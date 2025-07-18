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É uma hora. As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. A Câmara Municipal de Loures revela que das 55 famílias que ocupavam as construções precárias demolidas no bairro do Tamudo Militar, 25 não recorreram aos serviços sociais e das 30 que o fizeram, algumas não aceitaram as soluções. Em comunicado, a autarquia explica que 14 famílias encontraram uma alternativa junto de familiares ou amigos, uma recusou o apoio disponibilizado e sete não manifestaram interesse nas soluções apresentadas. Na mesma nota, é indicado que a autarquia já solicitou uma reunião com caráter de urgência ao primeiro-ministro, com vista à definição de soluções conjuntas para os desafios que as autarquias enfrentam no domínio da habitação. A Câmara realça também que até março de 2025 estavam identificadas cerca de 40 construções precárias, mas em julho verificou-se um aumento de mais de 152 construções, o que alertou a autarquia para um crescimento acelerado e descontrolado deste tipo de construções ilegais. Neste comunicado, a autarquia relembra também que a Polícia Municipal e os fiscais da Câmara Municipal de Loures realizaram operações de monitorização diárias nestes e noutros locais e que sempre que identificavam a existência de uma nova construção, os ocupantes são de imediato alertados da situação de ilegalidade. Há uma nova polémica no setor da saúde. O Hospital de Braga fez contratos milionários com uma empresa privada do diretor de serviço de oftalmologia do mesmo hospital. Esta é uma notícia avançada esta noite pela CNN Portugal. Desde 2019, ano em que o hospital passou de parcerias público-privadas para as mãos do Estado, foram feitos contratos no valor de mais de €27 milhões. Já este ano, e também em 2024, em três ajustes diretos, assim é que é, foram entregues mais de €9 milhões para consultas, cirurgias e injeções à Iberoftal, empresa que pertence a Fernando Vaz, diretor do serviço de oftalmologia do Hospital de Braga. Fernando Vaz é também coordenador da oftalmologia do Instituto CUF do Porto e do Hospital CUF, também da cidade do Porto, contrariamente ao que está previsto na lei para os médicos que exercem direções de serviços do SNS. À CNN Portugal, o advogado Paulo Veiga de Moura diz que se trata de um caso claro de conflito de interesses e de total incompatibilidade, que pode vir a revelar existir matéria de foro criminal. Este é um caso que se arrasta há 15 anos e que levou ao afastamento de Fernando Vaz da direção do serviço de oftalmologia do Hospital de Braga. À TVI, a administração do hospital admite que ao longo dos anos não houve qualquer análise da situação, nem sequer um pedido de parecer, e assume que só agora está a ser feita uma avaliação interna do caso, nomeadamente à eventual situação de incompatibilidade ou conflito de interesses, mas adianta que Fernando Vaz vai ser substituído. A TVI contactou também Fernando Vaz, que não quis prestar esclarecimentos. No entanto, fonte próxima do médico garante que há vários meses que andava a pedir para ser afastado. Falamos agora do debate do Estado da Nação. O governo anunciou a atribuição de um novo bónus para os reformados, bem como descidas no IRS e apoios para os professores. Alguns dos vários anúncios feitos pelo primeiro-ministro no debate desta tarde na Assembleia da República, depois de no ano passado ter anunciado o bónus extraordinário para os pensionistas na Festa do Pontal, no Algarve. Desta vez, Luís Montenegro anunciou no Parlamento.

Amanhã mesmo, o Conselho de Ministros vai aprovar a atribuição de um suplemento extraordinário a todas as pensões até €1567,50. Terá o valor de €150 para as pensões entre €522,50 e os €1045. E terá o valor de €100 para todas as pensões entre €1045 e €1567,50.

Luís Montenegro a remeter este bónus para setembro, a poucas semanas das eleições autárquicas. A par deste bónus, o primeiro-ministro deu também conta que já amanhã o governo vai aprovar uma nova lei para descer o IRC.

