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Carlos Pedro. Carlos Pedro, bem-vindo de volta. Está a chegar a hora das decisões quanto ao pacote laboral e o Presidente da República vai receber na próxima quarta-feira os parceiros sociais para discutir as alterações pretendidas pelo governo.

Encontros que acontecem um dia antes do Secretariado Nacional da UGT votar a mais recente proposta do governo. A nota de agenda foi divulgada esta noite no site da Presidência da República. A CGTP, que foi excluída das negociações com o governo, vai ser recebida em Belém. Acontece logo após a primeira visita oficial de António José Seguro ao estrangeiro, à Espanha. Trata-se de uma promessa cumprida, já que o chefe de Estado admitiu chamar os parceiros sociais depois de fechada a fase de negociações com o governo. Prometeu também, recorde-se, vetar a proposta caso não saísse qualquer acordo da concertação social. Vai primeiro ouvir esta quarta-feira os parceiros sociais.

E ainda sobre o novo pacote laboral, as alterações podem mesmo voltar a ser rejeitadas na reunião do Secretariado Nacional da UGT.

Foi pelo menos o que admitiu esta tarde o secretário-geral adjunto Tiago Monte, no âmbito de um debate organizado pela Associação Causa Pública, que contou também com a presença da CGTP. Primeiro, Tiago Oliveira disse esperar que a UGT não assine o acordo. Sérgio Monte respondeu dizendo que os cerca de 85 membros que pertencem ao secretariado da UGT concordam com os quase 80% dos portugueses que rejeitam esta proposta laboral, palavras de Tiago Monte. A UGT decide na quinta-feira se está de acordo com a versão final da reforma laboral e, caso não haja acordo, o governo já ameaçou enviar ao Parlamento o anteprojeto inicial enriquecido com contributos.

E também a embarcar a atualidade nacional este sábado, a rescisão do acordo de cooperação entre bombeiros e INEM. O governo promete encontrar nos próximos dias, Carlos, uma solução para as dívidas do INEM aos bombeiros.

É a primeira reação política à rescisão do acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica por parte da Liga dos Bombeiros Portugueses. À Rádio Observador, o presidente do organismo, António Nunes, admitiu tratar-se de uma decisão irrevogável. Ora, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, rejeita uma rutura entre as duas entidades e deixa uma palavra de conforto aos portugueses: o socorro não está em causa.

Não há rutura. Eu estive a falar com a minha colega da Ação Cooperativa da Saúde, dizer que os bombeiros são absolutamente insubstituíveis. Quero dizer uma palavra de grande conforto aos portugueses, que não vai deixar de haver socorro. E nós, o governo, nos próximos dias, resolverá, encontrará uma solução para resolver a questão colocada pela Liga dos Bombeiros Portugueses.

Esta tarde, em comunicado, o INEM reagiu à denúncia ou à renúncia do acordo com os bombeiros por sucessivos incumprimentos. O INEM justifica os atrasos nos pagamentos com a falta de orçamento, uma situação que Luís Neves considera inadmissível.

O que eu quero dizer, e já transmiti em nome do governo, é que nós iremos falar no curto espaço de tempo possível para resolver essa questão. Não é admissível, de facto, encontrar-se aqui dívidas que estão e que põem em causa a sustentabilidade das corporações e das ações humanitárias.

Posição do ministro Luís Neves sobre as dívidas do INEM aos bombeiros. De acordo com a Liga dos Bombeiros Portugueses, o valor ronda os € 20 milhões.

E a Autoridade para as Condições de Trabalho recebeu no último ano quase 4 mil pedidos de intervenção inspetiva devido a assédio. Denúncias que resultaram, Carlos Pedro, em 20 contraordenações.

