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André Ventura tem andado pelas ruas do país a denunciar o compadrio, a corrupção, mas ele também já teve tachos. Isto, pelo menos, foi o que disse um popular, na Baixa da Banheira, captado pela Rádio Renascença.

Aquilo não era um tacho? Se não era um tacho, era uma coisa de barro.

Se não era um tacho, era uma coisa de barro. Este popular referia-se ao comentário futebolístico de André Ventura na CMTV. Para este senhor aquilo era um tacho, uma panela.

Um tachinho.

Uma malga. Uma coisa de esmalte.

Gosto muito da palavra malga.

Malga é uma palavra bonita. Donald Trump pode andar ocupado com a Gronelândia e o Minnesota, mas a SIC está em condições de afirmar que o presidente norte-americano também está atento ao que se passa no Campeonato Português de Futebol.

O Benfica volta a estar a três pontos do Porto. Donald Trump diz que o Benfica fez um bom jogo no seu vencedor à Luz Amadora.

Eu acho que é importante.

Está atento a tudo.

As pessoas pensam que o pivô Miguel Ribeiro, um grande abraço para o Miguel, se enganou, mas nós confirmámos estas declarações e conseguimos um exclusivo com Donald Trump. Bom dia, presidente Trump, obrigado por esta oportunidade. Afinal, o que acha do campeonato português?

But I want to congratulate you all on your incredible success and accomplishments. You've been amazing. You're the biggest and the best.

Muito obrigado, que maravilha. Em nome do futebol português, muito obrigado. Mas esclareça-me uma coisa: o senhor sabe o nome do treinador do Benfica? Diga lá.

Não. Não é bem aqui.

Não era aqui.

É um problema de comunicação.

Temos um problema de comunicação, mas vamos considerar a resposta certa, porque de certeza que ele sabia. Já agora, o que é que acha destes jogadores do Benfica?

I think they're weak, but I also think that they want to be so politically correct. I think they don't know what to do.

Pois é, eles têm de ser mais agressivos, são um bocado flocos de neve, são um bocadinho politicamente corretos. Muito bem. Como deve saber, presidente Trump, o Benfica está a 10 pontos do Porto. Se o Porto se sagrar campeão no Estádio da Luz, o que é que o Benfica deve fazer?

Turn off the lights!

Isso já foi tentado, não correu muito bem. O Benfica foi muito criticado por apagar as luzes, ligar o sistema de rega. Mas também sabe, presidente Trump, que Rui Costa foi reeleito presidente do Benfica no ano passado. Os resultados desportivos não têm sido os melhores. O que gostaria de dizer ao presidente do Benfica?

I'm sorry, you're fired. Get out of here.

Com aplausos e tudo, fantástico. Uma grande claque, senhor presidente. Agora uma última pergunta, estamos mesmo a ficar sem tempo: quando é que os americanos aprendem a jogar futebol?

What a stupid question that is.

Toma que já almoçaste.

Pronto, esta foi para me calar. Foi uma pena que não ouvimos o presidente Trump a dizer o nome do treinador do Benfica.

Mesmo.

Mas ele disse. E amanhã vou confirmar isso.

Muito bem.