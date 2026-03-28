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Esta semana no Isto Não Passa na Rádio, o tema é: canções que descobrimos em março. Cypress Hill, na abertura do Isto Não Passa na Rádio esta semana com as canções que descobrimos em março, olhamos para as novas edições, e não só. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo está o Tiago Pereira. Olá, Tiago.

Olá, Nelson.

Os Cypress Hill dizem-te alguma coisa?

Cypress Hill é a coolness que eu nunca vou conseguir alcançar.

Ok.

É isso que eu sinto. Mas enquanto a canção toca, estou top.

Sentes-te? Ok.

Estou top.

"Watcha Trucha" é o título desta nova canção dos Cypress Hill, aqui com o rapper mexicano de nome Alemán. Não tenho muita informação sobre isto. A canção não foi anunciada como primeiro avanço de um novo disco, pelo que percebi. De resto, já desde 2022 que os Cypress Hill não lançam discos. O décimo de estúdio saiu nesse ano, chama-se "Back in Black". Pelo meio, algumas colaborações, e uma interessante o ano passado num single que acabou por sair numa versão ao vivo com a London Symphony Orchestra.

Importante.

O que me parece importante. Também não sabia, mas li agora na internet que os Cypress Hill, em 2019, foram o primeiro grupo de hip-hop a ter uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood.

Olha!

Isto é malta de Cali, é o som de Cali, de South California.

Pois é.

Isto é malta que anda aqui desde o final dos anos 80.

Anda aqui há muito tempo.

Desde 87 a 88, quando a banda se formou, e continua muito fiel a este gênero rap latino, que lhes fica muito bem. Acho que esta é uma grande canção, é aquilo que se espera dos Cypress Hill. Apetece-me dizer-lhe: nunca mudem.

Ora bem.

E tu, trazes o novo disco da Robyn, que está aí à porta, não é?

A verdade é esta: quando este programa for pro ar-

Já estará cá fora

...o disco saiu.

Ok.

O disco saiu esta sexta-feira, dia 27. Robyn não lançava um disco desde 2018, que foi quando saiu o "Honey", que é um grandessíssimo álbum.

E tinhas saudade, Tiago?

Eu gosto muito. Acho que esta moça, enfim.

É sueca, não é?

Sim.

Malta da Suécia domina.

Faz ótimas canções, faz uma pop eletrónica muito emocional, mas que dá pro dancing ao mesmo tempo. E que é uma mistura que não é muito fácil de fazer com esta categoria.

Dizes emocional, eu digo sexy.

Lá está, mas pode ser, vai a todas. Pode ser mais sexy, pode ser mais melancólica. O álbum chama-se "Sexiest Dance Show".

Eu não te disse.

Até pra mim é difícil. Portanto, mistura esse lado, claro. E é um regresso, é uma Robyn que traz as mudanças e os acontecimentos da sua vida privada dos últimos anos para as canções. É uma das artistas que vai andar a fazer algumas primeiras partes, se é que podemos dizer, de concertos do Harry Styles, da sua tour, os seus concertos Together Together. Eu ouvi quatro ou cinco canções, que foram aquelas que foram disponibilizadas antes do lançamento do álbum. Estou muito entusiasmado com isto que vai acontecer. Quero ver se vai concretizar-se. E eu escolhi aqui a canção "Blow My Mind", que a mim me parece uma óbvia referência aos Kraftwerk. Eu acredito e espero que não seja por acaso, porque me parece demasiado óbvio, mas eu acho que isso só lhe fica bem e só lhe dá ainda mais classe.

"Blow My Mind", novo single para Robyn, artista da Suécia que está de regresso com um novo disco, aqui em destaque nas escolhas do Tiago Pereira esta semana no Isto Não Passa na Rádio.

Cantiga que não é nova, não é, Nelson?

Estava aqui a ver na internet. A internet diz que "Blow My Mind" existiu em 2002 no álbum "Don't Stop the Music", foi agora renovada e reescrita para uma homenagem da Robyn ao seu filho de três anos.