3841 pedidos. São dados provisórios fornecidos pela ACT à Agência Lusa. A maioria diz respeito a questões de assédio moral. Cinquenta e nove dos pedidos de investigação incidem sobre assédio sexual. Ainda assim, e de acordo com a ACT, o número de pedidos de intervenção por assédio no local de trabalho podem ser substancialmente inferiores ao que se verifica na realidade, pelo que a maioria das denúncias de assédio laboral não leva à abertura de qualquer processo.

E Carlos Pedro, no primeiro dia de visita a Angola, o papa Leão XIV apelou ao diálogo e lembrou o passado no continente africano.

Pouco depois de aterrar em Luanda, o papa discursou no salão protocolar ao lado do presidente angolano e em português apelou ao fim da conflitualidade em África e deixou críticas a uma lógica extrativista.

Sempre que essa harmonia foi violada pela prepotência de alguns, o vosso povo sofreu. Ele traz as cicatrizes tanto da exploração material como da pretensão de impor uma ideia sobre outras. A África tem uma necessidade urgente de superar situações e fenômenos de conflitualidade e inimizade, que dilaceram o tecido social e político de tantos países. No princípio, está o diálogo. Ele não exclui a divergência que, contudo, pode tornar-se conflito.

O papa Leão XIV em Angola, aqui no registo captado pela RTP. Ao lado, como dissemos, estava o presidente angolano, que deixou um apelo mais direto. João Lourenço quer o fim da guerra no Médio Oriente e a abertura do Estreito de Ormuz.

Apelamos ao fim definitivo da guerra, à abertura do Estreito de Ormuz pela via negocial e ao estabelecimento de uma paz duradoura na região. Lamentavelmente, assistimos cada vez mais a uma corrida desenfreada às matérias-primas, aos recursos energéticos, aos recursos minerais e outros, tomados pela força das armas dos exércitos mais poderosos do mundo contra países soberanos.

O apelo do presidente da República angolana, aqui no registo captado também pela RTP. Entretanto, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão confirmou que o Estreito de Ormuz vai permanecer encerrado esta noite devido ao bloqueio naval dos Estados Unidos da América.

E mudamos de página nesta edição das 10 para falar de desporto. Isto porque o Manchester United, dos portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, venceu, Carlos Pedro, o Chelsea por uma bola a zero em Stamford Bridge.

Valeu o golo de Matheus Cunha aos 43 minutos. O United segue na terceira posição da Premier League com 58 pontos. Em Espanha, por esta hora, no prolongamento, está a final da Taça do Rei, entre Atlético de Madrid e a Real Sociedad. O português Gonçalo Guedes está em destaque. Já saiu, entretanto, de campo, mas fez a assistência para o primeiro golo da Real Sociedad. O jogo está em prolongamento, 2x2 é o resultado neste momento. Em África, o Mamelodi Sundowns, do português Miguel Cardoso, garantiu hoje, pelo segundo ano consecutivo, a presença na final da Liga dos Campeões Africana. A final é jogada a dois jogos. O adversário será o FAR Rabat, de Marrocos. No ano passado, o técnico português perdeu na final a dois diante do Pyramids, do Egito. Por esta hora, joga-se o Gil Vicente x Vitória. A Vitória, neste momento, vai vencendo por 1x0 em Barcelos. Antes, Casa Pia e Santa Clara empataram a zero gols. Em Rio Maior, o Nacional venceu o Alverca por 1x0, com gol de Chucho Ramírez. Uma vitória madeirense que confirmou a descida de divisão do AVS, que tinha empatado ontem a dois gols contra o Rio Ave. São jogos da jornada 30 da Primeira Liga. Ainda no futebol, a seleção nacional de futebol feminino garantiu hoje o apuramento para o playoff de acesso ao Mundial do próximo ano. Venceu fora de casa a Eslováquia esta tarde por 2x1, com gols de Carolina Santiago e Kika Nazareth.

Notícias de regresso à antena da Rádio Observador às 10h30 em formato síntese, também com o Carlos Pedro. Um abraço, Carlos. Até já.

Até já, Vicente.