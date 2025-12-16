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São os momentos de glória da Rádio Observador. Sendo que hoje vamos a um encontro de um dinossauro autárquico. Ainda existem. Rondão Almeida. Autarca histórico do Partido Socialista em Elvas, atualmente, por causa do limite dos mandatos, é líder do movimento independente Movimento Cívico por Elvas. É o presidente da Câmara, venceu as últimas eleições, tem 82 anos, tem TikTok, que utiliza para comunicar coisas verdadeiramente importantes.
Por outro lado, dizer a todos os elvenses que estejam descansados, que enquanto aquele que está naquele crucifixo, que é Jesus Cristo, me continuar a dar saúde, vocês vão ter aqui um presidente.
Aqui temos um presidente. Haja saúde. É o boletim de saúde que Rondão Almeida anuncia, mas no fundo ele quer dizer mais qualquer coisa.
Não inventem qualquer tipo de doença que não tenho. Graças a Deus não estou a prever poder vir a ficar doente. Nem tampouco estou a prever vir a ser operado, seja aquilo que for. Por isso esqueçam que Rondão Almeida, graças a Deus, está com saúde. A única coisa que me vai faltando é paciência. E paciência, principalmente, para ler aquilo que algumas pessoas, infelizmente, o dizem.
Percebemos que há aqui uma mágoa qualquer. Está sentido.
Lá em Elvas o ambiente deve andar muito pesado.
As pessoas andam a escrever coisas em Elvas.
Andam a escrever coisas, andam para lá uns rumores.
É verdade. Ele está, sobretudo, dececionado com os elvenses.
Quase que não tenho palavras, meus caros amigos, para dizer como é que em Elvas se chegou a este tipo de linguagem. Infelizmente, há de tudo.
Ele está sentido. Está magoado.
Está mesmo.
Vamos tentar perceber.
Não é bom para a saúde.
Não é bom para a saúde. O presidente da Câmara de Elvas conta que esteve praticamente uma semana sem ver redes sociais, sem saber o que dizem sobre ele, mas até que chegou o momento da verdade.
Hoje tive o cuidado de ir a ver que tipo de comentários estavam a existir após a comunicação que eu fiz aos elvenses. Quero desde já vos dizer que irei processar junto das entidades competentes, e essas entidades competentes é a Justiça, todas aquelas pessoas que me ofendam e que ponham o meu bom nome em causa.
É assim que se faz.
Vai atrás deles todos, com processos.
Ele fez. Ele começa por explicar que tem que respeitar a liberdade de expressão, que se vive em democracia, mas assim que começa a ver o que se diz dele, percebam que ele perde a paciência.
Os senhores vão ter que ir a tribunal justificar que eu sou um corrupto, assim como também sou um gatuno.
O tom vai subindo.
À bocado não falávamos de problemas de saúde eventuais? Este escalou.
Mas é que ele recorda que é um homem com tantas provas dadas, mas não é de ferro.
82 anos de idade e sempre com o meu currículo de 62 anos de administração pública.
Começou a juízo.
Alguém teve a coragem de me ofender desta forma, sem que eu peça a responsabilidade por esse ato?
Não se pode. Outra vez, não se pode. E por isso o autarca anuncia no TikTok que quer levar o caso até às últimas consequências.
O gabinete jurídico da Câmara está precisamente para atuar sempre e quando o presidente da Câmara sentir que nas suas funções está evidentemente a ser lesado.
Às ordens do senhor presidente, o gabinete jurídico.
E o comunicado no TikTok. Um comunicado no TikTok de um autarca lesado pelas redes sociais.
Não, isso é daqueles casos que vai acabar direitinho no Tribunal de Direitos Humanos.