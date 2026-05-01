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Muito boa noite, está com a Rádio Observador. O meu nome é Ricardo Lopes e estou aqui para atualizar toda a informação. Começamos com o Partido Socialista, um recuo. É desta maneira que o PS considera que o primeiro-ministro já aceitou que o país não precisa da reforma laboral. É uma das conclusões da reunião desta noite da Comissão Política Socialista, depois de Luís Montenegro ter referido no debate quinzenal que o país não vai acabar caso o pacote seja chumbado. Ora, Filipe Santos Costa, dirigente do PS, saúda com alguma ironia a posição do chefe de governo.

O primeiro-ministro parece finalmente reconhecer que a reforma laboral não é uma prioridade para nenhum setor da sociedade nacional, nem para os trabalhadores, nem para os seus representantes, nem para a maioria das forças políticas representadas na Assembleia da República, nem sequer para as demais entidades que se encontram em concertação social. E, portanto, não sendo uma prioridade para o próprio primeiro-ministro, vemos naturalmente aqui um recuo, que neste caso teremos que saudar, uma vez que é um recuo salutar e que vem de encontro à posição do Partido Socialista.

O Partido Socialista vai apresentar uma série de exigências para melhorar o programa apresentado pelo governo para o PTRR. Uma das preocupações é a duração do plano.

É um programa de nove anos, em três legislaturas, sem aprovação parlamentar. Não é um desígnio nacional, é apenas uma intenção do atual governo. O PS vai apresentar um conjunto de exigências concretas. Publicação dos valores definitivos por município, eliminação da burocracia que está a travar os pagamentos às famílias, prazo máximo de 30 dias para todas as candidaturas de habitação já validadas, plano público de reparação das estradas nacionais com calendário por troço e uma resolução da Assembleia da República que permita vincular futuros governos à execução do programa.

Filipe Santos Costa, dirigente socialista, no final da reunião da Comissão Política Nacional do PS, que aconteceu esta noite no Largo do Rato. Já o presidente José Luís Carneiro garante que a maioria dos pontos previstos no PTRR são recicladas ou propostas já conhecidas, antigas. José Luís Carneiro, que à chegada da reunião socialista acusou o primeiro-ministro de insensibilidade. O secretário-geral do PS não compreende que Luís Montenegro diga que não há motivo para alarme com a subida do custo de vida. À entrada para a sede nacional do PS, acusou o primeiro-ministro de estar desligado do mundo real.

O governo, como sempre afirmamos, chega tarde, responde mal ou responde de forma insuficiente e pior do que isso, é o governo não mostrar sequer sensibilidade e o primeiro-ministro não mostrar sensibilidade para compreender as dificuldades por que as pessoas estão a passar. Como digo e sublinho, quando hoje ouvi ao primeiro-ministro dizer que não era preocupante os níveis da inflação que estão a atingir as pessoas, as famílias, as empresas, os trabalhadores, é caso para dizer que, de facto, o primeiro-ministro está mesmo desligado da realidade.

Escutámos José Luís Carneiro à entrada para a reunião da Comissão Política Nacional do partido. O líder do PS confirma também que vai estar amanhã ao lado da UGT nas celebrações do Dia do Trabalhador e diz que o governo tem sido demasiado teimoso em matéria da lei laboral. Também o Chega acusa o governo de preparar mal o país para a subida de preços. A inflação subiu para 3,4 em abril. André Ventura considera que o executivo não soube proteger os portugueses deste cenário e volta a insistir no IVA zero.

Não sei se o governo está a enterrar a cabeça na areia ou não, mas preparou-se mal e agora está a lidar mal com a situação. Eu acho que ontem quem era o Chega, quem era o Partido Socialista também, para sermos sinceros, apelaram ao governo para que aplique o IVA zero nos alimentos, nos bens essenciais, para que os bens essenciais possam descer. E eu queria voltar a apelar ao governo para que o fizesse. Nós não podemos pôr em risco as contas públicas, isso é uma evidência, mas há coisas que outros governos europeus estão a fazer e que nós também precisamos de fazer para ajudar as pessoas. É tão simples como isso.

O líder do Chega, de visita a Estremoz esta quinta-feira. O Conselho de Ministros aprovou hoje medidas que eram reclamadas há meses pelos agricultores. São 20 milhões de euros em apoio para a compra de fertilizantes, que estão a ser alvo de uma subida acentuada de preços. Já para o regadio, vão 60 milhões. O primeiro-ministro garante que se trata de um setor estratégico, desde logo na gestão da água, uma estratégia que vai ficar a cargo de um antigo autarca e governante do PSD, Macário Correia.

