do Raul Seixas era para quem perde.

E para tentar outra vez.

E esta é para quem ganha e quer tomar posse, é isso?

Exatamente. Aliás, nós chegamos à presidência ao final do programa.

Curiosamente, é uma canção que tem um tema

Tem um tema que é-

Pouco feliz

...pouco feliz.

Muito bem.

Um pai.

É isto.

Enfim. Muito bem. The Temptations, no Fecho de Lista não passa na rádio.

Escolham bem, pensem bem.

Pensem bem na vida.

Votem.

Sim, é importante. Votem.

É porque para a semana nós não podemos falar disto.

Para a semana não podemos falar porque estamos em reflexão. É reflexão que se diz?

É, sim, senhor.

Mas de hoje a uma semana estamos de regresso com mais canções. Um abraço, Tiago.

Até para a semana.

Mama just hung her head and said, "Son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. Oh, Papa was a rolling stone." My son said, "Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone." "Hey, Mama, is it true what they say that Papa never worked a day in his life?" "And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had three outside children and another wife, and that ain't right." "Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in dirt and stealing in the name of the Lord." Mama just hung her head and said, "Papa was a rolling stone," my son. "Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. Hey, Papa was a rolling stone. Echo it, wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone." Uh.

"Hey, Mama, I heard Papa call himself a jack of all trades. Tell me, is that what sent Papa to an early grave? Folks say Papa would beg, borrow, steal to pay his bills."

"Hey, Mama, folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking."

"Mama, I'm depending on you to tell me the truth."

Mama looked up with a tear in her eye and said, "Son, Papa was a rolling stone."

Well, well, well, well.

Wherever he laid his hat was his home. And when he died-

All he left us was alone, lone, lone, lone, lone.

Papa was a rolling stone.

Oh.

Wherever he laid his hat was his home. And when he died-

All he left us was alone. I said, hey.

Papa was a rolling stone.

Yes, he was.

Wherever he laid his hat was his home. And when he died-

All he left us was alone. I said, hey. Yes, he was. Oh, yeah.