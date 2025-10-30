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Começa agora mais um Momentos de Glória da Rádio Observador. Hoje começamos por Salazares. Um, dois, três.

Um, dois, três. Um, dois, três.

Tirando no tempo dele, o nome nunca foi tão mencionado como nos últimos dias. Ontem à tarde voltou a ser tema num debate na SIC Notícias entre Rodrigo Tasha, do Chega, e Miguel Prata Roque, do PS, que acusou Ventura de ser o Salazar da Temu. O bate-boca não tardou e o socialista acabou por sair do estúdio.

O senhor veio aqui dizer que o André Ventura era fascista e o Chega é fascista. Não me interrompa, ouça até o fim. Homem, cale-se. Explique-se, se me deixar falar. Não me deixa falar, como é que me explico? Não consigo, tem que me deixar acabar.

Eu fui convidado justamente .

Então deixe-me dar a minha, mas deu a sua.

Rodrigo Tasha, vou ter que dizer que .

Deu a sua e não interrompa.

Não me mande calar, nem aqui, nem aí.

Eu não me calo sempre que você me interrompe. Quando esteve a falar, eu não lhe cortei a palavra uma vez. Portanto, se quer estar aqui, fale e depois ouve. Eu não estou para aturar. Não tem educação, é o melhor que tem a fazer é levantar-se da mesa.

Solidário com os mais novos. Muito.

Solidário com a humanidade.

E com Duarte Pacheco.

Com Duarte Pacheco. Era um mirone.

Agora, nem chegou a falar naquele debate.

Não, depois ela agradeceu.

Claro.

Quem tem muito calo a lidar com debates acesos é Aguiar Branco. A discussão do orçamento de Estado desta semana trouxe-nos muitos momentos, uns mais gloriosos do que outros. Foram muitas horas de debate, muitas vezes acesos e com muitas interrupções. Depois de André Ventura falar sobre corrupção no PS, Eurico Brilhante Dias fez a defesa da honra em fascículos.

Repetidos.

Foram precisas muitas tentativas para acabar a intervenção. Ainda nem tinha começado.

Senhores deputados, ouvimos a intervenção do senhor deputado André Ventura e agora vamos ouvir a defesa da honra do senhor presidente do grupo parlamentar. E ouvir durante todos os dois minutos, faz favor.

Depois de mais uma tentativa, o pai volta a ralhar.

Eu não vou repetir.

Não vai.

É para comer a sopa toda. O líder parlamentar do PS prossegue.

Sr. Deputado Filipe Melo, vai ter que ouvir, nem que saiamos daqui à meia-noite, mas vai ter.

Não foi até à meia-noite, mas por pouco. Brilhante Dias lá tenta mais uma vez, mas o que vale é que Aguiar Branco tem toda a calma do mundo.

Há técnicas para boicotar o exercício da democracia. Eu já ando cá há muitos anos, sei que assim é, mas comigo isso não vai acontecer. Eu tenho muita paciência, não vai acontecer. Não vai. Podem ter a certeza absoluta.

Comigo não.

Não vai. E tenho a calma toda do mundo.

Portanto, é um dia na vida de Aguiar Branco.

Mais um dia.

Mais um dia.

Mais um dia no jardim de escola.

Exato. Ao fim de umas cinco tentativas, o socialista lá conseguiu terminar.

Três Salazares não serão suficientes para calar o Partido Socialista, porque para cada três Salazares, três Mário Soares se levantarão para combater o fascismo.

E no fim, claro, André Ventura também teve direito à resposta.

Para defender a honra do PS, eram precisas resmas de papel. Não dava uma folha pequena.

Resmas. Eles fazem paletes. Resmas gigantes.

Era preciso paletes de Salazares e resmas de não sei o quê.

Mas é impressionante. Assim que ouvimos falar em resmas, remete-nos logo para o Nél da Dália. E por isso acabamos com uma do humorista que esta semana, ao lado da mãe de 92 anos, ao lado da mãe, viva. Estava viva.

Vivíssima.

Vivíssima, resolveu testar o ChatGPT e o resultado foi este.

Então, quando dizes era, quer dizer que ela já morreu?

Sim, exatamente. Infelizmente, a mãe do Rermão José já faleceu há alguns anos, mas ele continua a recordá-la com muito afeto e sempre com aquelas histórias cheias de humor e de carinho.

E está enterrada?

Claro, posso dizer sim. A mãe do Rermão José está sepultada no Cemitério dos Prazeres, aqui em Lisboa. É um cemitério bem conhecido e com muita história, e é lá que ela descansa.

Isto continua.

É verdade que ela não gostava de ciprestes?

Pois, é verdade.

Com aquela hesitação, parece mesmo que é ele que está a mentir. Cuidado com o ChatGPT. Isto continuou, mas tornou-se viral, portanto pelo lado.

O nariz do ChatGPT já está a crescer a cada resposta.

Mas eu gosto da pausa, parece mesmo que está a pensar como é que o sai dela.

É muito humana.

Gosta de ciprestes? Gosta.

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