Será liderada pelo engenheiro José Macário Correia, que está aqui à frente. Basta conhecê-lo para saber que a partir de hoje os senhores ministros vão ter que se haver para lhe responder rapidamente a todas as solicitações e todos os outros departamentos com os quais se vai cruzar. Faz parte da idiossincrasia dele e faz parte do espírito que nós queremos, de resolver, de acelerar.

O Conselho de Ministros desbloqueou também 60 milhões de euros para eletrificar a linha de comboios em Beja. O primeiro-ministro espera até o final da legislatura lançar os concursos para estender a rede de autoestradas a todas as capitais de distrito. Isto numa altura em que o governo fez uma revisão às contas de 2026, reviu em baixa as metas orçamentais para este ano, aponta agora para um saldo nulo e um crescimento económico menor. Revê também em baixa o crescimento do PIB, que, em vez de um excedente de 0,1, como estava previsto no orçamento do Estado, indica agora um saldo negativo. Dados apresentados no relatório anual de progresso, que o executivo apresentou a Bruxelas e a que o Observador teve acesso, o comboio de tempestades que atingiu o país, a guerra no Médio Oriente e consequentemente o aumento do preço do petróleo, são as principais razões para a queda destes indicadores.Mudamos agora de tema. O Ministro dos Negócios Estrangeiros chamou o embaixador israelita. Paulo Rangel quer explicações sobre a detenção de três ativistas portugueses pró-palestinianos que seguiam numa flotilha rumo a Gaza. Os navios foram intercetados pelas autoridades israelitas. Mais de 150 ativistas vão agora desembarcar na Grécia. Paulo Rangel garante que o governo está a acompanhar a situação.

Eles serão desembarcados na Grécia e, portanto, também já ativamos a nossa embaixada em Atenas para saber se vai verificar este desembarque e, assim que ele se verifique, como é que podemos resgatar esses portugueses. Nós temos autoridades consulares em Telavive e em Atenas a fazerem todas as diligências para darem a proteção consular a estes ativistas que terão sido detidos e eventualmente a outros que possam vir a ter problemas com Israel. Eu já dei instruções e já foi chamado o embaixador de Israel para dar explicações junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Toda a proteção diplomática está ativada.

O ministro Paulo Rangel a garantir que as autoridades consulares estão preparadas para acolher os portugueses. No desporto, mais uma noite histórica para o Braga na Liga Europa. Os minhotos venceram o Friburgo por 2 x 1 e estão cada vez mais perto da final da competição. A partida estava empatada, um igual, quando já em período de descontos, aos 92 minutos, Mário Dorslos deu a vitória aos arsenalistas. A assistir esteve uma comitiva de peso, António José Seguro, Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro estiveram na bancada para mostrar apoio à única equipa portuguesa que, neste momento, está nas competições europeias. Na reação à partida, Carlos Vicent, técnico do Braga, enalteceu a postura da equipa.

A equipa nunca deixou de acreditar. Acho que tem sido uma das marcas de identidade da equipa ao longo de toda a época. No final, tivemos a recompensa do 2 x 1, que nos coloca com uma vantagem mínima para o resto desta eliminatória. Jogámos a primeira mão, restam-nos pelo menos 100 minutos de futebol na próxima semana, na Alemanha, onde o Friburgo vai certamente tentar dar a volta ao resultado.

Carlos Vicent acredita que vai conseguir chegar à final em Istambul. A acontecer, será a segunda vez na história do Sporting de Braga, repetindo o feito histórico de 2011. Já o treinador do Friburgo considera que, apesar da derrota, o jogo foi equilibrado.

Sim, foi o jogo difícil que esperávamos hoje. Jogámos contra um adversário muito bom, temos de trabalhar muito, mas ambas as equipas pressionaram a um nível alto, por isso foi realmente duro. Claro que é mau para nós perdermos no último minuto. Acho que seria aceitável se saíssemos daqui com um empate. Portanto, sim, é difícil neste momento, mas encaramos com otimismo a próxima semana.

O Sporting de Braga quer alcançar pela segunda vez na história do clube a final da Liga Europa. Para isso, vai visitar o Friburgo na próxima semana, no dia 7 de maio, quinta-feira, no encontro da segunda mão. E é assim que fecha o jornal da 01:00 a.m. A informação está de regresso à antena da Rádio Observador quando forem 01:30 a.m. Até já.