Pois é.

"Blow My Mind".

Coisa que tu nunca fizeste, nunca reescreveste uma canção tua.

Para um filho de três anos, não, ainda não.

Nem três.

Já passou. Olha, queria falar-te da Iolanda. Tu próprio já trouxeste a Iolanda num destes programas semanais em que fazemos a revisão da matéria editada.

Apreciou muito o trabalho da Iolanda.

Está cada vez melhor. E depois daquela canção do "Olha Para Ela", que é espetacular, acho que deu-se aqui um passo gigante na produção da "Responso". "Responso" é a nova canção da Iolanda. Não consigo ouvir isto sem que fique no ouvido a cantarinhar o resto do dia. Dá-me uma impressão que há aqui um salto mesmo a nível de produção, que me parece adequado. Por quê? Porque eu não me recordo de uma canção da Iolanda em que a sua voz esteja tão em evidência. Tem ali momentos em que ela está completamente por cima da música, em tons e em notas, que eu não estava tão habituado a ouvir a Iolanda. O que me faz crer que ela canta ainda melhor do que eu achava que ela cantava e a produção que estão a fazer com estas novas canções é ótima. Já fala um bocadinho do que será o disco da Iolanda e também de um concerto que já está marcado lá mais para o final do ano. E tentem não cantarinhar isto o resto do dia. "Responso", Iolanda.

Mãe reza o responso para ver se eu me encontro. Mãe reza o responso para ver se eu me encontro. Mãe, reza por mim, reza por tira-me do abismo. Vês o que digo? Diz-me que sinto o que ainda sinto. Reza por mim, reza por tira-me do abismo. Vês o que digo? Diz-me que sinto o que ainda sinto. Mãe reza, uma mãezinha que afasta inveja, má língua. Queria ter a alma limpa, mãe, eu queria. Eles não sabem que as raízes são mulheres com cicatrizes que na terra são semente e nunca sinto. Vê lá se eu me encontro aí no teu bolso, na gola da tua camisa. Vê lá. Mãe reza o responso para ver se eu me encontro. Mãe reza o responso para ver se eu me encontro. Mãe reza o responso para ver se eu me encontro. Mãe reza o responso para ver se eu me encontro. Mãe reza o responso. Novo single para Yolanda, Responso, é a segunda amostra de Quebrando, um disco que vai sair este ano e que tem já um concerto agendado para o Coliseu dos Recreios. É um formato 360, a Yolanda vai estar no meio do público. Imagino que seja assim. 7 de dezembro, a apresentação deste novo disco da Yolanda. Responso é uma oração para encontrar algo perdido, normalmente a Santo António.

Ora bem.

Ok? E ela pede à mãe para rezar um responso para ver se ela se encontra.

Uhum. Mas galhado.

Esta miúda vai longe.

Pois é.

E agora, Brigitte Calls Me Baby.

Olha.

Quem são? O que é?

Estou um...

Estás confuso.

Eu hei de explicar. Não, é assim.

Achas que eu rezo um responso para ver se encontra.

Sabes o que é? Tu vais ouvir isto. Estes rapazes são de Chicago, têm um segundo álbum que editaram agora este mês, que se chama Irreversible. Eu trago aqui cantiga que abre o disco, que se chama There Always. Há aqui uma matemática que eu acho curiosa, que é uma banda que claramente replica as influências que traz na bagagem, a começar pela voz e pelos maneirismos do vocalista. E depois tu dir-me-ás quais são as manias. Mas eu achei graça a duas coisas. Para já, acho que de facto eles têm talento para fazer canções e acho que assim continuando vão ter espaço, ainda que seja tudo muito "a gente sabe de onde é que isto vem". Mas eu gostava de perceber, e é por isso também trago esta canção, que tipo de reação este tipo de exercício criativo pode despertar nas pessoas. Canções que são tão óbvias, quais são as referências. Às vezes parece uma homenagem. E isso pode ser bom e pode ser mau, é um bocadinho perigoso. Faz-me também lembrar que há aqui uma relação com a New Wave, a transição entre 70 e 80. Tal como houve há 25 anos, em 2001, lembras-te quando Strokes e depois aparece e há toda uma dinâmica que vai buscar, e já eles iam buscar coisas. E eu acho piada a este ciclo e acho que é sempre bom pensarmos nessas coisas.

