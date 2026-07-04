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Está de volta o Minuto 90 na Rádio Observador, agora em versão Minuto 120. Diogo Varela, está complicado para Cabo Verde.

Sim, Hugo, está complicado para Cabo Verde, mas também complicado para a Argentina. Os argentinos, os campeões do mundo, estão em vantagem, mas Cabo Verde vai tentando, numa altura em que há mais um remate para os Tubarões Azuis. A bola é desviada, vai para canto. Não sabemos ainda o tempo adicional mínimo, Hugo. Já estamos para lá dos 120. São três? É isso. Três minutos de compensação. Portanto, é isso que Cabo Verde tem. Resta esperança para a seleção cabo-verdiana, que já esteve por duas vezes em desvantagem. Conseguiu empatar nessas duas vezes. Está agora novamente a perder pela terceira vez. Messi marcou primeiro, empatou Dyroy Duarte, depois, já para lá dos 90, marcou Lisandro Martínez, empatou Sidney Cabral. E atenção a Cabo Verde, vai haver remate, corta a seleção da Argentina. Dois minutos para acabar em Miami, no Hard Rock Stadium. E agora contra-ataque para a seleção albiceleste. Pode matar o jogo, mas Vozinha, que classe! Sai a jogar e vai incrível. O que faz o guarda-redes de 40 anos, Hugo, consegue cortar fora da área com os pés, sair a jogar, e agora é Cabo Verde quem tem bola. 120 mais um e meio. Cabo Verde acredita, vai para o ataque. Atenção à insistência. Ainda a bola a pingar na área, vai haver corte. Nova vaga, remate para fora. Vai para fora a tentativa dos Tubarões Azuis, foi Élio Varela na tentativa de remate. E há muito desgaste físico, Hugo, nesta fase. Toda a gente sofre. Nas bancadas, inclusive Simeone, o treinador do Atlético de Madrid. Está presente. Ele que também é argentino e tem o filho na seleção, o Giuliano Simeone, o filho do técnico Diego Simeone. Pai e filho jogam na mesma equipa, neste caso, treinador e jogador da mesma equipa no Atlético de Madrid. Agora faltam 30 segundos para acabar. Eu não sei se o árbitro não vai deixar jogar um bocadinho mais, além dos 120 mais três. A Argentina afasta a bola.

Se for como ontem, vai deixar.

Pois, vamos lá ver. Nesse jogo entre Portugal e Croácia, Portugal já marcou também para lá dos 90. Não foi necessário prolongamento como neste jogo, mas para todos os efeitos, Hugo, uma coisa é certa: Cabo Verde não perdeu nos 90 minutos contra três antigas campeãs do mundo, uma atual e duas antigas campeãs do mundo. Nos 90 minutos, empatou com a Espanha, com o Uruguai e também com a Argentina. Ainda a bola para Cabo Verde. Já estamos para lá da hora, mas o árbitro apita.

Apito final.

Apito final. Está terminado o sonho cabo-verdiano. Os estreantes absolutos no Campeonato do Mundo caem completamente de pé perante a atual detentora do troféu. A Argentina, de Lionel Messi, avança para as oitavas de final, mas sofreu. E de que maneira, Hugo? Perante os heróis cabo-verdianos, os comandados de Bobista, que levaram o jogo até aos 120 mais três, e ao minuto 103, o ex-Benfica, Sidney Lopes Cabral, com um gol do outro mundo. É um dos gols do torneio. Só que ao minuto 111 marcou Cristiano Romero na sequência de uma bola parada e o desalento no rosto dos jogadores cabo-verdianos, que já estão também a chorar, muitos deles. É duro.

Dizia-se bem, Cabo Verde cai de pé frente à campeã do mundo, a Argentina. Acho que esta é a primeira derrota de Cabo Verde.

Sim, é a primeira. Tinham três empates. Logo frente aos campeões do mundo.

É um resultado triste e também triste pra muitos portugueses que acompanharam este jogo como se fosse um jogo da própria seleção.