O Conselho de Ministros aprovará a proposta de lei de redução do IRC a submeter a esta Assembleia da República. Assim, o IRC descerá para 19% em 2026, 18% em 2027 e 17% em 2028.

A proposta vai ser depois discutida na Assembleia da República, mas ainda sobre impostos, o chefe do governo adiantou que as tabelas de retenção na fonte do IRS vão ser publicadas já na segunda-feira. Com esta publicação, a descida do IRS vai sentir-se já em agosto, dando esse sinal de incentivo ao consumo no verão. Também os professores tiveram novidades com o anúncio do agravamento do subsídio de mobilidade para todos os docentes da escola pública. Na fase de debate, Luís Montenegro negou a existência de um princípio de acordo, que tinha sido anunciado por André Ventura, acordo para mudar a lei da nacionalidade anunciado na última semana. Montenegro diz que não sabe do que se trata. Ventura vai mais longe e diz que há princípio de entendimento em várias outras matérias, mas Vasco Maldonado Correia, o debate fica marcado por outro caso a envolver o presidente da Assembleia da República e o secretário-geral do Partido Socialista

O debate do Estado da Nação ainda ia nas primeiras intervenções quando José Luís Carneiro atirou a André Ventura.

Do meu ponto de vista, até hoje nunca encontrei um deputado tão fanfarrão como aquele deputado que está a liderar aquela bancada.

O presidente da Assembleia da República não gostou, deixou a reprimenda.

A verdade é que nós podemos e devemos atacar as ideias, agora, fazer referência a que um colega aqui é fanfarrão não me parece que seja o tratamento urbano.

Reação que mereceu o protesto da bancada socialista, que acusou Aguiar Branco de diferença de critérios por não ter tido a mesma atitude com o líder do Chega, que chamou frouxo ao secretário-geral do PS.

Eu sei que estava habituado à oposição frouxa do PS, mas isso acabou e esse país morreu no dia 18 de maio. Bom, a do José Luís Carneiro ainda é mais frouxa que a outra que era antes.

Antes, já tinha falado o primeiro-ministro para avisar a oposição que é altura de mudar de estratégia.

O tempo da tática estéril, do ruído constante e da obstrução sistemática já não serve a Portugal.

Do lado do Chega, André Ventura não gostou do tempo que Luís Montenegro dedicou a um setor em específico.

16 segundos a falar de saúde, senhor primeiro-ministro, quando há portugueses que passam anos à espera de ter uma consulta.

Esta semana, o presidente do Chega anunciou ter um princípio de acordo com a AD para mudar a lei da nacionalidade. Luís Montenegro nega.

O senhor deputado referiu um princípio de acordo que eu não sei o que é. Eu não sei mesmo o que é.

Apesar do esclarecimento, Ventura garante que o princípio de acordo existe e até para vários temas. Já pela Iniciativa Liberal, Mariana Leitão acusa o executivo de falta de coragem na privatização da TAP.

A privatização de menos de metade da TAP é uma oportunidade completamente perdida. O governo mantém o controle estatal.

E Rui Tavares, do Livre, garante que o governo está mais próximo do Chega do que diz.

O governo-sombra já está aqui. É este governo, na sombra do Chega.

Uma proximidade que também é reconhecida por Paulo Raimundo, do PCP.

A extrema-direita abre o caminho e o seu governo concretiza.