You didn't notice but I promise I was there, always. You didn't notice but I promise I was there, always. You didn't notice but I promise I was there, always. You didn't notice but I promise I was there, always. Always, always. Always, always. You didn't notice but I promise I was there, always. You didn't notice but I promise I was there, always, always.

Este é o "Isto Não Passa na Rádio", esta semana com canções que descobrimos em março e ainda estou aqui um pouco abananado com a escolha do Tiago Pereira, Brigitte Calls Me Baby.

É verdade. Vou ficar atento. Então, o que é que te lembraste?

Inglaterra, anos 80. Smiths, Cure, sei lá, Roxy Music.

É assim muito óbvio, não é?

Mas é giro.

E é muito bem feito. Sim, e o tipo canta bem, de facto.

Gostei muito. Olha, queria falar-te de Angélique Kidjo.

E tem um ótimo cabelo, depois tens que ver.

É?

É verdade.

Vou checar no Google. Angélique Kidjo é uma espécie de rainha africana, de global music, a maior representante. Há pouco falava do Cypress Hill, também li algures que ela foi a primeira artista africana negra a ter uma estrela também no Passeio da Fama de Hollywood. Ela que nasceu no Benim, mas tem-se instituído nos últimos anos como a grande figura da world music, de um novo afrobeat. Há ali muita coisa de gospel também na própria Angélique Kidjo. E ela tem agora um novo disco que sai em abril, lá mais para o final de abril, chamado Hope, com letras grandes e ponto de exclamação. Hope! Tem ótimos convidados, só para te dizer alguns. Vamos ouvir uma canção chamada Fall On Me, que tem PJ Morgan, que é um tipo que eu aprecio. PJ Morgan tem tido coisas a solo que não sei se já trouxe aqui ao Isto Não Passa na Rádio.

Isso parece também o nome de um banco americano.

Parece. Tem muitas semelhanças.

Só que ao invés de ser...

PJ Morgan, este não faliu, para já. E o que é que acontece? Deixa-me confirmar-te aqui os convidados. Nile Rodgers, Quavo, Pharrell Williams. Isto não para. São vários os convidados do novo disco e eu gostei muito desta Fall On Me. É muito verão. Estamos aqui em primavera, verão, o tempo parece que está a começar a melhorar e Angélique Kidjo tem uma grandessíssima tour mundial, que começou precisamente há alguns dias com um espetáculo no Michigan, do qual li coisas bonitas e gostava muito de a ver ao vivo. Não há datas para já em Portugal, mas aqui está a nova música de Angélique Kidjo.

Today I'm not so sure. I don't know yet I gotta move. I delay but I still go. All I know is I need you. Many days have already passed and gone away. Oh, we can't wait much longer. I hope that you come soon. My love is growing like a flower. All it's missing is you. Need you to let your love just shower down until it's full bloom. Rain overflowing to a river and then an ocean. Then back up to the sky and do it all again. Would you just fall on me? I hope it's the day that you fall on me. We need a rain. Would you fall on me? Things start to change when you fall on me. Just fall on me. So many things are broken. Where are we going? Oh, so many things need healing. I know that you can feel me out. Many days have already passed and gone away. We can't wait much longer. I hope that you come soon. My love is growing like a flower. All it's missing is you. Need you to let your love just shower down until it's full bloom. Rain overflowing to a river and then an ocean. Then back up to the sky and do it all again. Would you just fall on me? I hope it's the day that you fall on me. We need a rain. Would you fall on me?

