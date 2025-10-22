Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

É uma hora. As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. Morreu Francisco Pinto Balsemão, aos 88 anos. A notícia da morte do militante número um do PSD foi transmitida pelo presidente do partido, Luís Montenegro, durante o Conselho Nacional Social Democrata esta noite. Quase à mesma hora, em comunicado à imprensa, o grupo de comunicação social fundado por Pinto Balsemão informou que o antigo primeiro-ministro morreu de causas naturais e que os últimos momentos foram acompanhados pela família. Na mesma nota, o grupo classifica Francisco Pinto Balsemão como figura maior da defesa da liberdade, apologista intransigente da liberdade de imprensa e de expressão, que marcou a história do país nas últimas décadas. Laura Figueiredo, vamos relembrar o percurso de Pinto Balsemão.

Nasceu a 1 de outubro de 1937, em Lisboa, cidade onde concluiu os estudos no Liceu Pedro Nunes e mais tarde terminou a licenciatura em Direito. Desde cedo, Pinto Balsemão teve uma participação ativa na vida política, através da imprensa e também de alguns movimentos políticos mais liberais, ainda antes do 25 de abril. Em 1973, Pinto Balsemão criou o primeiro semanário em Portugal, o "Expresso", e atravessou o conturbado período que se seguiu à revolução do 25 de abril ao leme do jornal. Um dos colaboradores mais próximos neste período foi Marcelo Rebelo de Sousa, que viria a substituí-lo como diretor do "Expresso". No pós-revolução, Pinto Balsemão fundou o PPD, atual PSD, ao lado de Francisco Sá Carneiro e Joaquim Magalhães Mota. Seis anos depois, sobe ao governo para assumir as funções de Ministro de Estado-Adjunto. Um ano depois, com a morte de Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão torna-se primeiro-ministro de Portugal, cargo que ocupou em dois governos da Aliança Democrática. Durante esse período, teve um papel importante na adesão de Portugal à CEE, através da revisão constitucional de 1982. Em junho de 83, anuncia a admissão do cargo de chefe de governo, na sequência de conflitos internos dentro da Aliança e também no próprio partido, e com a saída de poder, Balsemão deixa para trás a carreira política e concentra-se na comunicação social. Em 1992, cria a primeira estação privada de televisão, a SIC vai para o ar em outubro, pondo fim ao monopólio de 35 anos da RTP. Em paralelo com a vida de empresário, Balsemão manteve uma forte ligação ao Grupo Bilderberg, organização internacional que se dedicava a juntar todos os anos vários membros da elite política e econômica. Manteve igualmente uma carreira acadêmica como professor associado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa até 2002. A última intervenção política de Francisco Pinto Balsemão, já doente, aconteceu há 35 dias, a 16 de setembro, através de uma mensagem escrita de apoio ao candidato presidencial Luís Marques Mendes.

A jornalista Laura Figueiredo com o perfil de Francisco Pinto Balsemão. Morreu esta noite aos 88 anos. O presidente da República recorda Pinto Balsemão como um visionário, batalhador e social-democrata que Portugal nunca esquecerá. À SIC Notícias, Marcelo Rebelo de Sousa diz que Portugal deve muito a Francisco Pinto Balsemão e relembra-o como uma das figuras mais marcantes dos últimos 60 anos.

Portugal deve-lhe imenso. Foi das figuras mais marcantes dos últimos 60 anos. Foi marcante na política. Recordemos, foi deputado na ala liberal, foi coautor de projetos de mudança da Constituição, de lei de imprensa, de lei de reunião, de lei de associação, de lei de liberdade religiosa, para mudar o Portugal ditatorial em Portugal democrático. Depois do 25 de abril, foi fundador e era o número um do PPD, hoje PSD. Foi vice-presidente da Assembleia Constituinte, foi parlamentar, foi governante, foi presidente do partido, foi primeiro-ministro.

