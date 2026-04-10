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Momentos de glória.

Momentos de glória. Hoje dedicados exclusivamente à promoção da saúde.

Bem precisamos.

Temos muitos conselhos hoje. Primeiro: não tenha pequenos acidentes.

Tive aqui um pequeno acidente. Não fui agredido. Não, não foi mal. Tive aqui um pequeno acidente, porque já tinha feito aqui outra coisa, tinha a cara um bocado... Já o quê? Sim. Foi mesmo. Primeiro ficou menos, depois durante o fim de semana inchou mais. Não, não faz mal, não estamos em direto.

Não, não estão.

Isto a propósito do tão comentado olho negro de André Ventura. O líder do chega tem sido um bocadinho evasivo nas explicações. Isto foi no Parlamento. Depois no "now" não explicou o que lhe aconteceu, mas explicou por que não explica.

Acho que não devo estar a moendrar as pessoas com questões de natureza pessoal.

Bateu no móvel?

Sim, tive um pequeno acidente doméstico, foi isso que aconteceu. Não foi mais nada.

Foi contra um eletrodoméstico, é isso?

Sim, tive um problema desse tipo. Não me interessa dar muitos detalhes. Eu não fui agredido, não fui atacado.

É porque se for ler as redes sociais, como eu também li, há rumores de que participou num ritual de iniciação ligado a sociedades secretas.

Acho francamente isso de muito mau gosto. Eu vi isso também e também vi comentários desse sentido, que isso tinha sido uma iniciação numa sociedade qualquer. Posso-vos garantir que não foi nenhuma. Se fosse uma iniciação, tinha sido um pouco dolorosa. Foi uma mera questão de natureza física, sem nenhuma representação ou nenhuma justificação do ponto de vista político. Mas hoje em Portugal inventa-se tudo, diz-se tudo, a pessoa tem que viver com isso.

Eu queria ter feito como o Macron, ia aparecer assim com uns óculos de sol de aviador.

Pois. A Marisa Keitnos bem insistiu, não conseguiu. Mas portanto, se estiver em casa, cuidado com as questões de natureza física.

A maior parte dos acidentes ocorre em casa.

Outra recomendação: exercício. Sobretudo se se for líder político, a ideia é fazer como José Luís Carneiro, preparar-se sempre para uma maratona.

A vida política também é exigente do ponto de vista físico. É exigente do ponto de vista psicológico, exige estudo, exige leituras.

Está a correr.

Mas também exige uma capacidade física para responder aos desafios de todos os dias. É o que estamos a procurar fazer.

É burro.

É a maratona da política. É importante falar também de segurança rodoviária, não é? Então, se for gravar vídeos, faça como o primeiro-ministro.

O senhor primeiro-ministro estava a fazer um vídeo com o carro provavelmente meio parado ou estava no estacionamento. Portanto, não estava seguramente a fazer uma viagem normal. Estava a fazer um vídeo.

Era uma viagem de propaganda.

Era. A explicação do deputado do PSD, Miguel Guimarães. Incrivelmente, os restantes deputados não estavam a deixar explicar. A escritora Alice Vieira tem uma saúde de ferro, mesmo quando a cabeça não tem juízo.

Falaram a um médico, uma amiga minha: "Ó doutor, veja lá, ela bebe não sei quantos cafés por dia". E o senhor perguntou: "E dorme?" E eu disse: "Não durmo mais porque não tenho tempo". E ele diz-me: "E põe açúcar?" "Não, com açúcar." "Então, olhe, continue, porque isso quer dizer que o seu organismo absorve a cafeína imediatamente." E é verdade. Eu bebo e fico na mesma.

Vinte cafés e fica na mesma. Mas tem uma coisa ainda melhor ou talvez não?

Acontece a mesma coisa com o álcool. Eu faço misturas e mais misturas, mais misturas. Nunca na minha vida me embebedei. Por quê? Porque o meu organismo absorve imediatamente o álcool.

Isso é o que diz muita gente.

É uma esponja.

Isso é o que diz muita gente quando é parada pela polícia. "Isto está tudo absorvido."

Mas vamos terminar com o melhor conselho, sobretudo em véspera de fim de semana.

É sexta-feira, yeah! Mais um dia para colocarmos naquilo que fazemos, tudo aquilo que somos. Boa sexta-feira. Yeah!

Ana Mendes Godinho. Boa sexta-feira.

Sexta-feira.