"Fall On Me", mais uma das canções para "Hope". Chega no final de abril, é o novo disco de Angélique Kidjo, aqui numa colaboração com o norte-americano PJ Morgan. Aliás, PJ Morton, estou aqui a dizer mal o nome dele.

O capitalismo está a te dar a volta à cabeça.

Está. O PJ Morton tem uma particularidade engraçada que eu descobri algum tempo depois de começar a ouvir as músicas dele a solo. Ele faz parte dos Maroon 5.

A sério?

É o teclista dos Maroon 5 já há uns anos para cá.

Agora que não estava a esperar.

Mas ele tem esta coisa afro também, é filho de um pastor e cantor gospel. Nasceu em Nova Orleães, por isso está no Louisiana e é um tipo com muito talento, do qual vamos ouvir falar. E agora falamos de Erlander, outro tipo cheio de talento.

Erlander. Também vamos ouvir falar deste moço, acho eu. Já tinha umas coisas gravadas de uma forma um bocadinho mais underground. Entretanto, teve uma espécie de upgrade contratual e no início de março lançou uma mixtape chamada "Kary", que é de onde vem esta canção, "Vai Bem". Já agora, ele vai atuar ao vivo na Casa Capitão, em Lisboa, no dia 18 de abril, para os interessados. Parece-me ser um exemplar ótimo e um paradigma daquilo que está a acontecer na pop, sobretudo quando feita por gerações mais novas, assim podemos dizer, que é uma grandessíssima misturada.

Ok.

São máquinas de mexer e bater e depois há um resultado final que sai muito personalizado. Há um lado muito inventivo. É óbvio de onde isto vem. É uma geração que tem os radares e os sensores atentos e disponíveis para toda a quantidade de informação ao mesmo tempo, como se fossem ecrãs pop-up sempre a abrir. E depois transformar isso em canções, eu acho que é difícil, é um ato muito exigente e eu acho que o resultado aqui no caso do Erlander é ótimo. Eu acho que aqui vão acontecer coisas muito bonitas.

Ótimo balanço, este Vai Bem é ótimo. Erlander.

É que vai mesmo bem.

Vai bem. Vai bem. O novo single do Erlander, aqui trazido pelo Tiago Pereira.

Sou muito jovem.

És super.

Havia uma revista que era a Super Jovem.

Havia?

Lembras-te?

Claro que sim.

Era coisa tipo Bravo, não é? Tinha assim umas posters.

Tinha o correio de leitores, uma coisa em que punhas lá a tua morada e o teu nome. E tinha uma coisa que era impensável.

Mas não era tipo os pregões do Blitz.

Não, era uma coisa mais infantil, juvenil.

Os pregões do Blitz também eram muito juvenis.

Tinham uma espécie de correio dos fãs. Então eles tinham lá a morada do clube de fãs, por exemplo, da Catarina Furtado.

Pois, tinha assim um apartado.

Sim, e eu escrevi-lhe.

E bem, Nelson. E bem!

Eu era criança.

Claro!

E ela respondeu.

E olha onde chegaste.

É verdade. Olha, um beijinho para a Catarina Furtado.

Exato.

Um dia vou lhe mostrar essa carta. Um bocadinho na senda do que tu falavas há pouco sobre Brigitte Calls Me Baby, alguém que foi realmente decalcar uma época e um gênero, e fá-lo de uma maneira que nós ficamos convencidos. Eu sei o que estás a fazer, mas ainda assim gosto. Acontece-me o mesmo.

Será que é a idade?

Não sei.

Estamos mais disponíveis?

Já aceitamos tudo.

Não faço ideia.

Aconteceu-me o mesmo com um rapaz chamado Johnny Dynamite.

Eu pelo nome.

Já conta.

Se bem que isso parece o nome de um jogo do Spectrum dos anos 80.