O presidente da República informa que vai estar na reunião do Conselho de Ministros de amanhã para assinar a votação de luto nacional do antigo primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão. E Luís Montenegro afirma que Balsemão é o símbolo da fundação do PSD, em declarações aos jornalistas no final do Conselho Nacional do partido. Luís Montenegro diz que recebeu a notícia com profunda consternação. Afirma que Balsemão foi fulcral na criação do Partido Social Democrata.

Prestamos já uma muito justa, merecida, calorosa, profunda homenagem àquele que é o símbolo da nossa fundação, dos nossos valores, do nosso percurso enquanto organização cívica, política e instrumento de intervenção no nosso país. Francisco Pinto Balsemão, com Magalhães Mota e Francisco Sá Carneiro, patrocinaram e fomentaram o ato de constituição do PPD, na altura, hoje PSD.

Luís Montenegro confirma também que vai propor ao governo decretar luto nacional a partir do dia das cerimônias fúnebres de Pinto Balsemão.

Amanhã temos uma reunião do Conselho de Ministros e a nossa predisposição, já tive a ocasião de falar com alguns membros do governo, será decretar luto nacional no dia em que se vão realizar as cerimônias fúnebres relativamente ao doutor Francisco Pinto Balsemão.

O primeiro-ministro no final do Conselho Nacional do PSD. José Pedro Aguiar Branco agradece a vida de serviço público de Francisco Pinto Balsemão. Em nota enviada às redações, o presidente da Assembleia da República saúda a energia e espírito de inovação de Balsemão. José Pedro Aguiar Branco diz que o antigo primeiro-ministro viveu uma vida longa, que se confunde com a própria história da democracia portuguesa. Luís Marques Mendes recorda Pinto Balsemão como um grande amigo, o candidato à Presidência da República destaca a vida política do antigo chefe de governo.

Era uma pessoa de caráter, era uma pessoa vertical e, portanto, primeiro aspecto a sublinhar é a morte de um grande amigo. Perco aqui um grande amigo. E depois há, sobretudo, no plano mais geral, três destaques que eu gostaria de fazer. Primeiro, é uma pessoa que tem uma vida política absolutamente notável. Notável mesmo. Deputado antes do 25 de abril, mas combatendo o regime, e deputado depois do 25 de abril para consolidar a democracia.

Luís Marques Mendes diz também que Pinto Balsemão é um exemplo e referência absolutamente incontornável na liberdade de imprensa em Portugal. O candidato a Belém relembra que o ex-presidente do PSD era um apoio seu para as eleições presidenciais. Aníbal Cavaco Silva fala numa figura fundamental para a liberdade de imprensa em Portugal, enquanto fundador do Expresso e da SIC. O antigo presidente da República recorda a condecoração com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade, que atribuiu a Francisco Pinto Balsemão, fala num pioneiro na comunicação social livre, mesmo antes de a liberdade vingar em Portugal. Também José Luís Carneiro classifica Balsemão como um dos nossos políticos que viveu mais os valores da social-democracia. Em declarações à Sic Notícias, o secretário-geral do PS destina uma palavra de profundas condolências à família e amigos do antigo primeiro-ministro. José Luís Carneiro classifica Pinto Balsemão como uma personalidade importante na democracia portuguesa.

De uma personalidade marcante, certamente na vida do país democrático e de uma imprensa livre no nosso país, condição essencial para a qualidade da nossa vida democrática, mas trata-se de uma personalidade incontornável da democracia portuguesa, não apenas por aquilo que foi mesmo na ala liberal antes do 25 de abril, mas no que veio a representar posteriormente na transição e na consolidação da vida democrática do país.

O secretário-geral socialista destaca ainda a personalidade totalmente comprometida com a independência, o serviço público e a liberdade de Francisco Pinto Balsemão. O presidente da Câmara de Lisboa diz que o país vai sentir uma falta enorme de Pinto Balsemão e que o mundo precisa de lições como as do antigo primeiro-ministro. Em entrevista à Sic Notícias, Carlos Moedas relembra um homem que tinha como referência política.

