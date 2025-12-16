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São os momentos de glória da Rádio Observador. Sendo que hoje vamos a um encontro de um dinossauro autárquico. Ainda existem. Rondão Almeida. Autarca histórico do Partido Socialista em Elvas, atualmente, por causa do limite dos mandatos, é líder do movimento independente Movimento Cívico por Elvas. É o presidente da Câmara, venceu as últimas eleições, tem 82 anos, tem TikTok, que utiliza para comunicar coisas verdadeiramente importantes.

Por outro lado, dizer a todos os elvenses que estejam descansados, que enquanto aquele que está naquele crucifixo, que é Jesus Cristo, me continuar a dar saúde, vocês vão ter aqui um presidente.

Aqui temos um presidente. Haja saúde. É o boletim de saúde que Rondão Almeida anuncia, mas no fundo ele quer dizer mais qualquer coisa.

Não inventem qualquer tipo de doença que não tenho. Graças a Deus não estou a prever poder vir a ficar doente. Nem tampouco estou a prever vir a ser operado, seja aquilo que for. Por isso esqueçam que Rondão Almeida, graças a Deus, está com saúde. A única coisa que me vai faltando é paciência. E paciência, principalmente, para ler aquilo que algumas pessoas, infelizmente, o dizem.

Percebemos que há aqui uma mágoa qualquer. Está sentido.

Lá em Elvas o ambiente deve andar muito pesado.

As pessoas andam a escrever coisas em Elvas.

Andam a escrever coisas, andam para lá uns rumores.

É verdade. Ele está, sobretudo, dececionado com os elvenses.

Quase que não tenho palavras, meus caros amigos, para dizer como é que em Elvas se chegou a este tipo de linguagem. Infelizmente, há de tudo.

Ele está sentido. Está magoado.

Está mesmo.

Vamos tentar perceber.

Não é bom para a saúde.

Não é bom para a saúde. O presidente da Câmara de Elvas conta que esteve praticamente uma semana sem ver redes sociais, sem saber o que dizem sobre ele, mas até que chegou o momento da verdade.

Hoje tive o cuidado de ir a ver que tipo de comentários estavam a existir após a comunicação que eu fiz aos elvenses. Quero desde já vos dizer que irei processar junto das entidades competentes, e essas entidades competentes é a Justiça, todas aquelas pessoas que me ofendam e que ponham o meu bom nome em causa.

É assim que se faz.

Vai atrás deles todos, com processos.

Ele fez. Ele começa por explicar que tem que respeitar a liberdade de expressão, que se vive em democracia, mas assim que começa a ver o que se diz dele, percebam que ele perde a paciência.

Os senhores vão ter que ir a tribunal justificar que eu sou um corrupto, assim como também sou um gatuno.

O tom vai subindo.

À bocado não falávamos de problemas de saúde eventuais? Este escalou.

Mas é que ele recorda que é um homem com tantas provas dadas, mas não é de ferro.

82 anos de idade e sempre com o meu currículo de 62 anos de administração pública.

Começou a juízo.

Alguém teve a coragem de me ofender desta forma, sem que eu peça a responsabilidade por esse ato?

Não se pode. Outra vez, não se pode. E por isso o autarca anuncia no TikTok que quer levar o caso até às últimas consequências.

O gabinete jurídico da Câmara está precisamente para atuar sempre e quando o presidente da Câmara sentir que nas suas funções está evidentemente a ser lesado.

Às ordens do senhor presidente, o gabinete jurídico.

E o comunicado no TikTok. Um comunicado no TikTok de um autarca lesado pelas redes sociais.

Não, isso é daqueles casos que vai acabar direitinho no Tribunal de Direitos Humanos.