Sim, pode ser. O Johnny Dynamite é o alter ego a solo de um cantor, compositor e produtor chamado John Morrissey. E o John Morrissey tem uma história curiosa, porque ele é um daqueles tipos DIY, do it yourself, Nova York, Brooklyn. Isto nota-se de resto na música que vamos ouvir chamada "Helpline". Eu gostei de saber que o Johnny Dynamite é filho de um senhor chamado Pete Morrissey e que foi um autor de banda desenhada muito conceituado em Nova York há alguns anos. Ele morreu nos inícios dos anos 2000. Mas tinha a particularidade de ser um artista de banda desenhada ao mesmo tempo que era um oficial da polícia de Nova York.

Estás a ver?

Eu nunca imaginei.

Essa é que tu não dirias.

Com NYPD, fosse nas horas vagas com relativo sucesso, um artista de banda desenhada. Johnny Dynamite, para descobrirmos. Já te pergunto o que é que tu ouves nesta canção, porque tenho aqui, claro, um decalque também de uma outra época, mas gostei muito desta "Helpline" e vou estar mais atento a este Johnny Dynamite. "Helpline", single novo para Johnny Dynamite, uma das descobertas de março no Isto Não Passa na Rádio. Também lembra muita coisa, não é, Tiago?

Sim, eu não sei porquê, estava aqui a pensar nos Psychedelic Furs.

É, este tem um lado synth pop, mas mais qualquer coisa para além disso.

Mas com alguma atitude rock pelo meio.

Sim, ele é um grandemente de rock and roll, pelo que estive a ler. E estas músicas, pelo que percebi, são feitas no seu estúdio caseiro.

Chamado computador.

Quarto. Sim, basicamente. Como é que eles se chamam? Os bedroom producers.

O estúdio caseiro hoje em dia chama-se computador.

Exato. É assim que ele faz essas canções e não são nada mais. Gostei de descobrir Johnny Dynamite. Vamos fechar o programa desta semana com uma escolha do Tiago Pereira, Los Ángeles Negros.

Los Ángeles Negros.

Começamos em latino, acabamos em latino.

Uma banda chilena, que chegou a ter várias reuniões ao longo dos anos. Eles juntaram-se no final dos anos 60. Esta canção que vamos ouvir é de 1969 e chama-se "Tú y Tu Mirar, Yo y Mi Canción".

Desculpa, é assim mesmo o título? Viste tudo?

É, tem reticências no meio. E é uma canção extraordinária. Eles misturavam canção latina com rock and roll, com psychedelic, com um toque de Roy Orbison pelo meio, boa guitarrada. E eu descobri esta cantiga Num episódio da mais recente temporada de Industry, que é uma belíssima série que está na HBO, se puderem ver, e que tem uma ótima banda sonora. De repente, começa a tocar esta canção e eu mandei uma grande Shazamada.

Shazam!

E agora aqui estamos, meu amigo, para gáudio de toda a humanidade.

Obrigado por nos teres trazido aqui para o final do Isto Não Passa na Rádio. Estamos de regresso em breve. Estas são as canções que descobrimos em março. Já sabe que todos os episódios do Isto Não Passa na Rádio, essenciais para ouvir boa música, estão disponíveis no site do Observador e nas plataformas de podcast. Um abraço, Tiago.

Um abraço, Nelson.

No sé qué tiene tu mirar, que aún sin querer me hace soñar. O es que tus ojos siempre a mis sueños ligados estarán. Aquel amor se terminó, fue un sueño que no fecundo. Solo me queda esa mirada y esta canción. Tú, tu mirar, yo y mi canción siempre estarán ligados a nuestros sueños y aunque lejos esté, nunca olvidaré tu mirar. Y tú, tú recordarás mi canción, que es el eco de nuestro gran amor. Sin tu mirar, sin tu reír, no sé vivir. Quiero morir si tú no estás. Sin tu mirar, sin tu reír, no sé vivir.