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De onde é que vem este som?

Não sei, não faço ideia. Ficou famoso aquele momento em que Pedro Santana Lopes abandonou um estúdio de televisão por causa de José Mourinho.

"Eu não estou para isto".

"Vá-se embora". Desta vez, a emissão foi interrompida por um motivo mais feliz.

Pedro, eu vou-lhe dizer uma coisa com toda a sinceridade. Hoje, a música escolhemos nós e já vai perceber porquê. Se se virar para trás, vai ver a Marisa.

Achámos por bem uma data muito especial. Um abraço grande.

E sou mau, eu sou pior.

Não hesitou em estar aqui conosco, no canal, a fazer o seu espaço de comentários. Portanto, muitos parabéns, mas muito legalmente.

Santana Lopes estava em direto no canal NOW. Nem no dia do seu aniversário ele fugiu aos deveres para com os espectadores.

Sim.

E claro, era o dia de aniversário, mereceu os parabéns, mas havia mais gente de parabéns.

Ah é?

Deixe-me dizer-lhe uma coisa com a sinceridade que me caracteriza. A ideia, os louros desta iniciativa são todos da Marisa. A Marisa que teve esta ideia, que foi imediatamente apadrinhada por Carlos Rodrigues.

Pronto, aí está. Havia muito mais gente de parabéns, a Marisa, que teve a ideia e toda a gente que aceitou, e o diretor, que também aceitou a ideia. Mas não é só no canal NOW que temos estes momentos. Também noutros canais vizinhos interrompe-se a emissão para cantar os parabéns.

Pelo amor de Deus! 700 anos de

Parabéns a você, nesta data querida, muitos felicidades. Muitos anos de vida.

Nós às vezes também fazemos isto aqui.

É o próximo a fazer anos aqui.

Também escolheste um som destes em que nós damos os parabéns uns aos outros.

Também fazemos isso, não é só na televisão. Isto foi na CMTV. A aniversariante era Luciana Abreu, que foi surpreendida com esta mensagem e com a musiquinha. Já na SIC Notícias o clima esteve menos festivo.

Ó Rosa, eu não posso deixar esta coisa, isto é quase o filibuster, que é dizer: a lei dizia uma série de coisas, mas se não havia ninguém para verificar o cumprimento ou incumprimento, as pessoas permaneciam aqui.

Não havia, vá perguntar ao governo que fez parte, que desmantelou o SEF e que impediu que nós tivéssemos funcionários no SEF.

Parabéns a você, nesta data. Era o que estava a precisar, não é? Alguém a entrar e interromper a emissão com um ramo de flores. Afinal, quem desmantelou o SEF? Foi Miguel Prata Roque ou foi o governo de que Cecília Meireles fez parte? Fica o mistério. Por falarmos em situações acaloradas.

Esputaste um garfo numa mão do ex-patrão. Já ameaçaste várias vezes de pancada os teus funcionários. É inevitável em ti isto?

Isto é uma-

É a minha versão.

E a seguir vais me degolar em direto.

É Paulo Salvador a perguntar isto a Ljubomir Stanisic. A seguir levou com uma cadeira na cabeça. Não. Vamos ouvir a resposta.

Sem dizer, acho que muitas pessoas já se passaram no trânsito também aos gritos com as pessoas e saíram do carro. São acontecimentos de vida. Sim, senhora, tenho sangue quente a ferver. Frio nas decisões, mas muito quente a ferver.

Eu já me passei no trânsito, mas nunca espetei um garfo na mão de um ex-patrão. Às vezes tive vontade. Mas isto é preciso ter muito cuidado para não misturar relações pessoais com relações profissionais.

A senhora já se envolveu com algum colega de trabalho?

Não. Já, e casei com ele, não ia deixar assim.

Pôs arrependimentos o ter deixado?

Quem, o Virgílio Castelo?

Sim.

Claro que não, ele fez-me tão mal. Metemos palitos com Lisboa inteira e com o Porto e depois de Lisboa ao Porto.

Alexandra Leno Castro a lembrar o casamento com o Virgílio Castelo. Os mais velhos lembrar-se-ão. De Lisboa ao Porto, bem, de Lisboa ao Porto ainda é uma grande distância, sobretudo na CP, demora sempre mais e uma pessoa conhece sempre muita gente no alfa.

É isso.