Vamos sentir uma falta enorme, porque o mundo precisa de Francisco Pinto Balsemão, precisa de tudo aquilo que ele representa e, para mim, é sem dúvida, a maior referência política que tive e que tive o gosto de poder chamar amigo, de estar com ele tantas vezes, de o ouvir e seguir muitos dos seus conselhos, mas era um homem absolutamente extraordinário.

Carlos Moedas fala num homem que era moderno e à frente do seu tempo. O antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes deixa também uma homenagem a Francisco Pinto Balsemão, diz que foi um amante da democracia. O presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz e antigo presidente do PSD, fala num homem que sempre lutou pela liberdade de imprensa, mesmo durante a carreira política.

É um homem da liberdade, da boa liberdade. Lutou por ela antes do 25 de abril, depois do 25 de abril. Nada mais bonito que a liberdade. E conseguiu essa coisa extraordinária de ser primeiro-ministro e ter um jornal que semanalmente o criticava e ele foi sempre inalterável na sua postura de respeito pela liberdade de imprensa.

Declarações de Pedro Santana Lopes, antigo presidente do PSD, ao canal televisivo NOW. O ex-presidente do PSD, Rui Rio, recorda também Pinto Balsemão como um homem com quem se relacionava tanto a nível pessoal como a nível político. Em entrevista também ao NOW, Rui Rio relembra o primeiro Conselho Nacional do PSD do qual fez parte, onde Pinto Balsemão também participou como líder do partido.

Tenho de recordar de duas maneiras, a maneira política, como toda a gente sabe, mas também a vertente pessoal, porque é alguém com quem eu privei diversas vezes. Ele foi presidente, dá-se uma coincidência, o primeiro Conselho Nacional do PSD em que eu participei, foi o primeiro Conselho Nacional em que ele participou como líder do partido.

Rui Rio, em declarações ao NOW. Falamos também de outros temas. A Iniciativa Liberal admite abdicar dos vereadores eleitos nas autarquias em que o PSD procurar o Chega para maiorias em sítios onde foi a votos com os liberais. O PSD está a tentar fechar acordos com o Chega para executivos camarários e de juntas em alguns dos municípios mais importantes do país. É o caso de Gaia. O vereador do partido liderado por André Ventura confirma que foi abordado e vai reunir-se com a equipa de Luís Filipe Menezes, enquanto em Sintra está a haver também negociações, mas Marco Almeida nunca traçou linhas vermelhas com o Chega. Surge agora um problema: a Iniciativa Liberal, que fez parte de várias coligações, recusa estar em executivos locais com o Chega, o que pode implicar com maiorias. O partido acrescenta, em comunicado, que não se revê nas políticas do Chega e reafirma que nunca vai ceder na defesa dos princípios e valores dos liberais. Carlos Moedas não vai reconduzir a administração da Carris depois ter sido identificado um conjunto de falhas técnicas bastante graves. É uma notícia avançada pela Sic Notícias. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa rejeitou a recondução da atual administração da Carris, liderada por Pedro Bogas. A decisão surge depois de Carlos Moedas ter conhecido as conclusões do primeiro relatório preliminar sobre o acidente no Elevador da Glória. A fechar, olhamos ainda para o desporto. O Benfica perdeu por 3 x 0 frente ao Newcastle, em Inglaterra, a contar para a terceira jornada da Liga dos Campeões. O primeiro dos ingleses foi marcado por Anthony Gordon aos 32 minutos. Já na segunda parte, Harvey Barnes fez os restantes dois gols do Newcastle aos 70 e aos 83 minutos. O Benfica soma assim a terceira derrota consecutiva na Liga dos Campeões, o pior arranque dos encarnados na era Rui Costa.