É um país da lusofonia, pertence aos PALOP. A seleção de Cabo Verde com a língua portuguesa, com essa ligação natural a Portugal, e que cai com muito apoio português frente à detentora do troféu, frente à campeã do mundo. Mas é como eu te dizia, Hugo, Cabo Verde cai claramente de pé. E tal como tu sublinhavas, Cabo Verde só agora teve a primeira derrota no Campeonato do Mundo. Não perdeu com a Espanha, não perdeu com o Uruguai, também não perdeu com a Arábia Saudita e só perdeu com a Argentina já para lá dos 90 após prolongamento. Ou seja, em 90 minutos, Cabo Verde, neste Campeonato do Mundo, nunca perde. Nunca ganha também, mas nunca perde.

Pronto, feito o jogo.

É uma campanha sensacional.

Vamos então à crônica deste Argentina-Cabo Verde, que termina com esta eliminação de Cabo Verde e com a passagem à próxima fase da Argentina, que vai defrontar o Egito.

O Egito, que também fez história pela primeira vez de sempre. Os faraós qualificaram-se para as oitavas de final de um Campeonato do Mundo.

Vamos então à pérola

Em relação à pérola, eu vou atribuir, apesar de tudo, a Lionel Messi. Messi marca o primeiro gol do jogo e é um belo gol. Estava na dúvida entre dar a pérola a Lionel Messi ou a Lisandro Martínez, o central argentino que também tem um gol e uma assistência. O Messi marca o primeiro gol, tem uma assistência com algumas aspas para o último gol, embora a FIFA tenha atribuído autogolo a Dinei, ao central cabo-verdiano, porque acaba por desviar no braço do Dinei Borges e ser gol, mas vou dar a pérola a Lionel Messi.

Seguimos então com o improvável que surpreendeu, é o joker e é...

Sidney Lopes Cabral, o autor desse golaço ao minuto 103. Ouvintes da Rádio Observador, se tiverem possibilidade, depois puxem atrás na transmissão televisiva até ao minuto 103. Não precisam de recuar assim tanto quanto isso e vejam um dos gols do torneio por parte do antigo jogador do Benfica, Sidney Lopes Cabral.

Tempo ainda para a sentença.

Pois bem, Hugo, aqui eu vou ter que dar a sentença. É uma sentença muito dura para Cabo Verde.

É inevitável.

Mas é uma queda de pé. Esta seleção cabo-verdiana merece toda a cachupa, todo o funaná, porque foi uma campanha incrível dos cabo-verdianos, que caem de pé a sorrir perante a campeã do mundo, mas como dissemos, em 90 minutos, não perderam nem com a campeã da Europa, nem com a campeã do mundo e também outrora com um campeão mundial, que é a seleção uruguaia.

A fechar, a mentira.

A mentira. Aqui, Hugo, eu acho que muita gente olhava para este embate dos 16 avos-de-final como o duelo de David contra Golias, o campeão do mundo contra o estreante. Toda a gente esperava que o sonho de Cabo Verde acabasse aos pés da Argentina e uma vitória até confortável para a Argentina. A verdade é que o sonho cabo-verdiano, de certa forma, acabou, mas não foi assim tão fácil quanto isso. Portanto, a mentira vai para um jogo em que se calhar muitos esperavam fácil, mas Cabo Verde mostrou que tem muitas ganas, tem muita garra, tem muita cachupa e muito funaná e conseguiu cair de pé.

Está feita a crônica deste Argentina x Cabo Verde, que termina com a eliminação de Cabo Verde, que ainda assim conseguiu levar o jogo a prolongamento. E a história, a verdade é que já ninguém lhes tira.

Ninguém lhes tira, como os cabo-verdianos costumam dizer: "Arriba lá, Cabo Verde." Eles merecem, caem de pé perante a Argentina, perderam por 3 x 2 após prolongamento.

Termina assim o Minuto 90.