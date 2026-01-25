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Uma hora. Boa noite, eu sou a Teresa Freitas e é tempo de atualizar toda a informação. Começamos com as eleições presidenciais. André Ventura reage aos apoios fora da área socialista a António José Seguro. Apelida estas pessoas de partners do sistema, diz que se estão a levantar contra quem quer pôr em causa o sistema. É a resposta de André Ventura à carta aberta assinada por mais de 200 figuras vindas de fora do PS, que declararam hoje apoio a António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais. O candidato apoiado pelo Chega diz que esta eleição será uma luta dos taxistas contra quem quer acabar com os tachos.

Alguns que andaram toda a vida a apoiar o PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS, agora saem de repente de onde estão pra dizer: "Eu apoio o António José Seguro, porque isto é uma luta da democracia contra o autoritarismo". Meus caros, nunca estiveram tão enganados. Isto não é uma luta da democracia contra o autoritarismo. Isto é uma luta dos taxistas contra os não taxistas. Nós temos é um país a levantar-se contra alguém que quer pôr em causa o sistema de interesses nacional. E isso, meus caros, deixem-me dizer-vos, independentemente do resultado que venha a acontecer no dia oito, já é uma vitória nossa, porque nós já conseguimos uma coisa. Tudo o que é os partners do sistema, já vieram a público e agora sabemos quem são, da Iniciativa Liberal ao CDS. Seremos nós contra eles até os derrubarmos e até vencermos o sistema de interesses.

André Ventura, que em Santarém quis também falar sobre a agricultura para criticar o acordo do Mercosul.

Querem nos alargar o mercado pro Brasil, pro Paraguai, pra Argentina, pro Uruguai, países que produzem, e muito, mas não têm que cumprir as regras que os europeus têm que cumprir. É que primeiro Bruxelas criou-nos uma série de regras ambientais, supostamente, que obriga os agricultores a terem que cumprir. E portanto, o agricultor hoje não pode fazer nada sem pagar milhares de taxas, que tem que pagar pra tudo, sem ter que ter não sei quantos produtos que cumpram as regras ambientais da União Europeia, mas vai competir com quem? Com agricultores no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, onde não há nenhuma regras ambientais ou quase nenhumas, e onde não há nenhumas regras de exigência laboral. Isto é concorrência justa? É evidente que não.

André Ventura, esta tarde, na sede distrital do Chega em Santarém. Quem também falou das presidenciais este sábado foi o líder do CDS. Nuno Melo associou o Chega ao socialismo e apela a um voto em consciência no dia 8 de fevereiro. Os centristas tiveram este sábado em convenção autárquica, no Porto, o líder dos democratas cristãos tentou explicar o porquê do CDS não apoiar nenhum candidato na segunda volta. Nuno Melo diz que não adianta escolher entre a direita e a esquerda quando o Chega defende o que defende.

Não se é de direita ou de esquerda, porque diz que é de direita ou de esquerda, e o Chega realmente defende aumentos de impostos e um Estado a dar tudo a todos, o que normalmente só acontece com o dinheiro que é dos contribuintes, logo, com a tal mão metida no bolso de quem trabalha. E eu consta-me que mais socialismo que isto não há. Mais socialismo que isto não há.