Já a deputada única do Bloco de Esquerda lembra o mote da campanha da AD nas últimas legislativas, olha para os resultados da governação e diz que o Luís tem de deixar de trabalhar. O PAN critica a maneira imoral como o governo tem gerido os hospitais. O Juntos pelo Povo acredita na vontade de Luís Montenegro para resolver problemas, mas lamenta a pouca atenção dada às ilhas. Vasco Maldonado Correia, a acompanhar o debate do Estado da Nação com o aviso de Aguiar Branco a José Luís Carneiro, o deputado do PS, Pedro Delgado Alves, indignou-se com o presidente da Assembleia da República, pediu a palavra para criticar Aguiar Branco e disse fazê-lo a título pessoal. Pedro Delgado Alves, que é um dos deputados mais experientes, era um dos mais indignados com o puxão de orelhas de Aguiar Branco a José Luís Carneiro e acusou o presidente do Parlamento de cobardia. Também dentro deste debate do Estado da Nação, André Ventura garantiu que vai apresentar os nomes do governo-sombra do Chega antes de serem retomados os trabalhos parlamentares em setembro. O presidente do Chega admite que ainda está a ultimar convites, mas espera ter o executivo pronto nas próximas semanas.

Agora que terminou a sessão parlamentar, estou a ultimar os convites para isso também. Vamos fazer uma sessão de apresentação pública e espero que o possa fazer, como disse, nas próximas semanas. Já enderecei convites. Falta-me finalizar algumas pessoas e algumas áreas. Espero fazê-lo nas próximas semanas, até porque é importante começar a próxima sessão legislativa já com o governo-sombra a escrutinar a ação do governo. Como disse desde o início, isso não impedirá que nestas áreas que hoje referimos, e como para indo de encontro àquilo que foram as questões feitas, como noutras áreas que não podemos antecipar agora, mas que certamente acontecerão, possamos ter acordos pontuais para resolver problemas pontuais.

Também no final, José Luís Carneiro apontou lacunas em vários setores, como o da educação, habitação e economia, mas aponta como principal problema a saúde. Ainda assim, o líder do PS diz estar satisfeito com Luís Montenegro a aceitar a proposta de criação de unidade de coordenação para as emergências hospitalares.

É bom que o primeiro-ministro tenha dito que aceitava a proposta que tínhamos feito, nomeadamente para criarmos uma estrutura permanente de coordenação da emergência hospitalar, porque essa estrutura de coordenação permanente permitirá evitar este espetáculo lamentável de várias entidades desresponsabilizarem-se e ninguém assumir as responsabilidades, nomeadamente da parte do Ministério da Saúde e do próprio primeiro-ministro.

Sobre o pedido de clarificação em relação a um parceiro estratégico, José Luís Carneiro diz estar satisfeito com a resposta do primeiro-ministro, que diz que não havia acordo com o Chega e que confirma que sem o PS, não há bloco central. No desporto, o antigo futebolista internacional português Diogo Jota passa hoje a integrar o Hall of Fame, o quadro de honra do Wolverhampton. Num comunicado publicado esta quinta-feira, o emblema britânico, atualmente orientado pelo português Vítor Pereira e também com vários outros jogadores portugueses no plantel, reconhece que a morte trágica de um antigo avançado e do irmão, André Silva, levou a uma decisão unânime por parte do painel independente que decide estas integrações. Jota marcou 44 gols no clube em 131 jogos oficiais até sair para o Liverpool e vai ter atributos também na estreia na Liga Inglesa nesta temporada 2025/2026. Recordar que o craque português de 28 anos e o irmão, André Silva, de 25, morreram na madrugada de 3 de julho num acidente de viação na A52, em Cernavilla, em Espanha. Também no desporto, no mercado de transferências, Enzo Barrenechea já está em Lisboa para ser reforço do Benfica. O médio aterrou na manhã desta quinta-feira no Aeroporto Humberto Delgado, acompanhado pelo diretor desportivo do Benfica, Rui Pedro Braz. O jogador argentino de 24 anos chega por empréstimo do Aston Villa com uma cláusula de compra obrigatória fixada nos 15 milhões de euros. Deve ser oficializado já esta sexta-feira, depois de cumprir os habituais exames médicos. Ponto final neste noticiário da uma da manhã. Regresso daqui a meia hora para a cinta informativa. Até lá, continue com a Rádio Observador.