Nuno Melo na convenção autárquica do partido no Porto. Também o secretário-geral do Partido Comunista Português rejeita a ideia de que a próxima ida às urnas signifique uma eleição da direita contra a esquerda. Esta tarde, num comício em Lisboa, Paulo Raimundo deixou críticas à campanha de voto útil da primeira volta e também ao que classificou como manobra das sondagens com candidatos de primeira e de segunda. O comunista voltou ainda a não mostrar entusiasmo com a candidatura de António José Seguro, mas não pensa noutra alternativa. Paulo Raimundo esta tarde em Lisboa. O secretário-geral do PCP pediu também que não se desvalorize a segunda volta das eleições. Acredita que o desfecho não está assegurado. Mudamos de tema. Uma megaoperação conjunta da Polícia Judiciária, da Força Aérea e da Marinha capturou mais de oito toneladas de cocaína e deteve quatro traficantes de droga no Oceano Atlântico. A notícia foi avançada pela CNP Portugal, que deu conta que a embarcação está a ser escoltada até Lisboa. De acordo com a mesma fonte, trata-se de uma das maiores operações de combate ao tráfico de droga dos últimos cinco anos em Portugal. A droga era proveniente da América do Sul. Passamos ao mau tempo, porque a depressão Ingrid causou 1500 ocorrências entre as 16h da quinta-feira e as 17h de hoje. A zona mais afetada foi a região a oeste, seguida da Grande Lisboa e da região de Coimbra. A maior parte das ocorrências foram relativas à queda de árvores, limpeza de vias e queda de estruturas. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil diz à Rádio Observador que foram mobilizados mais de 5 mil operacionais, apoiados por mais de 2 mil veículos para as várias ocorrências registadas. O mau tempo fez uma vítima mortal no Cadaval e deixou uma pessoa ferida em Ponte de Lima. Dar conta também de 21 pessoas que foram obrigadas a abandonar as habitações, a maior parte delas em Peniche. E devido aos efeitos do mau tempo, o Metro de Lisboa mantém esta noite abertas as estações de Santa Apolónia, Oriente e Rossio, para permitir que pessoas em situação de sem-abrigo possam pernoitar. Uma medida tomada pelo Metro de Lisboa em articulação com a Câmara Municipal. Na atualidade internacional, nos Estados Unidos, um homem morreu em Minneapolis depois de ter sido atingido a tiro pelas autoridades. O presidente norte-americano já reagiu, desvaloriza o incidente e elogia os agentes do ICE, a polícia antiimigração do país. Donald Trump diz, e passo a citar: "Deixe os patriotas do ICE fazer o seu trabalho". O presidente reagiu à morte de Alex Pareti, de 37 anos e com a nacionalidade norte-americana, através da rede social Truth Social. O líder da Casa Branca acusa ainda o presidente da Câmara de Minneapolis e o governador do Minnesota de incitarem à insurreição. Diz também que os dois estão a impedir que as polícias locais façam o seu trabalho, o que, para Donald Trump, justifica as ações dos agentes de imigração dos Estados Unidos. No desporto, o Sporting venceu o Arouca por duas bolas a uma, graças aos gols de Luís Suárez. O primeiro gol foi marcado aos 35 minutos e o segundo foi mesmo no fim da partida, aos 90+06. O Sporting esteve a vencer, deixou-se empatar e teve de sofrer até à última para não ficar ainda mais longe do Futebol Clube do Porto na tabela classificativa. Na análise à partida, Rui Borges lamentou a entrada da equipa em campo na segunda parte, mas destacou a justiça do triunfo.

No final do jogo, mas acho que merecida por tudo que fomos fazendo ao longo do tempo. Podia nos ter sido caro os 10 minutos que entramos mal na segunda parte. Foram uns 10 minutos, o Arouca podia ter virado o jogo, tem a oportunidade logo a seguir pra fazer o 2x1, uma grande defesa do Rui. Tirando isso, controlamos o jogo, fomos tentando criar várias aproximações à baliza. Poderíamos aqui ou ali definir melhor, mas poderíamos ter, como eu disse, sido prejudicados em 10 minutos que não entramos muito bem.

João Vasco Seabra, treinador da equipa da casa, lamenta o golo sofrido no último lance do encontro, mas mostra orgulho nos jogadores.

Muito orgulhoso dos jogadores, com uma vontade muito grande de lhes dar os parabéns. Não vivemos é de vitórias morais e claro que nos fugiu um ponto. Eventualmente, poderiam ter fugido três, porque acho que a equipa criou realmente as melhores oportunidades do jogo.

Vasco Seabra que não coloca em causa o triunfo do Sporting, que está agora a quatro pontos do líder da tabela, o Futebol Clube do Porto. Amanhã é a vez do Benfica entrar em campo. Os encarnados recebem na Luz o Estrela da Amadora. Na ressaca europeia, as águias têm pela frente o 12º classificado da liga. José Mourinho voltou a não fazer conferência de imprensa antes do jogo, falou apenas à BTV para salientar que a equipa está a jogar bem, mas faltam os resultados.

Efetivamente, estamos a jogar muito bem, mas está-nos a faltar o resultado e o resultado é importante. Este jogo com o Estrela não é fácil de tentar perceber o que é que o Estrela pode ser, porque o Estrela foi, se calhar, a equipa que mais mexeu relativamente ao mercado.

Do outro lado, o técnico do Estrela, João Nunes, quer uma equipa a desfrutar do encontro, mas com a mentalidade que já mostrou noutros campos.

Temos que olhar muito, por exemplo, para aquilo que fizemos no Dragão, onde perdemos, mas houve momentos do jogo, na segunda parte, principalmente, onde conseguimos empatar o jogo e conseguir, na casa do primeiro classificado, criar problemas. É isso que temos que provocar. Portanto, vamos com esperança, sabemos da dificuldade que vamos fazer. Vamos enfrentar uma excelente equipa, vamos enfrentar um treinador que não é preciso falar nada, com muita motivação. Eu gosto de desafios, eu gosto de coisas difíceis e, portanto, amanhã é um daqueles jogos difíceis, mas bons de jogar. Espero que os jogadores levem essa energia. É isso que eu quero e quero que eles desfrutem do jogo.

As antevisões de João Nunes e José Mourinho ao Benfica-Estrela da Amadora, que arranca amanhã às 18h. É para ouvir aqui na Rádio Observador, com relato em direto. É o ponto final deste noticiário. A informação regressa com a síntese da 13h30.